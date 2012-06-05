Интернет-банк и уроки Крымской войны. 1 часть

вместо предисловия Индивидуальные симптомы общей болезни.
Понятно, что про всех специалистов говорить нельзя. Да и не про специалистов пойдет речь! А про НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД к решению задачи.
Один из Интернет провайдеров трижды пытался перейти на новый формат своего основного сайта. Я это наблюдал «на собственной шкуре». До сего момента что у них было на сайте я не обращал внимания. Находил «Войти в личный кабинет» и всё. Там любую нужную для меня инфу получал: когда прошли платежи, сколько платить в следующий раз, и т.п.
В один день захожу и вижу: «Для перехода в новый дизайн личного кабинета, нажмите сюда». А старый? Нету! Ладно. Нажимаю «Сюда» - логин, пароль – ок – вошёл! Ничего в личном кабинете нет! Только во весь экран реклама новой услуги! Да «Отправить сообщение».
Возвращаюсь на главную страницу, нахожу телефон – звоню. Да, говорят, действительно, работы по переводу всех личных кабинетов на новый дизайн завершены.
Я: Так там же ничего нет!
ОНИ: Не знаем. У нас всё есть!
Я: Как всё есть? Где «Это»? Где «Вот это»? А там еще было «Так». И было «Вот эдак» Где это всё?
ОНИ: Да, действительно нету. Сейчас узнаем.
(пауза 5 мин) Возвращается. Оказывается не все разделы корректно работают и их отключили… На некоторое время.
НЕМАЯ СЦЕНА. Это у меня.
У них как бы вроде и ничего. Не только шока, даже эмоций никаких. Вроде так и должно быть.
Спрашиваю, а старый дизайн можно вернуть?
Ответ: нет, перешли окончательно.
Вот так! Новый глючит (причем все разделы, кроме отправки писем), а старый уже не работает. Отключили. (Позже 3 раза включали опять)
Пытаюсь отправить письмо, хоть и гневное, но достаточно вежливое – написал (не сохранил), нажимаю «отправить» - пауза 10 мин., затем выходит сообщение «Ошибка. Попробуйте повторить позже».
Блин! Выждал сколько смог. Пишу опять (уже запомнил). Тот же результат! И в третий раз! И в четвертый. В конце концов пишу одно слово: «Бараны».
Бац: «Ваше сообщение успешно отправлено».
Да? Тогда вставляю сохраненный текст и опять отправляю - «Ошибка. Попробуйте повторить позже»…
С горяча опять пишу грубость: «Технари ваши – бараны» - «Ваше сообщение успешно отправлено».
Это что пароль такой? Без него ни одно письмо отправить нельзя?
Продолжение следует. (скоро)
Комментарии 2
Может ошибка действительно детская, учитывая что больше ничего не было.