Интернет-банк и Уроки крымской войны. (часть 3)

Наше время.

Наши люди, наши банки, наши особенности решения стоящих задач.



Банк Й. (Почему «Й»? Правильно, чтоб никто не догадался)

Банк не из ТОПовых, но и не последний. Хочет идти в ногу со временем. (А кто не хочет?) Что сейчас для банков самое «со временем»? Ну, такое чтобы самое-самое? Правильно – Интернет-банк! (И-Б для краткости)



Между уважаемыми людьми из руководства банка Й в своё время повис вопрос - Что такое И-Б?

Стока лет трудились. И факсов еще тогда не было, и интернета не было, а клиентов обслуживали! Одного телефона хватало! А тут И-Б… С чем его едят-то?



Это тоже самое, что банк-клиент (Б-К) – сказал кто-то – только для всех!

Да? - спросили руководители.

Точно - ответил главный АйТи-шник.

Ну, так у нас же есть?

Да, есть!

А из Б-К можно сделать И-Б?

Попробуем!

Что тебе для этого нужно?

Пару серверов по-новее да деньжат для новых сотрудников побольше. ОК?

Ок. А если найдутся те, кто будет сомневаться?

Да ладно…(следует взмах руки, означающий «Шапками закидаем!»)



Так или не так дело было, я абсолютно точно утверждать не могу – не присутствовал. Но когда первый раз услышал о таких планах поинтересовался – кто-нибудь уже прорабатывал к чему в итоге прийти должны?

Не твоё это дело – получил ответ. (Может эта шапка была и не первая, но она полетела в меня…)



Я по своей нынешней специальности близок к клиентскому обслуживанию. Как клиентов по телефону обслуживают знаю (и как это НУЖНО ДЕЛАТЬ – тоже). И как новшества сказываются на общем состоянии сервиса - представляю. Решил навести справки: с чего (обычно) начинают внедрение И-Б и чем (обычно) это заканчивается. Неутешительные получил справки – что негде взять таких данных!

Вот так!

Числится на банкиру в разделе «все банки» 456 банков. 28 из них предлагает 34 системы И-Б для юридических лиц, а 72 банка аналогичным образом - 114 сервисов для физических. А остальные? Про остальных (без малого 4 сотни банков) ничего не известно.



Неужели о И-Б даже не мечтают?

Мечтают. И многие даже пробовали. Меня об этом предупредили приятели по бизнесу. (Не путать с коллегами. Коллеги работают в одном с вами банке. Приятели по бизнесу – в одном бизнесе). Точных сведений получить не удалось, но показательные примеры (удачные и не очень) получил. Кто-то с этим работал, кем-то прорабатывались варианты… В общем, наскрёб кое-какое представление о том, что и как нужно делать. Для начала, конечно.



Говорю коллегам (уже по банку) – давайте, пока суть-да-дело, сделаем вот это.

Не, говорят. Не надо. Это нам не нужно. Не пригодится.

А вы как планируете?

А мы это не планируем. У нас этого не будет. (Еще одна шапка. Опять в меня)

А как будет?

Не знаем. Вот когда айти-шники сделают, тогда посмотрим. (Итого 3 шапки. И это только на мою голову)



Конец 3 части . Окончание, в котором будут соединены урок Крымской войны и Интернет-банк, следует. (Точно будет, но не завтра)