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Расскажу-ка я вам сказочку

16.06.2012 14:11 5 1 698 просмотров
Я сказочник еще тот! Сказка ложь, но в ней намёк! Добрым молодцам урок.

Технические специалисты (конечно же и сразу) догадаются про что сказочка. Остальным (строго по секрету) сообщу, что А* это не столько употребляемый в тексте знак в виде звездочки, указывающий на наличие сноски или примечания (см. любой толковый словарь), сколько программная мити-АТС, аналогичного названия.

Итак. Жил-был ... Специалист-программист.
Как-то где-то почему-то освоил он работу с А*. А почему бы и нет? Бесплатно. И код открытый. Хотелось бы освоить Циску или Авайю. Но бесплатно (оказалось) можно только А*.

Раз освоил, то и применить не грех?

Применил. Работает. Применил еще раз. Опять работает!
Подумал: а чегой-то я бесплатно применяю? Нужно за это деньги брать!

Заглянул к директору – у вас тут СЛАБО-О-О! Почему не купите, чтобы было толще? На Циску денег не хватает? А зачем вам Циска? В ней 100 тысяч функций, а вам нужна одна!

Почесал директор репу… Действительно: зачем мне Циска? Заплачу в 1000 раз меньше – и будет то, что нужно именно мне. За лишнее платить не придётся!
Сказано – сделано. Работает новинка, аж свистит!

Зовёт директор Специалиста-программиста: давай ТВОЮ штуку продавать?
Тот: так она не совсем моя. Я её хоть и не украл, но использовал на «птичьих правах».
Директор: Так мы никому не скажем. Когда ты мне её забабахал я же не спрашивал? И другие не спросят. А спросят – скажем, сделали на открытой платформе.
Специалист-программист: так есть же другие производители? Про Авайю и Циску говорить нечего – Слишком высоко летают! - не конкуренты. Но есть же уровнем помельче! Ю* например, или Z*. Да и на А* уже решения есть!

Вскипел тут директор: нужны тебе деньги или не нужны?
Кто кого уговаривать должон?
Если не хочешь, я другого найду!

Тут, по большому счету и сказочке бы конец. А кто внимательно слушал – мо...
тот мог бы и сам придумать продолжение. По собственному вкусу.
Например.
Первый вариант:
Специалист-программист начал работать на несколько компаний обслуживая свои внедрения и бегая между ними. В итоге уровень тех поддержки упал до минимальных значений, что вызвало крайнее недовольство клиентов: Специалист-программист один, разорваться не может, а второго найти – долго обучать нужно, пока обучишь – все клиенты разбегутся.
Вариант второй:
Появилось у Директора в клиентах пара тройка крупных заказчиков, которые купили то решение на А*, бизнес у них пошёл, возросла нагрузка и возросли требование к функционалу. Нужно то, нужно это, статистика нужна и проч., появились задачи типа нужна интеграция, CRM, KPI, ..., и проч., и проч. И в этом случае тоже началась пробуксовка в плане техподдержки: опять Специалист-программист один и разорваться не может, а второго найти – долго обучать нужно, все клиенты разбегутся.
И третий вариант (наиболее жизненный):
Свалил чудо-Специалиста-программиста Недуг злокачественный. Не встать, не до Интернета доползти.

Во всех трёх вариантах хеппи-энд один. Клиенты рвут и мечут, а никто помочь не может. Директор час-другой простоял, ночь продержался и - был таков. С деньгами, правами и т.д.

Здесь бы опять «и сказочки конец». Но есть еще один вариант развития сюжета.
Я его пока попридержу. Посмотрю: на сколько читателям интересна данная тема.

Комментарии 5

Вася Николаев  (Pychick)
#
почему собсна специалист один?
так себе сказочка.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Потому, что "с ума по одиночке сходят. Это только гриппом все вместе болеют" ("Каникулы в Простоквашино")
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