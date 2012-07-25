Всё-таки чистят рыбу с хвоста!

Как-то весной мы с Алексеем Кормилкиным заспорили – как правильно чистить рыбу.
Народная пословица говорит - с хвоста (хоть гниёт рыба с головы). Алексей тогда описал свою последовательность: «отрезаю голову, плавники и хвост, потом потрошу, а потом уже чешуей занимаюсь»
Хоть я и не повар, и не специалист по разделке рыбы-птицы, всё-таки решил по этому вопросу вставить свои 5 копеек.
Тем более, что недавно в очередной раз убедился – даже «славные» и опытные рыбаки чураются этим заниматься. Ловить - ловят, жарить-парить – пожалста, есть – с удовольствием! Только не чистить! Избави бог! «Пусть кто-нить другой! Ну, пожалста…»
Почему? Да потому, что не обучены! Учителя плохи были.
Меня учила тёща. Тесть, рыбу приносил в большом количестве, но, так же как многие, «доверял» самую ответственную процедуру другим. Вот теща меня и обучила. …когда сама подустала…
Описываю Процесс.
Нет. Для начала открою два секрета. Без них только измучитесь. И рыбу попортите.
1. До того как приступить к чистке обязательно приготовьте место. Чтобы ничего лишнего под рукой и, главное, чтобы самому удобно было. В домашних условиях еще куда ни шло. Она (кухня) для этого и придумана, чтобы удобно было. А на природе?
Стоять (или сидеть) буквой «зю» в этот момент нельзя! Можно стоя, можно сидя (лёжа не пробовал), но должно быть удобно. Спина, чтобы не согнута. Голова не набок. Ну, вы меня поняли. Я надеюсь.
Как на фото показано делать не стоит: больше одной рыбины не почистите.
2. Второй секрет не менее важен, чем первый. НОЖ.
Нож должен быть ОСТРЫМ. Точка. Неострый нож – это тупой сибирский валенок. Намаетесь больше, чем начистите.
Сейчас в продаже можно найти различные устройства для чистки рыбы. Я предпочитаю дедовским способом – ножом.
И так - процесс.
Первым делом удалить чешую.
Это самый трудоёмкий и нелюбимый момент.
Рыбы разные. Чешуйки не одинаковые. Но у всех эту внешнюю защиту приходится удалять.
Рыба должна лежать. Одной рукой за голову придерживаем, другой - ножом подрезаем чешуйки. От хвоста к голове. От хвоста – к голове. Чтобы процесс шел гладко и с удовольствием, нож должен быть под небольшим углом к рыбе. Основная ошибка «тех, кто не любит» этим заниматься – угол близко к 90 градусам или меньше 10.
Для каждой рыбы угол наклона ножа свой, но в принципе 45 плюс-минус 15, вполне приемлем для всех. И чешуйки не разлетаются. Свежая рыба под хорошим ножом чистится на «ура».
Почистили одну сторону, перевернули и аналогичным образом оприходовали вторую. Потом бдительным взглядом окинули всю тушку и удалили огрехи на брюшке, возле плавников и в прочих местах.
На этом самое трудное закончилось.
Второй этап – выпотрошить. Здесь трудностей не предвидится никаких. Нож в брюхо и от начала до конца прорезать. Потом руку внутрь – всё вынуть. Ничего не оставлять.
Есть гурманы выбирающие из внутренностей деликатесы – для них можете внутренности складывать в отдельную посуду – пусть кому интересно потом выбирает.
После внутренностей – жабры. Нет таких рыб, у которых можно есть жабры. Кроме того – это самое грязное место.
Удалить!
Здесь нужен навык! Чем серьёзней рыба, тем сложнее удалять жабры. Острый нож для мелочи не нужен – всё пальцами. Потренируетесь на мелочи – справитесь и с крупной рыбой.
На этом всё!
Омыть в воде - и повару.
Слава богу умеющих жарить-парить всегда хватает! Хошь с головой, хошь без! В коптильню или в кастрюлю!
По честному или по совести.
Кому как нравится!
Комментарии 9
Жесть
Но спасибо за ликбез
Обращайтесь!
Уху - с соответствующими напитками.