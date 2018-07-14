Вход
Профиль Блог Лента Активность
Александр non 14.07.2018 18:41 rus_solt
ОФЗ ИН 52001 52002 защитный актив?
Недавно на банки.ру поднимался вопрос о том как максимально надежно вложить деньги на средний срок например на период накопления на крупную серьезную покупку. Кто-то обмолвился о облигациях с защитой от инфляции. И действительно, звучит надежно, а помня о нашей не редко двухзначной в недавнем прошлом инфляции, это еще и интересно. Попробуем разобраться. Для начала короткая справка. ОФЗ ИН выпуска 52001 и более позднего 52002 это облигации с регулярным индексируемым номиналом на величину изменения индекса потребительских цен с 3-х месячным лагом. При этом размер купона фиксирован и составляет 2,5% от текущего номинала. Свежий расчет номинала можно посмотреть на сайте Минфина по ссылке https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=64938 В общем и целом это аналог зарубежных TIPS (казначейские ценные бумаги с защитой от инфляции) только с более высокой ставкой купонного дохода. А раз так то и начнем с сравнения индекса потребительских цен России и США. Читать далее
2 Комментировать

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения