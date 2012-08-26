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Едят ли уху сотрудники украинской транспортной милиции?

26.08.2012 14:04 6 1 434 просмотра
О новшествах в украинских законах трактующих правонарушения граждан я наслышан давно. В том числе на железнодорожном транспорте.
В тамбурах украинских поездов уже достаточно давно нельзя курить. Всё время пути и на остановках. Желающих «подымить» выпроваживали на улицу. То есть на перрон, если поезд стоял, или предлагали терпеть, если двигался.
В этом году оказалось, что перрон место общественное и курить на нём тоже нельзя.


smile:relax:
... Дело было рано утром.
Сначала спящее купе курортного поезда разбудили строгие голоса русских пограничников и таможни: Проводник! Почему не разбудили пассажиров?
Все кто пересекал русско-украинскую границу помнят следующую за этим процедуру. Мало того, что будят не свет ни заря, так еще покидать вагон не разрешается.
А туалет на стоянке ЗАКРЫТ.
Курить нельзя. Выходить нельзя.
И так 2 часа. …спросонья…
smile:o
Всю эту «процедуру» я прошёл не вставая с верхней полки купейного вагона. А вот непривыкший к подобному сосед из Тюмени еле дождался окончания и довольный вывалился на перрон Харькова с сигаретой. Покурить.
А чё? Таможня ушла. Погранцы тоже. Можно подымить!
Подымил… smile:cry:
Подходят двое местных полицианеров: выходить smile:evil: нельзя!
- Как? Почему? Уже все были и ушли! Всё проверили!
- Всё, да не всё! Они вам отметку в паспорт поставили?
- Да!
- Покажить!
- Так в купе.
- Несить!
Я бы не принёс. А житель Тюмени попался, как кур во щи. Полиционер взял в руки паспорт и запел другую песню: по укр.законам курить на перроне запрещено Штраф 400 гривен (1600 руб). Пройдёмте со мной для составления протокола! smile:o
Дальше диалог не имеет смысла повторять. «Виноватый» получил свой паспорт только в обмен. …на 2 тыс.российских рублей.

Признался в содеянном (жене и нам, попутчикам) он только когда харьковский перрон с харьковскими же стражами порядка остался далеко позади.
Многие из нас встречались с подобным проявлением «бдительности» государственных людей. Посему я не буду детально расписывать причины и следствия, уровень правоты и обмана наивных граждан.
Вместо этого покажу рекламный слоган, который увидел в тот же день, когда пересев на местный междугородний автобус проезжал провинциальный курортный городишко со смешным для русского уха названием - г.Саки.
Для тех кто сразу не понял – поясню: на скорую руку заклеено слово «уху». Снимок я делал сам. На мобильный. Через пыльное стекло автобуса. (Да простят меня за это профессионалы).

С моей точки зрения данный вопрос в полной мере может компенсировать повышенное любопытство вышеуказанных и им подобным сотрудников, «бдительно стоящих на страже» самых что ни на есть «справедливых» правил и законов.

Комментарии 6

Михаил Павличенко  (Mixerr)
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Это что.
Еду с Симферополя. В купе пара из Кургана. Она - операционистка в Сбере, он - инкассатор. Граница. Таможенник спрашивает - вино есть? Парень говорит, что есть. Покажите. Показывает две полуторки разливного вина.
Таможенник:"Где акцизные марки?"
Инкассатор:"Так мы на рынке купили, там без акцизных марок продают!"
Т. :"Я не спрашиваю, где Вы купили, я спрашиваю, где акцизные марки. Берите документы, пойдемте в купе проводника оформлять акт."
Уходят.
Прибегает "контрабандист" и просит у жены 500 рублей. Подсказываю ему, что скорее всего на рынке они покупали виноградный сок, а что он превратился в вино - так то воля Всевышнего.
Парень радостно убегает, возвращается понурый - надо было раньше так сказать.
А вообще, каждое пересечение границы с Украиной - отдельное приключение.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Может откроем раздел про такие "отдельные приключения"?
Всем интересно. Может кое-кто возьмет на вооружение...
Сергей Ш  (beliyYAR)
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мне, кстати, украинские поезда понравились этим запретом на курение, там это работает (дыма всю дорогу от Донецка до Симфа не почувствовал, плац.вагон).
а еще у них безыменные жд-билеты (на предъявителя), что тоже очень удобно.
и безыменные сим-карты smile;)
я только не понял, зачем они выдумали про "выходить нельзя", чтобы паспорт выудить, сразу бы и начинали - "Курение запрещено, плати штраф" smile:D
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Честно говоря, есть большие сомнения по поводу законности "перонного контроля".
А начали потому, что курящий явно без паспорта - шмыг в вагон. Ищи его потом под одеялом. smile:D
Сергей Ш  (beliyYAR)
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Цитата
Честно говоря, есть большие сомнения по поводу законности "перонного контроля".

Почему? По-моему, сотрудники милиции/полиции при исполнении где угодно имеют право предотвращать правонарушения, в т.ч. административные.
Другой вопрос, что он же не штраф заплатил, а тупо дал взятку за "отвяжитесь", а если бы начал принципиальничать, чтобы все было оформлено официально по протоколу, то рисковал бы сильно надолго там задержаться и поезд уехал бы без него smile:D
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