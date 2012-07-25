Всё-таки чистят рыбу с хвоста!

Первым делом удалить чешую

Второй этап – выпотрошить

После внутренностей – жабры

Как-то весной мы с Алексеем Кормилкиным заспорили – как правильно чистить рыбу.Народная пословица говорит - с хвоста (хоть гниёт рыба с головы). Алексей тогда описал свою последовательность: «Хоть я и не повар, и не специалист по разделке рыбы-птицы, всё-таки решил по этому вопросу вставить свои 5 копеек.Тем более, что недавно в очередной раз убедился – даже «славные» и опытные рыбаки чураются этим заниматься. Ловить - ловят, жарить-парить – пожалста, есть – с удовольствием! Только не чистить! Избави бог! «Пусть кто-нить другой! Ну, пожалста…»Почему? Да! Учителя плохи были.Меня учила тёща. Тесть, рыбу приносил в большом количестве, но, так же как многие, «доверял» самую ответственную процедуру другим. Вот теща меня и обучила. …когда сама подустала…Описываю Процесс.Нет. Для начала открою два секрета. Без них только измучитесь. И рыбу попортите.1.. Чтобы ничего лишнего под рукой и, главное, чтобы самому удобно было. В домашних условиях еще куда ни шло. Она (кухня) для этого и придумана, чтобы удобно было. А на природе?Стоять (или сидеть) буквой «зю» в этот момент нельзя! Можно стоя, можно сидя (лёжа не пробовал), но должно быть удобно. Спина, чтобы не согнута. Голова не набок. Ну, вы меня поняли. Я надеюсь.Как на фото показано делать не стоит: больше одной рыбины не почистите.2. Второй секрет не менее важен, чем первый.Нож должен быть ОСТРЫМ. Точка. Неострый нож – это тупой сибирский валенок. Намаетесь больше, чем начистите.Сейчас в продаже можно найти различные устройства для чистки рыбы. Я предпочитаю дедовским способом – ножом.И так - процесс.Это самый трудоёмкий и нелюбимый момент.Рыбы разные. Чешуйки не одинаковые. Но у всех эту внешнюю защиту приходится удалять.Рыба должна лежать. Одной рукой за голову придерживаем, другой - ножом подрезаем чешуйки. От хвоста к голове. От хвоста – к голове. Чтобы процесс шел гладко и с удовольствием,. Основная ошибка «тех, кто не любит» этим заниматься – угол близко к 90 градусам или меньше 10.Для каждой рыбы угол наклона ножа свой, но в принципе 45 плюс-минус 15, вполне приемлем для всех. И чешуйки не разлетаются. Свежая рыба под хорошим ножом чистится на «ура».Почистили одну сторону, перевернули и аналогичным образом оприходовали вторую. Потом бдительным взглядом окинули всю тушку и удалили огрехи на брюшке, возле плавников и в прочих местах.На этом самое трудное закончилось.. Здесь трудностей не предвидится никаких. Нож в брюхо и от начала до конца прорезать. Потом руку внутрь – всё вынуть. Ничего не оставлять.Есть гурманы выбирающие из внутренностей деликатесы – для них можете внутренности складывать в отдельную посуду – пусть кому интересно потом выбирает.. Нет таких рыб, у которых можно есть жабры. Кроме того – это самое грязное место.Удалить!Здесь нужен навык! Чем серьёзней рыба, тем сложнее удалять жабры. Острый нож для мелочи не нужен – всё пальцами. Потренируетесь на мелочи – справитесь и с крупной рыбой.На этом всё!Слава богу умеющих жарить-парить всегда хватает! Хошь с головой, хошь без! В коптильню или в кастрюлю!По честному или по совести.