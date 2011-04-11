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Про ДКБО

11.04.2011 12:34 23 13 112 просмотров
Я всегда очень плохо придумываю названия своих статей. Но статьи я пишу редко, а посты буду писать довольно часто (во всяком случае, собираюсь). Чтобы не ломать голову над тем, какие названия давать постам (короткие vs. развернутые, с юмором vs. строгие), я решила воспользоваться системой серии «Школа Гастронома» «Про…». Книги у них так и называются: «Про рыбу», «Про пироги», «Про салаты». Кстати, моя мечта – собрать все книги этой серии. Сдерживает одно: ставить их решительно некуда. Но о гастрономии мы поговорим как-нибудь потом, а пока позвольте представить вам свой первый пост из серии «Про»: «Про ДКБО».

ДКБО – это Договор о комплексном банковском обслуживании, основа основ во взаимоотношениях Банка с клиентами. Клиенты очень часто задают про него вопросы (даже в комментариях на мой первый пост), вот я и решила написать про ДКБО.

ДКБО был введен Альфа-Банком в 2003 году. Причем мы были первопроходцами, до нас в России договор именно о комплексном банковском обслуживании почти не использовался. Попытаюсь объяснить, в чем преимущества такого подхода.

До 2003 года на каждый счет (текущий в рублях, текущий в долларах, текущий в евро, сберегательный - в рублях, долларах, евро и т.п.), на каждую карту, на каждый депозит подписывался отдельный договор. Таким образом, и Банк и клиенты тонули в море бумаг, причем за каждой бумагой клиенту надо было лично прийти в отделение. С осени 2003 начал действовать единый Договор о комплексном банковском обслуживании (ДКБО). Договор считается заключенным с даты получения Банком лично от Клиента письменного подтверждения о присоединении к условиям Договора. Главное отличие ДКБО в том, что один раз присоединившись к нему, клиент получает возможность пользоваться любыми продуктами и услугами Банка. Важно также, что именно благодаря ДКБО можно удаленно открывать депозиты, подключать и отключать услуги, открывать счета и т.п.

Часто клиенты спрашивают, почему им не выдается на руки Договор в письменном виде. Причины одна: сама специфика ДКБО (он действительно комплексный!) делает это просто нерентабельным. Договор занимает около 60 страниц, в него часто вносятся изменения. Но его всегда можно скачать с нашего сайта, причем самую последнюю версию. Клиенты, для которых принципиально важно прочитать Договор, прежде чем подписаться о присоединении к нему, могут легко сделать это, заглянув на наш сайт. А клиенты, для которых этот вопрос не имеет значения, не будут читать и распечатку.

Пожалуй, наиболее часто клиенты возмущаются тем, что не имеют возможности оперативно узнавать об обновлениях ДКБО и особенно об изменении тарифов. Нет ничего проще, надо лишь оформить на сайте Альфа-Банка подписку на оповещение по электронной почте об изменениях в документах и тарифах (http://www.alfabank.ru/subscription/form/?sub_id=c-1).

Ну, вот, пожалуй, и все самое главное «про ДКБО».

Комментарии 23

Daniel Thompson  (Daniel Thompson)
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Ну и правильно, зачем в теме изливать суть поста. У вас правильная тактика, если пост про ДКБО, как ее еще можно назвать!? smile:D
А если по-сути, ДКБО удобен, и кстати, потом Сбер эту идею перетянул у Альфы... Но у вас больше преимуществ перед другими банками, по крайней мере, для меня smile:)
Александра, а можно у вас попросить ссылку на договор ДКБО, последнюю версию?
Спасибо!
Daniel Thompson  (Daniel Thompson)
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Спасибо Вам!
Сергей Савельев  (kev)
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Идея ДКБО конечно здравая и логичная, но меня, например, в качестве потенциального клиента пугает подписание документа, который мне на руки не выдают... Слегка напоминает ситуацию с подписанием пустого листа бумаги.
Игорь Пустошило  (Pif)
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А чем вам поможет подписанный на бумаге документ, если любой банк имеет право изменять тарифы в одностороннем порядке? Ну подпишете, а оно завтра изменится. И?
smile:)
Сергей Савельев  (kev)
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Например, если дело дойдёт до суда (по любым причинам), то Вам хотя бы будет что предъявить в качестве документа... А так - в один прекрасный день можете получить требование об оплате услуг на приличную сумму по договору, который составили и подписали без Вашего участия.
Daniel Thompson  (Daniel Thompson)
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Так вы сначала прочитайте, а потом подписывайте... Мне кажется выходить из банка с кучкой бумажек - это вчерашний день. Но я не отказался бы, если подписанный договор мне переслали на E-Mail в сканированном виде.
Dmitriy Dja
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Вот и я про то же )))
Константин  (jFinder)
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Ну наверное раз есть договор ДКБО, то и должна быть процедура его расторжения?

Каким образом клиент банка может расторгнуть данный договор. Цель: чтоб банк полностью забыл про клиента, удалил любую персональную информацию из всех внутренних баз данных.
Такое возможно?
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
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Константин, я не случайно подчеркнула комплексный характер документа, в нем прописаны и все условия расторжения. Приложение № 7 так и называется: «Общие условия расторжения ранее заключенных между Банком и Клиентом договоров и проведения взаимных расчетов в связи с присоединением Клиента к Договору о комплексном банковском обслуживании физических лиц в ОАО «АЛЬФА-БАНК».

Расторгнуть Договор почти так же просто, как и присоединиться к нему. Например, если Вы хотите закрыть кредитную карту, то для расторжения Договора необходимо в отделении подать заявление, сдать карту и к этому моменту погасить задолженность (хорошо бы ее вовсе не иметь!). При этом не следует забывать, что счет закрывается в течение 45 календарных дней. Но лучше всего не расторгать Договор, а оставаться нашим клиентом.

Расторжение Договора не означает автоматического удаления персональных данных. В ДКБО в п.п. 3.14 и 3.15. явно прописано, что персональные данные данные Клиента хранятся в Банке в течение 10 лет.
Константин  (jFinder)
#
Спасибо за развернутый ответ.

По поводу персональных данных. 10 лет как-то многовато smile:) Разве я не имею право отозвать согласие на их обработку (согласно ст. 9 п. 1 Федерального закона «О персональных данных»)?
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
#
Здесь много нюансов, и дать ответ, не зная конкретики, невозможно (может быть, Вы хотите удалить кредитную историю, а это уже совсем особая история, простите за банальный каламбур -не удержалась).
Daniel Thompson  (Daniel Thompson)
#
ДКБО то я думаю расторгнуть можно, если просто закрыть счета, и не пользоваться другими услугами... Но информацию банк еще хранит какое-то время на случай, если вы снова обратитесь, - не нужно будет повторно вводить данные в программы.
Гектор  (Гектор)
#
Скажите, пожалуйста, что клиент должен делать в экстремальной ситуации: банк обанкротился (чисто модельная ситуация, не имею ввиду именно Ваш банк) и данные на электронных носителях не доступны. Такое недавно с одним из банков произошло. Что клиент представит в АСВ в качестве подтверждения своих прав на выплату размещенных в банке денег?
Урри Кадыков  (Дистандер)
#
Гектор, прикол состоит в том, что сумма ваших требований к банку МОЖЕТ быть составлена из всех имеющихся у Вас на руках приходных документов, а их (пока ?) выдают на бумаге.
Гектор  (Гектор)
#
А как в этом случае по приходникам можно определить какой вклад я открывал, какие проценты мне полагаются в рамках процедур АСВ?
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
#
Гектор, давайте рассмотрим два гипотетических банка (X и Y), оба с комплексным Договором об обслуживании. И оба, что весьма прискорбно, лопнули.

У Банка X есть Интернет-банк. Тогда вкладчик может подтвердить свои требования, предоставив Агентству подтверждение о присоединении к условиям Договора КБО с отметкой о его принятии Банком, текст Договора, распечатанный с WEB-страницы Банка, выписки по счетам по вкладу и т.п. Т.е. клиент при открытии вклада должен для подстраховки распечатать данные из Интернет-банка.

У Банка Y нет Интернет-Банка. Ну, тогда и говорить не о чем: клиент может открыть вклад только в отделении, а там ему дадут все соответствующие бумаги, которые впоследствии и будут представлены в АСВ.

А еще лучше не связываться с Банками X и Y, а выбирать надежные, солидные Банки. Милости просим к нам!
iamvs  (iamvs)
#
По ГК РФ договор вклада должен быть заключен в письменной форме. Это очень серьезный камень преткновения для дистанционного открытия вкладов.
Клиент-дистанционщик принимает на себя значительные риски. Ему придется надеяться, что банк не обанкротится, что АСВ воспользуется базой данных банка и не станет проверять наличие письменных договоров, что АСВ получит доступ к этой базе, в базе не будет ошибок и т.д.
Хотелось бы понять, что предпринимают банки для защиты интересов клиентов.
Гектор  (Гектор)
#
Вот точная формулировка закона. Вряд ли практика Альфа Банка под нее подпадает:

Статья 836. Форма договора банковского вклада

1. Договор банковского вклада должен быть заключен в письменной форме.
Письменная форма договора банковского вклада считается соблюденной, если внесение вклада удостоверено сберегательной книжкой, сберегательным или депозитным сертификатом либо иным выданным банком вкладчику документом, отвечающим требованиям, предусмотренным для таких документов законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.
2. Несоблюдение письменной формы договора банковского вклада влечет недействительность этого договора. Такой договор является ничтожным.
Урри Кадыков  (Дистандер)
#
Прежде чем дело дойдёт до суда, открываем и читаем кодекс:

Статья 71. Письменные доказательства
1. Письменными доказательствами являются содержащие сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела, акты, договоры, справки, деловая корреспонденция, иные документы и материалы, выполненные в форме цифровой, графической записи, в том числе полученные посредством факсимильной, электронной или другой связи либо иным позволяющим установить достоверность документа способом.
...
2. Письменные доказательства представляются в подлиннике или в форме надлежащим образом заверенной копии.

Надежда на цифровую подпись ?
Наталия Терехова  (nit76)
#
Александра, пожалуйста, скажите как быть в моем случае? Я оформила депозит в альфа банке, но мне не выдали анкету заявление о присоединении к ДКБО(наверное потому, что я когда то являлась клиентом банка и возможно у меня был этот договор, но на данный момент я его не имею). Мои личные данные действительно хранятся в банке уже много лет с 2003г. Но как мне быть с анкетой??? В другом отделении банка мне распчатали анкету и поставили на ней штампы вместо круглой печати банка, кроме того дата анкеты о присоединении к ДКБО позже даты оформления вклада. Как быть?
Dmitriy Dja
#
Бред. В этих общих условиях ставка не указана. Договор должен быть именно в бумажном виде и подписан обеими сторонами без всяких ссылок в виде анкет-заявлений и прочей ерунды. Имеется номер документа, по которому человек платит и он (человек) имеет право на получение документа с данным номером. Я вот от этого некомпетентного банка - альфы не могу добиться такого документа уже 4 месяца. Печально.
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