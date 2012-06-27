Конец месяца. Пришло время платить по счетам. Решил посмотреть – сколько там с меня причитается за интернет.
Вы, может и не будете смеяться, но компания Интернет-провайдер, о которой я писал в предисловии к «Интернет-банк и уроки Крымской войны» часть 1 (http://www.banki.ru/blog/semen_semenovich/2841.php), опять пытается перейти на всё тот же «новый» дизайн сайта.
Захожу по старой ссылке, навожу курсор на «Личный кабинет» - появляется надпись «для просмотра статистики перейдите на предыдущую версию сайта».
Всё думаю испуганно – началось! И не ошибся. Начались мучения. И почему обязательно в конце месяца?
Для начала оказалось, что можно выбрать один из двух вариантов клика: или на открывшуюся надпись, или всё ж таки на кнопку личного кабинета. Ссылки у них разные, а результат один: попадаешь на страницы нового сайта, на которых прежней версией не пахнет.
Поблуждав пяток минут звоню (телефон то сохранился!) и прошу помочь отыскать злосчастный вход в кабинет.
Как полагается, автоматическая тётя рассказывает какие кнопки нужно нажать, чтобы купить услугу №1, потом услугу №2, потом №3, после чего любезно сообщает, что для соединения с оператором лучше всего оставаться на линии. Оставался недолго – меньше минуты. Чесно. Не обманываю. Ответившая тётя (уже живая) внимательно выслушала, сказала куда нужно тиснуть и дождалась пока найду и тисну.
«Теперь пишите логин, пароль - есть, вошли? Нет? Что пишет? Это вам в техподдержку!» - и также вежливо протараторила номер. Еле успел записать.
Звоню по новому номеру – бесполезно. Кроме вежливой автоматической тёти из живых никто не хочет разговаривать – «все заняты» и «ваш звонок очень важен для нас…»
Это было на работе. Терять на эту ерунду драгоценное казённое время я не стал и вечером попробовал повторить попытку из дома.
И вы знаете, гораздо успешнее!
Нет зайти в кабинет я сразу не смог, но ЗАТО когда позвонил и дождался живой тёти, та сразу мне продиктовала… Нет, не куда нажимать, а что нужно написать в адресной строке, чтобы попасть в нужные мне «двери» кабинета. Хоть по-прежнему и в старом дизайне, но тако-о-ого личного...
Рад за живых тётей этого провайдера. Нашли очень простой способ исправить очередной косяк технарей. Молодцы!
Смущает только одно: сколько еще предстоит таких «концов месяца»?
Как говорил Ходжа Насреддин, пока либо султан представиться, либо ишак сдохнет.
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