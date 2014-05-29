Получение банковской кредитной карты индивидуальным предпринимателем, выступающим в роли физического лица

Взяться за эту статью меня, человека всегда державшегося в стороне от любых банковских кредитований, побудило возникшее вдруг желание начать использовать кредитную карту и трудности, с которыми мне пришлось столкнуться при ее оформлении. Сегодня интернет буквально кишит заманчивыми предложениями от банков, предлагающих в считанные минуты оформить кредитку и получить с ее помощью финансовую свободу и независимость. Нет сомнений, что настолько агрессивный пиар уверенно действует на мировоззрение многих наших соотечественников. В конце концов, он привлек и мое внимание.
Мне тридцать восемь. Образование высшее. Не судим. Не привлекался. Вообще в поле зрения правоохранительных органов никогда не попадал. У меня есть в собственности трехкомнатная квартира. Я женат. Детей или еще кого-либо на иждивении у меня нет. За всю свою жизнь я не взял ни одного кредита. А потому кредитная история, в том числе и негативная, у меня отсутствует. Я работаю индивидуальным предпринимателем (далее ИП) на упрощенной системе налогообложения (далее УСН) с объектом налогообложения «Доходы». Стаж регистрации в качестве ИП – 15 лет. Стаж занятия основной деятельностью тот же. Мой доход после налогообложения и всех расходов, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, на протяжении крайних нескольких лет составляет 800-850 тысяч рублей в год. Насколько мне известно, даже для Москвы и Питера такие цифры являются не самым плохим показателем (хотя, конечно, далеко не рекордным). А уж если говорить о регионах, то подобный доход для многих жителей нашей страны и вовсе находится за пределами их возможностей. Я всегда считал, что человеку с такой биографией как у меня, получить кредит в размере 200-300 тысяч рублей сроком на пару лет не составит никакого труда. Ведь простая логика и расчеты показывают, что я могу выплатить такую сумму с процентами совершенно без каких-либо последствий для себя и с минимальными рисками для банка. Но в реальности все оказалось не так просто.
Дело в том, что ИП, работающий на УСН с объектом налогообложения «Доходы», не может достоверно подтвердить свой доход. Давайте я вкратце напомню вам, как работает такой индивидуальный предприниматель. Налоговый период – календарный год. В течение года я зарабатываю деньги, а потом подаю в налоговую службу декларацию, в которой указан мой фактический доход от предпринимательской деятельности за прошедший период. С этого дохода я обязан уплатить налог в размере 6% от оборота и фиксированный платеж в пенсионный фонд (его размер колеблется каждый год и в 2013-ом году составил порядка 36 тыс. рублей).
Понятно, что когда дело касается доходов, банки не верят людям на слово. Но вполне верят справке по форме 2-НДФЛ. Потому что такая справка – объект проверяемый. Смотрите. Допустим, есть Вася Пупкин, работающий по найму. Работодатель платит ему зарплату, удерживает и перечисляет в бюджет налог на доходы, раз в год отчитываясь перед государством обо всех своих выплатах в пользу физических лиц, в том числе и о выплатах в пользу Васи. Получается, что, в случае наличия у Пупкина справки 2-НДФЛ с печатью предприятия и подписью руководителя предприятия, банк вполне может быть уверенным в том доходе, о котором Вася заявляет при получении кредита. Ведь работодатель Пупкина «засветил» этот доход в налоговой инспекции, а, значит, изменить показатели в справке в большую сторону без изрядных рисков для себя уже не сможет. Налоговые преступления, как и подделка документов, дело довольно серьезное. Бывают, конечно, люди отчаянные. Рискуют и приносят в банки поддельные справки. Но далеко не каждый пойдет на это. И уж тем более далеко не каждый пойдет на это ради того, чтобы один из его сотрудников мог получить кредит.
Но вернемся к нашим делам. Итак, если вы – работник по найму, то предъявить банку эту самую справку по форме 2-НДФЛ в качестве подтверждения своих доходов не составит никакого труда. А как быть индивидуальным предпринимателям, работающим на УСН? Дело в том, что мы не платим за себя налог на доходы, а потому и справку такую предъявить не можем. Предприниматель получил некую сумму за год, заплатил с нее 6% в бюджет и фиксированный платеж в ПФР, а потом все, может спать спокойно. Весь остальной доход он забирает себе, и государство не имеет к нему претензий. Косвенным подтверждением дохода в таком случае могут служить декларации о доходах за прошедшие периоды с отметкой налоговой инспекции. Но банки принимают подобные сведения неохотно, откровенно в них сомневаются, поскольку из того, что ИП показывает государству доход в размере, скажем, миллиона рублей за год, совсем не следует, что параллельно у него не было расходов в размере, допустим, двух миллионов рублей за год. Если выбрана схема работы по УСН с объектом налогообложения «Доходы», то расходы предпринимателя, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, в декларации не указываются. Любой человек имеет полное право работать себе в убыток или вообще быть банкротом. Но зачем банку давать банкроту кредит? Вот в чем вопрос.
В итоге имеем весьма анекдотичную ситуацию. Знакомые девчонки двадцати пяти лет отроду со стажем работы не более двух-трех лет, работающие по найму за 18-20 тысяч в месяц, в плане кредитования могут позволить себе довольно много. Для них открыты двери любого банка, им не просто рады, их во что бы то ни стало хотят заполучить как клиентов: заваливают смс-ками с заманчивыми предложениями, завлекают выгодными программами с минимальными процентами по кредиту, обещают получение средств в кратчайшие сроки без поручителей и залогов. Но, самое главное, что после подачи заявки им практически никогда не отказывают. Я же, почти сорокалетний взрослый мужик со стажем, который в несколько раз превышает трудовой стаж упомянутой молодежи, и с зарплатой, которая в несколько раз превышает их зарплату, натыкался на откровенное недоверие банковских сотрудников, а отказы в оформлении кредитной карты следовали один за другим.
Теперь о том, чего я, собственно, хотел. Если объективно, то совсем немногого. Кредитную карту для оплаты товаров и услуг по безналу, с кредитным лимитом до 100 тысяч рублей, обязательно со льготным периодом кредитования и с процентами по кредиту, которые не выходят за пределы разумного. В моем понимании, за пределы разумного не выходят цифры 20-22% годовых. Понятно, что и это – бессовестный грабеж по сравнению с ситуацией за рубежом, но, когда видишь, как банки услужливо предлагают кредитоваться под 50-60% в год (!), волей или неволей смиришься с цифрами в районе 20-22%. И я смирился.
Еще я хотел, чтобы карта была бесплатной в обслуживании. По крайней мере, при активном ее использовании. Чтобы кредит можно было гасить без комиссий, желательно через кассу банка, а не только через банкоматы и сети партнеров. Бесплатные интернет-банк и смс-информирование – обязательно. А вот снятие наличных и переводы в другие банки не интересуют вовсе, потому цифры комиссий за подобные операции я даже не оценивал. Да хоть 100% от снятой суммы. Мне все равно. Также, меня совершенно не интересовала возможность хранения на кредитке своих собственных средств и начисляемые проценты по такому вкладу. Я вообще считаю, что брать деньги в долг можно у любого банка, ничего в этом страшного нет. Но вот доверять свои деньги можно далеко не каждому банку, тем более после того, как Эльвира Сахипзадовна устроилась работать в ЦБ России, и для нас, простых смертных, в один миг все стало очень непросто.
Если вы попали в похожую ситуацию и видите рекламные баннеры, которые обещают вам получение кредитной карты в день обращения или оформление ее за 15 минут – не верьте. Заявку-то на сайте вы за 15 минут заполните. А вот карту получите в лучшем случае не через 15 минут, а через 15 дней. Это если поступите так, как я, то есть одновременно пошлете двадцать-тридцать заявок в разные банки. Если же вы будете действовать методом перебора, последовательно посылая заявку в каждый банк и терпеливо ожидая от него решения, то, вероятно, кредитную карту вы получите не через 15 дней, а через 15 месяцев.
Лично я все сделал следующим образом: потратил целый вечер на изучение тарифов обслуживания кредитных карт у различных банков; остановился на двадцати их них, чьи условия меня либо полностью устраивали, либо устраивали частично; заполнил двадцать онлайн-заявок; отправил все это дело на рассмотрение и со спокойной совестью лег спать.
Следующим утром моя жизнь приятно преобразилась. Оба мобильника, что я указал в анкетах, буквально разрывались от звонков. Сотрудники банковских организаций приветливо здоровались, интересовались, удобно ли мне сейчас разговаривать, и начинали допрос. Сначала я должен был ответить на вопросы, на которые уже отвечал накануне, когда заполнял анкету на сайте. Потом шли вопросы по поводу моего бизнеса, причем частенько банк хотел услышать такие коммерческие подробности, которые никому на свете кроме меня и моих контрагентов вообще знать не положено. Затем банки звонили моей супруге и моему знакомому, которого я – с его разрешения, конечно же – указал в качестве лица для дополнительных контактов. Вкрадчивым голосом незнакомые люди пытались выведать у них информацию о том, надежный ли я человек, и можно ли мне вообще доверять по жизни. Ничего не имею против, я дал эти телефоны именно для того, чтобы по ним могли позвонить. Но как, скажите на милость, банковские сотрудники представляют себе ситуацию, когда супруга на вопрос о надежности мужа ответит, что он совершенно ненадежен, что кредит возвращать даже не помышляет, хочет всех обмануть и, в конце концов, скрыться в Бразилии, сделав себе пластическую операцию?
Но, конечно, всех превзошел Банк Тинькофф. Один из его сотрудников, общаясь со мной, захотел узнать номера домашних стационарных телефонов (!) двух-трех моих контрагентов (!). Вдумайтесь! А лучше, представьте. Вот вы – руководитель фирмы «Рога и копыта». Иногда вы покупаете товары или услуги у индивидуального предпринимателя Пупкина Василия Васильевича. В один прекрасный момент Вася взял кредит в Банке Тинькофф и без вашего разрешения выдал номер вашего стационарного домашнего телефона банку. Потом у Васи вдруг испортилось настроение, и он передумал кредит отдавать. И вот вам домой по ночам и утрам начинают названивать сотрудники Банка Тинькофф или, что еще хуже, коллекторы, с настойчивым требованием повлиять на Пупкина в вопросе возврата кредита. И все это при том, что Вася вам не брат и не сват, а ИП, у которого вы пару раз в год чего-то там покупаете. Нормально? Я не знаю, что движет такими людьми, но с моей точки зрения, раскрытие информации о номерах телефонов контрагентов и коллег, тем более стационарных, является, конечно, банальным свинством. На что я и обратил внимание сотрудника банка, отказавшись отвечать на вопросы подобного плана. Кстати, следует иметь в виду, что из Банка Тинькофф вполне могут позвонить вам для уточнения сведений в 22-00 по московскому времени и даже позже. Я сначала даже не поверил, подумал, что ошибка. Но нет, без тени смущения человек общается с вами на интересующие его темы и хоть бы что.
Хотя, надо отметить, что вся эта нездоровая канитель прекратилась довольно быстро. Банки гурьбой вцепились в меня, выяснили все, что хотели, и через пару дней поток звонков начал иссякать. А через три-четыре дня так и вовсе прекратился. Мне оставалось только ждать решений по моим заявкам на кредитную карту. И очень скоро я их дождался.
Спустя еще несколько дней мои мобильники снова ожили. Теперь они принялись надоедливо посвистывать, извещая меня о входящих смс-сообщениях. Странно, но когда банк устраивает вам допрос, то делает он это через своего сотрудника, который общается с вами приятным спокойным голосом. А когда банк сообщает вам о своих решениях, то делает он это посредством бездушного и черствого смс-сервиса. Из двадцати банков, в которые я подал заявки, шестнадцать мне отказали. Еще один воздержался, то есть попросту проигнорировал мой запрос.
Какие-то банки старались сохранить видимость вежливости, корректно смягчая свой отказ извинениями и надеждой, что в будущем все может измениться, и мне стоит послать повторную заявку на кредитную карту через определенный срок. Какие-то банки рубили с плеча, совершенно не заботясь о том, как клиент воспримет их отрицательный ответ. Представьте, что вы минут пятнадцать общались по телефону с милой девушкой, голос которой давал вам надежду и, может быть, даже будоражил ваше воображение, а потом вам приходит смс с таким текстом: «Василий Васильевич Пупкин, вам ОТКАЗАНО В КРЕДИТНОЙ КАРТЕ! Пробизнесбанк». И привет. В голову сразу лезут дурные мысли. А может, не было никакой девушки? Может, приятный голос принадлежал не человеку, а роботу? Кто их сейчас разберет? Скайнет давно уже проник в каждый дом, ни за кого нельзя поручиться.
Кстати, я надеюсь, вы хорошо уловили абсурдность ситуации? Парень с доходом 850 тысяч рублей в год, подтвержденным налоговыми декларациями как минимум за последние шесть лет, по мнению шестнадцати банков не достоин того, чтобы оформить у них кредитную карту с лимитом 50-100 тысяч. А вот девочка с доходом 20-25 тыс. рублей в месяц, которая работает по найму, скажем, секретарем или просто кассиром – да вообще не вопрос. За девочку банки еще и драться будут между собой, наперебой предлагая ей свои условия, одно другого заманчивее.
Отдельно я хотел бы остановиться на банке, который вообще не ответил на мой запрос. Думаю, вы уже догадались, что это не кто иной, как старый добрый Сбербанк. Тот самый Сбербанк, реклама которого мозолит глаза и светится в России на каждом углу. Тот самый Сбербанк, который имеет свои отделения практически в каждом российском городе. Тот самый Сбербанк, которому, по мнению многих, вполне можно доверять свои деньги. Он не обманет.
В Сбербанке России у меня открыто пять счетов: две сберкнижки (одна в рублях и другая в долларах); дебетовая карта Visa Classic, с помощью которой я совершаю покупки в интернете (ее обслуживание обходится мне в 750/450 рублей в год); бесплатный Momentum Maestro образца 2011-ого года; и счет для расчетов по деятельности ИП, обслуживание которого стоит мне чуть менее 1000 рублей в месяц. На валютной сберкнижке обычно имеется сумма в размере одной-двух тысяч долларов. На рублевой книжке денег немного, постоянный остаток в пределах десяти тысяч рублей. На «дебетовке» и «Momentum» свободных денег нет никогда, хотя есть постоянные мелкие обороты (в пределах десяти тысяч рублей в месяц). Счет, который обслуживает мою предпринимательскую деятельность, формально зарплатным не является, но фактически это он и есть, поскольку значительная часть моего дохода, за счет которого я живу и кормлю семью, проходит именно по нему. Добавлю, что пользуюсь этими счетами Сбербанка я уже более восьми лет. Картами – около трех лет. Как вы думаете, учитывая все это, я вправе рассчитывать на кредитную карту от Сбербанка, которую он предлагает своим постоянным клиентам на льготных условиях в рамках специального предложения (бесплатное годовое обслуживание и 17.9% годовых)? Я считаю, что да, я вправе рассчитывать на такую карту и такие условия. Беда только в том, что сам банк считает иначе.
Я оставлял заявку через систему «Сбербанк-онлайн». Я заполнял анкету на их сайте. Я пытался написать письменное заявление, отстояв очередь в одном из отделений. С тех пор прошло уже более трех месяцев. Но от банка ни ответа, ни привета. Статус заявки в «Сбербанк-онлайн» до сих пор «на рассмотрении». Заявка, поданная через сайт, вообще канула в вечность. Сроки рассмотрения все давно вышли. В конце концов, мне пришлось снять розовые очки. Я попросту неинтересен Сбербанку в качестве клиента, который будет пользоваться его кредитной картой. Сбербанк не снизошел даже до отказа такому маленькому человеку как я.
Примечательно, что мои родители получают свои пенсии на книжки, открытые в Сбербанке. Уточню оборот: ежемесячно это порядка 9000 рублей на каждого. Всего-то. И им обоим банк сначала сам предложил (!), а потом и выдал кредитную карту на указанных льготных условиях, причем кредитный лимит по каждой карте составил 40 тысяч рублей. Значит, если человеку ежемесячно платится 9000 рублей, Сбербанк в нем уверен и кредитную карту выдает без проблем. А если у человека по счету, предназначенному для использования юридическими лицами, проходит ежемесячно не менее 60-ти тысяч рублей, да еще и за обслуживание такого счета он платит банку каждый месяц почти тысячу, то уверенности в таком клиенте у банка нет. Такой клиент может долго кричать в пустоту, пытаясь обратить на себя внимание. Но Сбербанк пройдет мимо, даже не шевельнув головой и не посмотрев в его сторону.
Забегая вперед, скажу, что месяц назад, когда подошел срок перевыпуска дебетовой Visa Classic, я написал заявление и закрыл этот картсчет в Сбербанке. Потом пошел в ближайший магазин «Евросеть» и за 5 минут мне открыли абсолютно бесплатную в обслуживании дебетовую карту «Кукуруза» (MasterCard Standard). Интернет-Банк и смс-уведомления по ней бесплатные. Пополнение без комиссий. После совершения покупки на карту возвращается часть суммы в виде бонусных баллов (сумма небольшая, но все же). Рассчитываюсь в интернете теперь только по ней. А Сбербанк 750/450 рублей в год от меня больше получать не будет. Я понимаю, что для него это сущая ерунда, и он этого никогда не заметит. Но нужно же было предпринять хоть что-нибудь, чтобы компенсировать такое отношение гиганта к своим клиентам. Сейчас ведь модно вводить санкции против всех подряд? Вот я и ввел санкции против Сберегательного Банка России.
Теперь я хотел бы сказать пару слов о тех трех банках, которые вынесли по моим заявкам положительные решения.
На первом месте по оперативности, конечно же, был Банк Тинькофф. Он первым одобрил мне кредитную карту и прислал уведомление по этому поводу. Все выглядело слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я чувствовал, что где-то должен быть подвох, и вскоре понял, в чем именно он заключался. Нет-нет, не ждите от меня очередной душераздирающей истории про грозные комиссии и страховки, которых якобы не было в договоре, и которые потом банк принялся списывать с моего счета, все больше загоняя меня в кабалу. До этого дело попросту не дошло. Все было гораздо банальнее. Одобрив выпуск карты, Банк Тинькофф не сообщает клиенту размер кредитного лимита. По крайней мере, мне не удалось его узнать, хотя я впрямую спрашивал об этом, связываясь со службой поддержки. В регионы карты доставляются из Москвы курьером или почтой. Размер кредитного лимита можно узнать только после того, как курьер привозит к вам карту, и вы заполните договор. Мы встретились с курьером у меня дома. Он славный малый, и лично к нему у меня никаких претензий. Но когда я узнал, что размер кредитного лимита по одобренной карте составляет аж 4000 (четыре тысячи) рублей, я шумно вздохнул от разочарования. Столько звонков, столько потерянного времени, которое ушло на подробное изложение незнакомым дядькам фактов из моей биографии, столько обнадеживающих сообщений в моем телефоне, и… на тебе!
На вопрос о том, как увеличить кредитный лимит, я получил ответ, что при активном использовании карты банк может рассмотреть заявку на увеличение лимита и принять положительное решение по этому поводу. В результате кредитный лимит может быть увеличен в два, три, а то и в целых четыре раза. Понимаете, да? Парень с зарплатой 60-70 тысяч рублей в месяц должен заплатить 590 рублей в год за обслуживание карты, затем начать активно ее использовать, бесконечное число раз транжиря отпущенные ему четыре тысячи рублей и бегая к кому-то из партнеров банка для того, чтобы спешно погасить возникшую задолженность. После того, как он проделает это много-много раз в течение года или полугода, Банк Тинькофф возможно расщедриться и повысит лимит аж до восьми, а то и до целых шестнадцати тысяч рублей! Бог мой, да они меня просто осчастливили! И это даже не касаясь остальных нюансов (скользкие моменты в договоре действительно есть, а потому изучая и подписывая его, нужно все время быть начеку). Как я уже сказал, закончилось все очень банально: я бросил этот кусок пластика в ящик стола и благополучно забыл о нем в тот же день. Активировать, разумеется, не стал. На кого все это рассчитано – категорически непонятно.
Второй банк, который откликнулся на мою просьбу, был Банк Авангард. В этом банке вся процедура выпуска карты построена таким образом, что непосредственный контакт с его сотрудниками у вас отсутствует. Вы выбираете дизайн карты, заполняете заявку на сайте, вам выдается некий номер, и впоследствии вы, используя этот номер в качестве условного «пароля», можете проверять статус вашей заявки прямо у них на сайте. Через два дня я увидел, что банк одобрил мне выпуск кредитной карты с лимитом в 45 тысяч рублей. Не 100 тысяч, конечно. Но ведь и не подачка в виде четырех тысяч, верно? На этой же странице мне сообщили когда карта будет доставлена в мой регион, и когда именно я смогу получить ее в одном из банковских офисов. В каком именно офисе получать карту я выбирал сам, при заполнении заявки. Еще через неделю я пришел в банк и безо всяких очередей получил свою кредитку. На всю процедуру ушло десять дней. Повторю, ни с кем из сотрудников Банка Авангард за это время я не контактировал. Никто не надоедал мне странными вопросами и не беспокоил мою супругу и моего друга, телефоны которых я честно указал в анкете на сайте.
Милая девушка в офисе работала со мной примерно сорок минут. Она великолепно ориентировалась абсолютно во всех вопросах, которые я ей задавал, и рассказала мне об обслуживании кредитной карты все, вот просто абсолютно все, что я хотел знать. Остановилась на каждой мелочи. Даже когда я с улыбкой кивал, показывая, что по некоторым пунктам договора подробных объяснений не требуется, она терпеливо, смотря мне в глаза, проговаривала все детали, убеждаясь, что я все понимаю правильно. Могу сказать с уверенностью, что никаких подводных камней в договоре по кредитной карте MasterCard Stаndаrd у Банка Авангард нет. Получать и пользоваться можно смело. Не бойтесь.
Все их тарифы расписаны на официальном сайте. Я подчеркну лишь несколько преимуществ. Карта в первый год использования не бесплатная. Обслуживание стоит 600 рублей в год, причем берется эта сумма не из средств предоставляемого кредита. Ее нужно внести на счет через кассу непосредственно перед получением карты. В дальнейшем при активном использовании кредитки за обслуживание можно будет не платить. Бесплатной карта становится со второго года при условии, что среднемесячный оборот по ней составит не менее 7000 рублей (MasterCard Stаndаrd или Visa Сlаssiс). Вы можете осуществлять такой оборот каждый месяц. А можете весь год не пользоваться картой, но в конце периода совершить одну-единственную безналичную операцию по ней на сумму 84000 рублей или больше. И все, в следующем году платить за обслуживание карты вам не придется. И так по кругу.
Помимо стандартного льготного периода, который равен 50-ти дням, у Банка Авангарда есть приятный бонус: первый льготный период кредитования составляет 200 дней. Отсчет первого льготного периода начинается с месяца, в котором клиент получает карту (Авангард не стал жадничать, привязывая его к месяцу выпуска карты). Смотрите. К примеру, я получил карту 3-его марта. 4 марта совершил покупку, заплатив кредитными средствами. Если ежемесячно вносить на счет минимальные платежи (10% от суммы предоставленного овердрафта), а затем погасить всю сумму кредита до 20 сентября, то платить проценты за пользование деньгами банка вам не придется. Вы знаете людей, способных дать вам в долг почти на семь месяцев 45 тысяч рублей без всяких процентов? Вот и я таких не знаю. А банк Авангард дает. Правда, при условии ежемесячного погашения минимального платежа, но, тем не менее.
Льготный период, равный 50-ти дням, привязывается к календарному месяцу. Вкратце, я остановлюсь на нем, потому что условия по предоставлению льготного овердрафта у разных банков различаются.
Все очень просто. После окончания первого льготного периода, который составляет в общей сложности двести дней, все работает следующим образом. Первого числа каждого месяца начинается беспроцентный период, который составляет 30 дней. Затем идет платежный период, который составляет 20 дней. В течение этих двадцати дней вам нужно погасить всю сумму кредита за последний беспроцентный период. Допустим, начался март. В течение марта вы совершаете покупки в пределах кредитного лимита. Март закончился и начался апрель. Если вы до 20 апреля погасите всю сумму, взятую у банка в долг в марте, то платить проценты вам не придется. Самый важный момент тут в том, что с 1 апреля начинается следующий беспроцентный период. До 20 апреля вам нужно погасить то, что вы истратили в марте, но не то, что вы тратите уже в апреле (возможно, еще даже не погасив мартовскую задолженность). То, что вы тратите в апреле, вам нужно будет гасить уже в мае (до 20 мая). Если, конечно, вас интересует именно беспроцентный кредит. И так по кругу.
Ну и по мелочи. Интернет-банк и смс-информирование у Банка Авангард бесплатные. Интернет-банк очень удобный и навороченный. Чтобы описать его возможности, нужно потратить уйму времени, я не буду на этом останавливаться. Погашение кредита – либо через кассу банка, либо через банкоматы. Проценты по кредиту плавающие, зависят от месяца непрерывной задолженности. Первые три месяца – 15% годовых. Четвертый месяц – 18%. Пятый – 21%. Шестой и последующие месяцы – 24%. В среднем, если гасить кредит в течение одного года, то выйдет менее 21%. Неплохо, на мой взгляд. Никаких скрытых комиссий или страховок нет.
Третий банк, который принял в отношении моей заявки положительное решение, был Банк Зенит. Мне перезвонили (уже из офиса в моем регионе) на следующий день после отправки заявления через сайт. Девушка сообщила, что по моей заявке на выпуск кредитной карты принято предварительное положительное решение, и мне нужно прийти в банк для заполнения анкеты. Я пришел и заполнял эту анкету в течение часа (там четыре страницы, вопросов много, заполнять нужно вдумчиво и аккуратно). Отдал. Через три дня мне перезвонила та же девушка и сообщила, что какой-то там «кредитный совет» одобрил мне выпуск карты с кредитным лимитом 59 тысяч рублей, через пару недель карта придет из Москвы, и я смогу ее получить. Это, кстати, тоже важный момент. Кредитная карта с лимитом до 60-ти тысяч рублей оформляется в Банке Зенит без подтверждения дохода. То есть все мои предъявленные декларации снова не сыграли абсолютно никакой роли. Доход не засчитали подтвержденным и 100 тысяч рублей, которые я просил, мне не одобрили. Но вся прелесть этого банка в том, что он не отмахивается от человека, даже если тот не может подтвердить свой доход предоставлением справки по форме 2-НДФЛ. Специалисты Банка Зенит, оценивая возможности будущего клиента, смотрят и на другие факторы, за что я им благодарен.
Через десять дней я получил свою кредитную карту. Итого весь процесс занял чуть более двух недель.
Что можно сказать по поводу условий в Банке Зенит? Могу с уверенностью сообщить, что это просто какая-то сказка. Выпуск и обслуживание карты – бесплатно. Причем, не только основной карты, но и дополнительной карты к этому картсчету. Дополнительная карта к уже открытому картсчету может быть оформлена на третье лицо. Например, на вашего брата или сестру. Интернет-Банк несколько беднее по возможностям, чем в Авангарде, но тоже бесплатен. Смс-информирование – бесплатно. Льготный период кредитования до 50-ти дней, привязан к календарному месяцу (что очень удобно). Проценты по кредиту – 20.3% годовых. Погашение кредита без комиссий либо через кассу банка, либо через партнеров. Скрытые комиссии и страховки по обслуживанию кредитки отсутствуют. Подводных камней в договоре нет, он полностью прозрачен.
Вот, собственно, и все.
В итоге, я получил желаемый овердрафт на сумму 100 тысяч рублей. И даже 200 дней первого беспроцентного периода на почти половину этой суммы. Для меня это особой роли не играет, но все равно приятно. Через 3-6 месяцев при добросовестном активном использовании карт можно будет подать заявку, и оба этих банка обещали без проблем увеличить размер кредитного лимита. Я почему-то им верю.
Всем удачи! Надеюсь, информация из этой статьи окажется для кого-то полезной. Пользуясь случаем, выражаю искреннюю благодарность ресурсу Banki.ru за помощь в выборе кредитной карты и предоставление огромного количества материала по этой теме.
Роман Решетов
E-mail: rr.reshetov@mail.ru
PS: Я не являюсь сотрудником Банка Зенит, Банка Авангард или любого другого банка. Я никак не связан с банковской деятельностью и не ставлю целью целенаправленно прорекламировать или раскритиковать тот или иной банк. В этой статье изложена реальная история получения кредитных карт, она представляет собой частное субъективное мнение, не претендует на истину в последней инстанции и не может служить руководством к каким-либо действиям.
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Комментарии 3
Абсолютно аналогичная история. Но так как я живу в Архангельской области
то выбор банка тут гораздо скуднее. Но тем не менее 4 года назад обратился именно в Авангард.
По своему опыту могу сказать, что по класической карте банк лимит вам вряд ли поднимет.
Мне подняли до 65 тысяч и отказывали поднимать дальше. Но когда оборот по карте превысил 240 тыс.руб,
и подошло время перевыпуска я запросил золотую визу и удвоение лимита и мне безо всяких вопросов сделали лимит 120 тыс.руб. Дальше я ничего не прошу поскольку и так хватает.
И кстати а почему р/счет в авангарде не открыли? Его содержание было почти бесплатным. Правда с 01.07.2014 ввели комиссию за ведение счета, но она в два раза меньше чем в сбербанке?
Не заню обращались вы или нет, но мне не отказал Юниаструм банк. Кредиты до 600 тыс руб доступны без вопросов.
И ИП с УСН 6% воспринимаются там абсолютно нормально.
Вобщем я в свое время также был обижен на отношение к нам (людям реализующим себя), но оказалось не все так печально.
Так что кто ищет тот найдет, кто хочет тот добьется
В статье есть ответ на этот вопрос. В абзаце, где упоминается ЦБ России.
Но если Вы имеете в виду активную работу Эльвиры Сахипзадовны по отзыву лицензий, то с некоторых пор средства ИП на расч.счете также как и вклады застрахованы.
А судя по уровню годового дохода который Вы привели не думаю что у вас на р/счете лежит несколькоо миллионов. Да и неразумно бы это было. Деньги не должны лежать они должны работать Т.е. либо лежать на вкладе и быть застрахованными, либо быть в обороте т.е. вложены куда-то