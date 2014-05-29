Популярные сообщения

Взяться за эту статью меня, человека всегда державшегося в стороне от любых банковских кредитований, побудило возникшее вдруг желание начать использовать кредитную карту и трудности, с которыми мне пришлось столкнуться при ее оформлении. Сегодня интернет буквально кишит заманчивыми предложениями от банков, предлагающих в считанные минуты оформить кредитку и получить с ее помощью финансовую свободу и независимость. Нет сомнений, что настолько агрессивный пиар уверенно действует на мировоззрение многих наших соотечественников. В конце концов, он привлек и мое внимание.
Мне тридцать восемь. Образование высшее. Не судим. Не привлекался. Вообще в поле зрения правоохранительных органов никогда не попадал. У меня есть в собственности трехкомнатная квартира. Я женат. Детей или еще кого-либо на иждивении у меня нет. За всю свою жизнь я не взял ни одного кредита. А потому кредитная история, в том числе и негативная, у меня отсутствует. Я работаю индивидуальным предпринимателем (далее ИП) на упрощенной системе налогообложения (далее УСН) с объектом налогообложения «Доходы».
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