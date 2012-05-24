Как я ходил в Фейсбук.

Однажды, общаясь на форуме Call-центров (КЦ) с представителями украинской диаспоры, я получил приглашение «записаться» в «содружество Fasebook», якобы самое прогрессивное из имеющихся в начале 21 века. Звучало это примерно так: «социальные сети дают намного больше разнообразных функций, которых нет у форумов, давайте к нам - в соц.сети, там продолжим обсуждение».
Признаю свою ошибку – поддался… Тем более, что Айрат (авторитетный в мире КЦ специалист) приглашение поддержал: «Мы на фейсбуке активно ведем общение. Вместе с тем, каждый вендор открывает в соцсетях свое...»
Я хоть всячески открещиваюсь от титула «вендор», всё же клюнул – решил попробовать поискать своё – ЗАПИСАЛСЯ. Под своим именем, и фамилию не изменил, и отчество оставил – так же как здесь числюсь, так и там записался – Семен Семенович Горбунков. Скромно и со вкусом.
Про пенсию промолчал, но там и не спрашивали – может не рассчитывали на такой возраст… День рождения указал, про образование написал и, даже, девичью фамилию собаки в качестве секретного слова. Хотя казалось бы, зачем нужно им всем знать – где я родился, в какой церкви крестился? … Был бы человек хороший! Верно?
Но раз надо – значит – пожалуйста, получите. Читайте! Завидуйте! Я Гражданин! А не какая-нибудь, гражданка!
Стало быть, регистрация прошла успешно!
Первым делом я к приглашающей стороне – привет! Вызывали?
Гляжу – у неё друзей… больше тысячи. У моей знакомой дворняги блох меньше.
Спрашиваю: как в такой ораве разбираетесь? Это же не друзья, случайные попутчики какие-то?
Она: ничего, привыкла. И вы тоже – гоп до кучи!
Не-е-е, думаю. Так не пойдет – их вон скока! А я то - ОДИН! Нет больше такого! И не будет!
Надо постараться в эту кучу не вляпаться! А то потом всю оставшуюся жизнь отмываться придется.
Стал выбирать, к какой бы толпе примкнуть. Чтоб невзначай не затоптали. Выбрал ту, из которой приглашение получил (до сих пор не могу вспомнить правильное название) – пусть будет Ассоциация аутсорсинговых Call-центров Украины. Всего-то 19 участников (чуть не написал – членов). Подходит! Пойду постучусь. Куда там! Стучаться НЕКУДА! Ни кнопки «войти», ни «подать заявление».
… Обращаюсь к вызывавшей стороне: «Чё делать?»
Ответ – нажмите «Мне нравится Ассоциация аутсорсинговых Call-центров Украины!»
Класс! Еще не вошел, а УЖЕ ДОЛЖНО ВСЁ НРАВИТСЯ? Как это всё по-украински…
С грехом пополам записался в «любители» этой ассоциации. Заодно и в Клуб руководителей колл-центров Украинской ассоциации директ маркетинга (строго по рекомендации – так не берут).
Стал регулярно посещать. То есть ежедневно заглядывать на соответствующие страницы. Неделю посещаю, вторую… Тишина.
У руководителей КЦ хоть какие-никакие новости бывают. Чаще всего рекламного характера: приходите сюда, смотрите недорого вот это… На ежемесячные заседания в ресторан «Масонская ложа» опять-таки приглашают. В группе аутсоусеров – как в мавзолее: паутины еще нет, но формалин на лицо.
Спрашиваю: кроме сбора членских взносов, делаете чё?
Кто-то отвечает: а что еще нужно что-то делать?
Ладно. Начал сам кое-какую инфу подбрасывать. Ссылочки давать – развивайтесь мол.
Ирина Величко откликнулась – поделилась мыслями об исследовании, с которого всё началось. Честно писала, откровенно. Как всегда. Я эту переписку частично цитировал на форуме CRMonLINE. Последняя 12-ая страница дискуссии/
Один разок Denis Duvin поддержал. На эту же тему.
Вот и всё чем могу похвастаться за 1,5 месяца.
Разве, что периодически кто-нибудь пытался «затащить» к себе в друзья (кроме Айрата и Тёмкина все получили отказ) да 2 раза приходилось подтверждать своё право участия - высылались запросы о подтверждении моей искренности: контрольный вопрос-ответ-живите.
Все бы ничего, но Вы же меня знаете! Сидеть хоть и в теплом, но болоте, Я не привык!
В конце-концов на одно рекламное приглашение в Клубе руководителей колл-центров задал антиресный вопрос: «Ну как? Сходили? Не зря потратили 6000 гривен?» (Такая была цена участия в мероприятии. Курс: "Аудит и оптимизация деятельности Контактных Центров на базе стандарта EN-15838")
И чтоб вы думали?
Заблокировали!
Пробую войти – не тут-то было! Не пускают! «Доступ к Вашему аккаунту был закрыт. Если у Вас возникли вопросы, Вы можете просмотреть нашу страницу…»
Пробую пройти процедуру снятия блокировки:
Напишите полное имя, отчество, фамилию – пожалуйста.
День, месяц, год рождения – пожалуйста (я же еще не совсем маразматик).
Дальше. Девичья фамилия вашей собаки – извольте тож.
Но после этого:
«отсканируйте и присовокупите к этой жалобе выданное властями удостоверение личности и удостоверьтесь, что указанные в нём Ваши полное имя, дата рождения и фотография ясно читаемы.»
Ага! Ща-а-а-аз!
Может вам еще тарелочку с голубой каемочкой на которой ключ от квартиры лежит?!
Чего-чего, а этого они от меня не дождутся!
Вот если бы они сначала показали аналогичный скан документа, который выдан жалобоподатчику?
Причем так, что его домашний адрес, телефон, семейное положение и вероисповедание было «легко читаемо».
Вот тогда бы я подумал: что лучше? скрыться от греха подальше или сканер поискать?
Комментарии 2
Но разве вы не заметили? Я не сам искал место, где можно потусоваться. Меня позвали люди одного со мною направления бизнеса. По их мнению в соц.сетях гораздо больше возможностей для такого (профессионального) общения.
Чего, кстати сказать, я совсем даже и не почувствовал.
Если вам известны в Гугле и ... как вы сказали? ...Линкедине (правильно? если по русски?) группы или содружества аналогичной направленности, буду вам признателен. Обязательно зайду посмотреть.