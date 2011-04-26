Про типичные ошибки клиентов (Часть 2)

Завершу тему, начатую неделю назад. Назову еще несколько типичных ошибок, совершаемых клиентами.
1. Бросание карт и счетов на произвол судьбы. Т.е. открыли, употребили, затем надобность отпала и просто прекратили использовать.
Особенно это касается а) зарплатников: уволились из организации, а карты в Банке, через который получали зарплату, закрывать не стали и б) клиентов, получивших кредитную карту. В начале следующего года обслуживания Банк списывает комиссию за обслуживание карты (или за пакет услуг) - а клиенты про нее давно забыли. Таким образом, клиенты, просто бросившие и не закрывшие свои карты, попадают на просрочку. Но «мы в ответе за тех, кого приручили», и за свои карты в том числе…
2. Попытка «запихнуть» несколько купюр в банкоматы, принимающие только по одной.
3. Ошибочный выбор валютного счета при внесении денег через банкомат, в результате чего совершается конвертация, на которую клиент совершенно не рассчитывал.
4. Рассеянность при получении денег через банкомат. Довольно часто клиенты во время совершения денежных операций разговаривают по телефону, отвлекаются и запрошенные ими средства через 30-секундный тайм-аут исчезают обратно в банкомате.
Суммируя все вышесказанное, замечу: аккуратность, внимательность и ответственность – гарантия того, что вы избежите многих неприятностей.
Ну, вот, пожалуй, по этой теме и все.
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3. Предупреждать нужно о конвертации, дважды и корректно
По конвертации. Конечно, предупреждаем: на экране банкомата высвечивается соответствующее предупреждение о конвертации. И все равно, несмотря на предупреждение, ситуация с ошибкой при конвертации встречается совсем нередко.
Ситуация, когда клиент "положил карту на полку" (ну не хочет сейчас пользоваться, может через год захочет, а может и нет) должна быть безопасной для клиента, и ситуация когда через 3 года клиенту звонит коллекторское агенство, по поводу штрафов и пеней в размере 5000 - 10000 рублей, в связи с тем что списали годовое обслуживание, а на него сверху комиссии и штрафы за просрочку - недопустима. Такой банк опасен и не стоит пользоваться его услугами.
Конечно нужно подходить серьезно, но у Вас в банке есть проблема, в нормальном бизнесе "клиент всегда прав", я могу привести реальные примеры в других банках, благо и знаю много и использую тоже некоторые. А в Вашем банке - "Впаривать банк умеет ... обслуживать - нет (© Clevelus)" - это если мягко. И сотрудники низшего звена тут не при чем, такие у них инструкции, так построена модель в целом, имхо.
По поводу предупреждений ... очень редко пользуюсь картой Вашего банка (она абсолютно бесплатна и безопасна), так вот подключить "Альфа-Чек", который на этой карте бесполезен, банкомат орет, и еще сообразить нужно как отказаться, а о том что нужно - очень вяло предупреждает. Разработчикам ПО Банкомата и менеджерам, которые в этом процессе учавствовали нужно открутить несколько частей тела.
Именно так и происходит у нас. Если говорить о дебетовой карте – ежемесячная комиссия за пакет услуг в случае отсутствия денег на счете просто холдируется. При поступлении средств – списывается. При отсутствии движения по счету в течение оговоренного срока более не выставляется. Счет в минус не уходит никогда. По кредитной карте – выставляется ежегодная комиссия за обслуживание, затем если в течение месяца не гасится минимальный платеж, то будут взиматься пени. Но сразу же начнет работать коллекшн, и до больших сумм дело не дойдет.
Да, некоторое время назад Банк работал немного по другим принципам, однако сейчас все происходит так, как я Вам описала. Причем в ДКБО это все четко прописано.
Про банкомат. Я не понимаю, что значит «орет» или «вяло предупреждает». На экране банкомата появляется надпись, предупреждающая о том, что произойдет конвертация, и спрашивающая согласия клиента на это. По-моему, более чем достаточно.
И очень прошу Вас, Андрей, давайте избегать оценочных форм –«нормальный банк», «ненормальный банк». Так приятно вести разговор с умным собеседником в конструктивном русле!
Именно так.
Это чья ошибка?
Пришлось заплатить этот виртуальный долг, возникший не по моей вине. Теперь жду когда еще что-то такого сорта вскроется!
(Шутка! Уже ничего не жду!)
Остался один вопрос на этом же уровне - а если кредитная карта получена, срок её действия (указанный на самой карте) истёк, единственная операция осуществлённая по ней - запрос баланса (декларируемая банком стоимость годового обслуживания 0 руб.) возможно ли возникновение каких-либо комиссий по ней в дальнейшем?
По кредитной карте. У кредитной карты как продукта срока действия нет, есть срок действия только у самого пластика. Поэтому карта автоматически перевыпускается. Ну а дальше позволю себе себя же процитировать.
Проснулся я утром и вижу в телефоне SMS - снятие наличных, подумал что ошибка, но на всякий случай позвонил в банк. Там мне сказали что все правильно снятие наличных 75000 с текущего счета и 187000 с кредитного!!!! Говорю что это не я, это ошибка, на что девушка мне сказала приходите в банк пишите претензию, во всем разберемся - не переживайте. Пришел, меня вышлушали, забрали карты (они были у меня, я их не терял) опять успокоили что во всем разберуться и все будет хорошо.На разбирательство ушло 20 дней. По прошествию которых мне сообщили что по условиям договора (который я в глаза не видел), если клиент сообщил после снятия денег то это целиком ответственнось клиента... и еще чтото в этом духе уже не помню
Есть несколько вопросов:
1 - Вы 20 дней меня успокаивали, а сами читали договор и условия по которым можно меня отшить?
2 - КУДА ДЕЛИСЬ ОГРАНИЧЕНИЯ НА СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ? Они были! не больше 40000 рублей в месяц! в отделении банка мне сказали "ВЫ ХОРОШИЙ КЛИЕНТ, У ВАС ХОРОШИЙ ОБОРОТ ЗА ЭТО МЫ ВАМ СНЯЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ" СПАСИБО!!! За то что я пользуюсь Вашей картой моя семья попала на 262000 рублей!
3 - почему в отделении банка отказываются распечатать ответ Вашей "службы безопастности", а просят прислать запрос заказным письмом?
4 почему Ваша система безопастности не заблокировала сама карту - СНЯТИЯ ПРОИСХОДИЛИ В ВАШЕМ БАНКОМАТЕ В 3 ЧАСА НОЧИ, 7 ОПЕРАЦИЙ, РЯДОМ С КАЗАНСКИМ ВОГЗАЛОМ - разве это не подозрительно
Еще немного о себе - я работаю директором ресторана, как беречь свою карту от мошенников знаю от Ваших же инструкторов. Сами карты мне дали т.к. мой ресторан открыл счет в Вашем банке и я подписал договор на эвайринг... Вы все можете проверить № претензии 110330079, зовут меня Сергей Запарин.
Выводы я сделал следующие:
- Деньги клиентов Ваш банк не бережет!
- Буду подавать в суд, не смотря что уверен что проиграю - но просто так я не сдамся!
- Сейчас я подписываю договор на сеть ресторанов по эквайрингу, затем сами счета тоже переведем в другой банк. После этого я буду убеждать отказаться от ваших услуг весь холдинг, это более 50 ресторанов. Мне от этого проку нет, только чувство мести свое потешу.
- еще везде где смогу раскажу про СУПЕР БАНК - АЛЬФА БАНК
надеюсь Вы понимаете что у человека получившего данные карт :
- нет волшебного хрустального шара
- он не снимается в передачи о экстрасенсах
Он их получил либо с помощъю людей имеющих доступ к картам (
дети жена секретарша тайная близкая подруга)
либо на посе или в банкомате
а теперь о защите
- есть страхование карт оно стоит примерно 1.500 рублей втч и от таких случаев, но зачем страховать денег жалко
- есть команды block and unblock
- и чиповая карта +liability shift(!!!!) только кто об этом знает - ну клиент то точно нет а операционист предлагающий карты. Я не уверен.
Единственный момент когда я упускал карту из рук это когда снимал деньги через банкомат. Никто за спиной у меня не стоял, пользуюсь только банкоматами Альфа Банка или Сбербанка. Блокировать счет после того как весь доступный лимит снят бесполезно, хотя это первое что я сделал. Чиповой карты мне никто не предлагал, хотя я уже ее уже 3 раза перевыпускал из за истечения срока годности (карты эти у меня уже очень давно). На счет страховки тоже был не в курсе, но думаю что результат был бы тот же - какая разница контора таже, судя по всему в Альфа Банке ПРЕЗУМЦИЯ ВИНОВНОСТИ, и я после 6 лет владения картой должен доказывать что в половину четвертого ночи не снимал на Казанском вокзале 260 000 рублей!!!
Уже не сфера ответственности клиента - не находите?
Буду ждать результатов Ваших расследований.
Только теперь время терять не буду, уголовное дело уже заведено, с заявлением и уведомлением о возбуждении пойду в суд.
Мне звонил сотрудник из службы безопастности. Из разговора с ним я понял что копию моей карты сделали давно, пытались снять с нее денег в разных городах подмосковья много раз, в один прекрасный момент получилось... Теперь, когда Ваши сотрудники все выяснили, каково будет решение банка?
В Вашей ситуации все пострадавшие - и Вы (время и нервы), и Банк (деньги).
Если позволите у меня еще несколько вопросов:
- могу ли я восстановить свои карты и пользоваться ими как раньше, за 6 лет я к ним привык.
- как впредь обезопасить себя от подобных проблемм. Знаю есть "чиповые" карты, поставить ограничения на снятие наличных через банкомат и т.д.
- и еще из любопытства: где сделали копию моей крты? и нашли ли мошенников?
по первым двум вопросам с Вами свяжется Юлия Зиновьева. Ну, а третий, к сожалению, в силу определенных соображений придется оставить без ответа.
Добрый день, Аленксандра!
Очень нравится, как вы пишите. И хотя клиентом вашего банка никогда не была, хотела бы прокомментировать данный ваш тезис. Особенно, что касается "быть в ответе за тех, кого приручили".
К сожалению, именно ваш банк очень любит "сдавать" бывших зарплатников коллекторским агентствам с долгом в 50 рублей. Сужу исключительно по народному рейтингу, понимая, что такие клиенты могут быть и в других банках, просто отзывов по ним написано не так много.
Так вот, про «приручили». Так кто же кого все-таки приручил?
Я думаю, уж никак не клиенты, которые стали участниками зарплатных проектов не по своей воле, свои карты.
Вы, Альфа-Банк «приручили» очередного корпоративного клиента!
Пожалуйста, будьте ответственны за него! Просвещайте клиентов, информируя их о необходимости сдачи карт, если дальнейшее использование не планируется.
Не спешите кидать в меня камни и говорить, что не «царское это дело, бегать за каждым клиентом».
Давайте порассуждаем. В подавляющем большинстве европейских стран, где банковская система развивалась эволюционно (в отличие от нас) десятилетиями, каждый совершеннолетний человек идет в банк и заводит себе счет САМОСТОЯТЕЛЬНО. Зачастую на всю жизнь. Без такого счета невозможно ни крупную покупку оплатить, ни коммунальные услуги, ни на работу устроиться. Он самостоятельно следит за всеми комиссиями, транзакциями и несет всю ответственность перед банком за любые просрочки. При устройстве на работу он просто приносит номер своего счета в отдел кадров. Я думаю, вы прекрасно осведомлены, что такого понятия как «зарплатный проект» там просто не существует.
У нас, как зачастую случается при скачкообразном, догоняющем развитии, все немного перепуталось местами. Люди в силу низкой финансовой грамотности не спешат самостоятельно заводить себе счета, да и с законодательной точки зрения это необязательно. Поэтому эту роль на себя взяло предприятие. И отказаться от этого на практике, как вы знаете, зачастую невозможно. Особенно этот процесс болезненно протекает для пожилых людей, которые и карточки никогда в своей жизни не видели. А тут им на работе суют какой-то конвертик, без которого нельзя будет получить зарплату.
Я не открою вам секрет, что политика по «приручению корпоративных клиентов» у Альфа-Банка достаточно агрессивная. Менеджеры выезжают в офис и просто на скорость «обрабатывают» еще не опомнившихся зарплатников, соревнуясь в количестве выданных дополнительных кредитных карт, зачастую ничего толком не объясняя.
Да. это бизнес. Я знаю.
Но давайте будем ответственными за тех, кого приручили!
Я провела опрос среди своих знакомых, которым выдали на работе карты разных банков. Так вот из десяти девять не знают, что при увольнении карту необходимо сдать в банк. Только один из десяти понимает, что карта не закроется сама собой при увольнении. Да и то, это как правило тот, кто понял это на своем горьком опыте.
Так вот, может при открытии карт в рамках зарплатных клиентов как-то включить эту информацию в буклет или некую памятку? Поверьте, это не очень затратно. А то иной раз создается впечатление, что банку выгодна такая финансовая безграмотность населения.