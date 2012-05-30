Хочется просто рвать и метать, рвать и метать.

что-то не работает после вашего прихода

Отклонение от согласованного плана

Невыполнение регламента проверки

никто, ничего не объяснил

после того, как ваш сотрудник садился за мой компьютер

после вашего прихода

все как было до вашего прихода

Повторное обращение клиента

хамское отношение со стороны инженера

Это я про АйТи-шников!Хорошие в общем-то ребята. Особенно индивидуально.Но организованности и дисциплинированности – НИКАКОЙ.И, главное, уверенны в своей – нет не непогрешимости – в безнаказанности. Правильнее даже сказать – в отсутствии повода для наказания.. Ну не придумали им такого!Лазая вчера по просторам Инета, наткнулся на интересную тему о том, за что нужно штрафовать сотрудников техподдержки.. Без размеров штрафов, естественно. Хотел бы услышать мнения других: всё ли правильно? Может чего не хватает?