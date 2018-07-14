ОФЗ ИН 52001 52002 защитный актив?

Недавно на банки.ру поднимался вопрос о том как максимально надежно вложить деньги на средний срок например на период накопления на крупную серьезную покупку. Кто-то обмолвился о облигациях с защитой от инфляции. И действительно, звучит надежно, а помня о нашей не редко двухзначной в недавнем прошлом инфляции, это еще и интересно. Попробуем разобраться.
Для начала короткая справка. ОФЗ ИН выпуска 52001 и более позднего 52002 это облигации с регулярным индексируемым номиналом на величину изменения индекса потребительских цен с 3-х месячным лагом. При этом размер купона фиксирован и составляет 2,5% от текущего номинала. Свежий расчет номинала можно посмотреть на сайте Минфина по ссылке https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=64938
В общем и целом это аналог зарубежных TIPS (казначейские ценные бумаги с защитой от инфляции) только с более высокой ставкой купонного дохода. А раз так то и начнем с сравнения индекса потребительских цен России и США. Для начала просто сравним ИПЦ на графике начиная с даты публикации ИПЦ нашей федеральной службой гос. статистики. http://www.gks.ru/bgd/free/b00_24/IssWWW.exe/Stg/d000/I000650R.HTM На графике черная линия — Российская инфляция, красная — ИПЦ США (в $). Зеленая — ИПЦ США переведенная в рубли по курсу ЦБ.
Однако! Наша инфляция «обгоняет и перегоняет» и пересчет по курсу валюты этого не меняет.
Также для интереса построим график поведения ИПЦ месяц к предыдущему месяцу и накопленную годовую для понимания динамики.
Кроме некоторых просто интересных наблюдений как-то сильное влияние сезонности на наш ИПЦ есть пара наглядных практических выводов: 1 — в отличие от ИПЦ США наша инфляция в нестабильное время не падает а наоборот и 2 — явная тенденция к уменьшению инфляции с двухзначных значений по крайней мере на рассматриваемом интервале времени.
Итак. ИПЦ как расчетная база для индексации номинала как минимум неплохая: перегоняет ИПЦ США, в периоды нестабильности растет. Так еще и купон самих облигаций значительно выше TIPS. Переходим к рассмотрению самих ОФЗ. Первый выпуск 52001 состоялся лишь летом 2015 года, поэтому для анализа на сколь нибудь длительном интервале придется моделировать облигацию, используя индексацию по правилу минфина с несколькими допущениями: 1 — не будем учитывать спекулятивную цену (в графике всегда 100% номинала цены), 2 — индексация без временного лага, 3 — реинвестирование не раз в пол года по дате выплаты купона а раз в месяц. Последние два допущения считаю приемлемыми для анализа а к первому мы еще вернемся.
Прежде чем что-то делать самому я пытался найти материалы где бы сравнивали эти облигации с другими ценными бумагами, но все что мне удалось найти это одну единственную старую картинку.
Картинка меня не удовлетворила: индекс ММВБ без дивидендов да и сравнения с облигациями без привязки к реальному инструменту. Исправляем это. Накладываем на график смоделированную ОФЗ ИН, индекс полной доходности MCFTR и ПИФ «Альфа капитал облигации плюс», как один из лучших облигационных фондов по доходности с сравнительно приличным временем жизни. Строим график начиная с апреля 2003 года с даты начала работы ПИФа.
Уже все не так отлично как на предыдущей картинке. Индекс акций теперь далеко впереди (пока что). А еще в который раз отлично видно что наши модельные инфляционные ОФЗ в отличие от ПИФов облигаций прекрасно проходят кризисные времена. Да и вообще по итогу оказались бы лучшим выбором чем ПИФ.
Наблюдая такое положительное свойство облигации применим их в качестве консервативной доли в портфеле Акции/Облигации на примере оПИФ «Арсагера. Фонд акций». Этот фонд выбирается исходя из того, что у меня уже есть результаты портфеля где доля облигаций была представлена оПИФами Альфа капитала. Теперь меняем ПИФы Альфы на ОФЗ 52 и смотрим результат.
А результат впечатляет. Портфель на 20% состоящий из инфляционных ОФЗ вместо облигационных ПИФов показал значительно большую итоговую доходность.
Я был бы рад здесь остановится, сделав заключение о исключительной привлекательности ОФЗ ИН 5200Х и в качестве актива самого по себе и тем более в качестве консервативной доли в портфеле. Но самое первое допущение, которое позволило построить модель (стоимость бумаги всегда равна 100% стоимости номинала), не позволяет это сделать. ОФЗ 52 торгуются на бирже и их стоимость также подвержена спекуляции как и любые другие ценные бумаги. По графику в квике стоимость ОФЗ 52001 с момента обращения неравномерно изменялась в диапазоне 95-100% и выше, а затем значительно опускалась по мере замедления инфляции. И к еще большему сожалению нет практики оценки бумаги в кризисные годы, а значит рассуждения о том, что инфляционные ОФЗ не будут терять в цене в напряженные моменты, не имеет под собой подтвержденного основания. Что в свою очередь ставит под сомнения привлекательность инструмента с точки зрения его использования в качестве консервативной доли в портфеле.
Но ведь если эти ОФЗ непосредственный аналог TIPS, то их поведение в неспокойное время можно оценить по зарубежным облигациям? Увы, цены на TIPS волатильны. Согласно облигационному индексу Barclays Aggregate Bond Index в неспокойный период 2005-2015 стандартное отклонение индекса облигаций составило 3,26%, а годовой доход 4,75%. А фонд Vanguard TIPS вернул 4,2% и имел стандартное отклонение на 6,4%. Доходность TIPS меньше, риск больше. Но и здесь опять надо сделать две оговорки. Во-первых купонный доход TIPS значительно ниже наших 2,5%. Во-вторых методология расчета ИПЦ в качестве базы для индексации TIPS в США подразумевает некоторую недооцененность инфляции, ее занижение. Три основных предмета потребления либо не учтены, либо занижены в текущей структуре ИПЦ: цены на жилье, продовольствие и энергию.
Итак, какой вывод. Боюсь, как обычно вопрос применения этого инструмента это опять вопрос веры. Верите что тучи сгущаются? Верите что текущая низкая инфляция это временное явление? Верите что отток капитала из EM рынков продолжится? Тогда вопрос покупать или нет не должен стоять. Лично я планирую покупать эти ОФЗ на средства из заканчивающихся депозитов.
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