Зачем днём включать фары

Я таки понял кому это нужно!Путешествовал недавно на машине. Заезжал в Белоруссию и Украину. Обратил внимание, что если встречная машина с включенными фарами – значит россиянин. Ехал туда, ехал обратно – никто из местных не включает. Только наши.Задумался. Понятно, что у них нет такого в ПДД – днём фары в движении включать. Почему у нас есть? Зачем? Какой смысл?ВедьВедь какой-то «фикус-пикус» есть?Кое-что я надумал. (Слава богу - через столько-то лет)Может я и не прав, но так похоже на правду!Все автомобилисты знают, что значит, когда встречные машины тебе сигналят фарами! Все! Практически во всех странах! (Ну или в большинстве стран)Можно с этим бороться?Боролись и не раз – бесполезно. Запрещай, не запрещай, штрафуй или палкой (полосатой) бей.! И мы с вами знаем почему!Но если нельзя запретить, можно постараться «зло» уменьшить.Обращали внимание, когда встречная машина с зажженными фарами идет по плохой дороге кажется, что вам сигналят?Если фары не горят – хорошая дорога или плохая – без разницы. Проехал мимо и всё.А, если свет включен, создаётся эффект «мигания». Именно на плохой дороге.Вот и весь фикус-пикус! Учитывая качество российских дорог…Поэтому хохлы и белорусы не спешат вводить аналогичное требование для своих водителей.