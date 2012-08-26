Едят ли уху сотрудники украинской транспортной милиции?

О новшествах в украинских законах трактующих правонарушения граждан я наслышан давно. В том числе на железнодорожном транспорте.В тамбурах украинских поездов уже достаточно давно нельзя курить. Всё время пути и на остановках. Желающих «подымить» выпроваживали на улицу. То есть на перрон, если поезд стоял, или предлагали терпеть, если двигался.В этом году оказалось, что перрон место общественное и курить на нём тоже нельзя.... Дело было рано утром.Сначала спящее купе курортного поезда разбудили строгие голоса русских пограничников и таможни: Проводник! Почему не разбудили пассажиров?Все кто пересекал русско-украинскую границу помнят следующую за этим процедуру. Мало того, что будят не свет ни заря, так еще покидать вагон не разрешается.А туалет на стоянке ЗАКРЫТ.Курить нельзя. Выходить нельзя.И так 2 часа. …спросонья…Всю эту «процедуру» я прошёл не вставая с верхней полки купейного вагона. А вот непривыкший к подобному сосед из Тюмени еле дождался окончания и довольный вывалился на перрон Харькова с сигаретой. Покурить.А чё? Таможня ушла. Погранцы тоже. Можно подымить!Подымил…Подходят двое местных полицианеров: выходитьнельзя!- Как? Почему? Уже все были и ушли! Всё проверили!- Всё, да не всё! Они вам отметку в паспорт поставили?- Да!- Покажить!- Так в купе.- Несить!Я бы не принёс. А житель Тюмени попался, как кур во щи. Полиционер взял в руки паспорт и запел другую песню: по укр.законам курить на перроне запрещено Штраф 400 гривен (1600 руб). Пройдёмте со мной для составления протокола!Дальше диалог не имеет смысла повторять. «Виноватый» получил свой паспорт только в обмен. …на 2 тыс.российских рублей.Признался в содеянном (жене и нам, попутчикам) он только когда харьковский перрон с харьковскими же стражами порядка остался далеко позади.Многие из нас встречались с подобным проявлением «» государственных людей. Посему я не буду детально расписывать причины и следствия, уровень правоты и обмана наивных граждан.Вместо этого покажу рекламный слоган, который увидел в тот же день, когда пересев на местный междугородний автобус проезжал провинциальный курортный городишко со смешным для русского уха названием - г.Саки.Для тех кто сразу не понял – поясню: на скорую руку заклеено слово «уху». Снимок я делал сам. На мобильный. Через пыльное стекло автобуса. (Да простят меня за это профессионалы).С моей точки зрения данный вопрос в полной мере может компенсировать повышенное любопытство вышеуказанных и им подобным сотрудников, «бдительно стоящих на страже» самых что ни на есть «справедливых» правил и законов.