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Про бизнес и декретный отпуск

21.09.2011 11:34 48 3 871 просмотр
Абсолютная истина – женщины должны рожать, и им надо создавать все условия для этого. Абсолютная истина – бизнес не может останавливаться, он должен постоянно развиваться и двигаться вперед. Как примирить эти две истины? Это очень серьезная проблема – и для женщин, и для бизнеса.

Современный динамичный бизнес совершенно не рассчитан на беременных женщин и матерей с маленькими детьми. Ну, не рассчитан – и все! К сожалению, это игра по мужским правилам, и женщине, желающей иметь детей, трудно в нее вписаться. Видит Б-г, я чрезвычайно далека от феминизма, но это истина, которую трудно оспорить и с которой нельзя не считаться.

Судите сами. Женщина, рожающая ребенка, выпадает из бизнеса минимум на полгода, максимум – на три, даже чуть больше. Конечно, закон гарантирует, что после трехлетнего декретного отпуска женщина имеет право вернуться на свою прежнюю работу, на свою прежнюю должность. И это считается огромным социальным завоеванием. В теории. На практике это место оказывается давно и прочно занятым. Никто ведь не будет три года, да даже и год держать ставку вакантной в ущерб делу. И что прикажете делать в этой ситуации работодателю? Это большая головная боль. Каждый выкручивается, как может.

Причем чем более высокую позицию занимает женщина, тем проблема острее. Уйти на три года – просто немыслимо. Большинство таких сотрудниц может себе позволить отсутствовать на рабочем месте максимум год. Максимум. И то при этом возникают огромные трудности: и для коллектива, и для высшего руководства, и для временно замещающего сотрудника, и для самой женщины.

Коллективу приходится привыкать к новому руководителю, подстраиваться по него – притом понимая, что руководитель это временный. Руководство вынуждено предъявлять к явно более слабому замещающего сотруднику те же требования, что и к основному (то бишь, ушедшему в декрет). Сам временный руководитель с одной стороны испытывает комплекс местоблюстителя, с другой стороны изо всех сил пытается справиться с новыми обязанностями. Далее возможны два варианта.

Первый: замещающий справляется плохо, и ушедшей в декрет женщине приходится постоянно держать руку на пульсе бизнеса, «руководить дистанционно», тратя на это силы, нервы и время (которые беременным и кормящим женщинам ох, как нужны для другого, самого важного в ее жизни). Второй вариант: замещающий справляется отлично и постепенно входит во вкус новой деятельности. И когда женщина, заварившая всю эту кашу, выходит из декрета, то часто попадает в довольно щекотливую ситуацию: ее замещающий уже вполне дорос до ее уровня. Это же понимает и руководство. Решения при этом могут приниматься разные…

Поэтому чаще всего женщины, занимающие достаточно высокие должности, в декрет практически не уходят. Умудряются управиться за 4-5 месяцев (отдельные передовики укладываются в 1-3 (!), рожают, можно сказать, не отходя от рабочего места). А потом – на работу. Выкручиваются, кто как может. Няни, молокоотсосы, неполная рабочая неделя. Но бессонные ночи и жизнь «на разрыв» все равно сказываются на производительности, что порождает кучу проблем. И 1-2 года работодателю приходится это терпеть, если, конечно, он дорожит этой сотрудницей. А сотруднице приходится мучиться комплексом вины и перед ребенком, которому она что-то недодает, и перед работой, которой она тоже что-то недодает.

Я на своей шкуре прочувствовала обе ипостаси: и руководства, и беременной/имеющей младенца женщины. Так что как никто понимаю обе стороны. У каждой своя правда и свои проблемы. Подходящего решения я что-то не вижу.

Комментарии 49

Daniel Thompson  (Daniel Thompson)
#
Добрый день, Александра!
Вы, как всегда, правы!!!
Сегодняшняя женщина - или успешная бизнессвумен, либо домохозяйка. Не реально тяжело совмещать эти две роли. Потому что все равно выделится приоритет: одеяло будет перетянуто либо в работу (развитие бизнеса) или в семью (дети требуют очень много внимания). Делема smile:idea:
Но это наверное уже не изменить! Выбор в любом случае остается за женщиной. smile:)
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
#
Цитата
Сегодняшняя женщина - или успешная бизнессвумен, либо домохозяйка. Не реально тяжело совмещать эти две роли.


Я бы сказала, VallSky, тяжело, но реально. Вот совмещаю же... И многие мои коллеги тоже. Надеюсь, более или менее неплохо. Но действительно очень трудно.
Daniel Thompson  (Daniel Thompson)
#
Я согласен. Просто по своей ситуации сужу. Мама - успешный руководитель в крупном холдинге уже порядка 20 лет. И сам процесс становления ее в качестве руководителя пришелся на то время, когда нам с братом было ну от силы лет по 8 - 10. А это тот возраст, когда нужно больше всего родительское внимание. И ведь ей удавалось все это совмещать. Поэтому, ДА, я согласен, что это реально! Но представляю насколько тяжело.
Вам огромный плюс за то, что подняли действительно актуальную тему, причем пройдя через все это самостоятельно, и оценивая не со стороны, а из опыта! smile:)
Рамиль Шарапов  (Ramil)
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Всегда с удовольствие читаю Ваши посты! Очень жизненно, интересно и поучительно! Спасибо!
Динни  (Динни)
#
Александра! Что не вижу в ситуации, описанной вами, места для папы. Он что, самоустранился? Стоит ли от такого рожать?
Или его устранили, типа, не мужское это дело. В скандинавских странах считается вполне нормальным, что отпуск по уходу за ребёнком весьма нередко берёт мужчина. Или делят его пополам.
В одной шведской книге прочитала мысль, что у ребёнка должны быть мама и папа, а не - три четверти мамы и одна четверть папы.
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
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Динни, о нет, папа (по крайней мере, правильный папа, а таких большинство), конечно же, не самоустраняется. И уж тем более его никто не устраняет. Он так же, как и мама, не спит ночами, так же шатается от усталости, так же радуется первым зубкам, шагам и словам. И его произодительность на работе так же падает...

Но вот идею о том, чтобы отпуск по уходу за ребенком брал мужчина, я не приветствую. По трем причинам. Во-первых, физиологию еще никто не отменял: при всем желании папа кормить грудным молоком не может. Во-вторых, младенцу рядом нужна именно мама. И наконец, в-третьих, гендерные роли распределены самой природой. Мужчина настроен на более жесткое и агрессивное поведение в жизни, он должен работать, строить карьеру, любить свое ДЕЛО. И когда мужчина вынужден исполнять несвойственную ему роль (домохозяйки, ухаживающей за ребенком), он вольно или невольно ломает себя. По крайней мере, мне довелось наблюдать пару подобных случаев, ничего хорошего из этого не вышло.
Динни  (Динни)
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Также хочу добавить по поводу работы.
Государство как-то иначе должно решать демографическую проблему, а не класть её целиком на работодателя. Просто после выхода из декрета именно государство должно обеспечить женщину работой.
либо материально заинтересовать работодателя, чтобы ему было выгодно соблюдать ТК в отношении беременной женщины и женщины с младенцем.

Ну, а так, в наших реалиях женщина сама делает выбор и никто не вправе осудить за тот или иной.
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
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Динни, я говорю немножечко о другом.
Цитата
Просто после выхода из декрета именно государство должно обеспечить женщину работой.
Но ведь женщине, строящей успешную карьеру, не нужна просто работа. Ей нужна именно ее работа, с которой она уходила в декрет. И государство в теории ей это место как раз и гарантирует. Но жизнь-то не стоит на месте - и происходит именно то, что происходит и о чем я попыталась написать.
Шарухин Антон  (toshik80)
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Александра добрый день!
Темы у Вас одна острее другой. Пожалуй эта тема ближе всего так все это было и не так давно.
Моя супруга и на сессию моталась в соседний город на 8 месяце и когда малышке 3 месяца было также ездила на сессию. Сложно, но терпимо. Извиняюсь за подробности, но врач роддома дала дельный совет: сцеживайте по утрам и вечерам молоко в формочку для льда и в морозильник. А днем пусть бабушка разогревает и кормит. И пока мама была на сессии малышка была маминым молоком обеспечена. На работу мама вернулась через полгода после рождения дочки.
Еще одна девушка - управляющая ресторанной сети. Эта сеть мои постоянные заказчики. Ушла в отпуск на 9м месяце и на работу стала ходить когда малышке только месяц исполнился. Организовали ей дистанционную работу с программами. Документы ей то начальник привезет, то она сама приедет за ними. Вобщем раз в неделю она на работе появлялась наводила порядки, а всю отчетность дистанционно делала. И все в этой сети было хорошо. Босс у нее ГАРЯЧИЙ КАВКАЗСКИЙ МУЖЧИНА. Обижать беременную для него грех, поэтому помогал чем мог. Сейчас на работу вышла и все хорошо.
Нарвусь наверное на комплимант... но
Третий пример это Надия Черкасова. Я не знаю подробностей но тоже как-то сразу после рождения вышла на работу.
Вобщем есть способы совмещать и бизнес и детей. И дамы справляются. А весь вопрос что ты хочешь...
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Цитата
Не реально тяжело совмещать эти две роли

Но ведь не вечно же нужно их совмещать...
Года два назад смотрел на YouTube фильм про звезды вселенную, солнце как называется не помню. Все мы знаем как родилась вселенная. Может быть кто и не знает но через 5 млрд лет солнце уничтожит все живое на планете Земля...
Все когда-то начинается и заканчивается. А у Вас были бессонные ночи в первые месяцы после рождения? Я в такие ночи успокаивал себя одной фразой "Наберись терпения это закончится". Также и декрет заканчивается. Ребенок вырастает в 3 года он уже человек с которым можно поговорить, убедить и т.п.
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
#
Цитата
А у Вас были бессонные ночи в первые месяцы после рождения?
А вы знаете родителей, у кого их не было? smile:(
Александр  (amarok)
#
эммм... нам с женой повезло smile:) как с первой так и со второй дочуркой, ночью они предпочли спать, чем есть smile:shuffle:
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
#
Вот уж действительно редкостно повезло! Но что, так уж совсем и не ели по ночам? И зубки не резались? Тогда повезло вдвойне.
Александр  (amarok)
#
ночью ели но только первое время, и то изредка, поэтому хронического перенедовысыпания как такового небыло.
О зубах у старшей узнавали после её укусов smile:D, что касается младшей... ждем-с smile:D
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Кстати Александра..
Не в тему конечно, но вспомните предыдущий пост и фразу уважаемого ПИФа:
Цитата
При минимальном платеже 5% кредитка превращается в кабалу

Я понял так, что мы ни к чему не пришли тогда, а Вы обещали подумать. Теперь вижу на рынке продукт у которого 3% минимальный платеж. Это U-Balance от Юниаструма. На рефинансирование другого кредита выдается кредитная карта лимитом до 600000 руб. Ставка 18%. Что самое интересное эта карта впоследствии превращается в самую обычную кредитку с ого-го каким лимитом и живет с держателем до бесконечности.
Другой продукт "MC World Auto" от Авангарда. Покупаешь машину за 700000 руб за счет лимита по вышеуказанной карте. Выплачиваешь себе потихоньку этот кредит и можешь дальше по этой карте у банка занимать (в пределах 700000ного лимита). Опять таки бесконечный потреб. получается.
Вы вот говорите, что это плохо, а такие продукты выводятся. Сделал крупную покупку, рассчитался с банком и бери следующий кредит в любой момент и возвращай по тебе удобному графику.
По моему за этим будущее. Как считаете?
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
#
Все еще думаем smile;) . Понимаете, toshik80, когда у человека дела идут хорошо, ему не принципиально - 3% платить минимального платежа или 10%. А вот когда дела идут плохо - человеку гораздо удобнее заплатить 5% или даже 3%. Но в этом-то и кроется опасность! Это и означает "подсесть на иглу". Так что я однозначно за 10%.
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Александра, когда все хорошо и нужно чуть-чуть перехватиться дак лучше даже не 10% платить а вообще из грейса не вылезать.
Кредитка с платежом 10% это короткие деньги. Ну зачем кредитка 600000 руб, если по 60000 в месяц отдавать нужно, да еще и проценты. А если 3% то 18000 + проценты. Деньги длиннее становятся, гораздо длиннее.
Еще раз повторюсь не надо такие кредитки налево и направо раздавать. Держатель их заслужить должен, либо безупречной историей по карте в течение года двух, либо безупречным погашением большого и длинного кредита.
Цитата
А вот когда дела идут плохо - человеку гораздо удобнее заплатить 5% или даже 3%.

Ну и что? Бывают и черные полосы. Ну не хватает средств поплатил минималку. Потом дела улучшились погасил более существенную часть долга. По себе скажу проценты платить рано или поздно надоедает. Поэтому все равно рано или поздно вырвешься из этого. Да и нет этих ограничений, типа досрочно погашать можно только всю сумму. Как хочешь так и гасишь. А хочешь снова в долг берешь.
Ну а если просрочил, то "лафу" в виде большого лимита и прикрыть недолго.
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
#
toshik80, как-то незаметно мы с Вами снова вернулись к наболевшему вопросу... smile:)
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Вот боюсь спросить, хорошо это или плохо? smile:)
Тема уж больно наболевшая. Все твердят про индивидуальный подход к клиенту, а на самом деле никто длинных отношений с клиентом не выстраивает. Была кредитная политика, взяли и поменяли, хорошему человеку во втором кредите отказали, человека при этом обидели, а сами даже не шелохнулись. Дак определитесь уже: либо не рассказывайте про индивидуальный подход, либо делайте уже шаги навстречу тем кто годами четко выполняет все свои обязательства.
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Это многих касается и Альфы тоже. Не выдаете ведь кредитки предпринимателям. И в горячей линии много сообщений на тему один раз кредит дали, выплачивал ровно а во второй раз отказали.
Да и над "наболевшим" вопросом до сих пор думаете. А думают банкиры как показывает практика годами.
У меня пока нет повода относиться к Альфе хорошо или плохо. Я и Альфа живем параллельно. Но и катализаторов сближения нет.
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
#
toshik80, Вы же понимаете, что Банк так поступает не из вредности smile;) . Банк постоянно анализирует ситуацию на рынке, результаты текущей кредитной политики, взвешивает риски невозврата (реализовавшиеся и потенциальные) и т.п. Поверьте, как только на чаше весов ИП наберется достаточно аргументов, то политика Банка изменится.

Цитата
один раз кредит дали, выплачивал ровно а во второй раз отказали
Банк же не враг себе и не собирается терять клиентов. Значит, что-то изменилось в данных клиента (другой доход, например и т.п.).
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Цитата
как только на чаше весов ИП наберется достаточно аргументов

Ну хорошо, хорошо. Можно сказать что убедили. Хотя ИП тоже вроде человек. И тоже охота телевизор в кредит. Что мне в Вас нравится дак это то, что Вы пожалуй единственная, кто отвечает и на критику и злободневные вопросы. Остальные блогеры отмалчиваться предпочитают.
Кстати Вы наверное заходили когда-нибудь в "друзья банков". Еще зимой подал в один из банков идею:
Цитата
Вместо вынимания крупного потреба из банкомата, сделайте возможность безналичного перевода кредита через интернет банк

Идею даже приняли, только реализации до сих пор нет. Как считаете, насколько быстро Вы бы это у себя реализовали? Вроде предлагаешь хорошие и удобные вещи, а резина тянется.... в бесконечность
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
#
Спасибо за комплимент!

Если я правильно Вас поняла (возможность доступа к персональному кредиту через интернет-банк), то у нас такая возможность уже реализована.
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Почти правильно поняли!
Спрошу по другому:
Сколько времени прошло от идеи до практической реализации этого сервиса?
И второй вопрос кредит можно перечислить любому получателю в сторонний банк по произвольным реквизитам?
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
#
Это было уже слишком давно. Вообще, когда есть хороший Интернет-банк, то многие задачи решаются автоматически.

По второму вопрос за деталями Вам лучше всего обратиться в наш Центр обслуживания вызовов по тел. 788-88-78 (8-800-200-0000). Там Вам дадут самую свежую и полную информацию.
Теневая экономка  (Теневая экономка)
#
Я бы не сказала, что нынешняя ситуация с декретным отпуском - это "игра по мужским правилам". Никому - ни мужчине, ни женщине - нельзя бросить дело, сделать всем ручкой "чао, вернусь через 3 года", а потом продолжить как ни в чем не бывало с той же точки, ни на йоту не откатившись назад. Если любой проект - хоть парикмахерская, хоть интернет-сайт - закроется на 3 года, то потом им придется нарабатывать клиентуру заново. Дело должно делаться. Мне кажется, у тех женщин, которые это понимают, а не пытаются устроить так, чтобы весь мир вращался вокруг дитяти, все будет хорошо в плане карьеры smile:)
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
#
Я с Вами согласна: "Никому - ни мужчине, ни женщине - нельзя бросить дело". Но мужчинам этого делать и не приходится. А женщинам - приходится. Поэтому я и говорю про игру по мужским правилам.
Александр  (amarok)
#
А бывает так, что беременных увольняют или создают такие условия, чтоб сами ушли. В прнципе так с моей женой и поступили, устроивали прочие гадости, нагрузку двуоную, вместо "серой" з/п стали давать только "белую". Благо он на отступные не поскупился.

ИМХО на руководящие позиции, нужно ставить или мужщин или женщин у которых уже есть дети.
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
#
К сожалению, и откровенно непорядочные действия по отношению к беременным тоже встречаются. И не так уж и редко. Но все же я имела ввиду как раз обычную жизнь и обычных, даже все понимающих начальников. И женщине тяжело, но и начальнику не легче.
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Я считаю большой грех, обижать беременную.
Тем более что все выплаты ей компенсируются государством.
Если работодатель так поступает, то расставайтесь с ним без сожаления. Договориться о совмещении работы и декрета всегда можно примеров приведена масса. И многие нормально проходят через это испытание и работники и работодатели. А потом все забывается как страшный сон.
Моя супруга даже сделала скачок. Уволилась с работы с которой ушла в декрет и стала участницей в частном ателье. Сейчас главный закройщик. И никто её особо не прессует. Она сама себе начальник. Не говорю про себя я уже 10 лет в таком статусе
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Мне очень жаль девушек, которые не понимают: работа и карьера это временное, рано или поздно они закончатся, а дети - на всю жизнь. Поэтому пока есть возможность, пока позволяют возраст и здоровье, надо рожать.

С точки зрения работодателя я не готов отпустить сотрудницу на 3 года. Это слишком долгий срок. Но это право женщины, особенно если есть на что жить все это время. А вот уйти в декрет на плюс-минус год, это оптимальный вариант. И для женщины, и для ее карьеры. Еще "радует", что государство не регламентирует обязанность работодателя хотя бы частично компенсировать декретный отпуск, а со своей стороны выделяет какие-то крохи (что-то типа 4 тыс. рублей). И мне приходится идти в обход законодательства, чтобы найти способ платить людям зарплату на время декрета.
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
#
Думаю, все же для большинства женщин вопрос "рожать иль не рожать" не стоит. Конечно, рожать. Вопрос лишь в том, как этот процесс более или менее безболезненно вписать даже не то что в карьеру, а просто в дело, которым эта женщина занимается.

Зарплата во время декрета - это по-настоящему сильно.
hmy1  (hmy1)
#
О, как все знакомо!!! Сама сейчас вышла на работу послу двух лет отсутствия. Власть отдавать никто не хочет!!)) Но это было ожидаемо мною. Хотя вот что интересно, я была уверена, что смогу достаточно легко найти работу на аналогичной позиции в другом банке. В принципе, по ряду причин еще до декрета думала поменять место работы. Однако... пока одни просмотры резюме и звонки, последний, кстати, из Альфа-Банка. А результатов пока никаких. Неужели так пугает наличие маленьких детей? Ведь если женщина доросла до определенной позиции на службе уже имея детей, кторые тоже когда-то были маленькими, то вряд ли с очередным ребенком она ринется во все "тяжкие", т.е. больничные и т.д. Александра, что посоветуете?
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
#
Два года - на мой взгляд, многовато. Слишком долгое "выпадение из процесса". И втягиваться будет трудно. Но куда ж Вы денетесь - втянетесь. smile:)

А что тут можно посоветовать? Думаю, Вы и сами знаете ответ: упорно искать работу. Не сомневаюсь, найдете. Далеко не всех пугает наличие маленьких детей. Меня лично как начальника это никогда не останавливало.
hmy1  (hmy1)
#
Я тоже не сомневаюсь, что все будет отлично! Просто иногда, вместо одного ребенка, рождается сразу два)))) Поэтому и "выпадение из процесса" удлинняется вдвое)). А вообще, хочется сказать женщинам, кто пытается совместить карьеру и ребенка. Это действительно возможно, трудно первые два-четыре года после рождения малыша, просто надо перетерпеть это время: и напряжение на работе, и недосыпы, и чувство вины перед ребенком, что недодала, недолюбила. Это время пролетит быстро и все наладится. Я считаю ,что дети - это огромный стимул движения вперед. У меня, например, после рождения каждого из детей начинался новый поступательный виток в карьере. Думаю так будет и на этот раз. Мамочки-бизнесвумены - удачи нам всем!!!
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
#
И Вам удачи! Двойняшки - это здорово (всегда хотела!). Вы молодец. Удачного поиска и достойной работы.
grom45  (grom45)
#
Александра, вот удивляюсь - в Ваших словах очевидна как минимум мысль о том, что порой стоит задуматься о беременных/родивших дамах. Но это как-то совсем не вписывается в известную (ну по крайней мере мне) концепцию достаточно жесткой кадровой политики Альфы. Что-то изменилось? Или Ваше подразделение исключение?
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
#
Да нет, ничего особенно не изменилось. Кадровую политику Альфы действительно мягкой назвать нельзя (но в этой политике есть и ряд существенных плюсов). Просто очень многое зависит от конкретных людей, а именно от непосредственного начальника. Мне трудно судить о собственном подразделении smile;), но, по-моему, "беременным/родившим дамам" у нас создаются достаточно щадящие условия.
Динни  (Динни)
#
"Женщина, рожающая ребенка, выпадает из бизнеса минимум на полгода, максимум – на три, даже чуть больше."

Такие большие декретные отпуска стали давать только несколько десятилетий назад. А до этого - что? Крестьянки чуть ли не в поле рожали и дальше работали. Аристократки рожали между балами и спихивали младенца на нянь.
Sterh_fb  (Sterh_fb)
#
У Вас очень хорошо получаются выводить из житейских проблем философские вопросы (не стеб). На мой взгляд, ценностная шкала (а она есть у каждого)выглядит просто, сначала семья, а всё остальное если есть силы и остаётся время. Другими словами, никакие карьерные достижения не стоят того, что Вы пропустите (первый зуб, первая улыбка, первое слово, первый шаг), мы это острее чувствуем когда становимся старше и к сожалению изменить уже ничего нельзя. Не важно, Мама Вы или Папа.
Владимир Светлый  (lawmaster)
#
Деньги-деньги, вы все про деньги. На мой взгляд, деньги совсем не та вещь, за которую стоит ломать свою жизнь и что-то не додавать семье. Лучше зарабатывать по 20 тысяч рублей и жить счастливо, чем 2 миллиона и постоянно в стрессе и "развитии".
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
#
Да нет, Владимир, я совсем не про деньги... (хотя их еще никто не отменял - к сожалению или к счастью). Я про полноценную личностную реализацию женщины - и на работе и в семье.
Лариса Суетина  (metsenat)
#
Я начала развивать свой собственный бизнес в 1993 году.
Моим детям было тогда 8 лет,10 лет и 16 лет. Бизнес помог мне не только в материальном плане,
но и в организации воспитания детей.
Не спорю, где-то было трудно.Проблемы решались по мере их поступления.
Но я всегда видела во взгляде своих детей гордость за мои успехи!
И я согласна с тем,что первые годы женщина должна посвятить воспитанию детей даря им всю ласку,на которую способна.
Прививать те ценности,которые останутся в их памяти на всю жизнь.
Создать условия для их развития,заполнить все свободное время, научить иметь свое мнение и отстаивать его.
Здесь многое зависит от второй половинки! Если мужчина создаст комфортные условия для воспитания своих детей и их приличного содержания -прекрасно!
Реализация женщины и ее карьера зависят от многих факторов.
Одним из них является сама женщина!
Ее настрой,желание ,работоспособность,амбиции,нежелание быть зависимой и многое другое
Александра Самолюбова  (ASamolyubova)
#
Лариса,

Цитата
Реализация женщины и ее карьера зависят от многих факторов.
Одним из них является сама женщина!

Полностью согласна!
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