Давайте знакомиться!

Друзья,
мы уже знакомы заочно – вы пишите отзывы о нашей работе в Народный рейтинг, я их читаю. Пришла пора познакомиться ближе. Меня зовут Александра Самолюбова, я – Директор по обслуживанию клиентов Альфа-Банка.
Как раз регулярное чтение отзывов в НР и натолкнуло меня на мысль открыть блог. Честное слово, порой создается ощущение, что есть две воюющие стороны: Клиент и Банк. Причем Клиент – сторона обороняющаяся, защищающаяся от грозного монстра Банка, от которого никогда не знаешь, чего ждать (но точно ничего хорошего). Конечно, я не строю иллюзий, что мой блог сломает это восприятие. Но, надеюсь, он все-таки позволит нам стать ближе. Давайте общаться, делиться мыслями и идеями о том, как сделать взаимодействие Клиент-Банк более дружелюбным, давайте слушать и слышать друг друга. Мы будем говорить о работе Телефонного центра, о рассмотрении претензий, о банкоматах и т.п. А иногда я буду позволять себе лирические отступления – о погоде, о прочитанных книгах и просмотренных фильмах. Не возражаете?
Комментарии 34
Добро пожаловать в тыл обороняющихся.
Отнюдь!
Welcome!
Пользуясь случаем, что вы думаете по поводу моего предложения ввести упрощенный регламент получения средств клиентом, в случае когда он закрыл уже все счета в банке?
http://www.banki.ru/services/responses/bank/?responseID=2768729#respcomment1128049
Но, справделивости ради, хочу поблагодарить банк за то, что нашли мою сумму, ситуация была не простая
Извините,что обращаюсь к Вам. Являясь клиентом Альфа-банка,не могу ни у кого в банке получить вразумительный ответ. (может быть моя проблема касается и других).Проблема такая:я являюсь держателем пластиковой карты MasterCard в Альфа-банке; одновременно выпущена дебетовая карта на мое имя во французском банке, где у меня также есть счет.Проблема-как, находясь в России, ее активировать.Такие карты, как MasterCard,Visa,Visa Electron(которые выпускаются и европейскими банками, в частности,французскими) - единая ли это система и можно ли такую карту активировать в российском банкомате и снять деньги?
Спасибо
У нас карты без проблем активируются в ТЦ.
Ну, у некоторых тоже создаются впечатления что воюющих сторон порой не две а больше. Взять к примеру "цепочку" сбоя оплаты товара в магазине, простом или интернет. Где клиенту искать ПРАВДЫ?
Был когда-то клиентом Вашего банка, потом расстался с ним. Процесс закрытия счетов был мучительным, но вежливостью сотрудников остался доволен.
Однако у меня вопрос совсем другой: почему после 1998 года Альфа Банк отказался от письменных договоров вклада с клиентами и предлагает ориентироваться на то, что имеется публичная оферта имеет место договор присоединения к публичной оферте?
Условия этой оферты выложены на сайте и могут изменяться. Тарифы - тоже. В банке говорят - следите за изменениями самостоятельно! Однако невозможно отследить изменения в многостраничном документе, если Вы не знаете, где искать! Я являюсь клиентом одного из зарубежных банков, где также нет письменных договоров вклада. Но там администрация о всех изменениях оферты и тарифов не ленится извещать вкладчиков по электронной почте.
Не считаете ли Вы, что это нужно делать и Альфа Банку?
Ваш вопрос по поводу нашего договора и присоединения к нему очень интересен и важен и волнует многих. Поэтому я, с Вашего позволения, не буду сейчас отвечать на него, а посвящу этому следующий пост.
Теперь насчет изменений в документах и тарифах. На нашем сайте в разделе "Частным лицам" можно оформить подписку на оповещение по электронной почте об обновлении всех или нескольких типов документов и тарифов (http://www.alfabank.ru/subscription/form/?sub_id=c-1).
Давно было пора и представителям Альфы открывать блоги на этом портале, и вот, свершилось
Удачного Вам пилота и плодотворной работы на Банки.ру!
Очень рада читать ваш блог на портале Банки.ру, давно и пристально слежу за услугами Альфа-Банка, и даже в свое время написала огромный положительный отзыв . Хорошо бы, чтобы следующим этапом было появление Альфы и в "Друзьях банка", преданные клиенты ждут...
Удачи вам!
Рада,что Вы тоже присоединились с блоггерам!!!
Удачи и Вам, и нам!!
Не скрою, мне очень досадно, обидно читать Ваш отзыв о Банке. Но я понимаю, что Вы имеете все основания для раздражения и нелицеприятных слов. Что касается Вашей претензии и отзыва в Народном рейтинге, то в ближайшее время будет дан ответ (положительный и, поверьте, без моего вмешательства).
А что касается Вашего комментария на мой пост… Думаю, у Вас не сложилось бы столь определенного мнения об ухудшении нашего сервиса, если бы Вы без проблем дозвонились до Банка. Мы делаем все, чтобы увеличить пропускную способность нашего Телефонного центра, и не позже конца мая дозвон должен существенно улучшиться. Я очень надеюсь, что Ваше мнение о Банке как о бездушной машине переменится. Мы упорно работаем в этом направлении.
прошу прощения за ошибку в первом ответе - конечно, я хотела написать "уважаемый". А то, правда, Вы подумаете, что писал робот. Хотя роботы как раз не ошибаются