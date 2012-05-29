Зачем днём включать фары

Я таки понял кому это нужно!
Путешествовал недавно на машине. Заезжал в Белоруссию и Украину. Обратил внимание, что если встречная машина с включенными фарами – значит россиянин. Ехал туда, ехал обратно – никто из местных не включает. Только наши.
Задумался. Понятно, что у них нет такого в ПДД – днём фары в движении включать. Почему у нас есть? Зачем? Какой смысл?
Ведь не спроста наши гаишники этого добивались? Ведь какой-то «фикус-пикус» есть?
Кое-что я надумал. (Слава богу - через столько-то лет)
Может я и не прав, но так похоже на правду!
Все автомобилисты знают, что значит, когда встречные машины тебе сигналят фарами! Все! Практически во всех странах! (Ну или в большинстве стран)
Можно с этим бороться?
Боролись и не раз – бесполезно. Запрещай, не запрещай, штрафуй или палкой (полосатой) бей. Нельзя заставить народ гаишников любить! И мы с вами знаем почему!
Но если нельзя запретить, можно постараться «зло» уменьшить.
Обращали внимание, когда встречная машина с зажженными фарами идет по плохой дороге кажется, что вам сигналят?
Если фары не горят – хорошая дорога или плохая – без разницы. Проехал мимо и всё.
А, если свет включен, создаётся эффект «мигания». Именно на плохой дороге.
Вот и весь фикус-пикус! Учитывая качество российских дорог…
Поэтому хохлы и белорусы не спешат вводить аналогичное требование для своих водителей.
На их дорогах это не актуально!
Комментарии 7
Ну да... На Украине не разгонишься, там братьям Дай радар непривычен
Батька, помню, выступал противником этой моды. Может электричество экономил, но скорее из серии "Баба Яга против".
Значит, Гайцы и Даишники не смогли доказать своим "батькам", что это снижает аварийность?
Наверное я ближе к Лукашенко - не столько сомневаюсь в западной статистике, сколько не доверяю "своим" гаишникам.
Но в Украине зачастую борятся гораздо проще, наставят постов по пять штук один за другим через каждые 200 метров...
И тут хоть мигай, хоть не мигай.
Особенности национальных дайцов!
А от качества дорог получал удовольствие. Значительно больше, чем в России.