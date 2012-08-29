Посмотрите на эту женщину – и запомните ее навсегда!

Эта заметка как цепочка памяти – памяти о шести миллионах евреев, 20-ти миллионах русских, десяти миллионах христиан и 1900 католических священниках, которые были убиты, расстреляны, изнасилованы, сожжены, заморены голодом и унижены!– он всегда был таким…Награду не всегда получает тот, кто достоин её более других.12 мая 2008г в возрасте 98-и лет умерла женщина по имени Ирена Сендлер. Во время Второй мировой войны Ирина получила разрешение на работу в Варшавском гетто. У неё были на то “скрытые мотивы”.Будучи немкой, она знала о планах нацистов по поводу евреев. На дне сумки для инструментов она стала выносить детей из гетто, а в задней части грузовичка у неё было двойное дно. Там же она возила собаку, которая была натаскана лаять, когда немецкая охрана впускала и выпускала машину через ворота гетто. Солдаты, естественно, не хотели связываться с собакой, а её лай прикрывал звуки, которые могли издавать дети. За время этой деятельности Ирине удалось вынести из гетто и, тем самым, спасти 2500 детей.Её поймали; нацисты сломали ей ноги и руки, жестоко избили. Ирина вела запись имён всех вынесенных ею детей, списки она хранила в стеклянной банке, зарытой под деревом в её заднем дворе. После войны она попыталась отыскать всех возможно выживших родителей и воссоединить семьи. Но большинство из них окончило жизнь в газовых камерах.Дети, которым она помогла, были устроены в детские дома или усыновлены.В 2007 году Ирена СендлерПрошло более 65 лет со дня окончания Второй Мировой войны в Европе. Из 6 миллионов евреев, замученных нацистами, около 1.5 миллионов были дети. Но какой-то, хотя очень малой, части людей и детей удалось спастись благодаря таким благородным душам, как Ирена Сендлер. Долг тех, кто выжил — помнить о них и передавать память о них в поколениях.Я вношу свой маленький вклад, размещая эту заметку.