Интернет-банк и Уроки Крымской войны. Заключительная часть.

Наиболее прозорливые из вас уже давно поняли к чему я все это время вел. К тому, что не должны сначала АйТи-шники делать, я остальные потом смотреть!
Какое самое убийственное возражение против этого могут привести мои оппоненты?
Технологии шагнули ТАК далеко вперёд, что не все, даже продвинутые специалисты, способны за ними угнаться. Только профессионал может предложить (и реализовать) самое прогрессивное, самое новое.
Да, профессионал может. И должен!
А где их набрать столько? Все ли специалисты из тех, кого мы с вами понимаем под аббревиатурой IT или АйТи, могут выступать в качестве эксперта по разработке и внедрению новаторских проектов?
Провайдер Интернет услуг, пытавшийся в 3 попытки перейти на новый формат сайта (из части №1 моего повествования), вряд ли располагал достаточным штатом для выполнения всех необходимых мероприятий. Как это полагается «по-науке». Те из нас, кто занимался этим, хорошо знают эти мероприятия.
Ну, сколько в отделе Интернет Технологий того провайдера сотрудников? Максимум человек 5. Включая начальника. И текущие задачи никто не отменял.
Назначили исполнителя (кто по-толковей) и вперёд! Он и художник, он и дизайнер. И программирует, и стыковку с внешними ресурсами обеспечивает. И жнец, и гнец, и на дуде игрец.
Я с большим уважением отношусь к людям, способным всё выше перечисленное реализовать. Лично или наладив четкое взаимодействие всех заинтересованных (лиц, подразделений, компаний).
Но я против того, чтобы в одном месте (в одном лице) концентрировались все задачи! Заказчик, проектировщик и исполнитель не могут совпадать! Они не триедины!
Когда всех троих (а их может быть даже больше) олицетворяет одно лицо (отдел, управление, департамент) в процессе «производства» получается продукт пригодный для потребления ИМИ ЖЕ.
Как говорил наш народный сатирик М.Жванецкий: «Они внутри, видимо, все это производят и, видимо, там же это и потребляют, благодаря руководство за заботу и ассортимент».
Когда-то давно (у меня во-второй части, а исторически в Крымскую войну) создалась ситуация, что оборону военно-морской базы возложили на адмирала. Не сам он «вступил в командование», как пытались мне возражать в комментариях. А был назначен! И корабли затопил на входе в главную бухту не по собственной инициативе, а по приказу!
В результате создался прецедент: адмирал стал реализовывать своё понимание того, что и как нужно делать, чтобы сохранить флот и порт. Выражаясь современным языком, он выступал в роли Заказчика. Проектировщиком стал военный инженер Тотлебен. Исполнителями – сначала матросы с затопленных кораблей, а потом и подошедшие сухопутные войска со своими командирами.
Цель была достигнута, а руководство обороной оставалось у моряков вплоть до окончания блокады. Командование решило, что это себя оправдало.
Вернёмся к нашим … к текущим вопросам.
Современные банковские IT-подразделения разнообразны и многочисленны. Банки, в отличии от мелких компаний, могут себе позволить нанимать специалистов разного профиля и различного назначения.
Неужели для создания нового сервиса (не только И-Б) обязательно сводить всё в одно место? Причем туда, где должны концентрироваться исполнители. Пусть даже самого высокого уровня.
Банк Й, назначивший главного Айти-шника ответственным за внедрение И-Б, в своих действиях не одинок. Жаль, что нет данных о том, кто подобную ошибку допускал раньше. Но это, по-большому счёту, и не важно (хотя интересно).
Технологии вперёд толкают не столько ученые и АйТи-шники, сколько насущные задачи бизнеса. Иногда простые решения приводят к реальному прорыву.
Пример из форума.
Цитата:
"у нас на предприятии факсы, за редким исключением, были официально запрещены в начале 2009 года. Официальная трактовка (из приказа) "в целях экономии средств на услуги связи..". неофициальная - наши безопасники не могли читать то, что по ним отправляется и приходит». http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=29&TID=130620&MID=1611450&result=reply
Желание контролировать отправку корреспонденции на данном предприятии привело к запрету использования факса, как атавизма прошлого века. Не думаю, что все были в восторге от такого решения, но прогресс не остановить!
Комментарии 17
пока что только один вопрос: а раз бизнес настолько "прогрессивен", что может совершить "реальный прорыв", то почему представители этого самого бизнеса не идут и не учатся основам АйТи и самостоятельно не реализуют собственные проекты, постоянно привлекая сторонних специалистов с техническим образованием?
Бизнес всё-таки не такой прогрессивный, как вам показалось и нам бы всем хотелось. «Прорывы» случаются, но не каждый день. И случаются они там и тогда, где правильно (читай – научно) подходят к организации этого самого бизнеса. Там где «сапоги точит сапожник, а пироги печет пирожник».
Основам IT-технологий учиться можно и нужно. Но ведь не до уровня Эксперта?
Поэтому и не учатся.
Наиболее толковые, изучив «основы» предпочитают нанимать профессионалов.
Остальные – либо живут как есть, либо лепят из того что было…
поскольку я имею отношение и к бизнесу (по факту работы последние 6 лет), и к АйТи (по образованию и призванию), могу утверждать абсолютно точно, что если бы бизнес хотя бы попытался научиться, то понял бы, что на уровне эксперта знания нужны лишь в 10% случаев (это цифры конкретно по банкам, где я работал), все остальное - это (как я пишу постоянно)программирование уровня 1-2 курса специализированных вузов...
а на практике получается, что АйТишниками, которым приходится изучать основы бизнеса, чтобы понять суть очередного тех.задания, "командует" бизнес, которые сразу говорит, что мы ничего изучать не будем, так как экспертами всё равно не станем, но хотим чтобы было так-то и так-то...
а те самы "толковые" изучают основы лишь для того, чтобы хоть как то контролировать АйТи на уровне сверхрасходов (а АйТи в этом сродни строителям), но никто даже макрос банальный в Excel написать не может, хотя это и есть как раз те самые "основы" (if-then, while-wend)...
Вот вы собрались посетить компанию, в которой принято разговаривать на китайском языке… Почему бы вам не выучить для этого язык?
Поверьте, еще несколько лет и терминология специалистов АйТи перестанет быть понятной для абсолютного большинства населения. Уже сейчас разговор двух технарей на 50% жаргон. Вы хотите, что бы вас понимали?
А почему вы сами китайский не учите?
Вопрос понимания техподдержкой остальных сотрудников банка достаточно красиво описал на форуме один чел. Не хочу отклоняться от "генеральной линии" – посмотрите сами.
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=29&TID=108045
Не надо обманывать себя! В банках работают не только блондинки. Не "с женского" языка нужен переводчик. А с нормального русского на АйТишный.
АйТишники вот сидят и не парятся, получая свои халявные (по сути) зарплаты за то, что они делают мало того что быстро и легко, так еще и получают от этого удовольствие
а бизнес от АйТи полностью зависим - так может это всё таки в интересах бизнеса выучить АйТи язык (тем более что в он гораздо проще китайского, если уж преподается в некоторых школах аж со 2-го класса)?
У разного бизнеса свои "завистники". Всех языков не выучишь! Нужно иметь грамотно организованный процесс (или отдел спец.переводчиков)
Вы сюда за справедливостью заглянули?
Так я вас тоже разочарую. Её нет! И не было никогда!
Еще К.Маркс писал, что в обществе могут быть только равные права.
От себя добавлю: могут, но не в обязательном порядке. А такие вещи как справедливость, равенство, братство,... мир, труд, май...
по вынесенному вопросу что-нить конкретное можете сказать? Без тролления. По существу.
Незнание поднимаемой темы не освобождает Вас от ответственности за искажения реалий и вымысел.
Меншиков, отступая к Бахчисараю, не передавал никому ни своих полномочий генерал-губернатора, ни командующего Черноморским флотом. А потому и получился именно такой порядок принятия управления войсками - исходя из старшинства оставшихся офицеров армии и флота. Далее каждый из руководителей опять же не передавал никому командование, по причине своей гибели - принимал на себя управление тот, кто остался жив согласно ранее отданному распоряжению о порядке принятия управления войсками, которое отдает любой грамотный начальник в таких условиях и что и сделали адмиралы.
Уроком обороны Севастополя стало для военного руководства России того времени не то, что "возглавлять оборону морской крепости (кстати, а что такое морская крепость? Определение, пожалуйста!) должен всенепременно морской офицер", а то, что оборону военно-морской базы необходимо осуществлять в том числе и со стороны суши. Что и было выполнено в том же Порт-Артуре, кстати. И иметь для этого соответствующий сухопутный гарнизон, потому как запирать корабли в бухте да еще и топить их на входе в бухту в целях обороны этого самого утопленного флота от уничтожения противником - глупее не придумаешь, это ж никаких флотов не хватит для такого способа обороны. Да еще и использовать неподготовленных к тому матросов к ведению боя на суше.
Это о Вашем историческом невежестве.
Теперь об ИТ-составляющей. Очевидно, Вам никогда не приходилось сталкиваться на уровнях руководителя и исполнителя ни с одним техническим проектом, а ИТ-технологии как раз к этой категории относятся. Так вот в исполнитель, вопреки Вашему заблуждению, не творит что в голову взбредет. Исполнитель получает документ под названием "Техническое задание", в котором как раз все и оговорено - что сделать, как сделать, когда сделать и как это должно потом работать. Ну а если руководство Вашей организации соответствует Вашему о нем представлению и рулит по принципу "пойди туда, не знаю куда, сделай то, не знаю что, но чтоб к утру все было", то нечего и удивляться результату. Это как объявление в маршрутке: "Граждане, остановка где-нибудь тут может оказаться где-нибудь там!".
Учите матчасть и не
позорьте сединыпорите чушь. Она ни в чем перед Вами не провинилась.
Я вам чем-то насолил? Или случайно на ногу наступил?
Возьмите себя в руки и держитесь по мужски: без хамства и оскорблений.
Раз уж вы пришли ко мне в блог, пожалуйста, ведите себя как гость, а не как слон в посудной лавке.
Я вам повторно отвечаю, что готов принять участие в дискуссии. Но прежде чем начать разгребать по-пунктно всё то, что вы нагородили, хочу получить ответ на вопрос, от которого вы так бесславно сбежали попытавшись прокомментировать второю (историческую) часть:
Вы не согласны с тем, что обороной военно-морской базы должен руководить моряк или,
что это урок именно Крымской войны?
Ну, ладно. давайте его слегка упростим:
Вы согласны с тем, что обороной военно-морской базы должен руководить моряк?