Про милицию и клиентоориентированность

Всех нас в этой жизни объединяет, по крайней мере, одно: все мы являемся клиентами. Клиентами банков, магазинов, отелей – к счастью; клиентами больниц, аптек и милиции – к сожалению. Довелось мне в эти выходные побывать в шкуре клиента милиции. Ничего серьезного, в принципе рядовая ситуация. Но впечатления самые неприятные.
Несколько суток у нас на даче стоял непрерывный давящий шум. Источник шума мы с соседями выявить не смогли: то ли где-то неподалеку поставили мощный генератор, то ли компрессор, то ли еще какое-нибудь малоприятное оборудование в этом роде. Отчаявшись, в пятницу в 20.00 мы позвонили в Солнечногорское отделение милиции. Ленивая дежурная неохотно сказала: звоните после 23.00. Если будет нарушение тишины – приедем. А раньше нет.
Ошалевшая от бесконечного завывания неопознанного оборудования, ровно в 23.00 звоню в милицию. Уже другой ленивый дежурный долго выспрашивает у меня, где находится наша дача, наше садовое товарищество и, по-моему, вообще весь Солнечногорский район. Затем неохотно обещает, что приедут, разберутся.
В 3.30 утра завывание, к счастью, прекратилось – и мы смогли заснуть. Наутро, боясь повторения истории, мы захотели узнать, почему проклятое оборудование замолкло: благодаря усилию нашей воли и благодаря действиям милиции (полиции!). Снова набираю Солнечногорское отделение. Отвечает уже третий ленивый дежурный. И тут начинается самое абсурдное. Ничего, говорит, не знаю, смена была не моя. А рапортов от предыдущей смены у вас нет? – интересуюсь я. Соглашается поискать рапорты, просит перезвонить через полчаса. Через полчаса диалог происходит такой (почти дословно):
- Смена была не моя, я не в курсе.
- Вы же хотели найти рапорты.
- Говорю же вам, что смена была не моя.
- Ответьте хоть, выезжал наряд или нет.
- Я вам русским языком объясняю, что смена была не моя.
- Поймите же, нам важно избежать повторения. Что нам надо сделать?
- Приезжайте, пишите заявление.
- А если шум будет этой ночью?
- Тогда приедем.
- А прошлой ночью все же приезжали или нет?
- Смена была не моя, я не в курсе.
- Так узнайте, черт побери!
- Не могу, смена была не моя.
Почувствовав, что увязаю в этом безумии, я повесила трубку. Муж попробовал вмешаться и позвонил в милицию сам (мужской голос многими представителями официальных структур воспринимается почему-то благожелательнее). Результат был абсолютно таким же. Даже еще более абсурдным. Мужу вообще предложили: «Вы определитесь, чего вы хотите: чтобы приехал наряд или чтобы стало тихо».
Что ж, отрицательный опыт – тоже опыт. Будем общаться со своими клиентами, исходя от противного (то бишь, обратного).
Комментарии 30
Вы в энергосбыт зайдите услышите примерно тоже самое. Или в ЖЭК.
А разговор не записали. Может Вам в УСБ сходить, те их нагнут хорошенько. А вообще нужно было кричать "убивают". За две минуты бы появились. Лично проверял. Только потом 2 часа будут мозг выносить... Но таки приедут
- Почему начислили проценты?
- Вы не выполнили условия грейса
- Как это? (привожу задолженность и суммы зачислений по выписке из ИБ)
- У вас сумма 7 руб даже зачислиться не успела
- Как это? В ИБ то зачислилась?
- А у нас она ушла в уплату комиссий
- Каких комиссий?
- Ну Вы же в этот день наличные снимали и платили кому-то
- И что? Комиссии идут в долг этого периода, а погашение я делаю за прошлый. И у меня по ИБ сумма прошла как гашение
- Короче у нас все правильно, а по поводу ИБ звоните по другому телефону
- Объясните конкретно в счет каких комиссий ушла сумма
- Пишите письменную претензию
Что делать? Офигевать, опупевать или волосеть?
А вот к примеру отношение другого банка
Упершись в глухую стену в виде специалистки отдела пласт-карт (как выяснилось не начальница она вовсе) я решил действовать в обход. Позвонил в Архангельский филиал секретарю и попросил соединить с начальником филиала по Архангельской области. Пришлось правда сказать что разговоры со специалистами зашли в тупик и пригрозить жалобой в надзорное управление ЦБ если не соединят. Соединили...
Честно говоря подумал меня сейчас отправят опять к специалистам, но Начальник оказался вежливым мужчиной внимательно выслушал всю мою историю и сказал, что свяжется через пару дней.
Через пару дней пригласили на беседу к начальнику ДО по г.Северодвинску. Прихожу... сидит начальница, юристка и безопасник.
Сначала "наехал" безопасник. "Вы че, платить не хотите". Пришлось ему посоветовать избегать резких выражений и напомнить про статью 295 УК РФ.
Потом юристка начала мне рассказывать примерно то же самое, что и специалистка отдела пласт-карт. Тыкает в свои выписки и говорит что я не соблюдал грейс-период. А мои контр-аргументы, что у них прошли не все суммы которые я зачислял и слышать не хочет. Слава богу, что начальница филиала сравнила выписки, увидела расхождения и ТОЛЬКО У НЕЕ закрались сомнения, что что-то не так. В итоге в конце разговора дала свою визитку и личный мобильный телефон. Теперь обещает связаться и либо отменить проценты, либо аргументированно доказать что все правильно.
Вопрос... Почему чтобы тебя услышали нужно подниматься так высоко? Ну разве специалистка не могла все это сравнить и решить с начальством что делать?
ЗЫ.. там еще одна история была... Полгода никто не замечал происходящего. А когда хватились... шум до самой Москвы поднялся. Меня чуть мошенником не сделали. Если интересно в следующем посте...
Могу Вам привести другой пример подтверждающий, что один из зампредов ЦБ не владеет математическими способностями даже на уровне начальной школы. Его ответ на запрос шокировал и аудиторские фирмы и банки в которых я показывал материалы и консультировался.
-Драку на 50 человек заказывали?
-Да нет, не заказывали...
-А нам пофигу, уплачено!
Вспомнилось, как О.Бендер наладил сервис по осмотру провала. Конечно, есть над чем работать, и билетики покрасивее, с рекламой, например, А-Банка (или Т-банка) налепить, бинокли раздавать, моментальное фото поставить, пирожки... Вы скажете - сервис? Или - "де-юре - ..., де-факто - ...!"?
В тоже время, читая Ваш отзыв, особенно диалог с полицейским у меня появилось стойкое ощущение déjà vu и вспомнились попытки повторно закрыть счёт в Вашем банке, когда первый сотрудник этого по непонятным мне причинам не сделал, а другая сотрудница огрызалась, что "я не я и смена не моя".
И еще Вы пишите:
А что мешало Вашему банку общаться с Вашими клиентами до сегодняшнего дня в клиентоориентированном стиле, а не так, как происходит сейчас? Неужели для того, чтобы понять то, что с клиентом нужно работать и общаться так, чтобы клиент получал то, что он хочет, либо не получал, но оставался удовлетворён ответом Вашего банка, нужно, чтобы с одним из руководителей банка случилась подобная недопустимая и негативная ситуация?
Было бы замечательно, если бы Вы написали пост о том, что Вы будете предпринимать сейчас для того, чтобы Ваш банк всё же повернулся лицом к клиентам, как будете искоренять "альфахранители в подарок" и прочее. Это было бы очень интересно и полезно, ведь есть вероятность, что кто-то из тех, кто прочтёт Ваш пост, возможно и изменит своё негативное отношение к сегодняшнему Альфа-банку и снова захочет стать Вашим клиентом, когда поймёт, что Ваш банк всё же решил меняться.
Хочу развеять Ваши сомнения: я достаточно справедлив к Вашему банку, даже несмотря на то, как Ваш банк относился ко мне, как клиенту. Признаю и могу на личном опыте подтвердить, что среди Ваших сотрудников мне встречались хорошие специалисты (пусть и всего несколько, но все же). Ничуть не оспариваю того, что Ваши кредитные продукты с пластиком на сегодняшний день, практически, лидеры по соотношению цена/качество. Поверьте, среди моих знакомых есть те, кто очень доволен работой Вашего банка и я верю, что это именно так. Но в случае со мной (а судя по отзывом в НР я не один такой) в Вашем банке случился совсем не сбой... Сбой, в моём понимании, это единичное непредвиденное событие, которое не происходило ранее и не произойдет в дальнейшем, а то, с чем я столкнулся, это система. И те примеры хорошего сервиса были для меня как раз тем самым сбоем из системы отсутствия малейшего качества... Честно говоря, я дважды пытался дать Вашему банку шанс, причем второй раз добровольно придя к Вам. Мне не жалко добрых слов, если эти слова заслуженные, но пока мне, кроме негатива, ничего на ум не приходит при поиске ассоциаций к слову "альфа". И, честно говоря, я очень хочу, чтобы Ваш банк изменился. Если бы мне было плевать на Ваш банк, то я не пытался бы донести до ответственных сотрудников те проблемы, которые в банке есть и есть как система, а просто бы ушёл от Вас затаив обиду и выплеснув негатив в своих отзывах среди друзей и знакомых. Но я очень надеюсь, что мои комментарии, пусть и с элементами "чёрного сарказма" заставят Ваш банк шевелиться.
З.ы. и мне искренне нравятся Ваши посты и стиль Ваших ответов даже на самые негативные эмоции. Вот бы все сотрудники Вашего банка могли бы хоть чуточку этого, то мне и альфахранитель не жалко было бы купить с улыбкой и еще чувствовать себя счастливым
Я бы предложил внедрить какую-то процедуру, при которой сотрудники регулярно проверяют исправность устройств. А на случай, если половина и больше банкоматов нефункциональны, принимать какие-то срочные меры, но это уже от отделений ведь не зависит.
По поводу процедуры проверки исправности устройств. В принципе, сотрудники этого не должны делать, у нас есть умная программа мониторинга, которая следит за доступностью банкоматов. И меры по факту обнаружения сбоя по возможности принимаются сразу же. Но вот ответы клиентам в духе "я за банкоматы не отвечаю" я просто не переношу. Это не система - к сожалению, просто сработал человеческий фактор. Значит, дополнительная работа среди персонала этого отделения будет полезной.
Только одно описание пакетов услуг в трех томах с прологом и эпилогом мельчайшим шрифтом заставило меня отказаться от идеи заполучить расчетную карту альфы.
С другой стороны, карточка специально для удобного внесения платежа по потребкредиту очень понравилась.
С третьей стороны настойчивые попытки кредитного специалиста развести на 10-10-10 вместо 0-0-24 по акции, реклама которой висела прямо над рабочим местом, оставила отчетливый осадок столь близкой российским банкам жуликоватости.