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Интернет-банк и уроки Крымской войны. 1 часть

05.06.2012 13:44 2 1 340 просмотров
вместо предисловия Индивидуальные симптомы общей болезни.

Понятно, что про всех специалистов говорить нельзя. Да и не про специалистов пойдет речь! А про НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД к решению задачи.

Один из Интернет провайдеров трижды пытался перейти на новый формат своего основного сайта. Я это наблюдал «на собственной шкуре». До сего момента что у них было на сайте я не обращал внимания. Находил «Войти в личный кабинет» и всё. Там любую нужную для меня инфу получал: когда прошли платежи, сколько платить в следующий раз, и т.п.
В один день захожу и вижу: «Для перехода в новый дизайн личного кабинета, нажмите сюда». А старый? Нету! Ладно. Нажимаю «Сюда» - логин, пароль – ок – вошёл! Ничего в личном кабинете нет! Только во весь экран реклама новой услуги! Да «Отправить сообщение».

Возвращаюсь на главную страницу, нахожу телефон – звоню. Да, говорят, действительно, работы по переводу всех личных кабинетов на новый дизайн завершены.
Я: Так там же ничего нет!
ОНИ: Не знаем. У нас всё есть!
Я: Как всё есть? Где «Это»? Где «Вот это»? А там еще было «Так». И было «Вот эдак» Где это всё?
ОНИ: Да, действительно нету. Сейчас узнаем.
(пауза 5 мин) Возвращается. Оказывается не все разделы корректно работают и их отключили… На некоторое время.

НЕМАЯ СЦЕНА. Это у меня. smile:o
У них как бы вроде и ничего. Не только шока, даже эмоций никаких. Вроде так и должно быть.

Спрашиваю, а старый дизайн можно вернуть?
Ответ: нет, перешли окончательно.

Вот так! Новый глючит (причем все разделы, кроме отправки писем), а старый уже не работает. Отключили. (Позже 3 раза включали опять)

Пытаюсь отправить письмо, хоть и гневное, но достаточно вежливое – написал (не сохранил), нажимаю «отправить» - пауза 10 мин., затем выходит сообщение «Ошибка. Попробуйте повторить позже».
smile:scratch: Блин! Выждал сколько смог. Пишу опять (уже запомнил). Тот же результат! И в третий раз! И в четвертый. В конце концов пишу одно слово: «Бараны».
smile:jokingly: Бац: «Ваше сообщение успешно отправлено».
Да? Тогда вставляю сохраненный текст и опять отправляю - «Ошибка. Попробуйте повторить позже»…
С горяча опять пишу грубость: «Технари ваши – бараны» - «Ваше сообщение успешно отправлено».

smile:rofl: Это что пароль такой? Без него ни одно письмо отправить нельзя?

Продолжение следует. (скоро)

Комментарии 2

Юрий Улитин  (menY)
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Напомнило как я машину хотел поставить на ТО у одного дилера через интернет smile:o . Думаю вся загвоздка в количестве букв в сообщении smile:vnature:
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Очень может быть.
Может ошибка действительно детская, учитывая что больше ничего не было.
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