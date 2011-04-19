Про типичные ошибки клиентов (Часть 1)

В Альфа-Банк, как в любую крупную компанию, занимающуюся «обслуживанием физических лиц», поступает довольно много претензий клиентов. Мы не только тщательно рассматриваем каждую из них, но и пытаемся анализировать общие причины, порождающие претензии. Основываясь на этом анализе, мне показалось полезным рассказать о наиболее типичных ошибках, совершаемых клиентами. Описывать их буду в порядке «наибольшей встречаемости».Первая, пожалуй, самая частая ошибка: неправильное проведение полного досрочного погашения (ПДП) кредита. Здесь могут встречаться три типа неправильных действий клиента, в результате которых ПДП не происходит.А). Клиент вносит правильно рассчитанную сумму ПДП, но никоим образом не уведомляет Банк о своем желании досрочно погасить кредит. Естественно, Банк, не обладая экстрасенсорными способностями, о желании клиента не догадывается, и продолжает ежемесячно списывать погашение кредита. В час Х, когда суммы, внесенной для ПДП, уже не хватает для очередного ежемесячного платежа, клиент попадает на просрочку.Б). Клиент подает заявление на ПДП, но неправильно самостоятельно рассчитывает сумму. Полного досрочного погашения, понятно, не происходит, далее – см. п.А.В). Клиент округляет сумму ПДП, которую ему назвал сотрудник Банка, до рублей, отбрасывая копейки. Причем, округляет почему-то в меньшую сторону (подумаешь, копейки!). И потом искренне удивляется, почему досрочного погашения кредита не произошло. А оно и не могло произойти – вносимая сумма должна быть, естественно, абсолютно точной и достаточной для ПДП. Далее – см. п. А.В качестве иллюстрации к сказанному приведу один случай, недавно произошедший со мной. Пару недель назад я вышла с работы и, опаздывая на важную встречу, поспешила к машине. И – встретилась глазами с приятной, аккуратно одетой пожилой женщиной, растерянно стоящей на тротуаре. «Скажите, это какой Банк?» - спросила она меня. Я ответила. Далее произошел такой диалог.- А где дом №27?- А что Вас интересует?- Вы понимаете, мне звонят, требуют денег, а я все-все заплатила, до копеечки. Вот несу документы, доказательства.- Куда же Вы их несете?- Как куда – в Альфа-Банк, дом №27.Как я ни спешила, но трогательность и абсурдность ситуации не позволили мне уйти. Я попросила у пожилой дамы номер ее мобильного. Она долго и торопливо рылась в сумочке, бормоча «сейчас, сейчас найду». Тогда я предложила ей набрать мой номер, чтобы у меня зафиксировался ее телефон. «Так не могу, сказала она. Понимаете, мобильный-то у меня дома, я же не вожу его с собой». Короче, узнала я у нее фамилию, пообещала, что ей позвонят, причем дважды – сначала, чтобы оформить претензию, а потом, чтобы рассказать о результате рассмотрения.Ситуация оказалась простой до банальности и трогательной до слез. Старушка взяла в кредит… соковыжималку, оплатила первый ежемесячный платеж и решила досрочно погасить кредит. Сама кое-как, «по понятиям», посчитала сумму и просто внесла ее. И, ничтоже сумняшеся, решила, что свои обязательства перед Банком выполнила. Мысль про расчет ПДП с помощью сотрудника Банка, не говоря уже про трехмесячный мораторий на погашение кредита, ей даже не пришла в голову.Лирическое отступление. Самое удивительное в этой истории то, что клиентка по воле случая натолкнулась именно на меня – пожалуй, единственного в данный момент человека, который мог ей помочь. Как причудливо складываются дороги судьбы…Резюмируя все вышесказанное, позвольте сформулировать нехитрые правила оформления полного досрочного погашения.1. Вы можете действовать с помощью оператора ЦОВ или специалиста в отделении. Узнаете сумму для ПДП, оставляете Заявление (устное в ЦОВ или письменное в отделении) и на день внесения очередного ежемесячного платежа обеспечиваете на своем счете точную сумму, которую Вам озвучил сотрудник Банка. Если хотите округлить, округлите в большую сторону. Оставшиеся от ПДП деньги не пропадут: они могут быть переведены в Линию жизни или на мобильный телефон.2. Очень удобно осуществлять полное досрочное погашение через банкомат: быстро и без ошибок. Кстати, в результате анализа поступающих претензий мы изменили интерфейс банкомата для ПДП. Раньше после внесения суммы, необходимой для ПДП, требовалось нажать соответствующую клавишу для завершения операции полного досрочного погашения. Многие клиенты этого по невнимательности не делали, и соответственно, ПДП не происходило. Выявив эту причину претензий, мы ее ликвидировали, упростив и переработав интерфейс.Продолжение следует.