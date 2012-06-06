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Интернет-банк и Уроки крымской войны. (часть 3)

06.06.2012 20:26 17 1 687 просмотров
Наше время.
Наши люди, наши банки, наши особенности решения стоящих задач.

Банк Й. (Почему «Й»? Правильно, чтоб никто не догадался)
Банк не из ТОПовых, но и не последний. Хочет идти в ногу со временем. (А кто не хочет?) Что сейчас для банков самое «со временем»? Ну, такое чтобы самое-самое? Правильно – Интернет-банк! (И-Б для краткости)

Между уважаемыми людьми из руководства банка Й в своё время повис вопрос - Что такое И-Б?
Стока лет трудились. И факсов еще тогда не было, и интернета не было, а клиентов обслуживали! Одного телефона хватало! А тут И-Б… С чем его едят-то?

Это тоже самое, что банк-клиент (Б-К) – сказал кто-то – только для всех!
Да? - спросили руководители.
Точно - ответил главный АйТи-шник.
Ну, так у нас же есть?
Да, есть!
А из Б-К можно сделать И-Б?
Попробуем!
Что тебе для этого нужно?
Пару серверов по-новее да деньжат для новых сотрудников побольше. ОК?
Ок. А если найдутся те, кто будет сомневаться?
Да ладно…(следует взмах руки, означающий «Шапками закидаем!»)

Так или не так дело было, я абсолютно точно утверждать не могу – не присутствовал. Но когда первый раз услышал о таких планах поинтересовался – кто-нибудь уже прорабатывал к чему в итоге прийти должны?
Не твоё это дело – получил ответ. (Может эта шапка была и не первая, но она полетела в меня…)

Я по своей нынешней специальности близок к клиентскому обслуживанию. Как клиентов по телефону обслуживают знаю (и как это НУЖНО ДЕЛАТЬ – тоже). И как новшества сказываются на общем состоянии сервиса - представляю. Решил навести справки: с чего (обычно) начинают внедрение И-Б и чем (обычно) это заканчивается. Неутешительные получил справки – что негде взять таких данных!
Вот так!
Числится на банкиру в разделе «все банки» 456 банков. 28 из них предлагает 34 системы И-Б для юридических лиц, а 72 банка аналогичным образом - 114 сервисов для физических. А остальные? Про остальных (без малого 4 сотни банков) ничего не известно.

Неужели о И-Б даже не мечтают?
Мечтают. И многие даже пробовали. Меня об этом предупредили приятели по бизнесу. (Не путать с коллегами. Коллеги работают в одном с вами банке. Приятели по бизнесу – в одном бизнесе). Точных сведений получить не удалось, но показательные примеры (удачные и не очень) получил. Кто-то с этим работал, кем-то прорабатывались варианты… В общем, наскрёб кое-какое представление о том, что и как нужно делать. Для начала, конечно.

Говорю коллегам (уже по банку) – давайте, пока суть-да-дело, сделаем вот это.
Не, говорят. Не надо. Это нам не нужно. Не пригодится.
А вы как планируете?
А мы это не планируем. У нас этого не будет. (Еще одна шапка. Опять в меня)
А как будет?
Не знаем. Вот когда айти-шники сделают, тогда посмотрим. (Итого 3 шапки. И это только на мою голову)

Конец 3 части. Окончание, в котором будут соединены урок Крымской войны и Интернет-банк, следует. (Точно будет, но не завтра)

Комментарии 17

Алексей Кормилкин  (akormilkin)
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Вот первый комментарий ))

Есть у меня как у клиента (юр. лицо) ибанк фирмы Бифит. Ужасно неудобно и совершенно отвратительно реализован. Причина скорее всего в том, что для юр. лиц необходим токен с ЭЦП. А раз необходима ЭЦП, то ограничиваемся либо Java Applet, либо IExplorer+JavaScript. Второе я не встречал. Первое - ужасно по сути и реализации своей. Вот и получается, что формально ибанк для юрлиц это такая примочка, которая юрлицам как-раз-то и не нужна.
Не буду говорить за всех, но мой идеал Б-К - это встроенный прямо в 1C клиент, чтобы никуда не выходить и док-ты не экспорто-импортировать.

Совершенно отдельная тема ибанк для физиков (если конечно же это опять не Applet от Бифита). Эта тема вроде как даже горячая, но уж больно затратная и крайне неэффективная. В Америке в СитиБанке банк-клиентом пользуются 5% клиентов, а картами - 95%... Вот и считайте ))
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Для удобства обсуждения разделю ваш комментарий на 2 (две) несвязанные (с моей точки зрения) части.
И начну со второй.
5% и 95% разница, конечно, ощутимая. Но…
Что это за статистика? Если это количество входов в личный кабинет – то одно. Если это количество выполненных операций – другое.
Разве вы не допускаете, что 5% операций, выполненных юридическими лицами, могут дать 95% оборота? Ведь могут же?
А какое соотношение в этом банке юриков и физиков? Может как раз 5 на 95?
Вы поняли о чем я?
В любом случае буду крайне признателен, если поделитесь информацией на эту тему. Как я писал раньше, с инфой просто беда.
Алексей Кормилкин  (akormilkin)
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Моя ошибка, речь велась о клиентах-физ. лицах. В развитых странах банк-клиент для физ. лиц не имеет такого большого хождения, как пытаются нас убедить )) Там "и-банки" скорее редкость, чем практика. Для физ. лиц есть более удобные инструменты оплаты, чем и-банк, например, карта. Также там принято, что серьезные продавцы принимают карты на своих сайтах (у нас это тоже двигается в лучшую сторону). Таким образом, весь функционал "и-банка" уже сейчас у нас сводится лишь к операциям:
1. Оплата коммуналки.
2. Оплата по произвольным счетам.
3. Оплата мобильников, интернета, телевидения.

Первый пункт закрывается при правильном подходе постоянными поручениями и приемом платежей на сайте ЖЭКа по картам
Второй пункт - самая редкая операция, 0.1% - можно и в банк с платежкой прогуляться.
Третий пункт - многие операторы теперь позволяют платить с помощью карт с их сайтов.

Так что можно констатировать (или предсказывать), что в ближайшее время такой сервис, как И-банк скорее всего отомрет за ненадобностью ))
(а напишу-ка я об этом статью, пожалуй)))
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
smile:?: Прям-таки "отомрёт"? Наверное трансформируется во что-то более современное?

И потом:smile:?: почти 400 банков не имеют такой услуги. Что у них отмирать будет?
Алексей Кормилкин  (akormilkin)
#
400 потому и не имеют такой услуги, что проблем с ней много, а эффективность ее не велика, а зачастую вообще отрицательная ))

Отомрет, обязательно отомрет. В этой жизни отмирает все, что не удобно. Начнется отмирание с СМС банкинга, потом мобайл-банкинг, а потом и инет-банкинг smile:)

Просто у нас все опять пытаются поставить с ног на голову. Удобством проведения платежей должен заниматься продавец товаров/услуг, а не банк. Т.е., сейчас банк взял на себя функции продавцов, а это в конечном счете приводит к тому, что каждый начинает выполнять не свойственную ему работу ))
А вот последнее уже приводит к тому, что я просто меняю провайдера услуг (продавца товаров) и банк на более адекватных, кто делает свою работу, но делает ее хорошо ))

p.s.
Примеры:
ЖД билеты я покупаю на rzd.ru, там и оплачиваю
Авиа билеты я покупаю на aeroflot.ru, там и оплачиваю
Отели я бронирую на booking.com, там и оплачиваю

Назовите хотя бы одну причину, почему я должен делать эти операции на сайте Банка? ))
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
С постскриптумом я практически согласен.
Но есть же операции со счетами кроме платежей! Для их выполнения разве обязательно приходить в банк? Даже раз в месяц.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
- Управление счетами (Карточным, Текущим, Вкладным)
- Просмотр информации по счетам, выписка,
- Пополнение электронных кошельков,
- Полное управление кредитами,
- Открытие депозита,
- Конвертация валют
- Внутренние переводы
- Внешние переводы по России
- Покупка ПИФов
Алексей Кормилкин  (akormilkin)
#
что такое управление счетами???
просмотр информации? - звонок по телефону на автоинформатор ))
пополнение эл. кошельков? - с карты ))
что такое "полное управление кредитами", если для погашения я должен внести деньги на счет карты, для целей досрочного погашения должна быть бумажная копия заявления клиента, а для запроса кредита (ооочень редкая операция) достаточно заявления на сайте банка?
для открытия депозита необходим подписанный банком договор. неужели Вы полагаете, что я положу в банк без договора хоть 10 рублей?
конвертация валют - ооочень редкая операция, да и потом, для этого надо иметь несколько счетов. а можно просто иметь несколько карт и по звонку голосом отдавать распоряжения ))
что такое внутренние переводы? зачем лни мне? если нужны, то по звонку))
внешние переводы? - раз в год можно и до банка дойти, периодические через постоянные поручения, или на сайте провайдера услуг картой))
покупка пифов? - статисьику смотрели?- сколько из 140 млн жителей России купили ПИФЫ вообще и через Б-К в частности ))) (альфа, например, позволяла проводить все эти лпреации по звонку)
Вот так и получается, что банкиры пытаются переложить на меня свою работу))) Только большинству это просто не нужно.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Кстати, перечисленные вами платежи (и неперечисленные) очень удобно производить в одном и том же месте. Разве И-Б не может быть таким местом?
Алексей Кормилкин  (akormilkin)
#
мне удобно (впрочем как и всем остальным), чтобы Банк проводил эти платежи, а не я)))
А покупать я буду там, где я. уже написал, а не в "одном удобном месте", как хотят того некоторые банкиры)
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Да, ладно, ладно...
Покупайте, бога ради. я не агитирую в пользу банкиров. smile:)
Просто вы сказали, что это скоро отомрёт, а я так всего и не успел попробовать. smile:D
Эдуард  (gibbs)
#
чем меньше походов в банк, тем лучше. в идеале все платить через иб. все остальные покупки в тсп. а платить с сайтов операторов? а вдруг их сломают?
так что для меня выбор - банк с иб. нет иб или иб платный - не нужно мне такое счастье.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
По первой части. Это как раз по теме поста.
Цитата: «…ибанк фирмы Бифит. Ужасно неудобно и совершенно отвратительно реализован. Причина скорее всего в том…» Конец цитаты.

Первопричина, мне думается, в том, что от Б-К создавался «по науке» - так как предписывают учебники и заставляют делать профессионалы. В результате получился продукт удобный ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ со многими другими решениями. Поэтому вы кроме 1С больше никуда «не ходите», «экспортом-импортом документов» не занимаетесь. За вас это делает правильно функционирующая программа.

Вы привыкли иметь дело с 1С. Кто-то пользуется CRM, ERP или чем-то другим. И всем удобно!

А И-Б фирмы Бифит неудобен. «Ужасно неудобно и совершенно отвратительно реализован».
Но кто-то его сделал? Ему было удобно! Его Java Applet, IExplorer+JavaScript или чем он там пользовался – его устраивал!

Не буду утверждать, что «ибанк фирмы Бифит» сделали только АйТи-шники. Я вообще не против сотрудников IT-департаментов (если кто до сих пор не понял).
Но «ибанк фирмы Бифит» сделан так же, как делают это сейчас у нас: наши люди, в наше время, в наших банках… Сваливая всё на одного человека (отдел, управление, …), который делает "под себя" - как ему удобно, как ему нравится.
Это я и считаю неправильным.
И ваш комментарий может служить еще одним примером для моего повествования. Спасибо.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Всё?
Прения закрываются?

Жаль. Я так надеялся на продотворное обсуждение. ...пока еще не открыт И-Б в банке Й smile:D .
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