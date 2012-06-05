Интернет-банк и уроки Крымской войны. 1 часть

Я

ОНИ

Я

ОНИ

вместо предисловияПонятно, что про всех специалистов говорить нельзя. Да ик решению задачи.Один из Интернет провайдеров трижды пытался перейти на новый формат своего основного сайта. Я это наблюдал «на собственной шкуре». До сего момента что у них было на сайте я не обращал внимания. Находил «» и всё. Там любую нужную для меня инфу получал: когда прошли платежи, сколько платить в следующий раз, и т.п.В один день захожу и вижу: «». А старый? Нету! Ладно. Нажимаю «Сюда» - логин, пароль – ок – вошёл!! Только во весь экран реклама новой услуги! Да «».Возвращаюсь на главную страницу, нахожу телефон – звоню. Да, говорят, действительно, работы по переводу всех личных кабинетов на новый дизайн завершены.: Так там же ничего нет!: Не знаем. У нас всё есть!: Как всё есть? Где «Это»? Где «Вот это»? А там еще было «Так». И было «Вот эдак» Где это всё?: Да, действительно нету. Сейчас узнаем.(пауза 5 мин) Возвращается. Оказывается не все разделы корректно работают и их отключили… На некоторое время.НЕМАЯ СЦЕНА. Это у меня.У них как бы вроде и ничего. Не только шока, даже эмоций никаких. Вроде так и должно быть.Спрашиваю, а старый дизайн можно вернуть?Ответ: нет, перешли окончательно.Вот так! Новый глючит (причем все разделы, кроме отправки писем), а старый уже не работает. Отключили. (Позже 3 раза включали опять)Пытаюсь отправить письмо, хоть и гневное, но достаточно вежливое – написал (не сохранил), нажимаю «» - пауза 10 мин., затем выходит сообщение «Ошибка. Попробуйте повторить позже».Блин! Выждал сколько смог. Пишу опять (уже запомнил). Тот же результат! И в третий раз! И в четвертый. В конце концов пишу одно слово: «Бараны».Бац: «Ваше сообщение успешно отправлено».Да? Тогда вставляю сохраненный текст и опять отправляю - «»…С горяча опять пишу грубость: «» - «».Это что пароль такой? Без него ни одно письмо отправить нельзя?. (скоро)