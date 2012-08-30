Спасибо деду за Победу!

Мой дед Иван «родил» моего отца в 39 лет. Мне на общение с ним было отведено года три, в течение которых мы с родителями навещали деда с бабкой дней по десять в году. Поэтому самого деда я помню плохо, а его рассказы не помню вовсе. Другое дело – воспоминания отца. По ним я начал познавать деда. Случилось это значительно позже дедовой кончины, когда мне самому «дали нюхнуть пороху».Дед был уважаемым в деревне человеком – участковым ветеринарным врачом. Обслуживал несколько колхозов. Не тех колхозов-миллионеров постсоветского периода, что задолжали государству миллионы рублей. А настоящих! Со стадами овец, коровниками, свинарниками, конюшнями и проч. Даже рыбхоз был!Когда пришла его очередь идти на фронт, он был уже немолод: два старших сына уже воевали. Получив повестку, дед оставил должность жене (а кому еще?), сел на служебную лошадь, поехал в район, в своё ветеринарное управление, и сдал под роспись числившийся за ним служебный транспорт: лошадь - 1 шт., седло – 1 шт., …Документ о сдаче казенного имущества хранил до конца войны.При назначении на армейскую должность былые заслуги деду не зачли. Армия нуждалась в специалистах. Поэтому бывший командир роты легендарной 25-й чапаевской дивизии получил звание старшины и несколько конских упряжек в подчинение: всю тягловую силу артиллерийского дивизиона.Однажды неожиданной контратакой фашисты захватили первую полосу траншей. Русские, что называется, драпанули на запасные позиции. Пока бежали, увлекли за собой весь состав артбатареи, которая располагалась аккурат между первой и второй полосой обороны. Убежали все, включая командира.Немцы дальше не пошли и 4 русских пушки целёхонькие стояли на нейтральной полосе.Дед ткнул пальцем в двух драпанувших солдат и приказал (старшина всё ж таки) садиться ездовыми. Сел сам и за 2 (два!) рейса вывез на глазах у немцев (и русских тоже) все 4 орудия.Подобные истории о своих родителях, ноЧто знает современное поколение о войне? Откуда берет оно (поколение) эти знания?Увы, воспоминания уходят. Остаются только их проекции в виде книг, кинофильмов, …Американский фильм «Враг у ворот». Развалины Сталинграда. Улицы, заваленные убитыми русскими солдатами. Бестолковые и злобные комиссары, гонящие на смерть сотни и сотни бессловесных человеческих жизней.Ни мой дед, ни его воевавшие сыновья никогда не видели этого и им подобных фильмов.От их воспоминаний в памяти моего отца остались другие картины.Например, в предгорьях Кавказа после отражения очередного наступления фашистов огромная территория, заваленная трупами. Погибших много. Тела лежат буквально друг на друге. Несколько дней собранные из ближайших селений местные жители делают братские могилы. Немцев закопали в 10 раз больше, чем наших.Где, в каком учебнике сейчас это можно прочитать?Такие моменты Великой войны очень редко находят своего читателя, кинозрителя.Только отдельные становятся бессмертны. «А зори здесь тихие», «Судьба человека», «Его батальон», …Это не про эпохальные события. Не про легендарных командармов и не про славных маршалов. Это про рядовые события. Про рядовых и офицеров. Про их тяжелую долю. И их нерядовые поступки.Многими миллионами жизней заплатили мы за Победу. Сейчас принято считать, что миллионы погибших – результат бесчеловечного отношения партийной верхушки к своему народу, бездарности военоначальников, привыкших добиваться результата любой ценой. Чаще всего – ценой людских жертв.Конечно, было и это. Не буду оспаривать цифры в глобальном масштабе. Но были и обратные примеры.Однажды под Миллерово на 40 человек фактически хозяйственного подразделения моего деда вышли несколько сот фашистских солдат. Именно вышли. Прорвав основную линию окопов, они спокойно шли, уверенные, что крупный железнодорожный узел уже в их руках.Единственный среди русских офицер, ползая между наспех окопавшимися солдатами, умолял их не стрелять без его команды и подпустить поближе.40 русских стреляли в упор и расстреляли практически всех. Остальных, побежавших обратно, прямо на «ожившие» пулемёты только что прорванной первой полосы, положили бойцы основных подразделений, уцелевшие после прорыва. Ни один не ушел.Закончил воевать дед в Чехословакии. В составе тех русских дивизий, что шли на Берлин, но в последний момент были направлены на Прагу. Как человек слишком зрелого для войны возраста он был уволен одним из первых. Летом 1945 года.Добравшись поездом до своего райцентра, дед первым делом явился … в районное ветеринарное управление.Предъявил документ о сданном зимой 41-го года служебном транспорте и потребовал немедленно вернуть ему его лошадь 1 шт., седло 1 шт. и всё остальное согласно документу.Лошадь ему, конечно, не дали. Во всяком случае, не в тот день. Но организовали доставку до дома и позвонили председателю сельсовета, чтобы встречали героя-победителя.Дед был первым из вернувшихся демобилизованных. Встречали всей деревней.Из привезённых с войны подарков мой отец лучше всего запомнил несколько разных губных гармошек, что по тем временам было редкостью.Себе дед привез трофейный чешский станок для бритья (Знает ли нынешняя молодёжь, что это?) и очень много безопасных лезвий. Так много, что потом несколько лет брил голову себе и своему младшему сыну – моему отцу.