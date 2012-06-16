Расскажу-ка я вам сказочку

Я сказочник еще тот! Сказка ложь, но в ней намёк! Добрым молодцам урок.



Технические специалисты (конечно же и сразу) догадаются про что сказочка. Остальным (строго по секрету) сообщу, что А* это не столько употребляемый в тексте знак в виде звездочки, указывающий на наличие сноски или примечания (см. любой толковый словарь), сколько программная мити-АТС, аналогичного названия.



Итак. Жил-был ... Специалист-программист.

Как-то где-то почему-то освоил он работу с А*. А почему бы и нет? Бесплатно. И код открытый. Хотелось бы освоить Циску или Авайю. Но бесплатно (оказалось) можно только А*.



Раз освоил, то и применить не грех?



Применил. Работает. Применил еще раз. Опять работает!

Подумал: а чегой-то я бесплатно применяю? Нужно за это деньги брать!



Заглянул к директору – у вас тут СЛАБО-О-О! Почему не купите, чтобы было толще? На Циску денег не хватает? А зачем вам Циска? В ней 100 тысяч функций, а вам нужна одна!



Почесал директор репу… Действительно: зачем мне Циска? Заплачу в 1000 раз меньше – и будет то, что нужно именно мне. За лишнее платить не придётся!

Сказано – сделано. Работает новинка, аж свистит!



Зовёт директор Специалиста-программиста: давай ТВОЮ штуку продавать?

Тот : так она не совсем моя. Я её хоть и не украл, но использовал на «птичьих правах».

Директор : Так мы никому не скажем. Когда ты мне её забабахал я же не спрашивал? И другие не спросят. А спросят – скажем, сделали на открытой платформе.

Специалист-программист : так есть же другие производители? Про Авайю и Циску говорить нечего – Слишком высоко летают! - не конкуренты. Но есть же уровнем помельче! Ю* например, или Z*. Да и на А* уже решения есть!



Вскипел тут директор: нужны тебе деньги или не нужны?

Кто кого уговаривать должон?

Если не хочешь, я другого найду!



Тут, по большому счету и сказочке бы конец. А кто внимательно слушал – мо...

тот мог бы и сам придумать продолжение. По собственному вкусу.

Например.

Первый вариант :

Специалист-программист начал работать на несколько компаний обслуживая свои внедрения и бегая между ними. В итоге уровень тех поддержки упал до минимальных значений, что вызвало крайнее недовольство клиентов: Специалист-программист один, разорваться не может, а второго найти – долго обучать нужно, пока обучишь – все клиенты разбегутся.

Вариант второй :

Появилось у Директора в клиентах пара тройка крупных заказчиков, которые купили то решение на А*, бизнес у них пошёл, возросла нагрузка и возросли требование к функционалу. Нужно то, нужно это, статистика нужна и проч., появились задачи типа нужна интеграция, CRM, KPI, ..., и проч., и проч. И в этом случае тоже началась пробуксовка в плане техподдержки: опять Специалист-программист один и разорваться не может, а второго найти – долго обучать нужно, все клиенты разбегутся.

И третий вариант (наиболее жизненный):

Свалил чудо-Специалиста-программиста Недуг злокачественный. Не встать, не до Интернета доползти.



Во всех трёх вариантах хеппи-энд один. Клиенты рвут и мечут, а никто помочь не может. Директор час-другой простоял, ночь продержался и - был таков. С деньгами, правами и т.д.



Здесь бы опять «и сказочки конец». Но есть еще один вариант развития сюжета.

Я его пока попридержу. Посмотрю: на сколько читателям интересна данная тема.