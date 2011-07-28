Про операторов call centre

Их так часто ругают (за медлительность, незнание, грубость, равнодушие); их так редко хвалят; на них срывают злость и досаду за сбои банкоматов, за задержку в зарплате, за собственные личные проблемы и неурядицы. О ком я говорю? Об операторах call centre, разумеется.
Труд операторов тяжек и часто неблагодарен. Так и тянет написать «хлеб их горек» и т.п. Судите сами: смена длится от 8 до 12 часов (в зависимости от графика работы), оператор непрерывно сидит в наушниках за компьютером в огромном, наполненном людьми зале. Все перерывы строго регламентированы. Оператор не может встать, когда ему захочется, и пойти попить чайку, покурить, поболтать с коллегами. Даже для того, чтобы отлучиться в туалет, он должен нажать соответствующую кнопку, а время, проведенное в туалете, безжалостно подсчитывается равнодушной системой. Все разговоры с клиентами записываются, анализируются и оцениваются.
Вопрос-ответ, вопрос-ответ, вопрос-ответ. А клиенты попадаются разные: встречаются и медлительные, и не вполне владеющие русским языком, и раздраженные, даже иногда и агрессивные. Со всеми надо говорить ровно, доброжелательно, и не просто говорить, а именно общаться, стараясь помочь им решить вопрос и проблему. Это не просто. Я иногда прослушиваю разговоры операторов в реальном времени (чтобы окунуться по возможности глубоко внутрь процесса обслуживания) и понимаю, как не просто не раздражаться в ответ на раздражение клиента, держаться с достоинством и в то же время максимально вежливо и доброжелательно, объяснять по несколько раз одно и то же.
А бывает, что клиенты звонят не с простыми вопросами, а с проблемами, и оператор должен приложить максимум усилий, чтобы решить их быстро и качественно, и желательно в ходе звонка. Проблемы клиентов обязательно должны находить живой отклик в сердце оператора, и в большинстве случаев так и происходит. Я, например, до сих не могу забыть одну клиентку, которая позвонила в наш ЦОВ и попросила помочь решить ее вопрос, а я как раз попала на ее разговор с оператором. Б-же, как же она говорила: с каким достоинством, объективностью, доброжелательностью к оператору, который должен был решать ее проблему. А проблема была очень тяжела в чисто человеческом плане. Такие истории сильно тревожат душу, а их у каждого оператора наберется не один десяток.
Операторы кол-центра должны обладать (и обладают!) самыми свежими и полными знаниями обо всех продуктах Банка, им постоянно приходится впитывать и перерабатывать огромное количество информации.
Далеко не каждый может работать оператором Центра обслуживания вызовов банка. В идеале это должен быть достаточно молодой человек (хотя у нас есть и несколько операторов, перешагнувших 50-летний рубеж – это наша гордость) любого пола, с полным или неоконченным высшим образованием, энергичный, сообразительный, стрессоустойчивый, доброжелательный, изначально настроенный на помощь людям. Пару лет назад, когда мы делали экскурсию для высшего руководства Банка в наш Центр обслуживания вызовов, один из членов Правления потрясенно сказал: «Боюсь, я не смог бы работать оператором!». «Да, - согласились мы, - это не каждому дано».
Во все этой благолепной картинке есть только одно «но»: операторы тоже люди. И, к сожалению, иногда срабатывает человеческий фактор. Усталость, неурядицы дома или в институте, ссора с любимым или любимой – и оператор ошибается, путается или, что еще хуже, отмахивается от проблемы клиента. Мы стараемся расследовать каждый такой случай, разбираемся в причинах, принимаем меры: и моральные (беседуем с оператором), и материальные (лишаем премии), в особо тяжелых случаях увольняем. Я за почти 6 лет работы велела уволить без всяких долгих разбирательств только одного оператора (так поразил меня его разговор с клиентом).
Многие думают, что чем опытней оператор, тем лучше он работает. Это действительно так, но до определенного предела. Часто после двух-трех лет работы в таком интенсивном режиме, требующем полной отдачи ума, души и физических сил, операторы просто выгорают. Мы стараемся до этого не доводить. Нашим операторам есть куда расти, двигаться по карьерной лестнице. Они могут расти как в рамках ЦОВ, так и в границах всего Банка. Мы не случайно называем наш кол-центр кузницей кадров.
Я люблю всех операторов, а Альфа-банковских особенно. Ценю их тяжелый труд. Мы стараемся по возможности облегчить его (у нас есть хорошая комната отдыха, работает психолог, проводятся различные конкурсы и соревнования), но все равно по определению работать оператором очень и очень нелегко. Мой дедушка в свое время говорил, что на свете есть две самых трудных профессии: начальник литейного цеха и министр иностранных дел. Думаю, сегодня он прибавил бы к этому списку оператора ЦОВ.
Комментарии 107
Все здорово... но что делает в этом списке высшее образование? Разве для работы оператором колл-центра требуется в течение 5-6 лет получать фундаментальные научные знания? Неужели необходимый набор информации нельзя освоить в ходе краткосрочных курсов? Печально, что высшее образование рассматривается не как источник профессиональных знаний, а как гарантия некой общей эрудиции.
С одной стороны да, но с другой - отсутствие ВО не значит, что человек УО и хотя бы в том же колл-центре у него нет будущего.
Да и знания какие-то имеются...
Но ни сколько не хочу принизить достоинства людей, у которых по разным причинам получить во не получилось. В принципе все интеллектом обладают, но имеются и стандарты социальные, из-за которых порой человеку без во компания в трудоустройстве отказывает.
Такое отношение рикошетом бьет и по образованию. Раз глубокие знания не востребованы, то и вузам не надо напрягаться, приглашать сильных преподавателей, совершенствовать учебные программы. Знания, получаемые в высшей школе, становятся все более поверхностными, а пренебрежительное отношение к ним – все более обоснованым. Круг замкнулся.
И еще раз уточню, я против крайностей. База нужна, "нарешенность" по проблематике тоже, но... думать, думать и еще раз думать.
У меня был однокурсник, который доказывал, что до всего можно дойти логически, но он забывал один немаловажный критерий - время. Поэтому и успел дойти логически на экзамене по статистике только до 2х задач из 5.
Плюсанусь, пожалуй. За исключением
По моему мнению, это - задача любого УЗ
Вы знаете, у меня секретарь с высшим образованием. И оно ей ох, как часто пригождается. Да и не секретарь она, а ассистент, помощник.
Опять же, безусловно, существуют уникумы, народные умельцы и так далее. Но тут вопрос стоит о формализиции процесса отбора, и при прочих равных, обладающий студенческим опытом, более соответствует критериям.
Ни в жисть не поверю, что работа в колл-центре требует знания запредельных объемов фактического материала. На мой взгляд, основные трудности этой работы состоят не в том, чтобы запомнить всю информацию по продуктам, они лежат в иной плоскости:
- понять косноязычного человека или клиента, который не очень хорошо разбирается в продуктах, не владеет специальной терминологией либо не умеет внятно сформулировать запрос;
- гасить конфликты, переводить разговор в конструктивное русло;
- не принимать негатив на свой счет, пропускать его мимо себя.
В общем, все из области коммуникативных навыков. И этому тоже в вузах не учат.
Ну тут я, в противоречие себе, могу заметить, что длительное пребывание в студенческом (или, скажем так - "учебном", не зацикливаясь на вышке) комьюнити всё таки помогает развить эти навыки.
Другое дело, что развить их можно и в коллективе, работая где-то ранее без образования.
И это Ваш посыл ко мне начинался с деградации образования и отсутствия объемных фундаментальных знаний.
И плюсанусь в Моисею Абрамовичу, коммуникативные навыки тоже развивают.Специфика то должна падать на подготовленную почву, и по мне, человек подготовленный к осваиванию и применению новых знаний, лучше.
Ведь никто не говорит, что в вузы поступают с мыслью стать работником колл-центра и что все полученные там знания пригодятся (это как известный спор, а насколько нужны после школы синусы и косинусы), говорят о "привычке" (если хотите упрощенно) учится.
КудаКакой посыл? Этот? http://www.banki.ru/blog/samolyubova/1552.php?commentId=24473#24436 Реплика была адресована не вам...
Насчет школы и вуза не соглашусь - у них принципиально разные функции. Школа потому и общеобразовательная, что дает общее представление по различным отраслям знаний. В вузе уже должна идти специализация. А их низводят до уровня института благородных девиц, после которого выпускник должен обладать хорошей эрудицией и уметь поддержать разговор в обществе.
Те же требования (быть приятным в общении и разносторонним человеком, уметь думать и сопоставлять факты) можно предъявлять и к продавщице в ларьке. Это же не значит, что продавщицам в обязательном порядке нужно получать в/о.
Я не против высшего образования как такового. Мне не нравится, когда, нанимая продавщицу в ларек, у нее требуют кандидатскую по экономике.
Ну ладно, все равно каждый останется при своем мнении))
Поясните, какие общечеловеческие требования, Вы здесь имели ввиду? Любовь к Родине, сострадание?
Вы сами сконцентрировались на отдельных коммуникативных признаках и параллелите. Вам, говорят, что предмет сложнее, что у него больше деталей, а Вы доказываете сопоставимость через похожесть отдельной, безусловно важной,но не основной части.
Повторяю, я не против, оставайтесь при своем мнении. Это Ваше право.
Самоцитата:
Те же требования (быть приятным в общении и разносторонним человеком, уметь думать и сопоставлять факты) можно предъявлять и к продавщице в ларьке. Не нравится продавщица - замените на машиниста, бухгалтера или представителя любой другой профессии.
А еще говорят, что высшее образование учит перерабатывать большие объемы информации Это ведь даже не двадцатистраничная брошюрка, а всего лишь форумный пост из четырех абзацев.
Я Вам в следующем абзаце по сути отписал.
Далее дискуссию считаю бесполезной, ибо она все равно не несет уже никакой информативной нагрузки.
А по кругу пусть пони бегают))
"Пони бегают по кругу, кольцевой у них маршрут" (с(наша студенческая песня)
А про двадцатистраничную брошюру Вы, надеюсь, шутите? Базовый, первоначальный курс операторов нашего ЦОВ длится 4 недели...
Состоялся примерно такой диалог (не дословно, но смысл сохранен):
Оператор (О): Вам нужно приехать в отделение и написать заявление на досрочное погашение.
Я: в любой день?
О: за 5 рабочих дней до даты списания очередного платежа
Я: в моем случае ближайшая дата списания очередного платежа - 1 августа, т.е. в августе я уже не смогу погасить кредит досрочно, правильно?
О: не сможете
Я: ок. т.е. для досрочного погашения мне нужно приехать 25 августа и написать заявление на досрочное погашение, которое произойдет 1 сентября. А денежные средства в счет досрочного погашения нужно внести в день подачи заявления (25.08.2011) или в дату очередного платежа (01.09.2011)?
О: 25.08.2011 можете просто написать заявление, а деньги внести 01.09.2011
Я: ок. предусмотрены какие-нибудь комиссии за досрочное погашение?
О: да, 1500 рублей
Я: сумму комиссии нужно внести 25.08.2011 или можно 01.09.2011?
О: можно 01.09.2011
Я: ок. спасибо
В идеале, ответ оператора на обозначенный вопрос должен быть таким: "За 5 рабочих дней до даты списания очередного платежа Вам нужно приехать в отделение и написать заявление на досрочное частичное погашение кредита. За частичное досрочное погашение банк взимает комиссию в размере 1500 рублей"
У меня к Вам вопрос: о чем не сказал оператор call-центра? Другими словами, если я сделаю все в точности так, как сказал оператор, что мне помешает погасить кредит досрочно?
P.S. обещаю, что все комиссии за досрочное погашение я верну через суд (их будет несколько, т.к. будет несколько досрочных погашений)
Если у Вас потребительский кредит, то частичное досрочное погашение (ЧДП) невозможно.
Полное досрочное погашение (ПДП) потребительского кредита возможно не ранее 4 платежа. Комиссия не взимается, погашение можно сделать тремя способами:
1) через отделение не позднее чем за 3 рабочих дня до даты очередного Ежемесячного платежа,обеспечив на счете сумму достаточную для ПДП,
2) с помощью банкоматов Банка, имеющих функцию «Полное досрочное погашение кредита» в любой день,
3) через ЦОВ - не позднее, чем за 1 рабочий день до даты очередного платежа, обеспечив на счете сумму достаточную для ПДП.
Если у Вас персональный кредит (клиенты часто называют его потребительским), то сотрудник верно проконсультировал:
частичное погашение кредита возможно только через отделение, не позднее чем за 5 рабочих дней до даты очередного платежа. Комиссия составит 1500 рублей и будет включена в сумму ЧДП.
Полное досрочное погашение персонального кредита возможно не ранее 4 платежа. Комиссия составляет 3000 рублей, погашение можно сделать тремя способами:
1) через отделение не позднее чем за 5 рабочих дней до даты очередного Ежемесячного платежа,обеспечив на счете сумму достаточную для ПДП и комиссии,
2) с помощью банкоматов Банка, имеющих функцию «Полное досрочное погашение кредита» в любой день,
3) через ЦОВ - не позднее, чем за 1 рабочий день до даты очередного платежа, обеспечив на счете сумму достаточную для ПДП и комиссии.
А про суд, пожалуй, комментировать не буду
Вероятнее всего, у меня персональный кредит.
Осталось только 2 вопроса:
1. что такое ЦОВ?
2. правильно ли я понял, что во избежание комиссии за ПДП (3000 рублей) можно внести сумму, равную сумме ПДП минус 1 копейка? В этом случае это будет уже не полное, а частичное досрочное погашение, а комиссия, соответственно, 1500 вместо 3000 рублей.
Спасибо!
2.
Двадцать раз было написано, что это такое
Ну по тебе не скажешь...
Или маскируешь вредность?
Ваши коллеги не раз обещали, что дозвониться к Вам станет проще... А вот Вы сами пробовали это сделать, или Ваш несомненно интересный пост, это просто взгляд изнутри?
Мы серьезно расширили штат операторов, проводим глубокую перестройку работы ЦОВ. Днем к нам стало легко дозвониться (ожидание в среднем менее 20 секунд). А вот с вечерними очередями (после 18.00)пока не справились. Обещать побоюсь, но почти не сомневаюсь, что в течение месяца мы решим проблему и с вечерним дозвоном.
Спасибо Вам за неравнодушие к Банку.
Сотрудник центра настроен помочь клиенту на другом конце провода во что бы это ни стало! Это видно, например, по тому как происходит идентификация клиента. Если Вы указали неправильный пароль для телефонной идентификации - это не беда. Вам зададут десяток других вопросов,ответ на которые вряд ли известен посторонним и перезвонят на тот номер телефона, который Вы указали при открытии счета. Вы пройдете доскональную процедуру доброжелательного допроса, но забытый пароль не станет препятствием к вашему доступу к счету.
Плохой английский, медлительность клиента и прочие проблемы никогда не вызывают раздражения операторов американских банков.
В этой связи вспоминаю свои беседы с call-центром Райффайзенбанка. Я долгое время не мог получать от них никакой информации по телефону. Когда я звонил меня просили назвать пароль и далее вежливая девушка сообщала, что у них в файлах значится другое слово и нечем помочь мне она не может!
Про забытые пароли вопрос для меня немного спорный. Мы пробовали идти по такому же пути, но тогда оказалось, что, к сожалению, клиенты перестаю пользоваться паролями вовсе. А это существенно удлинняет процедуру обслуживания. Соответственно, делая его более дорогим.
Но мы ввели возможность идентификации по номеру мобильного телефона, это очень неплохо работает - и для клиентов, и для Банка.
Бывают сбои. Но когда я звоню в американский банк, то абсолютно уверен, что без помощи не останусь.
Что используется для идентификации помимо звонка на телефон?
- почтовый индекс адреса, к которому Вы привязали счет
- девичья фамилия матери
- последние 4 цифры SSN ( у нас есть аналог -
идентификационный номер налогоплательщика)
В некоторых банках при открытии счета Вы заполняете список
из 3-5 контрольных вопросов с правильными ответами. Оператор использует именно эти вопросы.
Как и любая другая дополнительная работа все эти меры удорожают процесс идентификации клиента, но не думаю, что так уж значительно
На мой взгляд, способ, который мы недавно ввели - идентификация по номеру мобильного телефона - оптимален. Не согласны?
Но зачем Вы уходите? Оставайтесь!
Во!
Есть повод вопрос поднятия з/п решить
Также хочу заметить, что 95-98% всех операторов - девушки, мужчины на вес золота.
Я не клиент вашего банка(пока), хочется пожелать вам удачи.
И спасибо за добрые пожелания. И Вам удачи!
Как всегда - на высоте
А я с комментом припоздал, и все интересное уже сказали
С Уважением, Антон Т.
Кстати их поведение как мне кажется еще и от банка зависит.
Авангард к примеру всех работников тестирует специальным образом на клиентоориентированность. Многие после этих тестов крутят пальцем у виска в сторону банка. Но с другой стороны ответ на вопрос получаешь всегда, а пользуешься колл-центром крайне редко, так как интернет-банк настолько информативен, что как говорится все и "ежу понятно"
Кстати про мой "любимый" (м*ть его) МИнБ...
Пришла мне в интернет банке строчка: "Списание средств 84=00 руб". Написал запрос в инет-банке, послали по 8-800-.... Там сказали "Отделение списывает" туды и обращайтесь. По-моему супер колл-центр. В конце концов выяснил, что это были проценты, но эту историю я уже рассказывал.
Теперь другая история... Одобрили они мне кредитку. Смотрю в инет-банке счет открылся и лимит на нем. Лень мне было идти в отделение и карту получать и решил я через инет счетом попользоваться. Отправил пару платежей, а они взяли и прошли.
Занятость у меня страшенная поэтому такое пользование длилось полгода и все эти полгода банк на мне благополучно зарабатывал, а я брал денюжки и возвращал.
Спустя полгода спохватились и началось... Как так? Вы счетом пользуетесь, без договора. Да вы мошенник вообще... (сами на мне зарабатывают и мошенником называют). После разговора с управляющей решили подписать со мной договор, но через три дня выяснилось, что девочка.... случайно нажала кнопочку... и неполученная карта заблокировалась навсегда.
"Ой" сказали. А подайте документы на новую карту. Потом две недели "кубатурили" и отказали без объяснения причин. Теперь ихних карт нету вообще.
СУПЕР КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННЫЙ МИНБ. Четвертый день уже потряхивает. Какая в голове логика у архангельского начальства непонятно. И местная управляющая наобещала и ничего не сделала. Спрашиваю "Ну и что делать будем". "Не знаю..." отвечает. "Придется Вам теперь без карты ходить". С другой стороны я им дыру в безопасности открыл, а вместо благодарности такая вот СВИНЬЯ. Н да и х**н на них...
Такая вот история. Как Вы думаете Александра у вас такое возможно?
ЗЫ. Кстати мне сказали в Вашем колл-центре, что Вы кредитки предпринимателям на УСНО не выдаете? Почему? Чем мы хуже как там выразились "официально трудоустроенных"?
Да, к сожалению, предпринимателям, работающим по упрощенке мы кредитные карты сейчас не выдаем. Это позиция Банка, основанная на ряде причин, в том числе и на опыте. Может быть, в будещем позиция эта изменится, но пока она такова.
смотря что считать срывом. Если то что девочка нажала на кнопочку. Дак это недоразумение
которое легко исправляется. авангард тоже если помните начислил мне комиссию на комиссию, но ведь тут же исправился.
А вот такой вот отказ это уже не срыв. Это самая натуральная СВИНЬЯ. Где логика не понимаю.
А если приплюсовать вашу позицию по поводу к.карт ИПшникам, то возникает вопрос: А Вы в БКИ верите? А они вообще нужны? А то пишется туда только хорошее пишется... А потом никто во внимание не принимает ту информацию...
Вроде ИП это основа общества, вроде его все поддерживать должны. Ан нет... на самом деле все сложно. Куда ни сунься.
А что за опыт если не секрет? Вот смотрите если наемный работник расстанется с работодателем, то что происходит? Просрочки пени штрафы и т.д. и т.п. А если один из сорока моих работодателей со мной расстанется, то что? А ничего? Не пошелохнусь даже. Вывод: У кого фин.состояние устойчивее? Какой плательщик надежнее?
Чтобы этот разговор закончился прямо здесь и на этом месте.
Есть тут два замечательных блогера. Многоуважаемые г-жа Карисалова (ВТБ-24) и г-жа Черкасова (Траст).
Г-жа Карисалова взялась разбираться почему же ВТБ-24 мне постоянно в кредитах отказывает. И выяснила, что имеются нехорошие факты в моей КИ. Заказал отчеты из трех БКИ и..... из них явно следует полное отсутствие просрочек. Сообщил ей об этом. И тишина.....
Г-жа Черкасова говорит много хороших и правильных слов и верит только в цифры. Попросил рассмотреть нестандартную кредитную заявку в особом порядке. Может думаю отнесутся более внимательно и найдем какое-то решение. Нееее спустила она её в Архангельск, а там думали две недели и совершено стандартно отказали естественно ничего не объясняя.
Мораль такова... Здесь люди много говорят красивых и правильных слов, а когда до дела доходит ответа не дождешся.
Очень не хочется обжечься в третий раз. Правда.
Ну а Вы все-таки как считаете, кто надежнее наемный работник у работодателя или я как ИП у которого 40 постоянных заказчиков? Причем бизнесу моему 6 лет уже. Вроде как я без денег и не останусь так как работы полно всегда, вроде и не завишу ни от кого, а банки почему-то упорно продолжают верить тем у кого зарплатная карточка в кармане.
Вот вам декларации за 3 последних года, смотрите историю в БКИ уже два года как пишется... Нееееее... все равно не катит
Замечательно если так будет. Сказали, сделайте. А не можете обещать, то правильно, не обещайте. Авангард никому ничего не обещает, зато потом делает. И делает четко, и это только уважение вызывает. Только если ответ будет отрицательным хотелось бы чтобы он был на чем-то основан. На чем обожглась Альфа?
Хотите сказать в этом основная проблема. Наемный менеджер никогда не поверит, что ИП может твердо стоять на ногах? Даже если он уже два года это реальными делами доказывает? Очень грустно, если честно
Правда, есть и хорошая новость: если ИП обслуживается в нашем Банке (РКО и т.п.), то получение кредита становится гораздо более реальным. Вот так обстоят дела на сегодняшний день.
Если ИП применяет ЕНВД, то пожалуй да.
Если ИП применяет УСНО, то Вы в корне не правы. В декларации отображаются и реальные доходы и реальные расходы.
Вы конечно сейчас можете сказать, что доходы не проверяемы при системе 6% от дохода. Но простите какой дурак будет сидеть на этой системе если затраты составляют 80% от выручки? А если прибыль составляет 40%, то уже можно сидеть. Дак банки не выдают потреб.кредит платеж по которому превышает 40% от дохода.
А скажите очень сложно поверить в то, что у меня прибыль 100%? А причина проста: я создаю продукт интеллектуальной деятельности и деньги делаются чисто из головы.
А простите у нас что ИП не отвечает по долгам всем своим имуществом? Как у ИП могут ухудшиться дела так и работника работодатель может пнуть с работы. Не вижу принципиальной разницы в риске. Тем более если моему бизнесу 5 лет и доходы за последние три года неуклонно растут (проверяйте если хотите) я что все равно рискованный?
А в третьих если я ИП то я не человек что-ли? И не могу позволить себе по кредитке новый телевизор купить?
Да конечно, я могу брать потреб.кредиты под бизнес цели, но скажите к/карта с лимитом 50000 руб разве может быть использована под бизнес цели?
А большие деньги я и так буду привлекать как ИП. Там ставки ниже...
Александра большая просьба. Обсудите эту запись с рисковиками. Мне кажется, что-то неправильное есть в вашей модели.
Насчет РКО. Сползал на сайт, посмотрел. Вы знаете 790 руб за ведение счета и 30 руб за платежку (ну хорошо 14 если электронно) это много. У уважаемой Надии ценник по-моему раза в 2 меньше. А мне обслуживание моего счета в 50 рублей в месяц обходится.
Хотя как Вы выражаетесь тарифная политика моего банка может и измениться, но пока она такова.
Будем ждать...
Хорошо хоть разговор состоялся. Надеюсь кто нибудь услышит.
P.S. А Надия Наримановна себе не изменяет. Сказала пару слов... и тишина. Очень она не любит отвечать на критику в свой адрес. Видимо считает, что все хорошо
Я собственно и не прошу Вас комментировать высказывания других пользователей.
PS про Надию это всего лишь констатация факта и я данном случае я хотел получить её реакцию, раз уж она вмешалась в разговор.
А вот получу или нет большой вопрос. Скорее нет
Насколько я помню, вы сами себя характеризуете как " по уши закредитованный клиент" , отсюда и нестандартность сложно применима к вам.
Согласна с Александрой, я так же с уважением отношусь к предпринимателям, успешно ведущим свой бизнес в России. Удачи и успеха в развитии вашего предприятия!
За оценку спасибо. Пишу естественно не везде, но пример как мне кажется достаточно показательный. У меня действительно есть повод считать, что когда до дела доходит, то наступает какая-то полная тишина и обещания данные в блогах не выполняются.
Ну действительно та самая заявка была рассмотрена по самой что ни на есть стандартной процедуре. Собственно если бы подал заявление в Архангельск получил бы тот же результат. Вы мне дали свой электронный адрес, я написал туда три письма (по-моему) а ни одного ответа не получил. Спрашивается зачем давали?
С Надеждой Карисаловой тоже все закончилось ничем. Да и управляющая МИнБа (см.выше), много чего мне наобещала ничего не сделала и сказала "ну так получилось". И после этого всего как-то плохо верится в СЛОВО и порядочность работников банковской сферы. Сейчас проконсультировавшись с юристами попробую вытащить все её обещания через суд.
Ну так и есть в принципе. Только речь тут немного о другом, о том, что банки (и Альфа не исключение) с недоверием относится к тем кто является основой общества т.е. ИП. Даже при условии, что в БКИ написано только положительное. Зарплатная карточка гораздо ближе банкирам к сердцу. Вы Надия (или Траст если хотите) более лояльны к ИП поэтому и прокредитован я по уши именно у вас.
С другой стороны Вы много говорите здесь про эффективность бизнеса и прочие правильные вещи, но должен Вам заметить, что технологичность ваших банковских продуктов далека от уровня конкурентов и поэтому вроде бы и хотелось работать с вами, а не получается. Я думаю, что если Вы уловили последовательность в моих "записях", то поймете о чем я.
K909
Также хочу заметить, что 95-98% всех операторов - девушки, мужчины на вес золота.
у нас тогда два золота)))
И мне бы очень хотелось пообщаться с руководством и сотрудниками ЦОВ лично, глядя в глаза этим людям. Не подскажете, по какому адресочку заехать? Хотя, нет, не подскажете. Судя по тексту, общей причёсанности комментариев, и царящему кругом "аромату" пиара, точно не подскажете, и ещё и защищать своих "белых и пушистых" кинетесь. Впрочем, я и без вас знаю, куда ехать. Буду проездом в Москве - обязательно загляну в колл-центр вместе с юристом, пачкой исков и диктофонными записями хамства, непрофессионализма, речевой и общей безграмотности, и элементарной грубости сотрудников вашего "чудесного" колл-центра. Ибо не могущему быть нормальным оператором, а не деревянно-оловянным биороботом - нечего делать на такой работе, повторюсь. И, да, у меня будет мно-ого вопросов к Дирекции по управлению ЧК, и не только к ней. Dixi.