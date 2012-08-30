Спасибо деду за Победу!

Мой дед Иван «родил» моего отца в 39 лет. Мне на общение с ним было отведено года три, в течение которых мы с родителями навещали деда с бабкой дней по десять в году. Поэтому самого деда я помню плохо, а его рассказы не помню вовсе. Другое дело – воспоминания отца. По ним я начал познавать деда. Случилось это значительно позже дедовой кончины, когда мне самому «дали нюхнуть пороху».
Дед был уважаемым в деревне человеком – участковым ветеринарным врачом. Обслуживал несколько колхозов. Не тех колхозов-миллионеров постсоветского периода, что задолжали государству миллионы рублей. А настоящих! Со стадами овец, коровниками, свинарниками, конюшнями и проч. Даже рыбхоз был!
Когда пришла его очередь идти на фронт, он был уже немолод: два старших сына уже воевали. Получив повестку, дед оставил должность жене (а кому еще?), сел на служебную лошадь, поехал в район, в своё ветеринарное управление, и сдал под роспись числившийся за ним служебный транспорт: лошадь - 1 шт., седло – 1 шт., …
Документ о сдаче казенного имущества хранил до конца войны.
При назначении на армейскую должность былые заслуги деду не зачли. Армия нуждалась в специалистах. Поэтому бывший командир роты легендарной 25-й чапаевской дивизии получил звание старшины и несколько конских упряжек в подчинение: всю тягловую силу артиллерийского дивизиона.
Однажды неожиданной контратакой фашисты захватили первую полосу траншей. Русские, что называется, драпанули на запасные позиции. Пока бежали, увлекли за собой весь состав артбатареи, которая располагалась аккурат между первой и второй полосой обороны. Убежали все, включая командира.
Немцы дальше не пошли и 4 русских пушки целёхонькие стояли на нейтральной полосе.
Дед ткнул пальцем в двух драпанувших солдат и приказал (старшина всё ж таки) садиться ездовыми. Сел сам и за 2 (два!) рейса вывез на глазах у немцев (и русских тоже) все 4 орудия.
Подобные истории о своих родителях еще помнят многие сыновья, но не знают внуки.
Что знает современное поколение о войне? Откуда берет оно (поколение) эти знания?
Увы, воспоминания уходят. Остаются только их проекции в виде книг, кинофильмов, …
Американский фильм «Враг у ворот». Развалины Сталинграда. Улицы, заваленные убитыми русскими солдатами. Бестолковые и злобные комиссары, гонящие на смерть сотни и сотни бессловесных человеческих жизней.
Ни мой дед, ни его воевавшие сыновья никогда не видели этого и им подобных фильмов.
От их воспоминаний в памяти моего отца остались другие картины.
Например, в предгорьях Кавказа после отражения очередного наступления фашистов огромная территория, заваленная трупами. Погибших много. Тела лежат буквально друг на друге. Несколько дней собранные из ближайших селений местные жители делают братские могилы. Немцев закопали в 10 раз больше, чем наших.
Где, в каком учебнике сейчас это можно прочитать?
Такие моменты Великой войны очень редко находят своего читателя, кинозрителя.
Только отдельные становятся бессмертны. «А зори здесь тихие», «Судьба человека», «Его батальон», …
Это не про эпохальные события. Не про легендарных командармов и не про славных маршалов. Это про рядовые события. Про рядовых и офицеров. Про их тяжелую долю. И их нерядовые поступки.
Многими миллионами жизней заплатили мы за Победу. Сейчас принято считать, что миллионы погибших – результат бесчеловечного отношения партийной верхушки к своему народу, бездарности военоначальников, привыкших добиваться результата любой ценой. Чаще всего – ценой людских жертв.
Конечно, было и это. Не буду оспаривать цифры в глобальном масштабе. Но были и обратные примеры.
Однажды под Миллерово на 40 человек фактически хозяйственного подразделения моего деда вышли несколько сот фашистских солдат. Именно вышли. Прорвав основную линию окопов, они спокойно шли, уверенные, что крупный железнодорожный узел уже в их руках.
Единственный среди русских офицер, ползая между наспех окопавшимися солдатами, умолял их не стрелять без его команды и подпустить поближе.
40 русских стреляли в упор и расстреляли практически всех. Остальных, побежавших обратно, прямо на «ожившие» пулемёты только что прорванной первой полосы, положили бойцы основных подразделений, уцелевшие после прорыва. Ни один не ушел.
Закончил воевать дед в Чехословакии. В составе тех русских дивизий, что шли на Берлин, но в последний момент были направлены на Прагу. Как человек слишком зрелого для войны возраста он был уволен одним из первых. Летом 1945 года.
Добравшись поездом до своего райцентра, дед первым делом явился … в районное ветеринарное управление.
Предъявил документ о сданном зимой 41-го года служебном транспорте и потребовал немедленно вернуть ему его лошадь 1 шт., седло 1 шт. и всё остальное согласно документу.
Лошадь ему, конечно, не дали. Во всяком случае, не в тот день. Но организовали доставку до дома и позвонили председателю сельсовета, чтобы встречали героя-победителя.
Дед был первым из вернувшихся демобилизованных. Встречали всей деревней.
Из привезённых с войны подарков мой отец лучше всего запомнил несколько разных губных гармошек, что по тем временам было редкостью.
Себе дед привез трофейный чешский станок для бритья (Знает ли нынешняя молодёжь, что это?) и очень много безопасных лезвий. Так много, что потом несколько лет брил голову себе и своему младшему сыну – моему отцу.
Комментарии 22
Ещё на эту тему можно посмотреть документальный фильм режиссёра Гвида Кноппа, "Сталинград: Подлинная история".
У нас бы что толковое сняли...
Но для этого нужно выгнать тех, кто снимал "Апостол" и прочую белибербу.
Но для этого нужно выгнать тех, кто снимал "Апостол" и прочую белибербу.
Юрий Озеров, когда начинал снимать киноэпопею "Освобождение", ещё были живы Жуков, Конев и т.д., они были консультантами, любую не стыковку заметят, сразу говорят, если не исправите, то ход фильму не дадим. Об этом говорили в различных в интервью снимавшиеся в фильме актёры.
Фильм честный. Хо-о-р-роший фильм. Но не шедевр.
Уж извините.
А мой дед в возрасте 37 лет в первые дни войны пропал без вести. оставив дома четверо детей. Ни одна база данных не имеет информации про него. Поэтому я хочу правду про войну, открытия архивов и прочее.
Но мне кажется, что в блогах на banki.ru очень много о путешествиях, личных переживаниях. В ущерб экономике и банковскому делу. Текстами на общие темы переполнен безбрежный интернет. Здесь же хотелось бы доминирования профессиональной тематики.
Прошу извинить, но высказываю лишь личное мнение.
Действительно много "не по теме". Но посещаемость этих "не по теме" чаще выше остальных. Можно лазить по "безбрежным " просторам интернета в поисках конкретной темы, но иногда очень интересно узнать чем живёт и дышит ваш коллега (или оппонент).
Я многим завидую белой завистью, глядя на их увлечения. Стараюсь разнообразить своё житьё-бытьё, оглядываясь на их опыт.
Чего и Вам желаю. Мы с вами уже не молоды, чтобы посвятить себя чему-то новому. Но и замыкаться на одной работе я лично не собираюсь.
А "профессиональная тематика"...
Она всегда будет преобладать.
Будут интересные темы - почитаем. Найдутся желающие обсудить - посудачим.
А иначе зачем мы здесь? Для общения!
И никто не предлагает посмотреть опусы миГалкова
Но об этом - не здесь, а то дофлудимся
Может ошибаюсь, но по-моему речь идёт о Никите Михалкове.
Если речь о фильмах Михалкова, то я готов высказать своё отношение.
Он верен себе! Как артист - молодец. Наверное, как продюсер тоже. (а может и нет. Я не знаю)
А вот как сценарист - НИКАКОЙ. Опытный кинолюбитель сразу скажет, где в его фильмах авторский сценарий, а где правил Никита.
Если бы все правки изъять, отличные были бы кинофильмы.
Понятно, что авторский. Сценой в "Цитадель", когда за ним с палками пошли на хорошо укреплённую крепость, он хотел показать, что за хорошим командиром бойцы с голыми руками пойдут. Но тема Великой Отечественной не терпит излишних философских мыслей.
Исправлению сцерания подвергались не только его военные фильмы.
В "Сибирском цирюльнике" начиная с вокзальной сцены прощания и вплоть до конца фильма всё можно выкидывать - не авторское!
В первом "Утомленным солнцем" правок я не увидел, в последующих - полно.
А Вы правы... Бывает иногда такое настроение... Дернула сегодня две стопочки армянского, семья спит, а тут Ваш блог... Нахлынули воспоминания.
У меня дед 15 года рождения, воевал вовсю. Историй, подобно Вашим, ох сколько я слышала! Это так называемая изнанка войны - как дед, будучи моряком черноморского флота, оставшись без патрон, пошел в штыковую атаку, и вонзив штык в немца, поднял его над собой, провернул несколько раз и грохнул оземь! Откуда силы то? Это после трех ранений, когда из госпиталя рвался в бой...
Бабушка, будучи еще совсем молодой, пошла на курсы мотористок (их чуть ли не принудительно отправляли на курсы, а потом на фронт) закончила их, но на фронт так и не поехала, "да и Слава Богу! А то многие девчонки уезжали и через несколько месяцев беременные возвращались! Лишь бы не воевать!" И такое было... Война это вообще страшно...
Почему детям не рассказываем? Да рассказываем! Тут моему гимназисту перед 9 мая задали описать "подвиг деда". Скорей уж прадеда. Я смутно все воспоминания ему описала (блин, столько знала, а не помню уже ни черта) - записал, пятерку принес. А вообще стоит ли осуждать нынешнее поколение? Когда то и война 1812 года считалась очень значимым событием, и где теперь эти герои? То же будет и с нашими дедами. И пускай! Пускай будущие поколения не знают что такое война! Я в детстве, впечатленная всеми этими рассказами, "Молодой гвардией" Фадеева (в классе в 6-7 же проходили?) - постоянно терзала себя как правильная пионерка вопросом "А смогу ли я выдержать пытки? Не предам ли я Родину?" А страшно было!!! От осознания того, что я пыток не выдержу! На полном серьезе продумывала, как бы это получше покончить с собой! Чтобы ничего не выдать врагу!
В общем, в детстве я сильно радовалась тому, что войны нет! И мы живем без войны. До сих пор телевизор не смотрю на 9 Мая - слез не хватает и сил все это смотреть! Ну еще мечта детская была, лет до 10 - просто нереально хотелось, чтобы дедушка Ленин встал из Мавзолея и посмотрел как хорошо мы живем, а он этого уже не увидит!
P.S. А Михалков и правда ну НИКАКОЙ режиссер- смотришь его фильмы и... штампы, сплошные примитивные штампы. Даже обидно- такой замечательный актер и так...
Не за поддержку, и не за теплые слова. Спасибо за осознание, что не один. Что кто-то думает так же. Испытывает те же эмоции.
Спасибо!
Когда "в тему".
Зажгу на кухне свет из века-сундука, где крылья много лет искали седока....(с)
P.S Японка,
не воспринимайте в свой адрес, это я так, сам с собой можно сказать.
Проверял... практически на себе...