Про типичные ошибки клиентов (Часть 1)

В Альфа-Банк, как в любую крупную компанию, занимающуюся «обслуживанием физических лиц», поступает довольно много претензий клиентов. Мы не только тщательно рассматриваем каждую из них, но и пытаемся анализировать общие причины, порождающие претензии. Основываясь на этом анализе, мне показалось полезным рассказать о наиболее типичных ошибках, совершаемых клиентами. Описывать их буду в порядке «наибольшей встречаемости».
Первая, пожалуй, самая частая ошибка: неправильное проведение полного досрочного погашения (ПДП) кредита. Здесь могут встречаться три типа неправильных действий клиента, в результате которых ПДП не происходит.
А). Клиент вносит правильно рассчитанную сумму ПДП, но никоим образом не уведомляет Банк о своем желании досрочно погасить кредит. Естественно, Банк, не обладая экстрасенсорными способностями, о желании клиента не догадывается, и продолжает ежемесячно списывать погашение кредита. В час Х, когда суммы, внесенной для ПДП, уже не хватает для очередного ежемесячного платежа, клиент попадает на просрочку.
Б). Клиент подает заявление на ПДП, но неправильно самостоятельно рассчитывает сумму. Полного досрочного погашения, понятно, не происходит, далее – см. п.А.
В). Клиент округляет сумму ПДП, которую ему назвал сотрудник Банка, до рублей, отбрасывая копейки. Причем, округляет почему-то в меньшую сторону (подумаешь, копейки!). И потом искренне удивляется, почему досрочного погашения кредита не произошло. А оно и не могло произойти – вносимая сумма должна быть, естественно, абсолютно точной и достаточной для ПДП. Далее – см. п. А.
В качестве иллюстрации к сказанному приведу один случай, недавно произошедший со мной. Пару недель назад я вышла с работы и, опаздывая на важную встречу, поспешила к машине. И – встретилась глазами с приятной, аккуратно одетой пожилой женщиной, растерянно стоящей на тротуаре. «Скажите, это какой Банк?» - спросила она меня. Я ответила. Далее произошел такой диалог.
- А где дом №27?
- А что Вас интересует?
- Вы понимаете, мне звонят, требуют денег, а я все-все заплатила, до копеечки. Вот несу документы, доказательства.
- Куда же Вы их несете?
- Как куда – в Альфа-Банк, дом №27.
Как я ни спешила, но трогательность и абсурдность ситуации не позволили мне уйти. Я попросила у пожилой дамы номер ее мобильного. Она долго и торопливо рылась в сумочке, бормоча «сейчас, сейчас найду». Тогда я предложила ей набрать мой номер, чтобы у меня зафиксировался ее телефон. «Так не могу, сказала она. Понимаете, мобильный-то у меня дома, я же не вожу его с собой». Короче, узнала я у нее фамилию, пообещала, что ей позвонят, причем дважды – сначала, чтобы оформить претензию, а потом, чтобы рассказать о результате рассмотрения.
Ситуация оказалась простой до банальности и трогательной до слез. Старушка взяла в кредит… соковыжималку, оплатила первый ежемесячный платеж и решила досрочно погасить кредит. Сама кое-как, «по понятиям», посчитала сумму и просто внесла ее. И, ничтоже сумняшеся, решила, что свои обязательства перед Банком выполнила. Мысль про расчет ПДП с помощью сотрудника Банка, не говоря уже про трехмесячный мораторий на погашение кредита, ей даже не пришла в голову.
Лирическое отступление. Самое удивительное в этой истории то, что клиентка по воле случая натолкнулась именно на меня – пожалуй, единственного в данный момент человека, который мог ей помочь. Как причудливо складываются дороги судьбы…
Резюмируя все вышесказанное, позвольте сформулировать нехитрые правила оформления полного досрочного погашения.
1. Вы можете действовать с помощью оператора ЦОВ или специалиста в отделении. Узнаете сумму для ПДП, оставляете Заявление (устное в ЦОВ или письменное в отделении) и на день внесения очередного ежемесячного платежа обеспечиваете на своем счете точную сумму, которую Вам озвучил сотрудник Банка. Если хотите округлить, округлите в большую сторону. Оставшиеся от ПДП деньги не пропадут: они могут быть переведены в Линию жизни или на мобильный телефон.
2. Очень удобно осуществлять полное досрочное погашение через банкомат: быстро и без ошибок. Кстати, в результате анализа поступающих претензий мы изменили интерфейс банкомата для ПДП. Раньше после внесения суммы, необходимой для ПДП, требовалось нажать соответствующую клавишу для завершения операции полного досрочного погашения. Многие клиенты этого по невнимательности не делали, и соответственно, ПДП не происходило. Выявив эту причину претензий, мы ее ликвидировали, упростив и переработав интерфейс.
Продолжение следует.
Комментарии 26
Банку придется подстраивать свои процессы под логику клиентов,а не наоборот, иначе банк окажется в тупике.
Полностью согласна, что «Банку придется подстраивать свои процессы под логику клиентов». Я действительно привела пример того, как мы это делаем: переработали, как выяснилось, не совсем удобный интерфейс для ПДП. Следует, тем не менее, отметить, что подавляющее большинство клиентов и при старом интерфейсе проводило ПДП аккуратно и правильно. Т.е. Банк, безусловно, должен идти навстречу клиентам, но и клиентам следует внимательно относиться ко всем аспектам взаимодействия с Банком.
Именно из-за того, что наши клиенты сильно различаются по степени «продвинутости» и владения новыми технологиями, мы по мере внедрения всяких технических новшеств не отказываемся и не планируем отказываться от традиционных каналов общения с клиентами. Т.е. наряду с банкоматами, Альфа-кликом и Альфа-мобайлом клиент всегда может воспользоваться помощью сотрудника отделения или оператора ЦОВ.
Это проблема нефинансовой грамотности, а отношения банков к своим клиентам. Нажатие клавиш и заполнение заявлений не имеют касательства к финансовой грамотности. Банк реализовал интерфейс неудобным для клиентов образом, заметим, к выгоде банка.
Почему-то любой кассир в любом магазине совершенно правильно понимает намерения клиента. Чудеса какие! Протянутые молча деньги или карта воспринимаются как средство оплаты покупки, и никогда не уточняется, всю ли покупку покупатель оплачивает или только ее часть. Если денег не хватает, клиент информируется сразу же.
Любому магазину намерения и интересы клиентов понятны, а вот Альфа-Банк не может разобраться без экстрасенсов!
Зачем клиент внес около 100% задолженности на счет, предназначенный для погашения кредита? Хочет погасить кредит или продолжать платить проценты и на штрафы налететь? Заявление не оформлено, банк понять намерения клиента не может . Связаться с клиентом, опять же, банк не догадывается. А через несколько месяцев обрадует клиента: неграмотный вы наш,у вас кредит не закрыт, доплатить бы надо .
1. не заполнять любые заявления проще и удобнее, чем заполнять;
2. что мешает добавить в кредитный договор следующую фразу: "Наличие или поступление на счет(е) № *** в установленный день очередного платежа по кредиту средств, превышающих установленную сумму очередного платежа, означает поручение банку незамедлительно осуществить полное или частичное досрочное погашение кредита в размере вышеуказанного превышения."?
Быть может, этого будет достаточно, заявления станут излишними, проблемы сотен людей решатся?
Неправильный у него подход! Ситуации разные бывают. Я вот например сейчас имею автокредит и положил сумму за 2 месяца сразу и не для того чтобы мне досрочно ее пересчитали. Я еду далеко и могу быть там долго и знаю, что раз в месяц в установленный срок банк снимет сумму ежемесячного платежа без самодеятельности. Могу и за 6 месяцев заплатить чтоб полгода не ходить и не совершать валютные переводы. А тут на тебе-банк сделает "приятное", зачтет этот платеж до частично досрочное погашение, уменьшит общий долг на 10 долл и радостно в следующем месяце будет ждать очередного платежа - и я в просрочке! Так что неправильный подход. Клиент должен ЯВНО заявить об ЧДП или ПДП, а не банк должен догадываться.
Твоя ситуация, принципиально, решаема: клиентам с частичным досрочным погашением банк может предоставить возможность пропустить некоторое количество очередных платежей.
Очевидно, что мой вариант выгоден и привлекателен для клиента: он сэкономит, а при полугодовом платеже- заметно сэкономит. И это правильно: скидки при многодневной предоплате- это норма для бизнеса.
Думаю, что банк, который первым предложит это решение, получит реальное конкурентное преимущество. А крупный банк, с заметной долей рынка, получит шанс выйти в лидеры или закрепить лидерство.
Понимаю, реализация идеи может быть непроста, но это не невозможно. Вспомним, что 10-12 лет назад у нас не было массовых кредитных карт, а по дебетовым залоги были нормой.
Любой банк стремится к тому, чтобы максимально подстроить условия по продуктовым предложениям, программное обеспечение банкоматов и других устройств самообслуживания под и свой сервис - под пожелания клиентов. У клиента просто должно быть хоть какое-то желание "познакомиться" с условиями по продукту или интерфейсом терминала/банкомата! Понятное дело, что абсолютно каждый человек не вникет во все нюансы банковских нововведений, но для этого существуют дополнительные офисы, где каждому желающему просветиться придут на помощь квалифицированные сотрудники.
Альфе плюсик за то, что постоянно совершенствует свои продукты.
И всем хочется пожелать набраться терпения, и по мере необходимости стараться вникать в новшества, которые предлагает не только Альфа, но и все крупнейшие банки!
То, что Альфа-Банк не умеет корректно работать с этой категорией клиентов, является проблемой банка, за это банку заслуженный жирный минус.
Еще хуже то, что проблемы банка перерастают в серьезные проблемы его клиентов.
Указанной старушке любезно помогла г-жа Самолюбова, а тысячи таких же старушек обрабатывают коллекторы Альфа-банка. Пожелаете им(старушкам) набраться терпения?
Александра, помните осеннюю фишинговую атаку на "Альфа-клик" и "Телебанк"?
http://vkladchik.ru/forum/viewtopic.php?t=9040
Можете ответить не такой вопрос.
Случаи совершенно идентичные.
Почему ВТБ 24 вернул пострадавшим деньги, а Альфа нет?
Сразу скажу, что на половину Вашего вопроса ответить точно не сумею, т.к. не могу судить, чем руководствовался ВТБ24. А вот почему Альфа-Банк в этот раз (подчеркиваю, именно в этот конкретный раз) не стал возвращать клиентам деньги, уведенные мошенниками, попробую объяснить. Почему-то многие считают, что клиент, вступая в отношения с Банком, абсолютно свободен от всех обязательств, даже элементарных. Это не так. Я уже писала, что отношения двоих (в данном случае Банк-Клиент) всегда налагают обязательства на обе стороны. Избежать фишинга совсем не сложно – надо лишь следовать совершенно понятным, логичным и точно определенным правилам безопасности. И это – зона ответственности клиента. Напомню, некоторое время назад была волна мошенничества, против которой Клиент был бессилен – вот в этом случае мы вернули клиентам все потерянные ими деньги и, конечно, усовершенствовали нашу систему безопасности.
Не согласны?
Пункт Б) по-моему, имеется в виду, что Клиент самостоятельно рассчитывает сумму для ДП и вносит ее на свой счет без заполнения заявления. Согласитесь, довольно нелогичной выглядит ситуация, когда Клиент подходит к представителю Банка и просит дать ему заявление (что априори означает знакомство Клиента с процессами Альфы и знание необходимости произвести расчет суммы для ДП силами сотрудника). В таком случае мы не можем знать, с какой целью внесены денежные средства на счет и обоснованно будем направлять на списание очередных платежей.
Пункт В) можно решить программно. Например, прощать Клиентам ошибку в пределах 10 рублей.
Или, как это сделали мы: есть специальное подразделение, которое выгружает из системы все договоры в статусе "Действующий", по которым за минувшие 10-17 дней была рассчитана сумма для досрочного погашения, и по которым был внесен платеж с разницей >100 рублей в обе стороны. Таким образом, мы выявим все договоры, по которым по тем или иным причинам ДП не произошло. Дальнейшая работа - дело техники. Либо мы связываемся с Клиентом, либо мы автоматически восстанавливаем историческую справедливость, либо "на ваше усмотрение".
Вот такие небольшие советы от коллеги коллеге
п.с. вообще, заявление на ДП - это несколько неудобный ход с точки зрения клиентоориентированности...