Отвлечение 1

Продолжаю про 41-ый год

Отвлечение 2

Продолжаю про дядьку

Отступление 3

Кроме обоих моих дедов в Великой войне воевали и 2 моих дядьки. Обоих я помню достаточно хорошо, чтобы сформировать о них своё собственное мнение.Старший из отцовых братьев – Сергей – заслуженно считался в семье героем. Не потому, что имел ордена и медали. Дело в другом. Совсем в другом.Кто-то сбил десять вражеских самолётов и получил звезду Героя. Другой – лично «настрелял» насколько сот пехотинцев. Третий – взорвал эшелон с боеприпасами. …А кто-то не убил никого, но закрыл своим телом абразуру дзота…Дядьку Сергея. За то, что как минимум два раза смог остаться в живых в ситуациях этому не способствовавших.. Тот самый, что 22 июня принял на себя первый удар.Дядька был срочник второго года службы, водитель. Возил командира отдельной части.Первый снаряд разорвался в их казарме. Выскочившие из неё солдаты одевались и обувались на ходу. Согласно боевому расчету дядьке нужно было не получать оружие, а бежать в автопарк, за командирской машиной.… Вот она и машина. Завелась быстро, а выехать из автопарка нельзя – куда-то пропал дежурный с ключами. Может сбежал, а может по девкам ушел (воскресенье всё-ж…): Написал это и вспомнил эпизод из книжки одного антисоветского писателя, как в подобной ситуации танком сломали стену и вывели из расположения людей и технику:«…».(Виктор Суворов, «Аквариум», 1993г.)Выручил старшина, участник двух войн – взял гранату и «сломал» замок на воротах.Дядька - за руль, подскочил к дому командира: тот уже с пистолетом в руках – расстрелять готов, но выслушал. Минуту подумал и зашел в дом, потом вернулся – «Поехали!». Остановились возле штаба – «Жди!». Позже принёс какие-то бумаги с печатями – «Это тебе документы в Москву: командировочное удостоверение, сопроводительная на семью и предписание явиться в такую-то в/ч (жена покажет). Ехать немедленно, нигде кроме заправок не останавливаться, документы показывать только военным».Так мой старший дядька остался жив в первый раз.Кто-то скажет ПОВЕЗЛО. Кто-то – СБЕЖАЛ.В любом случае семья красного командира и молодой солдат остались живы!Многим это событие не покажется героическим.Действительно, что такого? Сел за баранку и отвез женщину с детишками. Сейчас дорогу от Москвы до Бреста можно промчаться за 1 день.Не то что тогда.А смогли бы вы объяснитьмоей бабке, которая зная, что старший сын служил в Бресте,(уже давно взят Минск) получила телеграмму:За всё время войны ииз той своей первой части. А поколесить пришлось достаточно.Второй геройский поступок по спасению собственной жизни дядька Сергей совершил в мае 42-го, в трагический момент оставления русскими Керчи.Весной 42 года немцы ворвались в Крым. У русских осталось два плацдарма: Севастополь и Керчь. Первый ощетинился хорошо подготовленными к обороне огневыми точками, вторая готовилась к контрнаступлению.Войск в Керчи было много. Слишком много. А управления мало. И руководство – никудышное.Трагедия должна была случиться и случилась. Сам описывать не буду. Лучше приведу полные трагизма картины, что нарисовала в коллективном письме Сталину группа политработников 51, 47-й и 44-й армий:«…».В этой обстановке, отрезанный от переправы, оставшийся без техники и без начальников он должен был выбрать одно из двух: сдаться врагу или умудриться переплыть Керченский пролив.Выбор на самом деле не большой. К этому моменту д.Сергей был младшим лейтенантом, командиром хоть и автомобильного взвода, но в части НКВД. Носил соответствующую форму и знаки отличия. Поэтому шанса в плену остаться живым не было никакого. Проще было застрелиться.Второй вариант ничуть не лучше первого:Что сыграло главную роль страх или отчаяние мы с вами можем только догадываться.Но тогда выход был найден в виде пустой деревянной бочки: обнял её дядька одной рукой и поплыл, гребя другой.Я научился плавать раньше, чем пошел в школу. Для меня это так же естественно, как свистеть или играть футбол. В том смысле, что может получаться лучше или хуже, но делать может каждый. Главное начать!С дядькиным «умением плавать» совсем другое дело.Хотите верьте-хотите нет, но тогда в мае 42...Он заходил в море только по колено (я это видел много раз), а в речки с течением не заходил никогда – боялся. Когда большая семья собиралась в дедовом доме и ходили бреднем ловить рыбу – он шел только по суше. Удочку бросал только с берега, никогда не с лодки. Сети с братьями не ставил – боялся чебурахнуться за борт.Естественно ни за первый «подвиг», ни за второй ему никто наград не дал.Но награды были. За другие заслуги.Помню еще пацанёнком нашел у него в шкафу (где запонки, заколки для галстуков и проч.) орден Красной звезды.Спрашиваю:Что это? –За что? –А еще есть? –