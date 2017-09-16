Популярные сообщения

(на правах плагиата)
На днях иду по улице — два мужика красят забор. Один курит, а другой макает валик в корытце с краской и катает по забору вверх и вниз. Преодолеть соблазн не удалось:
— Дайте покрасить!
— За огрызок яблока?
Смешно, потому что сразу, без всяких объяснений, сама возникла в душе у каждого картинка из «Тома Сойера». Не знаю, сколько лет мужику и где он родился, но ясно: эту книжку читал и полюбил на всю жизнь.
Дал он мне валик, стою — крашу, а мимо едет шикарная машина, открывается окно задней двери, высовывается хозяин-барин и, показывая на меня, спрашивает маляра:
— Он что, огрызок яблока дал?
Значит, и этот буржуй в лимузине с шофёром — читал и полюбил. Значит, это наши общие и абсолютно добрые мысли и чувства.
Не знаем, какие «скрепы» есть у французов, у монголов, но несколько поколений советских людей сплотила не география. Да, мы знали, что наша страна — самая большая! Одна шестая часть суши и т.
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