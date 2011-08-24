Про кредитные карты

На мой взгляд, кредитная карта – один из наиболее спорных финансовых инструментов, даже более спорный, чем просто кредит. Какова целевая аудитория: «богатые» или «бедные»? Заключаю эти понятия в кавычки, потому что, как вы сами понимаете, речь не идет о реально богатых и бедных, просто это условные обозначения для двух категорий: 1) люди, живущие от зарплаты до зарплаты, которым часто приходится перехватывать от получки до получки (условно «бедные») и 2) люди, которым не только хватает на жизнь, но которые могут позволить себе откладывать накопления (условно «богатые»). Кстати, зарплата условно «богатых» может быть меньше зарплаты условно «бедных», дело здесь скорее в регулярности ее поступления и в умении рачительно вести собственный бюджет.
У большинства финансово грамотного населения, как мне кажется, сформировалось прочное убеждение в том, что кредитками чаще всего пользуются именно «бедные». Но в этом случае кредитка становится довольно опасным инструментом. Человек привыкает жить в долг. При этом часто, когда оканчивается льготный (грейс) период, и подходит срок расплачиваться по кредитке, такой клиент гасит не полностью всю снятую с кредитки сумму, а лишь частично; в самом тяжелом случае – платит только минимальный платеж. Получается порочный замкнутый круг. Причем проценты по кредитной карте довольно высоки, во всяком случае, гораздо выше, чем по персональному кредиту. А при снятии наличных приходится платить еще и достаточно ощутимую комиссию за снятие.
Некоторые клиенты, живущие по такому принципу, довольно часто совершают одну и ту же ошибку: они не понимают, как начисляются проценты на непогашенную до конца льготного периода задолженность по карте. Между тем, здесь действует принцип: на каждую конкретную дату проценты начисляются на основной долг, имеющийся на эту дату. Не вдаваясь в подробности, приведу в качестве примера упрощенную схему.
Предположим, имеем льготный период в 60 дней. В первый день грейс-периода клиент потратил 20 000 рублей. В последний день заплатил 19 000. Так вот, в первый день после окончания грейса клиенту будут начислены проценты за пользование в течение 59 дней 20 000 рублей и за пользование в течение 1 дня 1 000 рублей. И так далее вплоть до полного погашения. Многие же клиенты ошибочно полагают, что в описанном примере они будут платить проценты всего за 1000 рублей. А это, как видите, далеко не так.
Повторюсь, в этом случае кредитная карта, на мой взгляд, становится скорее злом, чем благом. Человек привыкает жить на игле. Тем не менее, мне давно искренне нравится такой инструмент как кредитка. Только кредитка для условно «богатых». Я, например, пользуюсь кредиткой уже больше 10 лет и очень довольна. Всякое за это время бывало, пару раз я попадала на проценты, но мне удавалось вовремя выскочить из этого опасного круга.
Сейчас я расплачиваюсь только кредитной картой. Я не люблю держать лишние средства на текущем счете. Всю зарплату я сразу раскидываю по нескольким нужным мне счетам, оставляя на текущем только определенную сумму для снятия наличными. Ко дню Х я гашу ровно всю сумму, потраченную мною за текущий период с кредитной карты. При этом, когда я отправляюсь в магазин, меня совершенно не волнует, сколько денег на моем текущем счете. Думаю, вы понимаете, что это ни в коей мере не означает, что я не смотрю на цены, пуская в распыл кучу денег. Конечно, нет, еще как смотрю. Просто у меня на текущем счете перед зарплатой может лежать, условно говоря, 5 тыс. рублей, но я спокойно могу купить в магазине набор продуктов на неделю за 7 тысяч. И т.п. Очень удобна такая система и за границей. Хорошо работает она и при крупных покупках, когда получаешь реально до двух месяцев беспроцентный кредит.
Разница между первым и вторым способами использования кредитной карты заключается в том, что в первом случае у клиента своих денег нет и он реально берет у Банка в долг, а во втором случае деньги у клиента физически есть, но он их использует только раз в 1,5 – 2 месяца, чтобы погасить траты по кредитной карте. В первом случае ценится возможность в любой момент одолжить денег и «перекрутиться», во втором случае основную ценность приобретает льготный период. В первом случае – кабала, во втором – удобство.
Есть, конечно, и промежуточный, третий вариант – смешанный. Т.е. в какой-то, особенно безденежный период (у нас у всех такие бывают) клиент пользуется картой как «бедный», в более светлые периоды – как «богатый». Что ж, допустимый вариант. Главное, чтобы светлые периоды преобладали.
Комментарии 77
Банально - пока пользуешься кредитными средствами банка, свои можно положить во вклад и получить небольшой доход (месячный вклад, или построенная "лесенка" более длинных вкладов, с периодами окончания достаточными для погашения в грейс задолжности).
Только вот кредитка Альфы для этого не очень подходит. Так как "несколько нужных счетов" может быть раскидано по нескольким банкам, и межбанк может быть не очень удобен/дешев, то кредитку гасить нужно наличными. Но шайтан-машины Альфы (среди которых нужно еще отыскать работающую на прием, и желательно поинтересоваться у окружающих, что она действительно работает) очень часто (судя по отзывам, да и не только) денюжку берут, и не зачисляют. А нервные клетки долго восстанавливаются, да и легче положить в этом случае сверху ... но их нужно где-то и вовремя взять ...
Да и тарифная политика не очень располагает (ведь иногда все-таки может понадобиться и влезть ненадолго в кредит). Но тарифную политику не люблю обсуждать ...
Так вот в этом отделении в холле 4 банкомата, как плюется народ, на очередь к одному единственному банкомату, работающую именно с этой функцией - насмотрелся.
Есть у меня еще один банкомат Альфы, "любимчик". Когда бываю в этом торговом центре всегда захожу глянуть. У него два устойчивых состояния: включен с надписью "не обслуживаю" и просто выключенн совсем. Из одного состояния в другой он переходит, редко, но бывает. То есть иногда (когда соверешнно никому не нужен) он работает, иногда не просто выключен, а еще и сейф нараспашку. Занятно иногда видеть людей перед банкоматом, на котором надпись "не обслуживаю", звонящих по своему сотовому (на банкомате есть трубка, это типа миниофис, с клавиатурой ...), говорящим типа "ну я только ПИН набрала, а он сразу ..."
Мне грейса в 50 дней за глаза, и клиент я нескольких банков (есть с чем сравнить), кстати, бывает грейс в 62 дня. ))
А смело порльзоваться не могу. Знаю, что все проблемы решаемы, что бывают они не так уж и часто и опытный клиент "почуствует" заранее и обойдет ... но не хочу. Проще пользоваться картой с более выгодными тарифами, и лучшим обслуживанием.
ЗЫ: кстати, альфа - единственный банк, при закрытии счетов в котором несколько лет назад, мне пришлось писать дарственную на мелочь банку, так выдать ее банально невозможно было, даже с комиссиией. ))
Андрей, Вам, по-ходу, вернут мелочь!!!
Какими видами льготных периодов Вы пользовались? Если разными, то какой вид больше подходит для повседневного использования?
Как Вы считаете, грейс-период каких Банков можно назвать "честными"? Вопрос навеян обсуждением http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=11&TID=81929 .
Я считаю, что нечестных грейс-периодов нет. Есть просто те или иные особенности, которые надо знать и учитывать при использовании. Если Банк в явном виде сообщает об этих особенностях - что же тут нечестного? Просто, повторюсь, при выборе кредитной карты надо портатить некоторое время, изучить особенности льготных периодов ведущих банков, и выбрать тот, что подходит Вам наилучшим образом.
Есть льготный период с условиями, удобными для клиента, а есть - с условиями, когда для попадания в грейс приходится идти на некоторые ухищрения. Вот это то и считается "нечестным грейсом"
Условия грейса с ухищрениями - Связной. Выполнение условий льготного периода максимально затруднено
Ждём следующего поста "Про грейс-период"
Но, в принципе, 086 написал про один из самых распространенных способов организации грейс-периода. Есть и еще один - например, у нас в Альфе. Основная особенность состоит в том, что беспроцентный льготный период образуется в дату, следующую за датой образования первой задолженности. После погашения задолженности в полном объеме беспроцентный льготный период кредитования возобновляется. Подробности на http://www.alfabank.ru/retail/creditcards/use/. Такой грейс-период чрезвычайно удобен при совершении крупных покупок (при ремонте, оплате отдыха, покупке мебели и т.п.).
Насчет коллекторов сложная тема. Понимаете, к ним по определению предвзятое отношение. Не хочу сказать, что они голуби мира, но и воспринимают их не всегда адекватно. Я много раз при разборе серьезных жалоб прослушивала записи их разговоров с клиентами и, поверьте, нередко случается так, что сам факт звонка от сотрудника отдела взыскания воспринимается клиентом очень негативно, хотя разговор при этом мог вестись ровно и корректно. Все случаи хамства мы стараемся пресекать на корню (они тоже, что скрывать, бывают).
Вы как считаете дисковая пила опасный инструмент? А кредитная карта это такой же инструмент неправильное пользование которым приводит к нехорошим последствиям.
С другой стороны кредитка это финансовая подушка от непредвиденных обстоятельств. Например моя Мицубиси разорила меня недавно на 10000 р. Совершенно причем неожиданно. Из своего кармана вытащить? Дак не было такой суммы в тот день. Или взять в долг и отдать в течение 50 дней без процентов?
Дикие проценты по кредиткам теперь не у всех. Можно найти ставку и 15% годовых. У Вас в банке по моему можно нарваться на 18% если у тебя кред.история хорошая.
Одного понять не могу и Вы знаете о чем я: Зависимость выдачи кредитки от способа зарабатывания денег.
Не так давно подал идею одному уважаемому банку. При лимитах свыше к примеру 100000 руб и 300000 руб уменьшать минимальные платежи до 5% и до 2% соответственно. В таком случае кредитка превращается в револьверный потребительский кредит с длинным сроком погашения. И клиенту который "дорос" до таких лимитов можно и ставочку поменьше сделать, так как он уже доказал свою платежеспособность и дисциплину.
Почему этого до сих пор ни у кого нет?
В таком случае кредитка превратится в виселицу. Уже при платеже 5% основной долг практически не уменьшается, а при 2% он будет только расти. Клиент сядет на иглу, а назавтра его офис в небоскребе ветром сдуло. Я бы и 5% запретил законодательно, если честно. 10 - и никак не меньше.
Если взял 300000=00 руб в долг то при ставке 24% годовых процентов в месяц набежит 300000=00*0.24/365*31=6115=00 руб.
Заплатить нужно будет еще и 2% т.е. еще 6000=00 руб
Итого 12000=00 руб
А при 10% 30000=00 (долг)+6115 (проценты)=36115=00. Разницы что совсем не чуствуется
При 5% 15000=00 (долг)+6115 (проценты)=21115=00.
А этого что при обычном потребительском кредите произойти не может? И вообще-то до лимита в 300000=00 руб нужно еще дорасти и показать банку свою надежность.
Я только за то, чтобы по кредитке можно было брать большие и длинные деньги тогда, когда тебе нужно и потом вернуть тогда когда тебе это удобно (без условностей типа кредит погасится когда 100% долга закроете). Если возврат больше года займет ну и что такого. Сам знаю на что иду.
И как простите долг может расти если каждый месяц нужно отдавать от него 2% и все начисленные проценты полностью?
Перегибаете Вы, Уважаемый Pif
Ну и что??? Хочу - будет вечным, не хочу не будет.
А кредит наличными это каждый раз геморрой со сбором документов и за три дня его получить крайне сложно.
А еще можно два раза подряд брать кредит и верить в дружбу между тобой и банком, а в третий раз этот самый банк тебе откажет и ни в жись не признается почему (такое произошло с моим хорошим знакомым в МДМ банке буквально пару дней назад)
А если есть карта с хорошим лимитом, то пошел и взял сколько надо денег, хочешь упираешся и возвращаешь быстро, не хочешь, платишь минималку. Да и лимиты хорошие просто так не дают. Заслужить надо.
И Вы считаете, что держатель, которому неоднократно повышали лимит, может как Вы выражаетесь сесть на иглу? Если он уже долго пользуется картой, то наверное знает на что идет. И что кредит придется возвращать не один год. НУ И ЧТО В ЭТОМ ТАКОГО? И вам банкирам какая разница как на процентах зарабатывать? А мне наверное надоест эти проценты платить и долг я все-таки погашу.
И офис у него конечно же завтра ветром сдует...
Вы не верите в хорошие и длинные отношения?
Не понимаю я Вашего ответа. И причин серьезных для такого мнения не вижу.
P.S. Кстати тот самый банк обещал рассмотреть этот вопрос
Именно о персональном подходе. И о случае когда в результате долгого сотрудничества лимит поднялся в 5 - 10 раз.
Кстати прокомментируйте пжл высказывание Игоря Лейко. Вы как-то умудрились ему и лимит поднять и минималку уменьшить.
Сами увеличили, насколько я понимаю, потому что были крупные покупки и крупные же погашения. Сейчас бы ничего не увеличили, хорошо хоть, не срезают, пока не вылезу из трудного положения.
Скажите а ведь Вы присутствовали на встрече друзей банков с Авангардом и по моему являетесь их клиентом????
Я тоже год назад примкнул к ним и лимит по карте мне почти в 3 раза уже увеличили.
Подкинул я эту идею на горячей линии Авангарда, обещали подумать. Да и реакции столь отрицательной не было.
Я не думаю, что прошу что-то из ряда вон....
А писал для того, чтобы намекнуть, что не обо всех своих возможностях сделать что-то для клиентов банки готовы говорить вслух, и не каждому клиенту готовы предоставить все плюшки.
Вам не нужно все время блокировать денежные суммы на карточном счету, на который практически не начисляется интерес. Почему нет такой уж большой разницы? В первую очередь из-за отсутствия нулевой ответственности клиента. Как устроено за рубежом? Если Вы не признаете траты своими, то банк ведет расследование, но не пытается получить по этим счетам. У нас же вам необходимо, чтобы не иметь головной боли с коллекторами, счет оплатить, а затем долго добиваться от банка возврата своих денег. При другом поведении большинство банков вам быстро остановит кредитку.
Но Вы правы кредитная карта становится не просто на крайний случай, но и повседневной в использовании. И вот тут сталкиваешься с тем , что пытаешься объять 2 вещи сразу.
Кредитка это повседневный механизм и кредитка это пос-кредитование.
И вот тут как уследить сколько у тебя ушло на повседневку а сколько на что-то глобальное.
Как вариант а дайте мне 2 карты на один счет -1. повседневная 2. на пос-кредитование и каждая со своим лимитом. И дайте мне общий лимит.
Нельзя, не получается по технологиии-
дайте мне возможность в клике привязывать мои траты по кредитке к 2 типам (а кому то и этого мало нужно 10 типов расходов по кредитке)
Ну ладно мечты мечты.
а вот про грейс период, а почему в клике не дать информацию по начисленным, но не выставленным процентам. Ведь как говорится в известным фыильме "Инструкицю 39П мы читаем ежедневно" и тогда в случае выхода за грейс я буду "готов" к сумме процентов.
Опять мечты мечты
Ладго побежал платить по кредитке такой какая она сейчас. Все равно ведь работает
@.
@.
В связи с этом вопрос: не рассматривается ли Альфа-банком возможность выпуска карт с обычными условиями льготного периода оплаты?
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Возможно меня не поняли. Пос-кредитование - это то кредитование в крупных торговых центрах под крупные товары.
Хорошо давайте на пальцах.
ПОС-кредитование - это покупка в кредит от Альфа-банка телевизора за 100 000 в м-видео.
Мне не нужно про кредитную карту просто писать. Мне хочется уже механизм управления кредитной картой. И здесь мне интересно услышать от Альфа-банка он способен развивать этот механизим. Да же не механизм а тонкую настройку моих трат по кредитной карте. Что-то подобное "целям" - в нашем случае "направление затрат".
А про банкомтаты Ну не интересно это. И наверное я бы (мое личное мнение) делил людей в Вашем посте не на бедных и богатых а на "хомо картус" и "хомо банкоматус" Первых 10% 2-х 90% ну будет в ближайшие 5 лет будет 15% и 85%
хотя про банкоматы так как альфа-банк много кредитует в продажах то наверное
А может быть быть купить новых терминалов (всяко они дешевле) совместно с другими участниуами рынка кредитования в торговле, раставить их в тех же магазинах и принимать деньги (втч и не гашение кредита) на счета этих 3 банков.
Что уж Вы так сразу про "жлобство", ведь для такого поведения банков имеются и некоторые объективные причины...
- незащищенность карточки, как инструмента, притча во языцах.. решение есть и оно простое - страхование рисков эмитента, но я не знаю, на сегодня, ни одного банка с таким решением, я делаю вывод, обидный, но, как я считаю, справедливый...
- кредитки, ставка кредитования "прячет" в себе риски кредитора, доходы кредитора... вроде бы всё верно, но откроем ЛЮБОЙ договор и читаем... пени, штрафы и т.д. если риски хэджирует ставка, зачем? зачем берут комиссию за снятие нала? и прочая прочая... ощущения таковы, что да продукт реализовали...но по пути решили "срубить по легкому"
Это только моё мнение, на истину не претендую
По-моему, таким образом мы плавно приезжаем к такому продукту, как AmEx.
Заплатил раз в месяц, и на этом все кончается.
В случае с кредитками (если человек не вскакивает по ночам в холодном поту с мыслью о грейс-периоде) все только начинается.
На 100% убежден в том, что в моделе Альфы льготный период ЧЕСТНЫЙ и прозрачный более, чем в моделе ВТБ24. В Альфе льготный период 60 дней, в ВТБ24 и Ко - до 50 (а то и 62 дня, как, вроде в Росе). Потребитель, к сожалению, не особо обращает внимание на "до". А здесь весь изюм и кроется. В Альфе - 60 дней, они в Африке 60 дней с момента образования задолженности, и не так важно в какой момент относительно платежной (расчетной да и какой угодно даты) она образовалась. В схеме ВТБ24 и Ко - дни отсчитываются от платежной даты, т.о. Ваши 50 дней в реальности могут превратиться в 20-30 дней (если задолженность возникла накануне платежной даты). Согласен, отдельный вопрос, кому что удобнее (кто для чего использует карту), но в плане маркетинга - потребитель, не знает таких тонкостей, отждествляет банки в этом параметре.
Удобность - здесь кому, что больше нравится. Хотя, если ссудная задолженность возникает за пару дней до зарплаты (что достаточно распространено) и получение доходов ежемесячно, то тут не так важна модель льготного периода. Если с использованием карты осуществляются средние затраты, то модель Альфы более интересна. Модель ВТБ24 и Ко, ИМХО, более всего может быть удобна как раз вне льготного периода.
Насчет "кредитной иглы"
Оживление банков в "инициативном" кредитовании, на мой взгляд, реально приводит к кредитной зависимости потребителя. И одностороннее увеличение кредитного лимита подсаживает потребителя на "кредитную иглу"
А мне не хочется быть ни интересным, ни неинтересным для банка клиентом, потому что в первом случае придется неадекватые суммы процентов, штрафов, пени и еще-чего нибудь платить, а во втором случае - сильно напрягаться, чтобы отследить все сроки, суммы и пр. А ради чего? Ради краткосрочного кредита на не очень большую сумму? В общем, никакого смысла я не вижу в этом платежном средстве и другим не советую им пользоваться.
А как держатель кредитки я для банков все же не совсем не интересный клиент , что-то (пусть немного), но с меня можно получить: во-первых, плачу комиссию за обслуживание карты, во-вторых, я оформила страховку, в-третьих, у меня подключено платное SMS-оповещение, в-четвертых, несколько раз я все же вышла за беспроцентный грейс. Вот как-то так.