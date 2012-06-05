Интернет-банк и уроки Крымской войны. Часть 2

Историческая
Всем мало-мальски образованным людям известно, что была такая – Крымская война. Многим известны подробности: события, даты, герои и проч.
Кое-кто помнит, что у этой войны были Уроки, в своём большинстве для Российского государства плачевные. Пришлось властям принимать кардинальные меры. Ломать установленные правила, нормы, законы. В частности известным последствием Крымской войны стала отмена крепостного права. Но про это я говорить не буду. По-крайней мере не сегодня.
Были Уроки и не такие значительные. Более профессиональные. Особенно в военном деле. В том числе и положительные. Вот об одном таком я и буду говорить.
Среди героев той войны более других известны Корнилов, Истомин и Нахимов. Три адмирала возглавлявших оборону Севастополя и погибших.
Три адмирала… Адмирал морское звание. Ему бы в плавания ходить. Морские баталии устраивать. А он сухопутной обороной занимается. Зачем? Что в Севастополе в то время не было сухопутных войск?
Были. И в начала обороны, и после. Может, не было достойных сухопутных генералов? Были! Например, генерал-лейтенант Хрулёв (кстати, не менее любимый войсками, чем Нахимов или Корнилов). Был и не любимый, но от этого не менее авторитетный генерал-аншеф (фельдмаршал) Меньшиков. Он же генерал-губернатор.
Однако оборона города была поручена именно морскому адмиралу. А когда его убили, назначили другого. Опять не генерала - адмирала. И в третий раз тоже. Назначили бы и в четвертый, если бы было что оборонять. Почему?
Потому, что Севастополь - это прежде всего порт! База Черноморского флота России. Её нужно оборонять. Чтобы Флот был.
Что сделал бы сухопутный генерал, получив в командование все войска гарнизона? Увел бы их в горы! Там обороняться легче. А город? А Флот? Это не его дело. Он должен думать о стратегии. Об изматывании противника и проч. Разве стал в 812 году Кутузов защищать Москву? Зачем? С потерей одного города, даже Москвы, война не заканчивается!
Поэтому в Севастополе военно-морскую базу защищал моряк. Ему нужно было сохранить флот! А сколько для этого требовалось сухопутных полков, пушек и человеческих жизней – пусть считают генералы. Это их работа. Этому их в военных академиях и учат. Оборону морской базы должен возглавлять моряк, а пехота, артиллерия, кавалерия и др., выполняя его волю, только делают свою работу.
Так было тогда в Крыму. Точно так же было в Порт-Артуре в 1905, в Одессе в 41, в том же Севастополе в 41-42.
Это и есть тот положительный Урок, о котором я хотел рассказать.
Конец 2 части. Продолжение следует. (скоро)
Комментарии 4
Наконец, пагубно отражалось на боеспособности русской армии убийственное состояние транспорта и путей сообщения. Из центра на юг страны не было ни одной не только железной, но даже шоссейной дороги. Войска проделывали тысячеверстные переходы пешком, оружие, боеприпасы и снаряжение перевозились на волах, многие из которых околевали в дороге, трупы их тонули в грязи, и по ним проходили обозы. Легче было доставить солдат в Крым из Англии или Франции, чем из центра России.
Русскими войсками командовал в Крыму тот самый николаевский фаворит князь А. С. Меншиков, который, хотя и был генералом и адмиралом, не знал, как следует, ни военного, ни морского дела. Тем не менее, совмещая в себе одновременно военно-морского министра, сухопутного главкома в Крыму, командующего Черноморским флотом и генерал-губернатора Финляндии, он считал себя авторитетнейшим специалистом по делам войн как на суше, так и на море, а тех, кто был чином ниже его (Нахимова, в частности) , ни во грош не ставил.
B течение пяти дней (с 2 по 6 сентября) 62-тысячная союзная армия на 360 судах беспрепятственно высадилась близ Евпатории, а затем двинулась на юг, к Севастополю—главному опорному пункту России в Крыму. Очень помогла им феноменальная беспечность русского главнокомандующего Меншикова. После битвы на Альме Меншиков отступил к Севастополю, а затем к Бахчисараю, бросив Севастополь на произвол судьбы.
Итого: судьба Севастополя решалась в сухопутных боях, при этом большая часть сухопутной армии ушла из города. Меншиков, в придачу к полной бездарности как дипломатической, так и военной, никаким авторитетом не пользовался ни в армии, ни на флоте. Указанные адмиралы в этой ситуации стали руководителями обороны как старшие начальники в гарнизоне. Что прописано в уставах вооруженных сил всех государств - при отсутствии назначенного начальника командование принимает старший по должности, при равенстве - старший по званию. Сей принцип был известен и в русской армии в том числе задолго до Крымской войны.
Вы не согласны с тем, что обороной военно-морской базы должен руководить моряк
или,
что это урок именно Крымской войны?
2 В России всегда были и талантливые генералы, и хорошие дороги, и зажравшиеся купцы, и воры-подрядчики, в том числе и в строительстве дорог. Вопрос не в их наличии или количестве или в соотношении умников/дураков, а в желании увидеть либо одно, либо другое.
3 Дискуссии не наблюдается. Дискуссия - это обмен знаниями. Из Вашего текста знаний почерпнуть не получается. Засим прощаюсь, не вижу смысла кормить тролля.
2. Без комментариев.
3. Согласен. Бывайте здоровы.