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Про типичные ошибки клиентов (Часть 2)

26.04.2011 13:56 33 3 161 просмотр
Завершу тему, начатую неделю назад. Назову еще несколько типичных ошибок, совершаемых клиентами.

1. Бросание карт и счетов на произвол судьбы. Т.е. открыли, употребили, затем надобность отпала и просто прекратили использовать.
Особенно это касается а) зарплатников: уволились из организации, а карты в Банке, через который получали зарплату, закрывать не стали и б) клиентов, получивших кредитную карту. В начале следующего года обслуживания Банк списывает комиссию за обслуживание карты (или за пакет услуг) - а клиенты про нее давно забыли. Таким образом, клиенты, просто бросившие и не закрывшие свои карты, попадают на просрочку. Но «мы в ответе за тех, кого приручили», и за свои карты в том числе…

2. Попытка «запихнуть» несколько купюр в банкоматы, принимающие только по одной.

3. Ошибочный выбор валютного счета при внесении денег через банкомат, в результате чего совершается конвертация, на которую клиент совершенно не рассчитывал.

4. Рассеянность при получении денег через банкомат. Довольно часто клиенты во время совершения денежных операций разговаривают по телефону, отвлекаются и запрошенные ими средства через 30-секундный тайм-аут исчезают обратно в банкомате.

Суммируя все вышесказанное, замечу: аккуратность, внимательность и ответственность – гарантия того, что вы избежите многих неприятностей.

Ну, вот, пожалуй, по этой теме и все.

Комментарии 33

Андрей Иванов  (Clevelus)
#
1. Согласен. Но в нормальных банках, при отсутствии задолжности по счету, если положить карту на полку - никаких последствий. (годовая плата в минус не идет, например ... и т.д.)

3. Предупреждать нужно о конвертации, дважды и корректно smile:)
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
#
Андрей, все совсем не так просто. Что значит "положить на полку"? Как Банк должен понять, что Вы расхотели пользоваться его услугами? Например, возьмем кредитную карту. Есть довольно большая доля клиентов, которые пользуются ее не часто, а только в случае совершения достаточно серьезных покупок, например, раз в два года. И такое нечастое использование совсем не повод для Банка считать, что клиент расхотел пользоваться кредиткой. Позволю себе подчеркнуть, что я, не вдаваясь в излишние детали, просто хочу еще раз сказать, что, вступив в отношения с Банком, необходимо подходить к этим отношениям серьезно и ответственно

По конвертации. Конечно, предупреждаем: на экране банкомата высвечивается соответствующее предупреждение о конвертации. И все равно, несмотря на предупреждение, ситуация с ошибкой при конвертации встречается совсем нередко.
Андрей Иванов  (Clevelus)
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Также как и все нормальные банки. Годовые комиссии приводят к тому, что при поступлении средст на счет, в первую очередь будут списаны они. Но сама годовая комиссия не приводит к тому, что карта уходит в минус.

Ситуация, когда клиент "положил карту на полку" (ну не хочет сейчас пользоваться, может через год захочет, а может и нет) должна быть безопасной для клиента, и ситуация когда через 3 года клиенту звонит коллекторское агенство, по поводу штрафов и пеней в размере 5000 - 10000 рублей, в связи с тем что списали годовое обслуживание, а на него сверху комиссии и штрафы за просрочку - недопустима. Такой банк опасен и не стоит пользоваться его услугами.
Конечно нужно подходить серьезно, но у Вас в банке есть проблема, в нормальном бизнесе "клиент всегда прав", я могу привести реальные примеры в других банках, благо и знаю много и использую тоже некоторые. А в Вашем банке - "Впаривать банк умеет ... обслуживать - нет (© Clevelus)" - это если мягко. И сотрудники низшего звена тут не при чем, такие у них инструкции, так построена модель в целом, имхо.
smile:)

По поводу предупреждений ... очень редко пользуюсь картой Вашего банка (она абсолютно бесплатна и безопасна), так вот подключить "Альфа-Чек", который на этой карте бесполезен, банкомат орет, и еще сообразить нужно как отказаться, а о том что нужно - очень вяло предупреждает. Разработчикам ПО Банкомата и менеджерам, которые в этом процессе учавствовали нужно открутить несколько частей тела.
smile:shuffle:
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
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Цитата
Также как и все нормальные банки. Годовые комиссии приводят к тому, что при поступлении средст на счет, в первую очередь будут списаны они. Но сама годовая комиссия не приводит к тому, что карта уходит в минус.

Именно так и происходит у нас. Если говорить о дебетовой карте – ежемесячная комиссия за пакет услуг в случае отсутствия денег на счете просто холдируется. При поступлении средств – списывается. При отсутствии движения по счету в течение оговоренного срока более не выставляется. Счет в минус не уходит никогда. По кредитной карте – выставляется ежегодная комиссия за обслуживание, затем если в течение месяца не гасится минимальный платеж, то будут взиматься пени. Но сразу же начнет работать коллекшн, и до больших сумм дело не дойдет.

Да, некоторое время назад Банк работал немного по другим принципам, однако сейчас все происходит так, как я Вам описала. Причем в ДКБО это все четко прописано.

Про банкомат. Я не понимаю, что значит «орет» или «вяло предупреждает». На экране банкомата появляется надпись, предупреждающая о том, что произойдет конвертация, и спрашивающая согласия клиента на это. По-моему, более чем достаточно.

И очень прошу Вас, Андрей, давайте избегать оценочных форм –«нормальный банк», «ненормальный банк». Так приятно вести разговор с умным собеседником в конструктивном русле!

Iriema  (Iriema)
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Цитата
Как Банк должен понять, что Вы расхотели пользоваться его услугами?
Легко. При отсутствии движений по счетам в течение срока, оговоренного условиями договора. Не поверите - такой монстр, как Сбербанк, преспокойно закрыл мою "положенную на полку карту", когда на счете не оказалось средств для внесения платы за ежегодное обслуживание. Подождал какое-то время (не помню точно, какой срок ожидания предусмотрен) - и закрыл. И никаких тебе "технических овердрафтов", возникших за счет оплаты комиссии, и у меня - никаких открытых счетов в банке, чьими услугами я не пользуюсь.
Цитата
Но в нормальных банках, при отсутствии задолжности по счету, если положить карту на полку - никаких последствий. (годовая плата в минус не идет, например ... и т.д.)

Именно так.
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
#
А если Вы находитесь за границей? И дали этот номер счета кому-нибудь для перевода денег? Это очень спорное решение. Мы рассматриваем его, но слишком много подводных камней.

Iriema  (Iriema)
#
Тогда я открою счет до востребования в том банке, где за ведение этого счета с меня не будут списывать комиссии. smile:) Или же мне будут перечислять деньги на тот счет, которым я пользуюсь - на карточный например. Не вижу тут никаких проблем.
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
#
Iriema, проблема как раз в том, что это Вы знаете, что счет Вам нужен, хотя можете им и не пользоваться долгое время, а Банк этого не знает - и может его закрыть.
Iriema  (Iriema)
#
Нет такой проблемы. Открываю счет до востребования в Сбербанке. Без ограничения срока. Под 0,1% - т.е. процента практически нет, так же, как нет и платы за обслуживание. И наслаждаюсь годами этим счетом. И никакие комиссии с меня ежегодно не спишутся, и ни в какую просрочку я не уйду.
Daniel Thompson  (Daniel Thompson)
#
В том то и дело, Банк же не может мониторить каждого уволившегося из компаний-зарплатников. А продукты в большей или меньшей степени официально тарифицированы.
Андрей Иванов  (Clevelus)
#
А зачем "мониторить"? Все решается нормальными Тарифами и Условиями. Человеческими, следанные для человеков (но так, чтобы банк получал свою прибыль, банк - это не благотворительное учреждение). И это легко делается, от того что банк "потеряет" 1000 рублей на комиссиях и штрафах, которых быть не должно по определению (а если клиент еще в суд подаст, то банк потеряет больше на судебных издержках, гораздо больше) вместо проявления лояльности ... это только опускание своего имиджа ниже плинтуса.
СтипнойАрел  (СтипнойАрел)
#
Если клиент "забыл" про карту с остатком 3 копейки, банк продолжает списывать комиссию за обслуживание, попутно начисляет пени и штрафы (клиент ведь задолженность не погашает, т.к. не знает о ней), а ЧЕРЕЗ 2-3 ГОДА сообщает забывчивому клиенту про задолженность в 200-300 тыс.руб.

Это чья ошибка?
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
#
СтипнойАрел, что-то Вы слишком суровы! В реальности такой случай произойти никак не может.
Гектор  (Гектор)
#
Мой случай был менее трагическим, но тоже достаточно показательным! Я много лет был клиентом Альфа Банка и даже то, что перестали выдавать письменные копии договоров вклада меня не останавливало, хотя и напрягало. Но потом пришел АБЭ! Приблизительно через год я понял, что меня это не устраивает и закрыл счета. Все было очень мило. Одна вещь, тем не менее, меня все-таки смущала: мне по-прежнему приходила реклама на почту от Альфа Банка. Через год я решил проверить все ли в порядке. Оказалось, что за год у меня образовался долг по обслуживанию счетов, которые не были закрыты! Почему это произошло работники банка объяснить не смогли. Высказывалось предположение, что в процессе получения средств на одном из счетов была конвертация и какие-то копейки, которые невозможно было выдать упали на один из счетов и помешали его закрытию.
Пришлось заплатить этот виртуальный долг, возникший не по моей вине. Теперь жду когда еще что-то такого сорта вскроется! smile:D
(Шутка! Уже ничего не жду!)
Гектор  (Гектор)
#
Спасибо за приглашение и рад, что в банки дела меняются в лучшую сторону! Но кое-какие изменения для меня абсолютно неприемлимы. Одно из них - рассылка одноразовых паролей для Интернет-банка с помощью СМС. То, что это небезопасно Вы, конечно, знаете. Но дело даже не только в этом. Я много бываю за рубежом и сталкнулся с такой проблемой: операторы отключают неактивных абонентов, а я предпочитаю пользоваться за границей местными СИМ картами. А Интернет-банк нужен постоянно: то билет взять, то гостиницу заказать!
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
#
Гектор, если это самая серьезная причина, удерживающая Вас от возобновления сотрудничества, то пришлите, пожалуйста, номер Вашего телефона Юле Зиновьевой (yzinoveva@alfabank.ru), она Вам позвонит и поможет найти пути решения этой проблемы.
Сергей Савельев  (kev)
#
Хотя советы на уровне предмета средней школы "Основы Безопасности Жизнедеятельности" (типа - не вставлять пальцы в розетку), но, скорее всего, многим будут полезны.
Остался один вопрос на этом же уровне - а если кредитная карта получена, срок её действия (указанный на самой карте) истёк, единственная операция осуществлённая по ней - запрос баланса (декларируемая банком стоимость годового обслуживания 0 руб.) возможно ли возникновение каких-либо комиссий по ней в дальнейшем?
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
#
Вот видите - а засунуть пальцы в розетку все-таки хочется...

По кредитной карте. У кредитной карты как продукта срока действия нет, есть срок действия только у самого пластика. Поэтому карта автоматически перевыпускается. Ну а дальше позволю себе себя же процитировать.

Цитата
По кредитной карте – выставляется ежегодная комиссия за обслуживание, затем если в течение месяца не гасится минимальный платеж, то будут взиматься пени.


Цитата
Например, возьмем кредитную карту. Есть довольно большая доля клиентов, которые пользуются ее не часто, а только в случае совершения достаточно серьезных покупок, например, раз в два года. И такое нечастое использование совсем не повод для Банка считать, что клиент расхотел пользоваться кредиткой.
Сергей Запарин  (Sergey Z)
#
Здравствуйте Александра что Вы можете сказать о моем случае:
Проснулся я утром и вижу в телефоне SMS - снятие наличных, подумал что ошибка, но на всякий случай позвонил в банк. Там мне сказали что все правильно снятие наличных 75000 с текущего счета и 187000 с кредитного!!!! Говорю что это не я, это ошибка, на что девушка мне сказала приходите в банк пишите претензию, во всем разберемся - не переживайте. Пришел, меня вышлушали, забрали карты (они были у меня, я их не терял) опять успокоили что во всем разберуться и все будет хорошо.На разбирательство ушло 20 дней. По прошествию которых мне сообщили что по условиям договора (который я в глаза не видел), если клиент сообщил после снятия денег то это целиком ответственнось клиента... и еще чтото в этом духе уже не помню
Есть несколько вопросов:
1 - Вы 20 дней меня успокаивали, а сами читали договор и условия по которым можно меня отшить?
2 - КУДА ДЕЛИСЬ ОГРАНИЧЕНИЯ НА СНЯТИЕ НАЛИЧНЫХ? Они были! не больше 40000 рублей в месяц! в отделении банка мне сказали "ВЫ ХОРОШИЙ КЛИЕНТ, У ВАС ХОРОШИЙ ОБОРОТ ЗА ЭТО МЫ ВАМ СНЯЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ" СПАСИБО!!! За то что я пользуюсь Вашей картой моя семья попала на 262000 рублей!
3 - почему в отделении банка отказываются распечатать ответ Вашей "службы безопастности", а просят прислать запрос заказным письмом?
4 почему Ваша система безопастности не заблокировала сама карту - СНЯТИЯ ПРОИСХОДИЛИ В ВАШЕМ БАНКОМАТЕ В 3 ЧАСА НОЧИ, 7 ОПЕРАЦИЙ, РЯДОМ С КАЗАНСКИМ ВОГЗАЛОМ - разве это не подозрительно
Еще немного о себе - я работаю директором ресторана, как беречь свою карту от мошенников знаю от Ваших же инструкторов. Сами карты мне дали т.к. мой ресторан открыл счет в Вашем банке и я подписал договор на эвайринг... Вы все можете проверить № претензии 110330079, зовут меня Сергей Запарин.
Выводы я сделал следующие:
- Деньги клиентов Ваш банк не бережет!
- Буду подавать в суд, не смотря что уверен что проиграю - но просто так я не сдамся!
- Сейчас я подписываю договор на сеть ресторанов по эквайрингу, затем сами счета тоже переведем в другой банк. После этого я буду убеждать отказаться от ваших услуг весь холдинг, это более 50 ресторанов. Мне от этого проку нет, только чувство мести свое потешу.
- еще везде где смогу раскажу про СУПЕР БАНК - АЛЬФА БАНК
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
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Сергей, я разберусь. Я понимаю, что Вы сильно взволнованы и раздражены, обещаю, что мы еще раз все проверим и сразу же с Вами свяжемся.
0049  (0049)
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а теперь серьезно
надеюсь Вы понимаете что у человека получившего данные карт :
- нет волшебного хрустального шара
- он не снимается в передачи о экстрасенсах

Он их получил либо с помощъю людей имеющих доступ к картам (
дети жена секретарша тайная близкая подруга)
либо на посе или в банкомате

а теперь о защите
- есть страхование карт оно стоит примерно 1.500 рублей втч и от таких случаев, но зачем страховать денег жалко
- есть команды block and unblock
- и чиповая карта +liability shift(!!!!) только кто об этом знает - ну клиент то точно нет а операционист предлагающий карты. Я не уверен.
Сергей Запарин  (Sergey Z)
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На счет хрустальных шаров и т.д. я в курсе
Единственный момент когда я упускал карту из рук это когда снимал деньги через банкомат. Никто за спиной у меня не стоял, пользуюсь только банкоматами Альфа Банка или Сбербанка. Блокировать счет после того как весь доступный лимит снят бесполезно, хотя это первое что я сделал. Чиповой карты мне никто не предлагал, хотя я уже ее уже 3 раза перевыпускал из за истечения срока годности (карты эти у меня уже очень давно). На счет страховки тоже был не в курсе, но думаю что результат был бы тот же - какая разница контора таже, судя по всему в Альфа Банке ПРЕЗУМЦИЯ ВИНОВНОСТИ, и я после 6 лет владения картой должен доказывать что в половину четвертого ночи не снимал на Казанском вокзале 260 000 рублей!!!
Iriema  (Iriema)
#
Цитата
либо на посе или в банкомате

Уже не сфера ответственности клиента - не находите?
Сергей Запарин  (Sergey Z)
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Спасибо что ответили Александра!
Буду ждать результатов Ваших расследований.
Только теперь время терять не буду, уголовное дело уже заведено, с заявлением и уведомлением о возбуждении пойду в суд.
Сергей Запарин  (Sergey Z)
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Александра Вы обещали все еще раз проверить и связаться.
Мне звонил сотрудник из службы безопастности. Из разговора с ним я понял что копию моей карты сделали давно, пытались снять с нее денег в разных городах подмосковья много раз, в один прекрасный момент получилось... Теперь, когда Ваши сотрудники все выяснили, каково будет решение банка?
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
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Сергей, мы еще работаем. Случай Ваш трудный. Подождите, пожалуйста, еще немного.
Сергей Запарин  (Sergey Z)
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Александра, почему во время поиска мошенников которые украли у меня и у банка деньги, банк пишет мне грозные письма о последствиях и неустойках...?!
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
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Сергей, письма пишут потому, что по первой претензии был отказ. А повторную претензию мы оформили позже, чем эти письма были отправлены. Можете уже не обращать на них внимания. Основная сумма сегодня начислена на Ваш счет, нюансы по комиссиям и штрафным санкциям будут урегулированы до конца дня.

В Вашей ситуации все пострадавшие - и Вы (время и нервы), и Банк (деньги).
Сергей Запарин  (Sergey Z)
#
Рад что справедливость восторжествовала! Думаю что в этом деле Вы Александра сыграли не последнюю роль. Спасибо Вм за порядочность и готовность принимать неприятные решения.
Если позволите у меня еще несколько вопросов:
- могу ли я восстановить свои карты и пользоваться ими как раньше, за 6 лет я к ним привык.
- как впредь обезопасить себя от подобных проблемм. Знаю есть "чиповые" карты, поставить ограничения на снятие наличных через банкомат и т.д.
- и еще из любопытства: где сделали копию моей крты? и нашли ли мошенников?
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
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Сергей,

по первым двум вопросам с Вами свяжется Юлия Зиновьева. Ну, а третий, к сожалению, в силу определенных соображений придется оставить без ответа.
Marina  (mary220)
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"Особенно это касается а) зарплатников: уволились из организации, а карты в Банке, через который получали зарплату, закрывать не стали и ...... Таким образом, клиенты, просто бросившие и не закрывшие свои карты, попадают на просрочку. Но «мы в ответе за тех, кого приручили», и за свои карты в том числе… "

Добрый день, Аленксандра!
Очень нравится, как вы пишите. И хотя клиентом вашего банка никогда не была, хотела бы прокомментировать данный ваш тезис. Особенно, что касается "быть в ответе за тех, кого приручили".
К сожалению, именно ваш банк очень любит "сдавать" бывших зарплатников коллекторским агентствам с долгом в 50 рублей. Сужу исключительно по народному рейтингу, понимая, что такие клиенты могут быть и в других банках, просто отзывов по ним написано не так много.
Так вот, про «приручили». Так кто же кого все-таки приручил?
Я думаю, уж никак не клиенты, которые стали участниками зарплатных проектов не по своей воле, свои карты.
Вы, Альфа-Банк «приручили» очередного корпоративного клиента!
Пожалуйста, будьте ответственны за него! Просвещайте клиентов, информируя их о необходимости сдачи карт, если дальнейшее использование не планируется.
Не спешите кидать в меня камни и говорить, что не «царское это дело, бегать за каждым клиентом».
Давайте порассуждаем. В подавляющем большинстве европейских стран, где банковская система развивалась эволюционно (в отличие от нас) десятилетиями, каждый совершеннолетний человек идет в банк и заводит себе счет САМОСТОЯТЕЛЬНО. Зачастую на всю жизнь. Без такого счета невозможно ни крупную покупку оплатить, ни коммунальные услуги, ни на работу устроиться. Он самостоятельно следит за всеми комиссиями, транзакциями и несет всю ответственность перед банком за любые просрочки. При устройстве на работу он просто приносит номер своего счета в отдел кадров. Я думаю, вы прекрасно осведомлены, что такого понятия как «зарплатный проект» там просто не существует.
У нас, как зачастую случается при скачкообразном, догоняющем развитии, все немного перепуталось местами. Люди в силу низкой финансовой грамотности не спешат самостоятельно заводить себе счета, да и с законодательной точки зрения это необязательно. Поэтому эту роль на себя взяло предприятие. И отказаться от этого на практике, как вы знаете, зачастую невозможно. Особенно этот процесс болезненно протекает для пожилых людей, которые и карточки никогда в своей жизни не видели. А тут им на работе суют какой-то конвертик, без которого нельзя будет получить зарплату.
Я не открою вам секрет, что политика по «приручению корпоративных клиентов» у Альфа-Банка достаточно агрессивная. Менеджеры выезжают в офис и просто на скорость «обрабатывают» еще не опомнившихся зарплатников, соревнуясь в количестве выданных дополнительных кредитных карт, зачастую ничего толком не объясняя.
Да. это бизнес. Я знаю.
Но давайте будем ответственными за тех, кого приручили!
Я провела опрос среди своих знакомых, которым выдали на работе карты разных банков. Так вот из десяти девять не знают, что при увольнении карту необходимо сдать в банк. Только один из десяти понимает, что карта не закроется сама собой при увольнении. Да и то, это как правило тот, кто понял это на своем горьком опыте.
Так вот, может при открытии карт в рамках зарплатных клиентов как-то включить эту информацию в буклет или некую памятку? Поверьте, это не очень затратно. А то иной раз создается впечатление, что банку выгодна такая финансовая безграмотность населения.
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