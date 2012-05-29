Вход
Профиль Блог Лента Активность

Зачем днём включать фары

29.05.2012 14:17 7 3 300 просмотров
Я таки понял кому это нужно!
Путешествовал недавно на машине. Заезжал в Белоруссию и Украину. Обратил внимание, что если встречная машина с включенными фарами – значит россиянин. Ехал туда, ехал обратно – никто из местных не включает. Только наши.
Задумался. Понятно, что у них нет такого в ПДД – днём фары в движении включать. Почему у нас есть? Зачем? Какой смысл?
Ведь не спроста наши гаишники этого добивались? Ведь какой-то «фикус-пикус» есть?

Кое-что я надумал. (Слава богу - через столько-то лет) smile:scratch:
Может я и не прав, но так похоже на правду!

Все автомобилисты знают, что значит, когда встречные машины тебе сигналят фарами! Все! Практически во всех странах! (Ну или в большинстве стран)

Можно с этим бороться?
Боролись и не раз – бесполезно. Запрещай, не запрещай, штрафуй или палкой (полосатой) бей. Нельзя заставить народ гаишников любить! И мы с вами знаем почему!
Но если нельзя запретить, можно постараться «зло» уменьшить.

Обращали внимание, когда встречная машина с зажженными фарами идет по плохой дороге кажется, что вам сигналят?
Если фары не горят – хорошая дорога или плохая – без разницы. Проехал мимо и всё.
А, если свет включен, создаётся эффект «мигания». Именно на плохой дороге.

Вот и весь фикус-пикус! Учитывая качество российских дорог…
Поэтому хохлы и белорусы не спешат вводить аналогичное требование для своих водителей.
На их дорогах это не актуально!

Комментарии 7

Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Необычная версия smile:)
Ну да... На Украине не разгонишься, там братьям Дай радар непривычен smile:)
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Рассказываю. Традиция ездить с ближним светом пришла из Европы. Машины становятся заметнее, снижается аварийность. Проверено многолетними экспериментами. За отсутствие ближнего света штрафуют, ну или предупреждают (как меня в Финляндии). Так ездят все - от Норвегии до Сан Марино.

Батька, помню, выступал противником этой моды. Может электричество экономил, но скорее из серии "Баба Яга против".
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Жаль. Я так надеялся стать первооткрывателем ...
smile:painful:
Значит, Гайцы и Даишники не смогли доказать своим "батькам", что это снижает аварийность?
smile;) Наверное я ближе к Лукашенко - не столько сомневаюсь в западной статистике, сколько не доверяю "своим" гаишникам.
axtrace  (axtrace)
#
Абсолютно согласен. Помню, когда внедрили этот закон, обратил внимание, что при обгоне машины стали более заметны.
Денис  (hellman)
#
Про дороги конечно приятно слышать smile:D smile:D smile:D
Но в Украине зачастую борятся гораздо проще, наставят постов по пять штук один за другим через каждые 200 метров...
И тут хоть мигай, хоть не мигай.
Особенности национальных дайцов! smile;)
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
"Плотность" постов ДАИ наверное выше, но я таки неудобств от этого не испытывал.
А от качества дорог получал удовольствие. Значительно больше, чем в России.
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения