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Давайте знакомиться!

05.04.2011 17:40 34 2 849 просмотров
Друзья,
мы уже знакомы заочно – вы пишите отзывы о нашей работе в Народный рейтинг, я их читаю. Пришла пора познакомиться ближе. Меня зовут Александра Самолюбова, я – Директор по обслуживанию клиентов Альфа-Банка.

Как раз регулярное чтение отзывов в НР и натолкнуло меня на мысль открыть блог. Честное слово, порой создается ощущение, что есть две воюющие стороны: Клиент и Банк. Причем Клиент – сторона обороняющаяся, защищающаяся от грозного монстра Банка, от которого никогда не знаешь, чего ждать (но точно ничего хорошего). Конечно, я не строю иллюзий, что мой блог сломает это восприятие. Но, надеюсь, он все-таки позволит нам стать ближе. Давайте общаться, делиться мыслями и идеями о том, как сделать взаимодействие Клиент-Банк более дружелюбным, давайте слушать и слышать друг друга. Мы будем говорить о работе Телефонного центра, о рассмотрении претензий, о банкоматах и т.п. А иногда я буду позволять себе лирические отступления – о погоде, о прочитанных книгах и просмотренных фильмах. Не возражаете?

Комментарии 34

Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Давайте! smile:)
Добро пожаловать в тыл обороняющихся. smile;)
Цитата
Не возражаете?

Отнюдь!
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
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Нет, нет, давайте закроем «военную» тему. Садимся за стол переговоров, закапываем топор войны, курим трубку мира. Я уверена, так общаться будет гораздо приятнее и продуктивнее.
@mike  (@mike)
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Или вообще - ни мира, ни войны. Армию распустить! smile:)

Welcome!
Eif73  (Eif73)
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Действительно, иногда отзывы в НР напоминают жесткое противостояние клиента и банка... smile:nunu:

Пользуясь случаем, что вы думаете по поводу моего предложения ввести упрощенный регламент получения средств клиентом, в случае когда он закрыл уже все счета в банке?
http://www.banki.ru/services/responses/bank/?responseID=2768729#respcomment1128049
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
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EIf73, перевести деньги с закрываемого счета на вновь открытый счет – пожалуйста, нет никаких ограничений. Только, как я поняла из Вашего сообщения, все дело как раз в том, что Вы хотите закрыть ВСЕ счета, а не открывать новые. А банковский перевод тоже возможен, но он также осуществляется со счета клиента, который Вы для этого должны открыть. Так что пока упростить не получается.
Eif73  (Eif73)
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Я готов был открыть "Мой сейф" для этого, он же бесплатен? Но мне по тел когда сообщили что деньги нашлись четко сказали что никаких других вариантов кроме как письмом нельзя. Так же и в офисе сказали, что только через кассу. Пример, я закрывал договор с МТС, и просто указал все реквизиты банковского счета. Мне очень долго переводили, но все же не пришлось ходить по нескольку раз в офис. Мне даже все равно с кого взяли комиссию за перевод.
Но, справделивости ради, хочу поблагодарить банк за то, что нашли мою сумму, ситуация была не простая smile:)
Инка Эрато  (succes)
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Александра
Извините,что обращаюсь к Вам. Являясь клиентом Альфа-банка,не могу ни у кого в банке получить вразумительный ответ. (может быть моя проблема касается и других).Проблема такая:я являюсь держателем пластиковой карты MasterCard в Альфа-банке; одновременно выпущена дебетовая карта на мое имя во французском банке, где у меня также есть счет.Проблема-как, находясь в России, ее активировать.Такие карты, как MasterCard,Visa,Visa Electron(которые выпускаются и европейскими банками, в частности,французскими) - единая ли это система и можно ли такую карту активировать в российском банкомате и снять деньги?
Спасибо
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
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Succes, простите, не совсем поняла Ваш вопрос. Какую карту Вы хотите активировать? Если речь идет об активации карты французского банка, то самый простой вариант - это набрать номер Телефонного Центра банка-эмитента карты, обычно указанный на обратной стороне карты, и узнать из первых уст, как осуществить активацию.
У нас карты без проблем активируются в ТЦ.

Анна  (UnAr)
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Приветствуем! smile:)
К  (shlomo_chavez)
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Цитата
Честное слово, порой создается ощущение, что есть две воюющие стороны: Клиент и Банк.

Ну, у некоторых тоже создаются впечатления что воюющих сторон порой не две а больше. Взять к примеру "цепочку" сбоя оплаты товара в магазине, простом или интернет. Где клиенту искать ПРАВДЫ? smile:(
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
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Константин, мне трудно ответить на такой общий вопрос. В целом цепочка выглядит так: Банк-эквайер магазина запрашивает платежную систему (ПС), ПС - Альфу. Альфа проверяет наличие на счете клиента запрошенной суммы. Если денег достаточно, то Альфа сначала блокирует запрошенную сумму и тем самым дает добро на списание обратно по цепочке АБ - ПС - Банк магазина. Товар можно получать. По истечении определенного времени (обычно2-3 дня) Банк-эквайер присылает запрос на списание, и сумма списывается. Если такой запрос на списание не поступил в течение 14 календарный дней, Альфа сумму разблокирует. К счастью, такая цепочка работает обычно без сбоев.
К  (shlomo_chavez)
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Александра, спасибо за диалог и объяснение "цепочки"! smile:)
Гектор  (Гектор)
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Рад Вас приветствовать на форуме!
Был когда-то клиентом Вашего банка, потом расстался с ним. Процесс закрытия счетов был мучительным, но вежливостью сотрудников остался доволен.
Однако у меня вопрос совсем другой: почему после 1998 года Альфа Банк отказался от письменных договоров вклада с клиентами и предлагает ориентироваться на то, что имеется публичная оферта имеет место договор присоединения к публичной оферте?
Условия этой оферты выложены на сайте и могут изменяться. Тарифы - тоже. В банке говорят - следите за изменениями самостоятельно! Однако невозможно отследить изменения в многостраничном документе, если Вы не знаете, где искать! Я являюсь клиентом одного из зарубежных банков, где также нет письменных договоров вклада. Но там администрация о всех изменениях оферты и тарифов не ленится извещать вкладчиков по электронной почте.
Не считаете ли Вы, что это нужно делать и Альфа Банку?
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
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Гектор, жаль, что Вы с нами расстались. Возвращайтесь!
Ваш вопрос по поводу нашего договора и присоединения к нему очень интересен и важен и волнует многих. Поэтому я, с Вашего позволения, не буду сейчас отвечать на него, а посвящу этому следующий пост.
Теперь насчет изменений в документах и тарифах. На нашем сайте в разделе "Частным лицам" можно оформить подписку на оповещение по электронной почте об обновлении всех или нескольких типов документов и тарифов (http://www.alfabank.ru/subscription/form/?sub_id=c-1).
Олег Трегубов  (TreOV)
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К сообщению Гектора я бы добавил, что многие банки в договорах имеют "плавающие" тарифы о котрых клиент должен узнавать на сайте. При этом, почти все "ленятся" уведомлять клиента об этом буть то СМС, электр. почта, письмо и т.д. И при этом на каждом углу кричат, что "мы клиентоориентированный банк". Любая клиентоориентированная компания в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке должна уведомлять своих клиентов об изменениях в уже действующих его договорах и об их окончании тем путем, который выберет сам клиент или почтой. А еще желательно напоминать, например, о дате и сумме очередного платежа по кредиту и т.д. Я сам работаю в такой компании, да тяжело всех обзванивать и рассылать письма, но статус компании обязывает. И не нужно говорить, что это дорого стоит - сам работал в IT и знаю, что ничего "дорогого" в этом нет.
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
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TreOV, в ответе Гектору я уже написала о возможности оформить подписку на оповещение об изменении документов и тарифов. О дате и сумме платежа мы обязательно напоминаем, если за несколько дней до платежа на счете нет необходимой суммы. Мы высылаем подробную SMS, текст выглядит так: "Uvazhaemyj klient! Ocherednoy platezh po kreditu 10.04.2011 summa xxxx RUR. Ostatok na schete yyyy RUR. Neobhodimo dovnesti zzzz RUR."
Андрей Иванов  (Clevelus)
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С почином! И успехов в этом нелегком деле.
smile:)
Daniel Thompson  (Daniel Thompson)
#
АЛЕКСАНДРА, здравствуйте!
Давно было пора и представителям Альфы открывать блоги на этом портале, и вот, свершилось smile:D
Удачного Вам пилота и плодотворной работы на Банки.ру! smile:)
Анаконда  (Анаконда)
#
Александра, добро пожаловать!

Очень рада читать ваш блог на портале Банки.ру, давно и пристально слежу за услугами Альфа-Банка, и даже в свое время написала огромный положительный отзыв smile:oops: . Хорошо бы, чтобы следующим этапом было появление Альфы и в "Друзьях банка", преданные клиенты ждут... smile;)
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
#
Анаконда, спасибо за добрые слова. В "Друзьях банка" мы не появляемся не случайно. Дело в том, что уже почти полгода назад у нас на сайте начала работь "Альфа-идея: мы вас слышим" (http://idea.alfabank.ru). Каждый клиент (существующий или потенциальный) может поделиться своими мыслями об улучшении нашей работы, оставить свою идею, и она будет внимательно рассмотрена специалистами Банка. Многие идеи уже реализованы. Очень интересный раздел, очень плодотворная совместная работа. От души приглашаю поучаствовать.
Анаконда  (Анаконда)
#
Александра, спасибо за ответ по существу! В вашем проекте, как преданный клиент и пользователь услуг, я уже зарегистрирована и успешно участвую, но и Банки.ру читаю регулярно, а с вашего ресурса бы, конечно, не ушла. Орудия бы только приумножились. smile8) Но это всего лишь мое субъективное мнение, а решать, конечно, Вам! Очень жду новых постов, подписалась на блог!! smile:inlove:
Наталья Смирнова  (smirnovana)
#
Александра, добрый день!
Рада,что Вы тоже присоединились с блоггерам!!!
Удачи и Вам, и нам!!
Александр Михайлов  (espada)
#
К вопросу о войне клиентов и банков. Суть своей проблемы я изложил в народном рейтинге. сейчас пока не о ней. Что в целом изменилось. Ваши сотрудники работая с клиентами похожи на роботов. девочка на входе с заученными фразами. На все вопросы ответ звоните в москву 8-800 -. и т.д. номер все знают. Вопросы на местах в приниципе не решаются. А вы попробуйте сейчас позовнить туда! минут 50 мужской баритон вещает. что все операторы заняты. Хорошо если Джо Кокера включат. Матрица какая то. Компьютеры руководят людьми. Ответ один звоните...... Душа пропала. Не надо супер сервиса и чашки кофе каждому клиенту. Вы своих сотрудников так зарегламентировали, что они кроме вопросов как научится пользоваться карточкой ничего не решают. Только где-то в москве есть мегамозг с компьютерным голосом который думает за них. Душевней проще надо, вопросы решать на местах, а не отправлять к телефонной трубке. вот раньше у вас такого не было.
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
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Ужае Александр!
Не скрою, мне очень досадно, обидно читать Ваш отзыв о Банке. Но я понимаю, что Вы имеете все основания для раздражения и нелицеприятных слов. Что касается Вашей претензии и отзыва в Народном рейтинге, то в ближайшее время будет дан ответ (положительный и, поверьте, без моего вмешательства).

А что касается Вашего комментария на мой пост… Думаю, у Вас не сложилось бы столь определенного мнения об ухудшении нашего сервиса, если бы Вы без проблем дозвонились до Банка. Мы делаем все, чтобы увеличить пропускную способность нашего Телефонного центра, и не позже конца мая дозвон должен существенно улучшиться. Я очень надеюсь, что Ваше мнение о Банке как о бездушной машине переменится. Мы упорно работаем в этом направлении.
Александр Михайлов  (espada)
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И еще если в чем то резок был, заранее извиняюсь. Система иногда прождает бездушие. И это касается не только банков)))))))))
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
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Александр,

прошу прощения за ошибку в первом ответе - конечно, я хотела написать "уважаемый". А то, правда, Вы подумаете, что писал робот. Хотя роботы как раз не ошибаются smile:)
наталья морева  (moren)
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Мой сын нарком. берет кридиты в банках. как его занисти в черный список
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