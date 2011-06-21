Про претензии

Понимаю, что это больная тема. Тем не менее, хочу сегодня коснуться именно ее. Если взглянуть на Народный рейтинг любого крупного банка, то создается впечатление, что 1) как минимум каждый второй клиент не просто не доволен работой своего банка, но и постоянно «попадает на деньги», 2) пишет по этому поводу претензии, 3) которые очень долго рассматриваются и 4) часто не в пользу клиента. Вот, пожалуй, на этих четырех пунктах я и остановлюсь, и чуть-чуть приоткрою вам нашу внутреннюю кухню (хотя кухня внешней не бывает ).
Сразу хочу определиться: речь пойдет именно о претензиях, а не о жалобах. Разница между ними в одном: претензии, в отличие от жалоб, всегда имеют денежное выражение. Т.е. это не просто недовольство плохим обслуживанием, а требование о возврате (в том или ином виде) денег.
Итак, пункты 1 и 2. «Клиенты вынуждены очень часто подавать претензии в Банк, чтобы вернуть свои кровные». К счастью, это утверждение очень далеко от истины, иначе все банки давно лишились бы своих клиентов и просто лопнули. Не знаю, как в других Банках, но мы постоянно отслеживаем динамику так называемого Claim Rate в промилле - число претензий на 1000 клиентов. Число это очень мало. Мы стараемся нащупывать какие-то основные причины, порождающие претензии, и бороться с ними. Результат налицо. По понятным причинам не могу привести здесь абсолютные цифры, но в относительном выражении Claim Rate за последние 2 года снизился еще примерно на 20%. Я понимаю, что клиенту, «попавшему» на претензионный случай, глубоко плевать на наши проценты и динамику Claim Rate, но мы как раз и стараемся, чтобы таких случаев было как можно меньше.
Пункт 3 – сроки рассмотрения. Мы отслеживаем и Service Level (срок, за который закрываются 85% всех поступивших претензий) и среднее время рассмотрения. Сейчас в среднем в зависимости от типа претензия рассматривается 5-8 календарных дней (именно календарных). (Оговорюсь, что претензии по оспариваемым суммам в силу своей специфики рассматриваются гораздо дольше). Конечно, это далеко не предел, мы стараемся давать ответ по претензии еще быстрее, но это уже довольно сложно сделать технически. Работаем над этим. Несколько месяцев назад мы, наконец, сделали шаг, на который долго не могли решиться: ввели максимальный срок рассмотрения претензий – 21 календарный день.
Пункт 4. Более 70% претензий закрываются с положительным решением. Поверьте, расследование по претензии проводится очень тщательно, любые сомнения обычно трактуются в пользу клиента. И лишь менее чем по 30% претензий мы вынуждены давать отрицательный ответ.
Вот главное, что я хотела сказать про претензии. Конечно, за бортом осталось многое: например, банкоматы, претензии по которым – самые болезненные для клиента, или сотрудники, которые рассматривают обращения клиентов, но об этом – в следующих постах.
Комментарии 44
Вроде действительно не все так печально.
Хотелось бы:
чтобы вы поведали почему инкассация банкомата так растягивается во времени? Приносишь свои кровные а он их съедает не занося на счет. В результате платеж просрочен со всеми вытекающими... Почему нельзя принять заявление и в тот же день проинкассировать банкомат? Почему нельзя приостановить санкции до выяснения?
чтобы Вы поведали почему у вас кредитная заявка при вашем одобрении становится договором автоматом? И как прокомментируете случаи что клиент заполнил анкету кредита не получал, а тем не менее счет открыли, деньги перечислили и проценты закапали? А клиент ни сном ни духом...
А как же, конечно, останавливаем. Вся работа collection приостанавливается до принятия решения по претензии. Кстати, если клиент попал на штрафные санкции, а претензия рассмотрена положительно, то все штрафы и проценты будут возмещены.
Немного раскрою про рентабильность:
для того, что бы проинкассировать банкомат, необходимо изъять кассеты, пересчитать остатки, принять остатки на счета (это определённые внутренние бухгалтерские проводки), загрузить кассеты заново и выдать их в банкомат (так же бухгалтерией).
Причём кассеты должны быть полные заранее, дабы банкомат не простаивал, и день-в-день с зарядкой, иначе долго можно будет объяснять, где касса (загрузившая кассеты) после сведения балланса дела несколько миллионов рублей.
Но я заметил следующую тенденцию.
Человек, зачастую, пишет жалобу (например, в том же народном рейтинге на данном ресурсе) практически в одно и тоже время с подачей претензии в Банк. Поэтому мы и наблюдаем такое огромное количество негативных отзывов здесь. По мере разрешения ситуации - клиента удовлетворяет решение Банка, но он уже редко возвращается к изложенному на различных ресурсах. Лишь малая часть клиентов, описавших инцидент здесь, после разрешения возвращается, и меняет статус своего сообщения и оценку рейтинга Банку.
Да и у крупных банков в силу масштабности всегда отзывов будет больше, и чаще - негативных, нежели у мелких и средних, т.к. разница в спектре предлагаемых услуг и клиентской базе - существенно различны. Почему больше негативных!? - да все просто. Удовлетворенный человек реже думает о том, как бы поделиться своим положительныим опытом взаимодействия с Банком, нежели человек неудовлетворенный или даже обиженный. В таком состоянии многие ищут любые способы, лишь бы высказаться о банке везде, где только можно. К сожалению, но это факт.
Альфа банк заслужил в народе репутацию "жлобского" банка , однако работа с претензиями клиентов в банке, на мой взгляд, находится на высоком уровне. Для меня являются подтверждением этого факта, в частности, случаи возврата банком на добровольной основе средств, похищенных со счетов клиентов. Таких прецедентов в жизни наших банков - увы - немного!
Во первых в нашей стране очень мало людей честных и порядочных работающих в банках по моим наблюдениям не более 10%. Работа банковской системы практически построена на воровстве, липовых отчетах и принцип ее работы, как у привокзальных наперсточников...
У нас в стране уже практически не осталось людей в той или иной мере пострадавших от банкиров и их криминальных схем. А претензии это зеркальное отражение образа банковской системы. Так чего на зеркало пенять... Так что я не удивлюсь если эту братву при нестабильной ситуации в стране народ будет линчевать...
Абсолютнь не согласен. Под одну гребенку абсолютно всех подгребать не нужно.
У меня есть некоторые вопросы по поводу тех самых претензий…
Чёрт меня попутал больше года назад связаться с потребительским кредитом. Каша масленая получилась с банком (не буду публиковать каким именно), посоветовалась с юристом, мне помогли написать ПРЕТЕНЗИЮ, которую я отнесла в тот самый банк в декабре 2010 года… и замечу, я до сих пор без ответа… Вот и не понятно мне, есть ли писаный закон по поводу обязательного ответа банка и в какие сроки?
Заранее спасибо за ответ...
"Тем не менее обычно Банки сознают свою ответственность перед клиентами и добросовестно реагируют на их жалобы, а тем паче претензии...."
Юлия, 1 месяц на рассмотрение претензии (стандартная практика, определяющая сроки рассмотрения документов)...больше - в суд...и не стоит затягивать...
Если в претензии не указан срок ответа на нее, претензия рассматривается в течение 30 дней со дня получения.
И ЭТО ОТНЮДЬ НЕ ДОБРАЯ ВОЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БАНКА...(доброй воли можно ждать 3 года, когда закончится срок исковой давности).
Если нет ответа в течении месяца - прямая дорога в суд. Я Вас уверяю, что в данном случае в суде элементарно доказывается, что клиент сделал все возможное, чтобы в досудебном порядке урегулировать спорный вопрос.
Согласен, что в суд - дело не очень приятное. Но и для банка - ситуация аналогичная. так что тут - лучше договориться, НО В РАЗУМНЫЕ СРОКИ..
чтобы в суд обращаться, нужно грамотно составить исковое, а это нанимать юриста... мне все посоветовали ждать все-таки действий банка... попробую ещё раз претензию им передать.
а вообще, если дело дойдёт до суда, то совет мне тоже дали: "проще защищаться".
кстати действительно нет закона о том, что банк обязан ответить, этот закон вроде только на государственные учреждения распространяется (все юристы говорят).
у меня очень тонкая ситуация, сотрудники банка в нашем городе грубо говоря НАКОСЯЧИЛИ с моим договором, плюс ещё и обманули и ой ой ой... как вспоминаю, в "холодный жар" кидает.
Ради интереса пару месяцев назад просто посчитал процентное соотношение отзывов о неисправных банкоматах к общему количеству отзывов о банках и оказалась очень интересная ситуация: если брать тот же Сбер или ВТБ24, сети банкоматов у которых в разы больше сети Вашего банка, то в процентах у Сбера не более 10% отрицательных отзывов на банкоматы, у ВТБ24 менее 5% на 100 отзывов. В Вашей же ситуации цифра зашкаливает за 20%. И это не "случайная случайность", а многолетняя система. Если бы банк слышал клиентов, то наверняка, за несколько лет можно было бы с этим что-то сделать, но, судя опять же, по НР никто пальцем о палец не ударил, только ответственные сотрудники банка постоянно пишут, что оценка клиентов о том, что подавляющее большинство банкоматов банка неисправно, несправедлива и на тысячу обычных операций приходится всего один сбой. Интересно, насколько легче от этого оправдания клиенту, на которого этот сбой пришелся...
А еще ни в одном банке не возникает претензий (именно когда клиент "попал" на деньги) вследствие наглейшего обмана клиентов сотрудниками организации. Можно тоже посчитать количество отзывов о пресловутых "альфачеках", "альфахранителях", которые по словам менеджеров предоставляются клиенту "в подарок", или как "у меня нет сотового телефона", или без которых тот же кредит не то, что не будет одобрен, а даже рассматриваться заявка не будет...
Работа с претензиями, это конечно же, хорошо, но на мой, сугубо личный взгляд, работать надо с первопричиной возникновения этих самых "попаданий на бабки", чем с последствиями. До этого все лозунги про выгодную честность так и будут оставаться обычными "бла-бла-бла"...
Про долю "банкоматных" отзывов в общем количестве отзывов о Банке. Ваш подсчет очень интересен. Но не кажется ли Вам, что причина такой статистики может быть несколько иной? Представьте себе, что Банка А 2-3 болевые для клиентов точки, у Банка Б - 4-5, у Банка С - 7-8. Представьте себе, что одна из таких болевых точек - неисправные банкоматы. Как Вы думаете, у какого Банка процент банкоматных отзывов будет в общей массе отзывов выше? Конечно, у Банка А.
Про Альфа-чеки и Альфа-хранители. Посмотрите повнимательнее ответы Банка, мы разбираемся в каждом таком отзыве и в большинстве случаев решение выносится в пользу клиента.
Также я понимаю Вашу попытку провести аналогии по количеству болевых точек у банков А, Б и С. Здесь ведь тоже не всё так однозначно. Если банк А предоставляет всего-лишь несколько услуг и его основной болевой точкой являются банкоматы, причем не первый год, то банку А гораздо проще решить одну проблему, так как других болевых и банковских услуг он в принципе не оказывает, поэтому и проблем нет. А вот другим банкам, которые предоставляют широкий спектр банковских услуг, как, например, тот же банк С, гораздо труднее реагировать на всё сразу. Получится как в анекдоте: "И умный и красивый и не разорваться". Возможно, что я, как человек, не связанный с банковскими услугами, что-то и не понимаю, но как потребителю мне кажется, что если проблема есть, проблема ощутимая, то её нужно и можно решить, раз других вопросов решать не нужно
Насчет банкоматов - мы усиленно занимаемся этим вопросом. Мы тщательно отслеживаем коэффициент сбойности, время доступности и прочие параметры. Расширяем и обновляем сеть банкоматов, сокращаем сроки рассмотрения "банкоматных" претензий. Все это приносит плоды, но, к сожалению, не так быстро, как хочется.
Преамбула. Мой знакомый П. (частное лицо) получает зарплату в долларах США. Соответственно у него открыт долларовый счет в АБ с пластиковой картой куда и поступает зарплата. И вот понадобилось ему перевести эти деньги в рубли.
Ни для кого не секрет, что курс конвертации Альфы (по крайней мере в моём городе), скажем так помягче, не слишком конкурентен. Был произведён нехитрый расчет, что при попытке произвести конвертацию через альфа-клик П. теряет порядка 100 долларов, по сравнению со снятием наличных и заносом их в другое банковское учреждение "через дорогу". Что, согласитесь, тоже деньги и на дороге не валяются.
Амбула. И так вчера П. успешно снял доллары и радостный отправился в соседний банк менять их на рубли. Однако радость была недолгой. В соседнем банке не приняли к обмену две 100-долларовые купюры из-за "наличия следов печатей" на них.
Вопрос. Стоило ли ему вернуться в Альфа-банк и потребовать заменить некачественные купюры? В случае отказа кассира каковы шансы у П. на положительное рассмотрение банком его претензии?
Как вы объясните тот факт что вы не предоставляете письменно ответ по притензии???
И то что в банке работают люди которые не могут сложить 2+2
С уважением, Пугачева Оксана
Сам я еще не гражданин РФ, но уже налоговый резидент. Выбрал банк по рекомендации старого друга. Кроме обычных счетов требовался еще и брокерский. Дополнительно сам собрал информацию из интернета. Федеральный, крупный, много филиалов. Попробовал демку "Альфа Директ" - понравилась. Посмотрел видеоматериал про "Альфа Клик" - функционал впечатлил. Почитал информацию на этом сайте об "Альфе". Решил, что кому-то просто не повезло. Да и по человеческой психологии недовольный чем-то расскажет об этом десятерым, довольный - одному. Отправился открывать счета. Далее мои впечатления и только некоторые факты:
- почти специалисты еще недавние студенты с "соответствующей" квалификацией. Один говорит одно, другой - другое. В итоге, вопрос решается вообще в ином русле. Подготовленность персонала слабая.
- "Альфа Клик", для так называемых нерезидентов, чудным образом сокращен до 2-х - 3-х функций. Интернет банк в Авангарде - полный функционал и комиссии значительно ниже при тех же паспортных данных.
- ставку НДФЛ в "Альфа Директ" "тихой цапой" прописали в 30% вместо 13, хотя предварительно общался с вашим налоговым подразделением именно по этому вопросу. После недельного общения с сотрудниками Альфа банка, пришел к выводу, что все нужно проверять, что-нибудь да вылезет. Интуиция не подвела. Хорошо, что проверил! Как выяснилось, ксерокопию паспорта сняли так, что г-ну Часову А. не разборчиво видны отметки о пересечении границы. И, не мудрствуя лукаво, он поставил 30%. Не его же деньги, не жалко.
- пытались отказаться принять претензию по этому поводу. Мол, все равно вам ответят, что нужно приехать и скопировать заново и вообще, по таким вопросам претензии не принимаются. А мне время больше некуда потратить или бензин бесплатно заливают, чтобы терять пол дня и намотать 200км туда-обратно? Пришлось проявлять излишнюю настойчивость, приняли. №1202100546.
- наблюдал еще сцену, пока ожидал решения своих вопросов: у мужчины никак не удавалось совладать с банкоматом, ну не принимает купюру и все тут. Далее пытается привлечь внимание девушек у ресепшина, где номерки раздают. На четвертый или пятый его призыв о помощи девушка, продолжая побалтывать ногами и трепаться о "чем-то важном" с коллегой, спрашивает через весь зал:
-Что у вас?
-Купюру не принимает, подойдете ко мне?
-А, вы разомните ее.
Через весь зал отвечает клиенту мадам и продолжает "точить лясы", побалтывая ногами. Чем завершилось не знаю, отвлекся по своим вопросам.
Вот так. А вы про ценность клиента...
С наилучшими пожеланиями,
Влад
С претензией мы сейчас разбираемся. Дам знать.
Не подскажите, в каком отделении Вы наблюдали эту безобразную сцену? Мне очень важно знать.
не заходил пару дней на ваш блог. Просто не ожидал Вашего ответа, если честно. По НДФЛ вопрос действительно разрешился. Я об этом написал в комментариях к посту: http://www.banki.ru/services/responses/bank/?PAGEN_1=2&id=325&#nav_start (Не так все просто...2). Эта ссылка все прояснит.
В одном из своих постов Вы верно подметили, что наиболее требователен тот клиент, кто сам облизывал и окучивал клиентов. Этим лет 10 занимался, но стараюсь не обращать внимания на мелкие недочеты и человеческий фактор, пока ситуация действительно не заденет за живое. Прекрасно понимаю, что у Вас не получиться спроецировать себя в каждое отделение, также как и контролировать ежедневную работу рядового персонала. А ведь они и общаются с клиентами. В итоге, эта смесь системы и человеческого фактора, приводит к сильной зависимости от умения руководить людьми и профессиональной подготовленности зам. управляющих. Считаю тактической ошибкой банка отсутствие зрелых и опытных сотрудников на приеме в отделениях, которые (который) могли бы однозначно отвечать на вопросы молодежи на месте и являлись бы их фактическими наставниками, авторитетами и примерами для подражания. Считаю ошибку системной, именно из-за этого столько "негатива" в отзывах о работе персонала банка.
P.S. Все началось с недоумения от функционала Альфа Клика для "нерезидентов". Претензия №1202020695. Утешился в Авангарде. Открыл счета, получил карточку - все за 30 мин на Рязанском проспекте. Интернет-банк очень нравится и комиссии оказались значительно ниже альфовских при прочих равных условиях. Как выяснилось далее, еще и в ОРС входит, и офис одного из участников системы находится в аккурат на территории городка, где я сейчас проживаю (Куровское). Еще и брокерские услуги, оказывается Авангард предоставляет. Очень удобно. Я бы и не искал, не собирал дополнительно информацию. Бессмысленные ограничения вашего интернет-банка вынудили. А перед Вами снимаю шляпу. Приятно было дистанционно познакомиться.
С наилучшими пожеланиями,
Влад
И Ваши размышления по поводу зам.управляющих тоже направила самым высоким заинтересованным лицам. Нам чрезвычайна полезна любая обратная связь, а от таких клиентов, как Вы (умных, жестких, требовательных, но при этом спокойных и рассудительных) - особенно. Я очень надеюсь, что наше сотрудничество не прервется (несмотря на достоинства Авангарда!).
О Генсицкой Виктории и ее смене отзывы положительные. Обходительная и внимательная. "Корона с головы не съезжает" общаться с простыми клиентами и решать лично их мелкие проблемки. Этот момент приятно порадовал.
Прошу меня извинить, решение вопроса с интернет-банком особого значения уже не имеет. Нашел варианты.
P.S. У вас, просто, талант работать с людьми. В лучших традициях Д. Карнеги.
С пожеланием системных прорывов,
Влад
не поняла, в каком банке Вы обслуживаетесь? В принципе, в такой ситуации надо писать претензию, которую банк должен рассмотреть и вынести по ней официальное решение. Не стоит обращать внимания на слова "менеджера", обязательно подавайте претензию. Все зависит, конечно, от конкретных деталей, но в нашем Банке в таких случаях ответ часто положительный.