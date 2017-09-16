Популярные сообщения

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Семен Семенович Горбунков 16.09.2017 15:15 Семен Семенович
Драники целый день!
У нас с друзьями традиция. Каждый год во вторую субботу сентября мы ходим… Нет не в баню. На Фестиваль дерунов. Или по-русски – драников. Википедия: Картофельные оладьи (также дра́ники, белор. дранікі, укр. деруни) — популярное блюдо европейской кухни. Картофельные оладьи под названием «драники» (от слова «драть» — то есть тереть, обдирать слоями на тёрке) являются неотъемлемым атрибутом белорусской кухни. Данное блюдо популярно также в украинской, русской и еврейской кухнях. Картофельные блины и оладьи можно встретить практически везде, где в пищу употребляется картофель — от Латинской Америки до Северной Европы. Конец цитаты. И только в г.Коростене на Украине есть такой местный праздник День Деруна Он стартует в полдень праздничным шествием по центральной улице города, после чего в Центральном парке проводится торжественное открытие праздника с поднятием флага фестиваля и исполнением гимна. Ежегодно Фестиваль дерунов в Коростене радует своих гостей традиционными конкурсами и развлечениями, выставками и выступлениями творческих коллективов. Читать далее
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Семен Семенович Горбунков 07.01.2017 16:17 Семен Семенович
История семьи (ни слова о себе)
Свой юбилейный (сотый) пост хочу посвятить истории. Благо есть люди, умеющие хранить свои семейные события... Нижеприведённый материал размещается с согласия автора, жителя Севастополя Екатерины Васильевой. http://sevastopol.su/blog/blogpos/idblog/83 7 января в деревне Пашково Дрегельского района Новгородской области родилась будущая мама моей матушки Харитонова Анастасия Харитоновна. Было это в 1900 году. Моя мама её седьмой (из восьми рождённых и четырёх выживших) и самый любимый ребёнок. Они были очень дружны и практически никогда не расставались. По сей день моя мама, которой 90 лет, неизменно отмечает день её рождения. Почти на всех снимках бабушка с внуками: Мама сетовала, что её дядя, поселившийся там с семьёй после переезда старшей сестры в город, спилил росший под окном тополь. Тополи, как они тогда говорили, около домов сажали обязательно. Почему, мама не знала. И вот недавно в книге "Род Президента В. В. Путина. Читать далее
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Семен Семенович Горбунков 25.11.2016 22:40 Семен Семенович
Давно мечтал
Первая хорошая новость с начала кризиса: Avaya продаст бизнес по выпуску ПО для колл-центров за $4 млрд. Остряки "на язык" тут же скажут - осталось найти 4 ярда зелени. Остряки они такие! Им лишь бы рот до ушей. Вы можете тоже посмеяться, разрешаю, но я об этом мечтал. Ну или просто надеялся... Надеялся, что разум и трезвый расчет победит. Но пока сама новость: "СМИ стало известно о готовящихся банкротстве и продаже активов производителя решений для корпоративных коммуникаций Avaya. Американская компания нуждается в реструктуризации из-за больших долгов. Как сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией, в декабре 2016 года Avaya намерена подать заявление о банкротстве в соответствии с главой 11 закона США о банкротстве, чтобы снизить задолженность и операционные издержки. К 30 июня 2016 года компания накопила долги в размере $6 млрд. Источник Reuters говорит, что банкротство Avaya вполне реально, однако компания попытается избежать его, продав подразделение по выпуску программного обеспечения для колл-центров. Читать далее
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Семен Семенович Горбунков 30.01.2016 16:55 Семен Семенович
Что будут валить завтра?
Пролог: В Украине свалили очередной памятник. На этот раз революционеру Петровскому. *** Я вырос в Крыму. Поэтому настоящей зимы не видел практически до 18 лет. Снег у нас выпадал редко и таял быстро. Идёшь в школу по снежку, к концу уроков глядь в окно – одна грязь осталась. В редкие дни, когда снег успевал нас дождаться из школы, можно было скатать пару катышей и поставить их друг на друга. Наши снеговики были грязными и нам даже не приходило в голову, что их можно красками раскрашивать и ведра на «голову» надевать. В лучшем случае в место рук втыкали ветки деревьев. А на «лице» было достаточно носа и глаз из грязи. Снеговиков мы не ломали! Ни своих, ни чужих. Может просто не успевали? Может. А скорее всего – хотелось продлить «зиму». Ведь там где стояли снеговики, снег оставался дольше… *** Значительно позднее я катал снег и делал снеговиков для детей. Для своего и соседских… Тогда и увидел ДРУГОЕ. Оказывается ломать снеговика – это такая забава! Читать далее
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Семен Семенович Горбунков 24.01.2016 18:22 Семен Семенович
Мой взгляд в украинский телевизор
Про то как и чем меня встречала украинская граница я написал в прошлый раз. Это были самые сильные и самые долго ожидаемые ощущения. Кроме них, вторая по эмоциям, реакция на украинские телеканалы. Понятно, что российские каналы отсутствуют. За всех жителей страны говорить не стану. Допускаю, что есть те, кто может как-то смотреть. По интернету например. Или еще как. Там, куда приезжал, пользуются общедоступными телеканалами и о российских забыли давно. Я не телевизионный критик, и даже не журналист. Мои оценки будут субъективные и на большее не претендую. Учитывайте это и вы. Про развлекательные шоу и концерты не хотелось ничего писать. Я и в России их не смотрю. Хотел бы сравнить – не получится. Меня больше интересуют аналитические передачи. Причем те из них, где ведётся дискуссия. Где стороны оппонируют друг другу. Но о них позже. Сначала про остальные… Один раз концерт смотрели всей семьёй и остались все довольны. Фамилию примадонны называть не хочу, чтобы не сочли за рекламу. Читать далее
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Семен Семенович Горбунков 08.01.2016 20:20 Семен Семенович
Через границу Украины
Главное в этом деле – качественная подготовка. Сейчас все знают, что ехать в Украину …некомфортно. Мягко выражаясь. Особенно мужчинам призывного возраста. Я из этого возраста вышел. Поэтому решился и поехал. Сразу скажу – съездил удачно. Без каких-либо особых приключений. Если кому интересно – читайте. Надеюсь мой «опыт» пригодится. Как было раньше. Провинциальный (в смысле – не самый популярный) пункт пропуска автомобилей в Украину. Внешне ничего не изменилось. Как и раньше, грузовые справа, легковые слева. Только машин значительно меньше. В былые времена очередь легковых измерялась десятками машин. Однажды, перед Красной горкой (родительский день) – километра на 2 растянулись. Не меньше. Сейчас 5. Штук. Все российские. Украинские проезжают справа. Благо грузовых практически нет. Для россиян процедуру пропуска усложнили. Раньше как: на въезде показываешь паспорта, дают бумажку: 2 чела + 1 машина. Дальше погранцы: считают людей и визуально смотрят в салон и багажник – не прячется ли лишний пассажир. Читать далее
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Семен Семенович Горбунков 02.10.2015 18:58 Семен Семенович
Предлагаю русские иероглифы!
Где-то читал, что в середине двадцатого века была попытка создать систему письменности, сходную с иероглифической. Что автор этой системы предполагал, что она позволит общаться письменно народам всего мира, аналогично тому, как различные народы Восточной Азии, в первую очередь Китая, могут письменно общаться с помощью иероглифов. Несколько наблюдений на тему появления русских иероглифов сегодня. Великий и могучий русский язык, как и всё живое вокруг нас, развивается, расширяется,… Живёт в общем. Не умирает. Мы с вами умеем передавать свои слова (мысли, умозаключения и проч.) с помощью букв, записывая их согласно установленным Правилам. Время от времени эти Правила меняют. Делают это достаточно грамотные, специально обученные и специально отобранные специалисты. Делают для того, чтобы живой и развивающийся русский язык не сильно опережал Правила. Правила, вещь достаточно консервативная. За быстро развивающимися процессами не всегда способны угнаться. Читать далее
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Семен Семенович Горбунков 10.07.2015 22:31 Семен Семенович
Всё плохо живём!
Шел сегодня с работы… Мимо нашей местной школы... На спортплощадке подростки играли в пляжный волейбол …на песке! А то! Не хухры-мухры какие-нибудь! Под Москвой чай живём! И школа не самая знаменитая. И учителя обычные. А во дворе приличная такая площадка для волейбола на песке. Но меня не это удивило. Слава богу я каждый день мимо хожу. И каждый день кто-нибудь на этой площадке играет. В основном молодёжь. Бывают люди и по старше. А тут – совсем подростки. Класс 6-7. Не старше. Но одеты не по детски. Майки спортивные хоть и не чисто волейбольные, но именные. Именно это меня и поразило. Одна команда (из двух-то человек) в красном. Другая в синем. У каждого на груди написано название нашего населённого пункта (не буду афишировать лишний раз). А на спине – фамилия (!) Я в быту не паспортистом работаю. Всех в лицо не знаю и сверять особо фейс и паспорт желания нету, но думаю – майки именные. В том смысле, что личные. Согласитесь – это солидно! Читать далее
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Семен Семенович Горбунков 18.06.2015 22:26 Семен Семенович
Если бы весь мир читал — кто бы стал воевать?
(на правах плагиата) На днях иду по улице — два мужика красят забор. Один курит, а другой макает валик в корытце с краской и катает по забору вверх и вниз. Преодолеть соблазн не удалось: — Дайте покрасить! — За огрызок яблока? Смешно, потому что сразу, без всяких объяснений, сама возникла в душе у каждого картинка из «Тома Сойера». Не знаю, сколько лет мужику и где он родился, но ясно: эту книжку читал и полюбил на всю жизнь. Дал он мне валик, стою — крашу, а мимо едет шикарная машина, открывается окно задней двери, высовывается хозяин-барин и, показывая на меня, спрашивает маляра: — Он что, огрызок яблока дал? Значит, и этот буржуй в лимузине с шофёром — читал и полюбил. Значит, это наши общие и абсолютно добрые мысли и чувства. Не знаем, какие «скрепы» есть у французов, у монголов, но несколько поколений советских людей сплотила не география. Да, мы знали, что наша страна — самая большая! Одна шестая часть суши и т. Читать далее
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Семен Семенович Горбунков 30.04.2015 18:31 Семен Семенович
Почему крымчане не прижились на киевском майдане.
Это случилось в те недалёкие (по времени) времена, когда Крым был в составе Украины и законы на нем действующие, были украинскими. А какие еще? Если Крыму своего ничего не разрешалось. Я возвращался из отпуска. Доехал до ЖД вокзала Симферополя - так было удобней. Автобус останавливался прямо перед ЖД вокзалом. Оставалось еще 2 часа до нужного поезда. Рядом с остановкой я купил пару бутылок пива «Белая ночь» (Производство Черниговского пивзавода, чёрное, лучшее черное пиво, что мне приходилось пробовать на постсоветском пространстве – РЕКОМЕНДУЮ) и войдя в здание ЖД вокзала, пристроился на свободное местечко. Пиво было свежим, не слишком холодным… Примерно через 10 минут в зал ожидания, где «я ИХ ожидал», вошли 3 милиционера и прямиком – ко мне. -Здрасте! - Здрасте … ??? - Нарушаем? - Чего? - Распивать спиртные напитки ЗАПРЕЩЕНО! - Я пью не спиртное! - Слабо алкогольное тоже ЗАПРЕЩЕНО! - У меня не слабо алкогольное и не спиртное! Читать далее
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Семен Семенович Горбунков 25.04.2015 19:24 Семен Семенович
Неслучайная историческая встреча. К 70-летию Великой Победы.
В молодые годы мне посчастливилось побывать в г.Торгау. В том самом месте, где 25 апреля 1945 года (ровно 70 лет назад) впервые встретились подразделения союзников антигитлеровской коалиции. Подъезжая с востока с городу я обратил внимание на широкую пойму реки Эльба: сначала многокилометровое абсолютно ровное поле - заливной луг, потом широкая река с сильным течением. На противоположном берегу на значительной возвышенности замок. Высоченный! Практически неприступный. Если бы русским пришлось штурмовать этот замок, много бы народу полегло. Но история сложилась по иному. С запада первыми к замку подошли американцы. О том что встреча союзников будет где-то вот-вот знали обе армии. Уже на самых подступах радисты начали радио обмен. Из статьи в «Известиях» от 28 апреля 1945 года. Авторы В. Стариков, В. Полторацкий, А. Булгаков: «Приближаясь к Эльбе, наши солдаты и офицеры знали, что где-то здесь, в Саксонии, произойдет первая встреча с войсками наших англо-американских союзников. Читать далее
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Семен Семенович Горбунков 19.03.2015 22:17 Семен Семенович
Прошу к столу - вскипело!
Авторы: Я и Михаил Жванецкий Эта заметка не относится ни к Украине, ни к фотографиям сбиваемого Боинга, ни, тем более, к конкретным людям, участвующим в обсуждениях на сайте Банки.ру. И тем более к какому-то конкретному обсуждению. Она (заметка) о блогерах сайта ________ . Неважно какого сайта. Клянусь что не Банки.ру Семен Семеныч на этом сайте в каске. Воюет. В том числе и за чистоту общения. Однажды накипело. И он написал... Теперь вот решил поделиться с вами. Да простит его Жванецкий... Раздел Блоги нашего сайта стал вполне популярен в последнее время. Это радует! Вызывает много эмоций (положительных и не очень) участие в обсуждениях большего чем раньше количества участников. Среди которых двух одинаковых просто не найти. Это просто замечательно. Что плохо, так это то, что мало кто умеет толково спорить. Так чтобы без базара. По настоящему. Чтобы Истина рождалась! Увы! Большинство не умеет! Многие даже не задумываются зачем спорят. Читать далее
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Семен Семенович Горбунков 06.03.2015 20:44 Семен Семенович
Я подарю тебе эту звезду
Нет такого человека, который не видел мультика про ту звезду. “Любимая! Я поведу тебя на край вселенной. Я подарю тебе эту звезду! Светом нетленным будет она Озарять нам путь в бесконечность!” Красивые стихи! Только кастрюля... Кастрюля всё портит! Сегодня, накануне 8 марта, хочу попросить женщин забыть о кастрюле. Просто почитайте стихи. Стихи про ТУ звезду. Это стихи вам. От души! Я подарю тебе звезду, Поймаю, ленточкой свяжу. Утихомирю, успокою, Слова ей нежные скажу. Я подарю тебе звезду: Пока Луна плывет над нами, Средь сотни звезд ее найду И именем твоим я назову. Я подарю тебе звезду - Ее далекий свет и дивное сиянье Пускай сопутствуют тебе, Храня от горя и страданья. Я подарю тебе звезду, Хоть выбор нужной - дело непростое. Возьми любую и с собой сравни - Ты всех затмишь их красотою. Я подарю тебе звезду – её у Бога украду. Он, думаю, меня простит, увидев, как звезда блестит бесценной брошью – посреди твоей волнующей груди… У Бога звёзд таких полно, а сердце у меня одно! Читать далее
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Семен Семенович Горбунков 25.02.2015 22:14 Семен Семенович
Сколько стоит 1 час счастья?
Накануне 23 февраля я вышел из дому как обычно рано. На работу спешил. Мужчина шедший впереди меня что-то увидел под ногами, хотел вернуться и подобрать, но увидел меня и передумал. Пошёл дальше. Дойдя до того места я тоже невольно обернулся: на снегу, чуть намокшие лежали 100 евро… Одной бумажкой… Бумажка была сложена пополам, но от этого своей привлекательности не потеряла. Я скромничать не стал. Наклонился и поднял. Рассматривать её на качество не было ни времени (на работу спешил), ни удобств (темновато в подмосковье по утрам) – положил в нагрудный карман рубашки. Купюра была влажная и всю дорогу до офиса своей влагой «согревала» мне душу. Согласитесь – классный подарок на 23февраля. Приехал, сел за рабочий стол, напялил очки – устроил осмотр. Всё-таки не настоящая! Так и написано (по русски)- средством платежа не является. Жаль. Но я ей (купюре) благодарен. Полтора часа чувствовал себя счастливым человеком. Не так уж и дорого… За полученное удовольствие…
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Семен Семенович Горбунков 16.01.2015 19:18 Семен Семенович
Всё правильно, но не про нас.
Это не будет репост. Фактически не будет. Но всё же… Спасибо Татьяне Федоткиной. Именно её статья в МК (московском комсомольце) «пробудила» во мне слегка забытые чувства. Те чувства, которые испытывает человек перед увольнением. … Если у него такой опыт уже есть. У меня есть! Большой. Такой большой, что желать никому не буду. Но сначала цитаты из Т.Федоткиной: «Еще недавно, когда нефть стоила 100 долларов за баррель, в России появился принципиально новый профессиональный цех людей, чья сфера деятельности востребована, что называется, «от хорошей жизни». Всевозможные карьерные коучи, аккаунт-менеджеры, рекрутмены, дизайнеры-фрилансеры, личные стилисты и помощники западных руководителей — люди, в чьи профессиональные обязанности входит стильно и дорого выглядеть, знать основы психологии, уметь общаться на иностранном (лучше на двух) языках, владеть компьютером на уровне уверенного пользователя, быть коммуникабельным и легким на подъем. Читать далее
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Семен Семенович Горбунков 12.01.2015 19:41 Семен Семенович
Я полтора года не был в Крыму
Симферопольский аэропорт встретил меня теплым приятным ветерком при покрытых льдом лужах и неработающей кассой междугородних автобусов. Было 1 января с.г., начало седьмого часа вечера. Аэропорт работал, самолёты приземлялись, встречающий и прилетающий народ толпился в соответствующих зонах и на свежем воздухе. Большинство садилось во встречающие их машины. Активно работали таксисты. Штатные и не очень… Общественный транспорт не ходил… Справа от темноты неработающей кассы междугородних автобусов светилась открытая дверь, где можно было получить предварительно заказанное легковое авто. Слева – работало окошечко городских (до ЖД вокзала) троллейбусов. Меня никто не встречал – не кому. Безрезультатно потоптавшись минут 20 на остановке троллейбусов, принимаю решение достойное постоянного жителя: иду пешком! Как в молодые годы! Благо я действительно не в первый раз и куда и зачем (!) идти мне хорошо известно. Это сейчас я приезжал после 1,5 лет непосещения. Читать далее
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Семен Семенович Горбунков 27.12.2014 14:00 Семен Семенович
Китай и Индия сказали нефти НЕТ
Вчера узнал почему упала цена за бочку нефти. Я же не по этой части. Не профессионал так сказать. Что цена упала кричали все вокруг: телевизор, интернет, ... , ... знакомая тётка на базаре... Но никто не сказал ПОЧЕМУ упала. Сначала один умный дяденька по ТВ убедил меня, что это не заговор. Не договаривались США с Саудовской Аравией и с ОПЕК. Просто очередной период, вызванный перепроизводством: добывают больше, чем могут продать. Осталось непонятным ПОЧЕМУ. Как и почему это стало возможным так вот сразу и вдруг. Другой дяденька (и не один) обвинял террористов, создавших целое своё новое государство торгуя дешёвой нефтью, которой у них (якобы) просто завались - вот и продают по дешёвке. Закупая себе на полученные доллАры оружие и амуницию. Чем не причина перепроизводства? И политика примешана. И виноватых можно поискать. Я верил им обоим, ... но сомневался. Должна была быть другая, более веская причина. Вчера она "нашлась". То есть это я её узрел только вчера - не профессионал ведь. Читать далее
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Семен Семенович Горбунков 30.11.2014 23:43 Семен Семенович
Личность, как отражение эпохи
Реплика со ссылкой на Дюма-отца. Историю делает не власть и даже не экономические закономерности. Историю делают веселые и храбрые люди, «угадавшие» родиться когда нужно. Поймавшие своё провидение. Провидение – историческое равновесие, благодаря которому человечество продолжает существовать и выбирается из всех тупиков. Смотрите: миром правят король и кардинал. И каждый волен выбирать кому служить. Это не бог и дьявол. Не добро и зло, как можно подумать. Это два пути. Выбрав один, выбираешь свою правду и, соответственно, своё зло. Пошёл другим – получил другие (часто противоположные) ориентиры. В нашем случае одна сторона храбрецы, но авантюристы. Другая – блюстители порядка. Одни без других немыслимы. Представьте себе мир, в котором остались бы только мушкетёры короля – или только гвардейцы кардинала. Добру было бы нечего делать. Авантюризму – не с чем бороться. В мире Дюма это кажется невозможным, а в нашем современном? Разве не так? Читать далее
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Семен Семенович Горбунков 24.08.2014 23:13 Семен Семенович
Учите верблюдов хорошему !
Я не люблю рекламу. Сам этим стараюсь не заниматься и когда другие пристают, тоже не люблю. Поэтому не буду рассказывать где это. Захотите – сами найдёте. Возле одного ресторанчика в ближайшем подмосковье уже много лет пасётся верблюд. Самый настоящий двугорбый. Местная достопримечательность. Ресторанчик старый – лет 20 работает. И верблюд при нём всё это время. Давеча заезжали с приятелями пообедать. Спрашиваю бармена: сколько верблюду лет? Столько здесь живет. И зимой, и в дождь, ... Не болеет? Помялся бармен и рассказал, что прежнего верблюда пришлось сдать в зоопарк. За чем? Оказывается приобрёл от посетителей пагубную привычку пить пиво. Мог выпить ящик за один «присест». Приучили! Так сказать – чуть было не споили. Мало официантов спивается? И верблюды туда же? Приятели мои не сразу поверили. Сначала сомневались. А я вспомнил аналогичный случай, описанный в одной художественной книжке, которую читал в глубоком отрочестве. Позвольте процитирую: «Как только солдаты расселись и к небу потянулся сиреневый дымок папирос, к нам направился верблюд, который до этого пасся неподалеку. Читать далее
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Семен Семенович Горбунков 18.07.2014 16:42 Семен Семенович
Алматы. Есть чему поучиться украинцам.
Моё первое впечатление об Алматы – абсолютно двуязычный город. Местные уверяют, что это относится ко всей стране. Я не могу это опровергать. Да и желания не имею. Я видел только Алматы. (Здесь и далее все фото мои. Собственные) Здесь мирно сосуществуют казахи (53 %) и русские (33 %). С такой двуязычностью согласны уйгуры (5 %), татары (2 %), корейцы (2 %) и все остальные (до 5%). Видел я и другие двуязычные страны и города. Тот же Киев, Минск. Но то были славяне. В Украине, даже если названия улиц написаны по-украински, жители могут говорить ТОЛЬКО по-русски. В Беларуси русских надписей мало и говорят чаще всего на родном, но если кто-то заговорит по-русски – все всё понимают и разговор поддержат. В Алматы не так. Там всё на двух языках! Названия улиц, дорожные указатели, … правила проезда в общественном транспорте, … Не говоря уже об официальных вывесках госучреждений. Даже футбол комментируют сразу два телекомментатора. Сначала один говорит на одном языке, потом другой продолжает на втором. Читать далее
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Семен Семенович Горбунков 23.04.2014 19:56 Семен Семенович
Личность и толпа
Есть ли в толпе Личность? Могут несколько личностей считаться толпой? Я давным-давно знаю, что как только в одном месте начинает собираться большое количество людей, индивидуальность каждого пропадает. Она как бы нивелируется до среднего уровня. Усредняется. Люди с более высокой психологической организацией опускаются до уровня среднестатистического чела. А с более низкой? Их психологическая организация повышается? Может быть отсюда «растут» ноги площадной демократии? Из желания малообразованных юнитов стать выше? Получать коллективное разрешение на свои низменные поступки? Как должен вести себя интеллигентный человек в условиях такой площадной (по современному - майданной) демократии? Толпа никогда не стремиться к правде. Она отворачивается от очевидности, которая ей не нравится, и предпочитает поклоняться заблуждениям и иллюзиям. Толпа не рассуждает и не обдумывает. Она принимает или отбрасывает идеи целиком. Она не переносит ни споров, ни противоречий. Читать далее
13 Комментировать

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