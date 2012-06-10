(Заметки человека на отдыхе)По дороге на дачу поймал на одной радиостанции прогноз погоды. Дикторы, явно издеваясь над метеорологами, говорили примерно следующее:От такой издевательской радиошутки настроение слегка улучшилось, но погода к отдыху всё-таки не располагала…«Но у нас с собою было» - очередная классическая шутка народного сатирика.Что такое дача в ливень? Пьянка и только! Но у нас было не только кино, вино и домино.! Замечательная скажу вам штука! Если с настоящим огнём.Тепло и хорошая кампания с интересными разговорами.Была бы сигара … Не только никогда не пробовал, но и до сего момента даже не хотел. Трубку пробовал, кальян тоже. Не понравились.Может учителя были не те?Когда прошла сытость и захотелось движений, вышли на крыльцо. Солнце! И радуга!Еще через час, сидя и качаясь в гамаке, вспомнил шутку из радио и подумал:Погода обманула метеорологов, те обманули остальных, а мы, сидя у камина, обманули погоду.