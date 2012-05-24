Как я ходил в Фейсбук.

Но после этого

Однажды, общаясь на форуме Call-центров (КЦ) с представителями украинской диаспоры, я получил приглашение «записаться» в «содружество Fasebook», якобы самое прогрессивное из имеющихся в начале 21 века. Звучало это примерно так: «».Признаю свою ошибку – поддался… Тем более, что Айрат (авторитетный в мире КЦ специалист) приглашение поддержал: «...»Я хоть всячески открещиваюсь от титула «вендор», всё же клюнул – решил попробовать поискать своё – ЗАПИСАЛСЯ.. Скромно и со вкусом.Про пенсию промолчал, но там и не спрашивали – может не рассчитывали на такой возраст… День рождения указал, про образование написал и, даже, девичью фамилию собаки в качестве секретного слова. Хотя казалось бы, зачем нужно им всем знать – где я родился, в какой церкви крестился? … Был бы человек хороший! Верно?Но раз надо – значит – пожалуйста, получите. Читайте! Завидуйте! Я Гражданин! А не какая-нибудь, гражданка!Стало быть, регистрация прошла успешно!Первым делом я к приглашающей стороне – привет! Вызывали?Гляжу – у неё друзей… больше тысячи. У моей знакомой дворняги блох меньше.Спрашиваю: как в такой ораве разбираетесь? Это же не друзья, случайные попутчики какие-то?Она: ничего, привыкла. И вы тоже – гоп до кучи!Не-е-е, думаю. Так не пойдет – их вон скока!Надо постараться в эту кучу не вляпаться! А то потом всю оставшуюся жизнь отмываться придется.Стал выбирать, к какой бы толпе примкнуть. Чтоб невзначай не затоптали. Выбрал ту, из которой приглашение получил (до сих пор не могу вспомнить правильное название) – пусть будет Ассоциация аутсорсинговых Call-центров Украины. Всего-то 19 участников (чуть не написал – членов). Подходит! Пойду постучусь. Куда там! Стучаться НЕКУДА! Ни кнопки «войти», ни «подать заявление».… Обращаюсь к вызывавшей стороне: «Чё делать?»Ответ – нажмите «Класс! Еще не вошел, а УЖЕ ДОЛЖНО ВСЁ НРАВИТСЯ? Как это всё по-украински…С грехом пополам записался в «любители» этой ассоциации. Заодно и в Клуб руководителей колл-центров Украинской ассоциации директ маркетинга (строго по рекомендации – так не берут).Стал регулярно посещать. То есть ежедневно заглядывать на соответствующие страницы. Неделю посещаю, вторую… Тишина.У руководителей КЦ хоть какие-никакие новости бывают. Чаще всего рекламного характера: приходите сюда, смотрите недорого вот это… На ежемесячные заседания в ресторан «Масонская ложа» опять-таки приглашают. В группе аутсоусеров – как в мавзолее: паутины еще нет, но формалин на лицо.Спрашиваю: кроме сбора членских взносов, делаете чё?Кто-то отвечает: а что еще нужно что-то делать?Ладно. Начал сам кое-какую инфу подбрасывать. Ссылочки давать – развивайтесь мол.Ирина Величко откликнулась – поделилась мыслями об исследовании, с которого всё началось. Честно писала, откровенно. Как всегда. Я эту переписку частично цитировал на форуме CRMonLINE. Последняя 12-ая страница дискуссии/Один разок Denis Duvin поддержал. На эту же тему.Разве, что периодически кто-нибудь пытался «затащить» к себе в друзья (кроме Айрата и Тёмкина все получили отказ) даприходилось подтверждать своё право участия - высылались запросы о подтверждении моей искренности: контрольный вопрос-ответ-живите.Все бы ничего, но Вы же меня знаете!В конце-концов на одно рекламное приглашение в Клубе руководителей колл-центров задал антиресный вопрос: «?» (Такая была цена участия в мероприятии. Курс: "Аудит и оптимизация деятельности Контактных Центров на базе стандарта EN-15838")И чтоб вы думали?Пробую войти – не тут-то было! Не пускают! «…»Пробую пройти процедуру снятия блокировки:– пожалуйста.– пожалуйста (я же еще не совсем маразматик).Дальше.– извольте тож..»Может вам еще тарелочку с голубой каемочкой на которой ключ от квартиры лежит?!Чего-чего, а этого они от меня не дождутся!Вот если бы они сначала показали аналогичный скан документа, который выдан жалобоподатчику?Причем так, что его домашний адрес, телефон, семейное положение и вероисповедание было «легко читаемо».Вот тогда бы я подумал: