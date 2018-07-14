Популярные сообщения

Недавно на банки.ру поднимался вопрос о том как максимально надежно вложить деньги на средний срок например на период накопления на крупную серьезную покупку. Кто-то обмолвился о облигациях с защитой от инфляции. И действительно, звучит надежно, а помня о нашей не редко двухзначной в недавнем прошлом инфляции, это еще и интересно. Попробуем разобраться.
Для начала короткая справка. ОФЗ ИН выпуска 52001 и более позднего 52002 это облигации с регулярным индексируемым номиналом на величину изменения индекса потребительских цен с 3-х месячным лагом. При этом размер купона фиксирован и составляет 2,5% от текущего номинала. Свежий расчет номинала можно посмотреть на сайте Минфина по ссылке https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=64938
В общем и целом это аналог зарубежных TIPS (казначейские ценные бумаги с защитой от инфляции) только с более высокой ставкой купонного дохода. А раз так то и начнем с сравнения индекса потребительских цен России и США.
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