Про бизнес и декретный отпуск

Абсолютная истина – женщины должны рожать, и им надо создавать все условия для этого. Абсолютная истина – бизнес не может останавливаться, он должен постоянно развиваться и двигаться вперед. Как примирить эти две истины? Это очень серьезная проблема – и для женщин, и для бизнеса.
Современный динамичный бизнес совершенно не рассчитан на беременных женщин и матерей с маленькими детьми. Ну, не рассчитан – и все! К сожалению, это игра по мужским правилам, и женщине, желающей иметь детей, трудно в нее вписаться. Видит Б-г, я чрезвычайно далека от феминизма, но это истина, которую трудно оспорить и с которой нельзя не считаться.
Судите сами. Женщина, рожающая ребенка, выпадает из бизнеса минимум на полгода, максимум – на три, даже чуть больше. Конечно, закон гарантирует, что после трехлетнего декретного отпуска женщина имеет право вернуться на свою прежнюю работу, на свою прежнюю должность. И это считается огромным социальным завоеванием. В теории. На практике это место оказывается давно и прочно занятым. Никто ведь не будет три года, да даже и год держать ставку вакантной в ущерб делу. И что прикажете делать в этой ситуации работодателю? Это большая головная боль. Каждый выкручивается, как может.
Причем чем более высокую позицию занимает женщина, тем проблема острее. Уйти на три года – просто немыслимо. Большинство таких сотрудниц может себе позволить отсутствовать на рабочем месте максимум год. Максимум. И то при этом возникают огромные трудности: и для коллектива, и для высшего руководства, и для временно замещающего сотрудника, и для самой женщины.
Коллективу приходится привыкать к новому руководителю, подстраиваться по него – притом понимая, что руководитель это временный. Руководство вынуждено предъявлять к явно более слабому замещающего сотруднику те же требования, что и к основному (то бишь, ушедшему в декрет). Сам временный руководитель с одной стороны испытывает комплекс местоблюстителя, с другой стороны изо всех сил пытается справиться с новыми обязанностями. Далее возможны два варианта.
Первый: замещающий справляется плохо, и ушедшей в декрет женщине приходится постоянно держать руку на пульсе бизнеса, «руководить дистанционно», тратя на это силы, нервы и время (которые беременным и кормящим женщинам ох, как нужны для другого, самого важного в ее жизни). Второй вариант: замещающий справляется отлично и постепенно входит во вкус новой деятельности. И когда женщина, заварившая всю эту кашу, выходит из декрета, то часто попадает в довольно щекотливую ситуацию: ее замещающий уже вполне дорос до ее уровня. Это же понимает и руководство. Решения при этом могут приниматься разные…
Поэтому чаще всего женщины, занимающие достаточно высокие должности, в декрет практически не уходят. Умудряются управиться за 4-5 месяцев (отдельные передовики укладываются в 1-3 (!), рожают, можно сказать, не отходя от рабочего места). А потом – на работу. Выкручиваются, кто как может. Няни, молокоотсосы, неполная рабочая неделя. Но бессонные ночи и жизнь «на разрыв» все равно сказываются на производительности, что порождает кучу проблем. И 1-2 года работодателю приходится это терпеть, если, конечно, он дорожит этой сотрудницей. А сотруднице приходится мучиться комплексом вины и перед ребенком, которому она что-то недодает, и перед работой, которой она тоже что-то недодает.
Я на своей шкуре прочувствовала обе ипостаси: и руководства, и беременной/имеющей младенца женщины. Так что как никто понимаю обе стороны. У каждой своя правда и свои проблемы. Подходящего решения я что-то не вижу.
Комментарии 49
Вы, как всегда, правы!!!
Сегодняшняя женщина - или успешная бизнессвумен, либо домохозяйка. Не реально тяжело совмещать эти две роли. Потому что все равно выделится приоритет: одеяло будет перетянуто либо в работу (развитие бизнеса) или в семью (дети требуют очень много внимания). Делема
Но это наверное уже не изменить! Выбор в любом случае остается за женщиной.
Я бы сказала, VallSky, тяжело, но реально. Вот совмещаю же... И многие мои коллеги тоже. Надеюсь, более или менее неплохо. Но действительно очень трудно.
Вам огромный плюс за то, что подняли действительно актуальную тему, причем пройдя через все это самостоятельно, и оценивая не со стороны, а из опыта!
Или его устранили, типа, не мужское это дело. В скандинавских странах считается вполне нормальным, что отпуск по уходу за ребёнком весьма нередко берёт мужчина. Или делят его пополам.
В одной шведской книге прочитала мысль, что у ребёнка должны быть мама и папа, а не - три четверти мамы и одна четверть папы.
Но вот идею о том, чтобы отпуск по уходу за ребенком брал мужчина, я не приветствую. По трем причинам. Во-первых, физиологию еще никто не отменял: при всем желании папа кормить грудным молоком не может. Во-вторых, младенцу рядом нужна именно мама. И наконец, в-третьих, гендерные роли распределены самой природой. Мужчина настроен на более жесткое и агрессивное поведение в жизни, он должен работать, строить карьеру, любить свое ДЕЛО. И когда мужчина вынужден исполнять несвойственную ему роль (домохозяйки, ухаживающей за ребенком), он вольно или невольно ломает себя. По крайней мере, мне довелось наблюдать пару подобных случаев, ничего хорошего из этого не вышло.
Государство как-то иначе должно решать демографическую проблему, а не класть её целиком на работодателя. Просто после выхода из декрета именно государство должно обеспечить женщину работой.
либо материально заинтересовать работодателя, чтобы ему было выгодно соблюдать ТК в отношении беременной женщины и женщины с младенцем.
Ну, а так, в наших реалиях женщина сама делает выбор и никто не вправе осудить за тот или иной.
Темы у Вас одна острее другой. Пожалуй эта тема ближе всего так все это было и не так давно.
Моя супруга и на сессию моталась в соседний город на 8 месяце и когда малышке 3 месяца было также ездила на сессию. Сложно, но терпимо. Извиняюсь за подробности, но врач роддома дала дельный совет: сцеживайте по утрам и вечерам молоко в формочку для льда и в морозильник. А днем пусть бабушка разогревает и кормит. И пока мама была на сессии малышка была маминым молоком обеспечена. На работу мама вернулась через полгода после рождения дочки.
Еще одна девушка - управляющая ресторанной сети. Эта сеть мои постоянные заказчики. Ушла в отпуск на 9м месяце и на работу стала ходить когда малышке только месяц исполнился. Организовали ей дистанционную работу с программами. Документы ей то начальник привезет, то она сама приедет за ними. Вобщем раз в неделю она на работе появлялась наводила порядки, а всю отчетность дистанционно делала. И все в этой сети было хорошо. Босс у нее ГАРЯЧИЙ КАВКАЗСКИЙ МУЖЧИНА. Обижать беременную для него грех, поэтому помогал чем мог. Сейчас на работу вышла и все хорошо.
Нарвусь наверное на комплимант... но
Третий пример это Надия Черкасова. Я не знаю подробностей но тоже как-то сразу после рождения вышла на работу.
Вобщем есть способы совмещать и бизнес и детей. И дамы справляются. А весь вопрос что ты хочешь...
Но ведь не вечно же нужно их совмещать...
Года два назад смотрел на YouTube фильм про звезды вселенную, солнце как называется не помню. Все мы знаем как родилась вселенная. Может быть кто и не знает но через 5 млрд лет солнце уничтожит все живое на планете Земля...
Все когда-то начинается и заканчивается. А у Вас были бессонные ночи в первые месяцы после рождения? Я в такие ночи успокаивал себя одной фразой "Наберись терпения это закончится". Также и декрет заканчивается. Ребенок вырастает в 3 года он уже человек с которым можно поговорить, убедить и т.п.
О зубах у старшей узнавали после её укусов , что касается младшей... ждем-с
Не в тему конечно, но вспомните предыдущий пост и фразу уважаемого ПИФа:
Я понял так, что мы ни к чему не пришли тогда, а Вы обещали подумать. Теперь вижу на рынке продукт у которого 3% минимальный платеж. Это U-Balance от Юниаструма. На рефинансирование другого кредита выдается кредитная карта лимитом до 600000 руб. Ставка 18%. Что самое интересное эта карта впоследствии превращается в самую обычную кредитку с ого-го каким лимитом и живет с держателем до бесконечности.
Другой продукт "MC World Auto" от Авангарда. Покупаешь машину за 700000 руб за счет лимита по вышеуказанной карте. Выплачиваешь себе потихоньку этот кредит и можешь дальше по этой карте у банка занимать (в пределах 700000ного лимита). Опять таки бесконечный потреб. получается.
Вы вот говорите, что это плохо, а такие продукты выводятся. Сделал крупную покупку, рассчитался с банком и бери следующий кредит в любой момент и возвращай по тебе удобному графику.
По моему за этим будущее. Как считаете?
Кредитка с платежом 10% это короткие деньги. Ну зачем кредитка 600000 руб, если по 60000 в месяц отдавать нужно, да еще и проценты. А если 3% то 18000 + проценты. Деньги длиннее становятся, гораздо длиннее.
Еще раз повторюсь не надо такие кредитки налево и направо раздавать. Держатель их заслужить должен, либо безупречной историей по карте в течение года двух, либо безупречным погашением большого и длинного кредита.
Ну и что? Бывают и черные полосы. Ну не хватает средств поплатил минималку. Потом дела улучшились погасил более существенную часть долга. По себе скажу проценты платить рано или поздно надоедает. Поэтому все равно рано или поздно вырвешься из этого. Да и нет этих ограничений, типа досрочно погашать можно только всю сумму. Как хочешь так и гасишь. А хочешь снова в долг берешь.
Ну а если просрочил, то "лафу" в виде большого лимита и прикрыть недолго.
Тема уж больно наболевшая. Все твердят про индивидуальный подход к клиенту, а на самом деле никто длинных отношений с клиентом не выстраивает. Была кредитная политика, взяли и поменяли, хорошему человеку во втором кредите отказали, человека при этом обидели, а сами даже не шелохнулись. Дак определитесь уже: либо не рассказывайте про индивидуальный подход, либо делайте уже шаги навстречу тем кто годами четко выполняет все свои обязательства.
Да и над "наболевшим" вопросом до сих пор думаете. А думают банкиры как показывает практика годами.
У меня пока нет повода относиться к Альфе хорошо или плохо. Я и Альфа живем параллельно. Но и катализаторов сближения нет.
Ну хорошо, хорошо. Можно сказать что убедили. Хотя ИП тоже вроде человек. И тоже охота телевизор в кредит. Что мне в Вас нравится дак это то, что Вы пожалуй единственная, кто отвечает и на критику и злободневные вопросы. Остальные блогеры отмалчиваться предпочитают.
Кстати Вы наверное заходили когда-нибудь в "друзья банков". Еще зимой подал в один из банков идею:
Идею даже приняли, только реализации до сих пор нет. Как считаете, насколько быстро Вы бы это у себя реализовали? Вроде предлагаешь хорошие и удобные вещи, а резина тянется.... в бесконечность
Если я правильно Вас поняла (возможность доступа к персональному кредиту через интернет-банк), то у нас такая возможность уже реализована.
Спрошу по другому:
Сколько времени прошло от идеи до практической реализации этого сервиса?
И второй вопрос кредит можно перечислить любому получателю в сторонний банк по произвольным реквизитам?
По второму вопрос за деталями Вам лучше всего обратиться в наш Центр обслуживания вызовов по тел. 788-88-78 (8-800-200-0000). Там Вам дадут самую свежую и полную информацию.
ИМХО на руководящие позиции, нужно ставить или мужщин или женщин у которых уже есть дети.
Тем более что все выплаты ей компенсируются государством.
Если работодатель так поступает, то расставайтесь с ним без сожаления. Договориться о совмещении работы и декрета всегда можно примеров приведена масса. И многие нормально проходят через это испытание и работники и работодатели. А потом все забывается как страшный сон.
Моя супруга даже сделала скачок. Уволилась с работы с которой ушла в декрет и стала участницей в частном ателье. Сейчас главный закройщик. И никто её особо не прессует. Она сама себе начальник. Не говорю про себя я уже 10 лет в таком статусе
С точки зрения работодателя я не готов отпустить сотрудницу на 3 года. Это слишком долгий срок. Но это право женщины, особенно если есть на что жить все это время. А вот уйти в декрет на плюс-минус год, это оптимальный вариант. И для женщины, и для ее карьеры. Еще "радует", что государство не регламентирует обязанность работодателя хотя бы частично компенсировать декретный отпуск, а со своей стороны выделяет какие-то крохи (что-то типа 4 тыс. рублей). И мне приходится идти в обход законодательства, чтобы найти способ платить людям зарплату на время декрета.
Зарплата во время декрета - это по-настоящему сильно.
А что тут можно посоветовать? Думаю, Вы и сами знаете ответ: упорно искать работу. Не сомневаюсь, найдете. Далеко не всех пугает наличие маленьких детей. Меня лично как начальника это никогда не останавливало.
Такие большие декретные отпуска стали давать только несколько десятилетий назад. А до этого - что? Крестьянки чуть ли не в поле рожали и дальше работали. Аристократки рожали между балами и спихивали младенца на нянь.
Моим детям было тогда 8 лет,10 лет и 16 лет. Бизнес помог мне не только в материальном плане,
но и в организации воспитания детей.
Не спорю, где-то было трудно.Проблемы решались по мере их поступления.
Но я всегда видела во взгляде своих детей гордость за мои успехи!
И я согласна с тем,что первые годы женщина должна посвятить воспитанию детей даря им всю ласку,на которую способна.
Прививать те ценности,которые останутся в их памяти на всю жизнь.
Создать условия для их развития,заполнить все свободное время, научить иметь свое мнение и отстаивать его.
Здесь многое зависит от второй половинки! Если мужчина создаст комфортные условия для воспитания своих детей и их приличного содержания -прекрасно!
Реализация женщины и ее карьера зависят от многих факторов.
Одним из них является сама женщина!
Ее настрой,желание ,работоспособность,амбиции,нежелание быть зависимой и многое другое
Одним из них является сама женщина!
Полностью согласна!