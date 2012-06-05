Интернет-банк и уроки Крымской войны. Часть 2

Историческая



Всем мало-мальски образованным людям известно, что была такая – Крымская война. Многим известны подробности: события, даты, герои и проч.

Кое-кто помнит, что у этой войны были Уроки, в своём большинстве для Российского государства плачевные. Пришлось властям принимать кардинальные меры. Ломать установленные правила, нормы, законы. В частности известным последствием Крымской войны стала отмена крепостного права. Но про это я говорить не буду. По-крайней мере не сегодня.



Были Уроки и не такие значительные. Более профессиональные. Особенно в военном деле. В том числе и положительные. Вот об одном таком я и буду говорить.



Среди героев той войны более других известны Корнилов, Истомин и Нахимов. Три адмирала возглавлявших оборону Севастополя и погибших.

Три адмирала… Адмирал морское звание. Ему бы в плавания ходить. Морские баталии устраивать. А он сухопутной обороной занимается. Зачем? Что в Севастополе в то время не было сухопутных войск?



Были. И в начала обороны, и после. Может, не было достойных сухопутных генералов? Были! Например, генерал-лейтенант Хрулёв (кстати, не менее любимый войсками, чем Нахимов или Корнилов). Был и не любимый, но от этого не менее авторитетный генерал-аншеф (фельдмаршал) Меньшиков. Он же генерал-губернатор.



Однако оборона города была поручена именно морскому адмиралу. А когда его убили, назначили другого. Опять не генерала - адмирала. И в третий раз тоже. Назначили бы и в четвертый, если бы было что оборонять. Почему?

Потому, что Севастополь - это прежде всего порт! База Черноморского флота России. Её нужно оборонять. Чтобы Флот был.



Что сделал бы сухопутный генерал, получив в командование все войска гарнизона? Увел бы их в горы! Там обороняться легче. А город? А Флот? Это не его дело. Он должен думать о стратегии. Об изматывании противника и проч. Разве стал в 812 году Кутузов защищать Москву? Зачем? С потерей одного города, даже Москвы, война не заканчивается!

Поэтому в Севастополе военно-морскую базу защищал моряк. Ему нужно было сохранить флот! А сколько для этого требовалось сухопутных полков, пушек и человеческих жизней – пусть считают генералы. Это их работа. Этому их в военных академиях и учат. Оборону морской базы должен возглавлять моряк, а пехота, артиллерия, кавалерия и др., выполняя его волю, только делают свою работу.

Так было тогда в Крыму. Точно так же было в Порт-Артуре в 1905, в Одессе в 41, в том же Севастополе в 41-42.

Это и есть тот положительный Урок, о котором я хотел рассказать.



Конец 2 части . Продолжение следует. (скоро)