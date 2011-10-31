Про письмо банков – ответ одного из авторов

Не вижу ничего «стыдного», чтобы открыто признать: от имени Банка я являюсь одним из «подписантов» письма, вызвавшего такой шквал эмоциональных откликов.
Друзья, давайте оставим эмоции, попытаемся перевести дискуссию в более конструктивное русло и вместе спокойно разобраться, почему и для чего написано это письмо. Но сначала хочу от души поблагодарить трех авторов комментариев: Clevelus, EvRoUmka и mashen за то, что не стали просто закидывать нас гнилыми яйцами, а попытались подойти объективно и увидеть суть наших предложений. Вот теперь давайте об этой самой сути – прямо по пунктам.
П.1 – конечно, речь идет о том, что нельзя отрицательный отзыв засчитывать сразу, не дав времени Банку разобраться, в чем дело. А именно так чаще всего сейчас и происходит – по крайней мере, в нашем разделе точно. Как написал EvRoUmka, «оценка не засчитывается в течение 5-7 рабочих дней от появления отзыва, чтобы банк успел провести расследование и представить комментарий». Если в течение этих 5-7 дней Банк ответ не предоставил – отрицательный отзыв автоматически засчитывается. Но не раньше.
П.2 – засчитываться должны только те отзывы, по которым Банк в состоянии провести конкретную работу: проверить все обстоятельства и в результате решить проблему клиента (именно это и есть основная цель). Если же событие, о котором пишется в отзыве, произошло более полугода назад – Банк чаще всего уже не имеет возможности ни проверить отзыв, ни решить проблему. Опять же процитирую EvRoUmka: «отсчитывать надо от даты конечного события в цепочке, а не исходного. Т.е. произошел конфликт, год банк с клиентом разбирался, по итогам еще через месяц клиент пишет отзыв - это нормально (прошел месяц от завершения взаимодействия с банком)» - такое уточнение полностью принимается.
П.3 – бывают ситуации, когда на одной чаше весов - слово Клиента, на другой - слово Банка. Причем слова, друг другу противоречащие. Причем Банк дал официальный ответ, проведя детальный анализ жалобы. В этом случае оценка не должна засчитываться. Почему-то, как следует из множества комментариев, все уверены, что Банк не станет признавать свою вину, будет всячески хитрить и изворачиваться. Г-ди, да почему? Я не могу говорить «за всю Одессу», но мы ВСЕГДА проводим серьезные разбирательства по каждому отрицательному отзыву и, если виноваты, то так и признаем. Открыто. Это в наших же интересах: если виноваты, то, во-первых, мы сможем удержать клиента, признав вину и решив проблему, а во-вторых, мы сможем увидеть у себя какие-то «дырки» в процессах и измениться к лучшему. При этом соглашусь с mashen, что банк обязан обосновать свое несогласие с отзывом. Например, привести факты (без опубликования персональных данных), которые бы свидетельствовали об отсутствии вины банка, либо о том, что спорная ситуация возникла по вине клиента». Именно так и должно быть и именно так мы и делаем.
П.4 – мне кажется, что тут и обсуждать нечего. Анонимки – они и есть анонимки. Если автор отзыва действительно хочет, чтобы его проблему решили, или хочет предупредить других клиентов, что в этом Банке плохое обслуживание – он не должен быть анонимом.
П.5 – на мой взгляд, действительно наиболее спорный пункт. Поясню, чем он вызван. Например, в нашем Банке было несколько случаев, когда реальный, абсолютно реальный клиент писал просто о том, что ему нравится наше обслуживание (указывал отделение и иногда фамилию). Мы реально проводили проверку, это действительно были наши клиенты, они действительно регулярно обслуживались в названных ими отделениях и действительно были всем довольны – о чем и написали. Я понимаю, что есть опасность благодарностей в адрес мифических Марь Иванн, но когда не засчитываются реальные благодарственные отзывы реальных клиентов – согласитесь, досадно. Тем не менее, на п.5 не настаиваю. Но, возможно, еще вернусь к его обсуждению.
Цель нашего письма одна - сделать Народный рейтинг максимально прозрачным и объективным. Администрация сайта не должна быть судьей в отношениях Клиент-Банк, у нее другие задачи. Правила должны быть составлены таким образом, чтобы, насколько возможно, исключить субъективность в процессе засчитывания оценок. Видите ли, мы, т.е. подписавшие письмо Банки, тоже, в свою очередь, являемся клиентами портала Банки.ру. И нам хочется, чтобы «правила игры» были абсолютно понятными и прозрачными.
Альфа-Банк был самым первым банком, который стал официально участвовать в Народном рейтинге. Мы уже более четырех лет регулярно и ответственно отвечаем на все отклики, пришедшие в наш адрес. И нам небезразлична дальнейшая судьба Народного рейтинга – по какому пути он пойдет: открытости и объективности или «внутреннего скоринга» и презумпции виновности банков.
Готова ответить на все вопросы.
Комментарии 166
Окей, Альфа "белая и пушистая". Ввязаться в анонимную писанину, а потом обелить себя "признанием". Тьфу. Гаденько. Что Вам мешало написать этот пост в Вашем блоге с предложением пересмотреть правила НР?
Вы считаете, что на отзыв, опубликованный в пятницу, ответ можно дать уже в понедельник? Нельзя. Если, конечно, подходить к этому серьезно и ответственно.
Естественно, это работа Ю.Зиновьевой. Еще раз не поняла: и что из этого следует?
Сейчас, Вы признали свое авторство - флаг в руки. Только, по-хорошему надо было или молчать о своем участии, или признаться коллективно.
Там две ссылки, один отзыв от вторника. Прошла неделя.
Это к тому, что "ответственные" ответы Ю.Зиновьевой порой очень смешны.
Потому что это мнение сразу нескольких банков.
Почему Вы не могли вынести эти предложения на обсуждение в Вашем же блоге?
Честно говоря, просто не пришло в голову.
Сейчас, Вы признали свое авторство - флаг в руки. Только, по-хорошему надо было или молчать о своем участии, или признаться коллективно.
Не могу понять Вашу логику.
Там две ссылки, один отзыв от вторника. Прошла неделя.
Я проверила- по отзыву работаем. Пока ответить не можем.
Это к тому, что "ответственные" ответы Ю.Зиновьевой порой очень смешны.
Искренне жаль. Юля работает и, на мой взгляд, хорошо справляется со своими очень нелегкими обязанностями.
Честно говоря, я уже принял решение по итогам пятничного обсуждения, но теперь возьму паузу - возможно, в ходе новой дискуссии появятся и новые аргументы. Смею заверить, что администрации Банки.ру нужен максимально объективный рейтинг, и мы готовы к любым решениям, которые будут этому способствовать.
+++П.2 – засчитываться должны только те отзывы, по которым Банк в состоянии провести конкретную работу: проверить все обстоятельства и в результате решить проблему клиента (именно это и есть основная цель). Если же событие, о котором пишется в отзыве, произошло более полугода назад – Банк чаще всего уже не имеет возможности ни проверить отзыв, ни решить проблему. +++
Не думаю, что все клиенты согласятся с таким подходом. Если проблема для клиента актуальна, а банка нет возможности ее решить, может быть, банк постарается и изыщет эти самые возможности? Мы же терпеливо по полгода рассмотрение претензий банками, несмотря на то, что через полгода у нас тоже могут исчезнуть возможности проверить результаты рассмотрения.
+++П.3 – бывают ситуации, когда на одной чаше весов - слово Клиента, на другой - слово Банка. Причем слова, друг другу противоречащие. Причем Банк дал официальный ответ, проведя детальный анализ жалобы. В этом случае оценка не должна засчитываться.+++
А если клиент, проведя детальный анализ ответа банка, не согласился с ним? Мнение клиента достойно внимания?
Вы знаете, на самом деле есть логика и в п. 2, и в п. 3, и с некоторыми оговорками я в своем комментарии согласилась с ними. Но в вашем развернутом пояснении проявилось столько неуважения к клиенту.
Речь идет, напоминаю, о Народном Рейтинге, о том, как мы, клиенты, оцениваем банки. С чего вы взяли, что наши оценки должны зависеть от возможностей банка проверить их справедливость? Почему слово банка должно превалировать над словом клиента? И неужели вы искренне верите, что репутация банка зависит от методик Народного Рейтинга? Мол, достаточно провозгласить в НР принцип "банк всегда прав", и клиенты аки бараны будут верить только тем отзывам, с которыми согласны сами банки.
по п.2 - если проблема для клиента актуальна, то это не может относиться к событиям более полугодовой давности (по крайней мере, я убеждена в этом, исходя из более чем четырехлетнего участия в НР). Я недаром полностью приняла уточнение - «отсчитывать надо от даты конечного события в цепочке, а не исходного. Т.е. произошел конфликт, год банк с клиентом разбирался, по итогам еще через месяц клиент пишет отзыв - это нормально (прошел месяц от завершения взаимодействия с банком)».
По п.3. Вы пишите: "А если клиент, проведя детальный анализ ответа банка, не согласился с ним? Мнение клиента достойно внимания?" Безусловно, мнение клиента достойно внимания. Но и мнение банка не меньше. Поэтому я и говорю, что в этом случае невозможно прнять решение ни в чью пользу. Значит, без оценки. Приведу, например, случай из моей практики. В НР была жалоба клиентки на оператора коллекшн (сбор просроченной задолженности). Клиентка жаловалась, что оператор говорил с ней грубо и по-хамски. Я сама прослушала разговор. Так вот. оператор попался просто"божий одуванчик" (что, честно говоря, не слишком типично для этой службы). Одни "пожалуйста", "если вас не затруднит" и т.п. Оператор отвечал на все дополнительные вопросы, заданные клиенткой. И вот, в тот момент, когда оператор искал очередной ответ, я услышала, как клиентка сказал кому-то рядом: "Удивительный хам этот мальчик". И что, по-Вашему, этот отзыв тоже должен был засчитан.
"Но в вашем развернутом пояснении проявилось столько неуважения к клиенту."
Вы меня огорчили. Мне кажется, я ни в чем не проявила неуважения к клиентам. Я действительно не считаю, что клиент всегда прав, но я считаю, что клиент - всегда клиент, и он вправе рассчитывать на быстрое, тщательное и точное рассмотрение своего отклика. А еще лучше - на решение своей проблемы.
"Почему слово банка должно превалировать над словом клиента?"
Ни в коем случае. Но и наоборот быть тоже не должно. Повторюсь, Банк не просто огульно отрицает свою вину, мы действительно тщательно расследуем каждый отзыв.
"И неужели вы искренне верите, что репутация банка зависит от методик Народного Рейтинга?"
Нет, конечно. Но раз уж мы играем на этом поле, то хотелось бы, чтобы правила игры были понятными. объективными и прозрачными.
" Мол, достаточно провозгласить в НР принцип "банк всегда прав", и клиенты аки бараны будут верить только тем отзывам, с которыми согласны сами банки. "
Мне очень жаль, что Вы решили, что мы настаиваем на принципе "Банк всегда прав".Я бы сказала. что мы настаиваем на принципе "Банк не всегда не прав".
Давайте не будем лукавить, если отзыв клиента не засчитывается только потому, что банк с ним не согласен, это не "отсутствие решения в чью-либо пользу", это решение не в пользу клиента. Иными словами, решение в пользу банка.
Представьте себе иную ситуацию, у банка есть требование к клиенту об уплате задолженности по кредиту. Банк обращается за защитой прав в судебные органы, клиент заявляет, что он с требованием не согласен. Допустимо ли отказывать в иске банку только на том основании, что клиент не признал долг? Будет ли отсутствие судебного решения в пользу банка "решением ни в чью пользу"? И главное, удовлетворится ли банком таким результатом.
Отзыв в НР - это неформальное требование клиента устранить нарушение его прав (к сожалению, для многих клиентов формальная процедура не по силам, да и не по карману). Почему бы не относиться к требованиям клиента с таким же уважением, как и к требованиям банка, которому по карману и по силам ВСЕ инструменты защиты права.
И потом, чего вы боитесь - неадекватных клиентов? Есть и такие, и вероятность столкнуться с ними у Альфы не выше, чем у других банков. Ну будет в статистике НР погрешность, одинаковая для всех банков, так она не повлияет на итоги рейтинга.
PS Я не собиралась вас обижать или там огорчать, если была резка, извините. Что бы ни стояло за коллективным обращением банков, само по себе внимание к результатам НР - это уже признак клиентоориентированности, ИМХО.
Именно так: должно быть, естественно. не просто голословное утверждение Банка, что клиент не прав, необходимо предоставить обоснование. К сожалению, тем не менее, иногда встречаются ситуации, когда доказательства представить невозможно: например, видеозапись или запись телефонного разговора. Что делать в этом случае? Я не случайно привела пример разговора, который прослушивала сама. Как Вы считаете, как следует поступать в этом случае?
Повторюсь, Банк ведь не станет отрицать свою вину голословно, просто потому, что ему не хочется иметь отрицательные отзывы. Это ребячество. Не знаю, как в других Банках. но, повторюсь, мы проводим серьезное тщательное расследование по каждому отрицательному отзыву. И при этом сомнения трактуются "в пользу клиентов". Думаю, и в других серьезных Банках дело обстоит точно так же.
Помоему, это ключевая фраза.
Не должна оценка зависить от" возможностей" банка.
И на эту "добровольность" банк идет только в одном случае и с одной целью - привлечь побольше клиентов, от которых в конечном итоге и зависит его благосостояние. (Если это клиентоориентированный банк, конечно...).
Никто и ничто не мешает банку разбираться сколько угодно времени по любой оценке.
Ведь однажды решив проблему, можно быть уверенным, что она не повторится, и соответственно уже никогда не появится в НР!!!
Чего же Вам бояться? Работайте! И к Вам потянутся люди!
А о справедливости оценки Вы рассуждаете просто по-детски наивно.
Или со своей колокольни, не знаю, что вернее.
Сытый голодному не ровня!
когда сам читаю отзывы, то внимание обращаю даже на непринятые, при условии, что ситуация адекватно описана.
А почему это? Администрация сайта на своем сайте сама должна решать, кем ей быть.
Кстати, в цитируемом Вами ответе я говорила Игорю о том, что Банки могут высказывать свое видение по поводу роли и действий Администрации сайта.
Если степень независимости и непредвзятости администрации портала банки-подписанты не устраивает, то, имхо, следовало бы предложить другой "третейский" механизм, а не убирать его вовсе.
из недавних публичных выступлений неглупых людей: "... На рынок можно пустить, но Он (рынок) денег стоит! Мы должны потребовать определенный уровень префернций ..." (с) В.П.
Народный рейтинг действительно можно использовать в качестве способа получения положительного пиара того или иного банка. Профессионал должен вдеть и использовать подобные возможности.
НО.
Эти предложения превращают Народный рейтинг в Банковский рейтинг.
Предлагаю Альфа-банку завести свой корпоративный Рейтинг со всеми предложенными условиями.
"нельзя отрицательный отзыв засчитывать сразу, не дав времени Банку разобраться, в чем дело"
А почему собственно?
Если есть все основания верить отрицательному отзыву, то зачем ждать разрешения Банка на выставление оценки?
"засчитываться должны только те отзывы, по которым Банк в состоянии провести конкретную работу"
А если не в состоянии? Вы не путаете отзывы о работе банка с книгой замечаний и предложений?
Если клиента плохо обслужили то он имеет право поставить Банку кол за работу, вне зависимости от мнения Банка о возможности или невозможности проведения конкретных работ.
Все остальные предложения в том же духе - корпоративно-деловом.
Все что может быть исправлено - исправляется. Всё что не может быть исправлено либо исправление нерентабельно - игнорируется.
Моё мнение - отказать.
Нам не нужен пиар, нам, по возможности, нужна всего лишь объективность.
Но я противник того, чтобы делать это одним из формально решающих факторов.
Объективности в субъективном народном рейтинге быть не может. Это прямо следует из правил Народного рейтинга.
Если действительно важен взгляд со стороны, то банкам было бы ЛОГИЧНО устраниться от процесса выставления оценок и выступать лишь с разъяснениями по возникшей ситуации.
Если же нужен пиар в виде высокого места в народном рейтинге, то было бы ЛОГИЧНО иметь возможность как-то влиять на процедуру выставления оценок.
Именно исходя из этих позиций я и оцениваю мотивацию представителей Банков.
А если банк проверил обстоятельства, но не хочет решать проблему клиента, удовлетворившись формальной отпиской? Или не хочет подсказать клиенту, как решить проблему в рамках имеющихся в банке процедур.
Тоже не засчитывать?
Что касается третейского механизма, то, мне кажется, подобрарть людей, готовых ответственно отнестить к разрешению возникающих проблем и конфликтов, можно. Вопрос в том, захотят ли они тратить на это свое время.
На мой взгляд, г-жа Зиновьева могла бы по крайней мере сообщить (как это сделал один, но только один из четырех сотрудников банка, звонивших мне по телефону), что если я в настоящее время не работаю и трудовая книжка у меня на руках, то можно с ней подойти в отделение и решить вопрос о реструктуризации задолженности. Если, конечно, он не ошибся, поскольку заодно уверял, что возможность реструктуризации прописана в договоре.
Насчет реструктуризации задолженности - наверное, инициатором этого должен быть все-таки клиент. Хотя многое зависит от конкретного случая.
P.S. Речь не о том случае, о котором мы общались в личке. Вам лично я за это общение признателен.
Остальное, мне кажется, не стоит обсуждать в этой записи блога. Извините.
А вообще подход шикарный - списывать неустойку с клиента за ошибки банка.
Если Директору по обслуживанию клиентов не удается обслуживать их на уровне, что явно видно из их отзывов, то конечно, нужно поменять правила зачитывания этих отзывов. А что, хороший вариант
Потом можно отчитаться о достигнутых успехах перед товарищами руководителями может и премия будет на отдел...
Вообще меня удивило бы, если бы среди подписантов были бы Дельтакредит или ТКС Банк, а вот то, что Альфа или может еще там Сберкасса с вечной Марь Иванной за стеклом, ну никак не удивительно.
Но это смех сквозь слезы - печально все это. Как и всегда в нашей стране - борятся с последствиями, а не с причинами.
Ему надо делать так, чтобы его помощь в решении проблем в порядке исключения, требовалась, извините за тавтологию, в порядке исключения. Чтобы клиент мог решить вопрос в отделении, чтобы его обслуживал грамотный специалист, чтобы ему не надо было заходить сюда и трубить о своих проблемах, с целью обратить на них внимание, т.к. на обычном уровне их не решить или не хотят решать.
А когда это будет так, то и письма не понадобятся и рейтинг банка будет выше.
дешевенькихакций, а в НР копипастят формальные отписки.
Но давайте не будем предаваться гордыне. Каким бы клиентоориентированным ни был банк, не будет он спрашивать наше мнение о том, что делать директору по обслуживанию клиентов или там уборщице по обслуживанию крыльца. Я бы возмутилась, если бы банк мне указывал, что мне надо делать со своими деньгами.
Не могу согласиться тем, что мы боремся с последствиями, а не спричинами. Мы самым внимательным образом изучаем все отзывы клиентов, стекающиеся к нам из самых разных источников. Мы анализируем все "болевые точки" и стараемся их устранить. И примеров таких множество (например, 3 года назад на этом сайте довольно много наших клиентов жаловалось на слишком долгий срок холдирования. Мы проанализировали наши возможности, и срок холдирования был уменьшен на неделею).
Ну а тезис про "Ваши действия по работе с клиентами - это загримировать морщины на старческом лице" оставлю без комментариев.
У меня к Вам маленькая просьба - обойтись без хамства.
Так как диплом г-же Самолюбовой выдавали явно не Вы, то и об образовании судить, извините, не Вам.
Нижеследующие комментарии удалены.
Считайте устным предупреждением.
Если Ваша цель на портале - попинать блогеров, то лучше нам сразу попрощаться.
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Для общественности:
счёл своим долгом вмешаться, потому что на данный момент функционал редакции комментариев своего блога и ограничения присутствия на стадии реализации
Одно знаю точно - подобный троллинг в приличном блоге должен пресекаться сразу, в идеале владельцем блога.
При всём уважении, предлагаю на 14 дней расстаться.
Форумчане уже привыкли внимательно читать отзывы банков и уже привыкли находить в них множество не стыковок. Ваш ответ из их числа.
Проанализируем:
Из письма «засчитывать после официального ответа Банка о ПРИЗНАНИИ СВОЕЙ ВИНЫ.» (Все выделения мои)
У Вас: «нельзя отрицательный отзыв засчитывать сразу, не дав времени Банку разобраться, в чем дело». Разницы не видите?
Из письма «Отрицательные оценки по отзывам о событиях полугодовой и более давности не засчитываются.»
У Вас: «Если же событие, о котором пишется в отзыве, произошло более полугода назад – Банк ЧАЩЕ ВСЕГО уже не имеет возможности ни проверить отзыв, ни решить проблему.»
Неужели срок хранения всех документов и записей — полгода? Если так, то честно скажите об этом. Большинство (подавляющее!) форумчан разумные люди и они понимают, что может, а что не может сделать банк при наличии ДОБРОЙ воли. Откуда же категоричность — не засчитывается и все! (Причем сам срок не принципиален, и через год можно поднять документы и записи.)
Самый, конечно, одиозный пункт из письма «Если по результатам проведенной по отрицательному отзыву проверки Банк не признает свою вину, оценка по этому отзыву не засчитывается.»
У Вас - «на одной чаше весов - слово Клиента, на другой - СЛОВО Банка. Причем слова, друг другу противоречащие.»
Ну уж сразу и противоречащие. Видите подмену понятий — в письме о «вине», а у Вас о словах. Кому вообще интересно — признал вину банк или нет? И почему СЛОВУ банка должны верить больше, чем слову клиента? Если банк может доказать, что изложенные в отзыве факты не соответствуют действительности, тогда нет вопросов, отзыв не засчитывается.
Из письма: «Если клиент не указал в положительном отзыве НИКАКОЙ КОНКРЕТИКИ, кроме фамилии сотрудника Банка, положительная оценка засчитывается, если Банк нашел подтверждение слов клиента (например, запись разговора).» И что тут банк будет подтверждать — реальность сотрудника с такой фамилией?
У Вас: «В нашем Банке было несколько случаев, когда реальный, абсолютно реальный клиент писал просто о том, что ему нравится наше обслуживание (указывал отделение и иногда фамилию).» Почему бы такой не зачесть, если там ДОСТАТОЧНО КОНКТЕРИКИ? Причем наличии фамилии совсем не обязательно. Чувствуете разницу предложения и обоснования?
А переговоры действительно зашли в тупик. От чего зависит процветание Вашего проекта - определять и решать, безусловно, Вам. Конечно же, мы подождем Вашего официального ответа.
1) "Из письма «засчитывать после официального ответа Банка о ПРИЗНАНИИ СВОЕЙ ВИНЫ.» У Вас: «нельзя отрицательный отзыв засчитывать сразу, не дав времени Банку разобраться, в чем дело». Разницы не видите?"
Особой разницы не вижу. Просто п.1 и п.3 взаимосвязаны. П.1 говорит о том, что отрицательный отзыв МОЖЕТ БЫТЬ ЗАСЧИТАН не ранее 7 дней. А п.3 говорит о том, по каким критериям он МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ЗАСЧИТАН.
2) "Из письма «Отрицательные оценки по отзывам о событиях полугодовой и более давности не засчитываются.» У Вас: «Если же событие, о котором пишется в отзыве, произошло более полугода назад – Банк ЧАЩЕ ВСЕГО уже не имеет возможности ни проверить отзыв, ни решить проблему.» Неужели срок хранения всех документов и записей — полгода?"
Нет, конечно, как раз документы и записи поднять можно. Нельзя проверить качество консультаций, а именно этому и посвящено подавляющее большинство отзывов полугодичной давности. Как пример могу привести зачтенный отзыв http://www.banki.ru/services/responses/bank/?responseID=2864110#review_anchor
3) «Если по результатам проведенной по отрицательному отзыву проверки Банк не признает свою вину, оценка по этому отзыву не засчитывается.» У Вас - «на одной чаше весов - слово Клиента, на другой - СЛОВО Банка. Причем слова, друг другу противоречащие.» Ну уж сразу и противоречащие. Видите подмену понятий — в письме о «вине», а у Вас о словах.
Нет, не вижу подмены понятий. По-моему, изложено достаточно ясно.
«Кому вообще интересно — признал вину банк или нет?» О, если так, то все обсуждение, к сожалению, лишено какого бы то ни было смысла. Ваш вопрос как-то существенно меняет картину. Если такого же мнения придерживается большинство посетителей сайта, очень грустно.
4) «И почему СЛОВУ банка должны верить больше, чем слову клиента? Если банк может доказать, что изложенные в отзыве факты не соответствуют действительности, тогда нет вопросов, отзыв не засчитывается.»
Не должны. Но и слову клиента верить больше, чем слову банка, тоже не должны. В большинстве случаев банк предоставляет всю «доказательную базу». Но бывает, тем не менее случаи, когда действительно: СЛОВО ПРОТИВ СЛОВА. Яркий пример: http://www.banki.ru/services/responses/bank/?responseID=2858968#review_anchor .
5) «Из письма: «Если клиент не указал в положительном отзыве НИКАКОЙ КОНКРЕТИКИ, кроме фамилии сотрудника Банка, положительная оценка засчитывается, если Банк нашел подтверждение слов клиента (например, запись разговора).» И что тут банк будет подтверждать — реальность сотрудника с такой фамилией? У Вас: «В нашем Банке было несколько случаев, когда реальный, абсолютно реальный клиент писал просто о том, что ему нравится наше обслуживание (указывал отделение и иногда фамилию).» Почему бы такой не зачесть, если там ДОСТАТОЧНО КОНКТЕРИКИ? Причем наличии фамилии совсем не обязательно. Чувствуете разницу предложения и обоснования?»
Нет, к сожалению, не чувствую. Конкретикой в народном рейтинге считаются ФАКТЫ, а именно: за что конкретно ты хочешь оставить положительный отзыв. Не просто слова удовлетворения от повседневной хорошей работы конкретного отделения или сотрудника, а именно изложение факта (в чем-то погли и т.п.). Между тем, на мой взгляд, если клиент просто доволен, если он при каждом посещении видит хорошую слаженную работу отделения, он вправе оставить отзыв, и этот отзыв должен быть зачтен.
« Соглашусь с mashen, что банк обязан обосновать свое несогласие с отзывом.»
Странно, что необходимость обоснования может являться дискуссионной. Но не это главное.
Клиент в НР написал свое МНЕНИЕ о банке на основе личного опыта.
Получается, что банк не согласен, что у клиента сложилось такое мнение. Конечно, частично в этом может быть и вина клиента. Но если факты не искажены, то отзыв с поставленной оценкой должен быть зачтен. Значит при взаимодействии с банком ему не смогли объяснить причину трудностей. Пусть клиент не прав, но взаимодействие с банком ему не понравилось. Это достойно отрицательной оценки.
П.5 совсем не спорный. Отзывы без конкретики никому не интересны. Может представителям банков будет в новость, но само место банка в рейтинге не очень существенно. Интересно, как воспринимают банк клиенты, какие у него особенности и с какими проблемами сталкиваются.
Если банк в отзыв с недостатком конкретики ее добавит, то его обязательно зачтут.
Из предложенного же в письме следует, что банку достаточно подтвердить, что в разговоре названа фамилия работника банка. Согласитесь, это абсурд..
п. 1 Простите, а Вы лично и в самом деле ЧИТАЕТЕ отзывы? Позвольте не поверить, ибо ЧИТАЯ Вы бы заметили пометку "Проверяется". И после проверки, длящейся зачастую и больший срок, чем одна неделя хоть рабочая, хоть календарная, появляется оценка уже окончательная. Или отзыв вообще становится без оценки. Вывод: пункт надуманный, его истинное значение - уменьшить количество отрицательных отзывов.
п. 2 Срока давности не должно быть. Поясняю на конкретном примере. КЕБ предъявил претензию к ненадлежащему ответчику. Путем полугодовой борьбы на просторах интернета вопрос был улажен, банк отвязался. Но при продаже долга банку РК не удалил номер тлф из данных о должнике, и все началось сначала. Только что изменилось название банка и добавились хамы из КА "Пристав". Вывод: доверять банкам нельзя, могут подсунуть свинью и через год, и через три.
п. 3 Ну это даже и комментировать стыдно, но я не стеснительный. Добавлю и свою бочку дегтя в Вашу ложку меда. Итак, вот когда Вы лично возьмете на себя ответственность "за всю Одессу", вот тогда и обсудим это Ваше предложение. А пока что количество банков, которым это интересно - 10, что явно пренебрежимо малая величина по сравнению с участвующими в НР. Кроме того, банки и сейчас имеют и право, и возможность высказать свое мнение. И главное - не надо забывать - это "НАРОДНЫЙ рейтинг", а посему высказываться должен "народ", в данном случае - клиенты банков. И
высказываться свободно. Не нравятся отзывы - работайте так, чтобы не было отрицательных. И еще такой момент присутствует, если внимательно присмотреться: в одном отзыве есть и мно-о-ого нехорошего про банк, коему якобы и посвящен отзыв, и тут же присутствует явно высказанная лесть банку - конкуренту. ИМХО: ребята, ведите свою конкурентную борьбу так, чтобы уши не торчали.
п. 4 А вот за анонимность пока что не услышал ни одного взвешенного мнения. Пример конкретный, ибо насквозь личный. Вы, такие хорошие, требуете от меня предъявить свои персональные данные для решения спорной ситуации. Хорошо хоть, после моей дискуссии с администрацией портала представители банков перестали в ответе на отзыв указывать те данные, которые автор отзыва указал "под чертой", как не подлежащие публичному оглашению. Но где гарантия, что эти данные не
выплывут от банка еще каким-либо образом? Так, я лично данные о предыдущем владельце номера и сумме долга получил сначала от КЕБ, затем от РК-банка, и затем от КА "Пристав", действующего от имени и по поручению РКБ. И таких случаев, когда call-цетры банков разглашают персональные данные своих клиентов кому попало - не счесть, почитайте форум. Кстати, вот и в отзывах о Вашем банке есть случай, когда начали Ваши сотрудники названивать то женщине, с тлф которой якобы им позвонил должник, то жене должника на ее личный номер... Нет, не утешает. В моем случае я лично добился от компании, продавшей мне бывший в употреблении номер, официально уведомить банковских "звонарей" о принадлежности номера мне, а не их мифическому должнику. Итог: сие никакого впечатления не произвело на новых владельцев долга. И что теперь Вы предлагаете - бесконечно, каждые 3-4 года, отбиваться от новых "звонарей"? Увольте, и я не собираюсь разбираться - почему предыдущий банк не убрал номер из данных. Вспомню всех поименно. И каждого заново оценю. Кроме того, как клиенты банка, так и не-клиенты имеют право сами решать - сообщать свои персональные данные или нет, если они предоставили вполне достаточную для проведения служебного расследования информацию. И уж как минимум банк получает интернет-канал для связи с автором отзыва. При наличии желания решить свою проблему с отрицательным отзывом банк вполне в состоянии связаться с автором лично и найти устраивающий обе стороны вариант убедиться, кто он есть, этот автор. И при этом совершенно не обязательно сообщать свои данные администрации портала. Это всего лишь дополнительный вариант утечки этих данных, не более.
п. 5 Не смешно. Это ведь шутка? Взрослые люди такого всерьез не могут предлагать, они же уже взрослые и понимают абсурдность такого требования.
Имхо: кое-кому их руководство намылило холку за множество отрицательных отзывов о банке. И как обычно, намылили не истинным виновникам, а тому, кто за имидж банка в СМИ отвечает. Что и вызвало к жизни письмо Редактору. А найти, что это за банки - какая проблема? Посмотрите, кому в последнее время достается, причем по делу и всерьез, в отзывах, а заодно и кто упал с верхних позиций рейтинга.
"1. Простите, а Вы лично и в самом деле ЧИТАЕТЕ отзывы? Позвольте не поверить, ибо ЧИТАЯ Вы бы заметили пометку "Проверяется". И после проверки, длящейся зачастую и больший срок, чем одна неделя хоть рабочая, хоть календарная, появляется оценка уже окончательная. Или отзыв вообще становится без оценки. Вывод: пункт надуманный, его истинное значение - уменьшить количество отрицательных отзывов."
Да, я лично читаю все отзывы. И уверяю Вас, пометка «Проверяется» стала встречаться все реже и реже. И все чаще и чаще отрицательная оценка засчитывается почти сразу при поступлении отзыва.
"п. 2 Срока давности не должно быть. Поясняю на конкретном примере. КЕБ предъявил претензию к ненадлежащему ответчику. Путем полугодовой борьбы на просторах интернета вопрос был улажен, банк отвязался. Но при продаже долга банку РК не удалил номер тлф из данных о должнике, и все началось сначала. Только что изменилось название банка и добавились хамы из КА "Пристав". Вывод: доверять банкам нельзя, могут подсунуть свинью и через год, и через три."
Срок давности относится к конкретному событию. Все уточнения уже были даны: «отсчитывать надо от даты конечного события в цепочке, а не исходного. Т.е. произошел конфликт, год банк с клиентом разбирался, по итогам еще через месяц клиент пишет отзыв - это нормально (прошел месяц от завершения взаимодействия с банком)». По-моему, Ваш случай как раз подпадает под это уточнение.
Начнём с того, что Альфа банк возможности оперативной связи клиента с банком свёл к минимуму. В Интернет-банках уважаемых банков есть кнопка "Написать запрос/жалобу в банк" и есть регламент, согласно которому банк обязан рассмотреть обращение клиента и сообщить о результате рассмотрения в N-дней. В Альфа банке возможности написать просто нет (во всяком случае я её не нашёл), нет ни кнопки в Клике, нет емейла на сайте. Если клиент не знает про banki.ru, то ему нужно тратить время и идти в отделение. Бесплатный номер телефона для жителей Москвы, где, наверное, проживает большинство клиентов вы заблокировали, а при звонках на городской телефон клиенты по 10 минут слушают музыку, когда бы ни позвонили, тратя свои деньги на решение проблем, в т.ч. возникших по вине банка.
Теперь что касается рассмотрения заявлений. 2 года назад с моей кредитной карты, выпущенной Альфа банком, одна торговая точка, в которой я ранее делал покупку, воспользовалась реквизитами моей карты и провела несанкционированное списание. На мою претензию Альфа банк ответил отказом, не предоставив при этом ни одного документального доказательства правомерности списания. Лишь после составления досудебной претензии при помощи квалифицированного юриста, банк изменил решение на противоположное.
В свете сказанного, я очень скептически отношусь к обсуждаемой инициативе банков. Очевидно, у банка есть два пути повышения рейтинга. Первый - это организовать серьёзную работу по сбору и обработке заявлений клиентов, сделать быстрые и удобные каналы связи с банком, ввести регламент, лимитирующий срок рассмотрения обращений, наладить работу отдела, который будет мониторить качество рассмотрения обращений, чтобы клиенты не получали отказы основанные ни на чём. Второй способ проще - ввести модерацию банком отзывов. Жаль, но пока мы движемся во втором направлении.
Евгений, прямо на главной странице нашего сайта справа есть и анкета обратной связи (с указанием срока ответа – 3 дня), и «Опрос посетителей сайта», и опрос «Сделайте свой банк еще лучше». Эти же опросы есть и в разделе «Частным лицам» + еще «Оцените работу банка». Если же клиент хочет не просто высказать свое мнение о работе банка, а оставить претензию, ему совершенно не обязательно идти в отделение, он может сделать это по телефону.
"2 года назад с моей кредитной карты, выпущенной Альфа банком, одна торговая точка, в которой я ранее делал покупку, воспользовалась реквизитами моей карты и провела несанкционированное списание. На мою претензию Альфа банк ответил отказом, не предоставив при этом ни одного документального доказательства правомерности списания. Лишь после составления досудебной претензии при помощи квалифицированного юриста, банк изменил решение на противоположное.»
Не могу ответить, не зная конкретики. Если хотите, скиньте в личку, например, номер претензии – я пострю и отвечу.
«Очевидно, у банка есть два пути повышения рейтинга. Первый - это организовать серьёзную работу по сбору и обработке заявлений клиентов, сделать быстрые и удобные каналы связи с банком, ввести регламент, лимитирующий срок рассмотрения обращений, наладить работу отдела, который будет мониторить качество рассмотрения обращений, чтобы клиенты не получали отказы основанные ни на чём. Второй способ проще - ввести модерацию банком отзывов. Жаль, но пока мы движемся во втором направлении.»
Я убеждена, что мы идем по первому пути. Как я уже показала, у нас есть «быстрые и удобные каналы связи с банком», максимальный срок рассмотрения претензий у нас лимитирован 21 календарным днем, при этом 80% претензий рассматриваются в срок 8-9 календарных дней. Про «основанные ни на чем отказы» тоже упрек принять не могу. Бывают, конечно, ошибки, но подавляющее большинство отказных решений принимается верно. Второй же путь – это не «модерация отзывов», а установление ясных, объективных и справедливых «правил игры».
Восхищена Вашим поступком. При нынешнем разгуле демократии и плюрализма никто из Ваших коллег не решился признаться в участии в письме, которое бурно обсуждается уже не первый день.
Увы, такова судьбы реформаторов...
Хочу признать, что Народный рейтинг и на мой взгляд не является образцом совершенства, но попытки реформирования натыкаются на мощное противодействие народных масс.
По поводу 5 пунктов я уже высказалась в блоге Филиппа.
А по поводу работы представителей банка знаю по опыту своих 5 (6) отзывов.
Конечно же, нужны правила.
Но подогнать под них жизнь не удастся. Никогда.
Работа представителя банка у всех на виду.
Отзывов много. И, наверное, невозможно все ситуации пропустить через себя. Но это нужно в идеале. И к этому нужно стремиться.
Обидно, когда на отзывы приходят казённые отписки.Обидно, когда в комментариях одни и те же люди пишут одни и те же банальности типа - нужно читать договор. Обидно, когда привилегированные форумчане набрасываются хором на клиента, который впервые написал отзыв, и смешивают его с почвой. Обидно, когда...
Да мало ли что обидно. Но поскольку Вы пошли навстречу - получили от всех и за всех.
Александра, я считаю, что представитель банка должен не искать виноватых с той или с другой стороны, а попытаться услышать клиента и постараться найти с ним общий язык.
А оценка - дело двадцать восьмое.
Я сейчас испытываю наибольшую симпатию к банку, из ненависти к которому я и пришла сюда за то, что представитель услышал меня и сделал всё возможное, чтобы решить мою проблему, которая одновременно являлась и проблемой банка. Это - хорошая работа. А то, что банк находится не в первой десятке - не важно. Клиенты читают и видят. И этого достаточно.
"я считаю, что представитель банка должен не искать виноватых с той или с другой стороны, а попытаться услышать клиента и постараться найти с ним общий язык.
А оценка - дело двадцать восьмое."
Абсолютно согласна, что главное - это услышать клиента. Что же касается оценки - раз уж мы участвуем в РЕЙТИНГЕ, то оценки нам не могут быть безразличны. Или не стоит в рейтинге участвовать вовсе...
Сейчас, вроде, форумчане на стороне клиентов. А сколько недоверия и обвинений черте в чём я прочитала в комментариях к отзывам! Сколько злобы на то, что кто-то посмел написать что-то, что выставляет в неприглядном свете их любимчика!
Вот опять я в одиночестве.
Да, неравнодушие - это не недостаток. Но хотелось бы последовательности.
Александра, вот все против Вас. А я - не могу. Потому что мне известен хотя быы один представитель банка, который не пишет отписки, а пытается услышать и решить. Жаль, что всего один.
А мне оценки и места в рейтинге безразличны. У меня свой рейтинг. И не совпадает он с сайтовским. И пусть.
И мне это симпатично.
Александра, вот все против Вас. А я - не могу.
Ну почему же сразу все - против.
Я вот, например, воздерживаюсь от дискуссии.
Про Альфу ничего плохого, как и хорошего, сказать особо не могу, а то что мог сказать плохого - не выдерживает сроков давности.
Ну а мужество Александры вызывает, как минимум, уважение.
Не всякий директор в банках держит фронт обслуживания в ежовых рукавицах и пытается что-то сделать на открытых дискуссионных площадках, находится в курсе реальной ситуации, а не "перекладывает отчёты из папки в папку".
Если надо - дам ссылку. Я не вмешиваюсь, чтобы в сердцах не сказать что-то, что даст повод меня забанить. Просто почти не читаю. Потому что жуть.
Я не уверена, что такая "любовь" пойдёт на пользу!
И ничего в этом удивительного. Новички в 90% случаях именно так и реагируют. Главный довод: "Накинулись, старики, не нравится - проходите мимо, я не для вас писал".
Но наличие в комментариях как сторонников, так и противников банков скорее плюс, чем минус, если не доводить до абсурда и перехода на личности (если видите такое - никто не мешает кинуть ссылку в ветку "Народный рейтинг, текущие вопросы об отзывах"), так как позволяет увидеть, по каким пунктам отзыва автор может грамотно ответить, а по каким "ничего доказывать не обязан".
Если надо, могу тоже надавать ссылок, но предлагаю не холиварить. Так как это только моё личное мнение.
Но представители-то должны.
Я правильно поняла, что новички не очень-то и нужны?
Или как всегда не правильно?
Со всеми вытекающими.
Но согласитесь, как сторонники банков (в случае отрицательного отзыва), так и противники (в случае положительного) вполне имеют право задавать вопросы по спорным моментам, задевших их в самом отзыве?
Но после таких допросов остаются только сильнейшие!
То есть, немного нас остаётся. ))
Что касается мужества, то не в этом дело. Просто, когда я убеждена в справедливости какого-либо подхода, то отстаиваю его. Я же Овен, в конце концов