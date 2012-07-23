Не все банковские Call-центры одинаково продвинуты.

Главный постулат

Правило 1

Исключение

Правило 2

Условие 3

Условие 4

Условие 5

Раньше я считал, что во всех банках есть Call-центр.Потом увидел, что бывают банки без этого. Удивительно? Для меня очень даже.Однако такие есть!А еще есть такие, что назвать Call-центром (не говоря уже о Контакт центре) язык не поворачивается. Хоть они и бьют себя в грудь!Поэтому я некоторое время назад «сочинил» некоторую условную градацию КЦ (Call- и Контакт центров), которая значительно упростила мне общение с заказчиками и позволила достаточно четко «рисовать» перспективу развития их КЦ.Предлагаю интересующимся почитать.от Семён Семёныча:Все у кого есть "структура, предназначенная для обслуживание входящих и исходящих звонков на основе их равномерного распределения между операторами" (А.Б.Самолюбова "КЦ на 100%" стр.23) - могут считаться Call-центрами.- КЦ есть, а толку от него мало.- безоговорочно приняты и реализованы правила 1 и 2.. Оператор КЦ не имеет возможности выбирать какой звонок ему обслуживать следующим, потому, что до окончания разговора и оформления результатов одного звонка, ему другой звонок поступить не может.. Каждый оператор во время разговора и сразу после его окончания заполняет соответствующую КАРТОЧКУ ЗВОНКА, (заказа, клиента и проч.), которая является его отчетным документом о проделанной работе, служит основанием для реализации услуг или расширения клиентской базы компании. Она может заполняться автоматически (полностью или частично). Точность и правильность заполнения карточки звонка - прямая обязанность оператора и объект постоянного контроля руководства. Внесенная информация доступна в структурированном виде в системе отчётности.- реализованы условия 3 и 4 - в КЦ активно применяется сегментация вызовов.- наличие сегментации по набранному номеру.- наличие сегментации по набранной цифре (цифровое меню).- активно используется интеграция с внутренними системами предприятия, базами данных, специализированным программным обеспечением нетелефонного назначения.Выполнившие условие 5 (в большей или меньшей степени) могут считать себя продвинутым КЦ.. Очень или не очень решайте сами.Желающие могут даже попытаться сделать классификацию продвинутых КЦ. Но самостоятельно. Я за это не возьмусь! НИКОГДА.Предложенная мною классификация на продвинутые КЦ не распространяется.Отдельно про оборудование.Если структура (банк, компания, …) работает на основе равномерного распределения звонков между операторами - для меня это уже КЦ. Если для этого используется дорогое ПО - их дело. Если в основе их работы А* - тоже их головная боль. На Панасонике - тоже можно. Лучше даже на АТС Авайя - там вполне разумный и достаточный для нулевого уровня функционал. Кстати, и статистика имеется.Главное - есть равномерное распределение. Это нулевой уровень!Хотят расти дальше - пусть выполняют (желательно последовательно) вышеизложенные правила и условия. Не хотят -Моя классификация - ответ тем специалистам, которые привыкли считать, что КЦ это Циско, Авайя и проч. и чтобы операторов не меньше 40 (еще пару-тройку лет назад - 100