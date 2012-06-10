(Заметки человека на отдыхе)
По дороге на дачу поймал на одной радиостанции прогноз погоды. Дикторы, явно издеваясь над метеорологами, говорили примерно следующее:
Принесли очередной прогноз погоды.
Завтра обещают без осадков и тепло.
А что обещали на сегодня?
Кратковременные небольшие осадки.
То-то ливень хлещет который час!
(Ливень действительно был знатный. Тем более, что ежедневность «кратковременных осадков» уже давно надоела)
От такой издевательской радиошутки настроение слегка улучшилось, но погода к отдыху всё-таки не располагала…
«Но у нас с собою было» - очередная классическая шутка народного сатирика.
Что такое дача в ливень? Пьянка и только! Но у нас было не только кино, вино и домино.
Камин! Замечательная скажу вам штука! Если с настоящим огнём.
Тепло и хорошая кампания с интересными разговорами.
Была бы сигара … Не только никогда не пробовал, но и до сего момента даже не хотел. Трубку пробовал, кальян тоже. Не понравились.
Может учителя были не те?
Когда прошла сытость и захотелось движений, вышли на крыльцо. Солнце! И радуга!
Еще через час, сидя и качаясь в гамаке, вспомнил шутку из радио и подумал:
Погода обманула метеорологов, те обманули остальных, а мы, сидя у камина, обманули погоду.
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