Не все банковские Call-центры одинаково продвинуты.

Раньше я считал, что во всех банках есть Call-центр.
Потом увидел, что бывают банки без этого. Удивительно? Для меня очень даже.
Однако такие есть!
А еще есть такие, что назвать Call-центром (не говоря уже о Контакт центре) язык не поворачивается. Хоть они и бьют себя в грудь!
Поэтому я некоторое время назад «сочинил» некоторую условную градацию КЦ (Call- и Контакт центров), которая значительно упростила мне общение с заказчиками и позволила достаточно четко «рисовать» перспективу развития их КЦ.
Предлагаю интересующимся почитать.
Классификация "начинающих" Call-центров (КЦ) от Семён Семёныча:
Главный постулат:
Все у кого есть "структура, предназначенная для обслуживание входящих и исходящих звонков на основе их равномерного распределения между операторами" (А.Б.Самолюбова "КЦ на 100%" стр.23) - могут считаться Call-центрами.
Это нулевой уровень - КЦ есть, а толку от него мало.
Уровень 1 (для начинающих) - безоговорочно приняты и реализованы правила 1 и 2.
Правило 1. Оператор КЦ не имеет возможности выбирать какой звонок ему обслуживать следующим, потому, что до окончания разговора и оформления результатов одного звонка, ему другой звонок поступить не может.
Исключение: если при исходящем звонке по одному контакту предлагается несколько каналов общения (телефонов), оператор выбирает более актуальный (рекомендованный).
Правило 2. Каждый оператор во время разговора и сразу после его окончания заполняет соответствующую КАРТОЧКУ ЗВОНКА, (заказа, клиента и проч.), которая является его отчетным документом о проделанной работе, служит основанием для реализации услуг или расширения клиентской базы компании. Она может заполняться автоматически (полностью или частично). Точность и правильность заполнения карточки звонка - прямая обязанность оператора и объект постоянного контроля руководства. Внесенная информация доступна в структурированном виде в системе отчётности.
Уровень 2 (подрастковый) - реализованы условия 3 и 4 - в КЦ активно применяется сегментация вызовов.
Условие 3 - наличие сегментации по набранному номеру.
Условие 4 - наличие сегментации по набранной цифре (цифровое меню).
Уровень 3 (решающий)
Условие 5 - активно используется интеграция с внутренними системами предприятия, базами данных, специализированным программным обеспечением нетелефонного назначения.
Выполнившие условие 5 (в большей или меньшей степени) могут считать себя продвинутым КЦ.
После 5-го условия можете считать ваш КЦ продвинутым. Очень или не очень решайте сами.
Желающие могут даже попытаться сделать классификацию продвинутых КЦ. Но самостоятельно. Я за это не возьмусь! НИКОГДА.
Предложенная мною классификация на продвинутые КЦ не распространяется.
Отдельно про оборудование.
Если структура (банк, компания, …) работает на основе равномерного распределения звонков между операторами - для меня это уже КЦ. Если для этого используется дорогое ПО - их дело. Если в основе их работы А* - тоже их головная боль. На Панасонике - тоже можно. Лучше даже на АТС Авайя - там вполне разумный и достаточный для нулевого уровня функционал. Кстати, и статистика имеется.
Главное - есть равномерное распределение. Это нулевой уровень!
Хотят расти дальше - пусть выполняют (желательно последовательно) вышеизложенные правила и условия. Не хотят - я никого не заставляю и не агитирую.
Моя классификация - ответ тем специалистам, которые привыкли считать, что КЦ это Циско, Авайя и проч. и чтобы операторов не меньше 40 (еще пару-тройку лет назад - 100 )
Комментарии 4
Абсолютно согласен!
Увы, не у всех это есть. Боятся?
Или не понимают?
по теме: возможно т.н. "нулевого" уровня достаточно (вполне ли? - другой вопрос) для потребностей в обслуживании клиентуры малого/среднего размера банка
Если руководство оказалось довольно достигнутым, желательно объяснить дальнейшие перспективы и внедрять последовательно. Если продвижения вперед не будет - в перспективе "болото". И, как следствие, - регресс.