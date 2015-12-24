Большинство людей пользуются услугами банков.Приходят в отделения, общаются с работниками.Все ищут свою выгоду. (Нередко специалисты, желая облегчить себе работу, отправляют клиентов к руководству.Они подсознательно используют манипуляцию 'обезьяна на шееОчень немного грамотных руклводителей встречал (в банках), которые могут взять отвественность на себя и решить вопрос клиента. Полагаю, такие кадры бесценны.Умение решить вопрос - главное, что должен уметь руководитель.В силу моего образования, жизненного опыта и немного развитых навыков общенияопределяю сразу, сможет ли помочь мне работник банка, либо надо его поблагодарить и распрощаться.Незачем 'мучать зазря ' банковских работников, чтобы не слышать вслед "Энергетический вампир" :-/