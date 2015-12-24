Большинство людей пользуются услугами банков.
Приходят в отделения, общаются с работниками.
Все ищут свою выгоду. (
Нередко специалисты, желая облегчить себе работу, отправляют клиентов к руководству.
Они подсознательно используют манипуляцию 'обезьяна на шее
.
Очень немного грамотных руклводителей встречал (в банках)
, которые могут взять отвественность на себя и решить вопрос клиента. Полагаю, такие кадры бесценны.
Умение решить вопрос - главное, что должен уметь руководитель.
В силу моего образования, жизненного опыта и немного развитых навыков общения
определяю сразу, сможет ли помочь мне работник банка, либо надо его поблагодарить и распрощаться.
Незачем 'мучать зазря ' банковских работников, чтобы не слышать вслед "Энергетический вампир" :-/
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