Без названия

Был такой немец Карл Евгений Дюринг (1833-1921), профессор механики, философ, занимался вопросами политэкономии и права.

И был такой Фри́дрих Э́нгельс (1820-1895) Помните еще? Не забыли? Тоже немец, тоже философ.

Оба писали книги, оба проповедовали свои взгляды.

Марксисты и ленинцы очень хорошо знают работу Ф. Энгельса "Анти-Дюринг", но мало кто знаком с ответной работой Дюринга - "Анти-Энгельс". (Оказывается, есть и такая!)



Это, пожалуй, всё о философии. Больше никаких кантов и гегелей.



Я - не Энгельс. И не Дюринг. Я не настроен ни против кого. Боже упаси! Личные антипатии исключены.

Поэтому данная заметка – без названия. Просто про умение спорить. И всё.



Всякий спор - это логико-психологическое явление: в основе лежит логическое доказательство, но ведется он с целью воздействовать на сознание и чувства оппонента (противника). В этом главный смысл спора.



Вступая в спор нужно :

1. Видеть цель спора. Все, что мы говорим (или пишем) в споре, должно служить главным образом трем целям: подтверждению своих мыслей, опровержению мыслей противника и осведомлению.



2. Нужно хорошо знать предмет спора. Часто это условие не выполняется, и люди спорят по вопросам, в которых мало разбираются. Чем важнее вопрос, тем он сложнее. Тем больших знаний и большей способности требует к размышлениям и выводам. Самое трудное в споре - не столько защищать свою точку зрения, сколько иметь о ней четкое представление.



3. Уметь выслушать аргументы противника и стараться понять их, не перебивая: человека нельзя переубедить, заставив его замолчать. Чаще всего успех заключается в умении понять точку зрения другого человека и возможность посмотреть на вещи и с его, и со своей точки зрения.



4. Главные свои аргументы выражайте кратко, метко и ярко, чтобы они были правильно поняты. В споре аргументируйте и контраргументируйте, опираясь на факты и логические доказательства, не чурайтесь юмора и эмоций. Однако пользуйтесь ими достаточно умеренно и обязательно к месту.



5.Свою позицию излагайте с достоинством. Не бойтесь ни ударов, ни поражения. В споре нельзя быть чересчур «скромным». Нельзя вбирать голову в плечи, отводить глаза или возражать с «извиняющимся» выражением лица.

В то же время, сколь бы острым ни был спор, сохраняйте выдержку и самообладание, не давайте втянуть себя в пустую словесную перепалку. Не теряйте самообладания, как бы ни старались вас «завести»: рассерженный человек теряет способность мыслить здраво, перестает слушать окружающих и только копит возражения. Бестактность, брань, оскорбительные реплики - не ваше оружие, они - признак слабости, отсутствия аргументов. Грубость и бестактность одного из оппонентов неизбежно восстановят против него другого: тот с еще большим ожесточением будет отстаивать собственное «я». Вместо корректировки взглядов и сближения позиций произойдет обратное: оппонент все упрямее будет стоять на своем. Когда страсти кипят, истина испаряется.



6. Проявляйте уважение к идеям, убеждениям, верованиям противника (если, конечно, они искренни). Старайтесь спорить, убеждать и опровергать, не оскорбляя чужих убеждений насмешками, резкими словами, издевательствами (особенно на людях), не опускайтесь до подтасовки фактов и «навешивания ярлыков».

Уважение к чужим убеждениям - не только признак уважения к другой личности, но и признак ума.



7. Избегайте излишне категорических суждений, особенно в начале спора. Даже если вы на сто процентов уверены, что ваш собеседник не прав, не следует сразу же говорить ему об этом. Поймав противника на частной ошибке, можно польстить своему самолюбию, но задеть самолюбие противника (выиграете бой и проиграете войну). Лучше будет, если он почувствует ваше нежелание ставить его в тяжелое положение и оценит этот знак доброжелательности.



8. Задавайте противнику такие вопросы, на которые он будет отвечать «да», т. е. заставлять противника с самого начала соглашаться с вами. Когда человек говорит «да», он настраивается на восприятие чужого мнения. Когда человек говорит «нет» (возражает), то он психологически и физиологически настраивается на то, чтобы сопротивляться. Поэтому дискуссию, беседу не стоит начинать с положений, заведомо неприемлемых для собеседника. Желательно найти точку соприкосновения и шаг за шагом заставлять противника соглашаться с вами (до тех пор, пока он не выскажет ваш тезис).



9. Старайтесь правильно оценивать аргументы противника, отличать хорошие (убедительные) аргументы от плохих (которые «ничего не доказывают»); вскрывайте в его высказываниях противоречивые суждения; находите предвзятость и односторонность подхода, нарушение логических законов; показывайте бездоказательность суждений, доводов, взятых «с потолка»; выявляйте искажения в интерпретации мнений других участников дискуссии; указывайте на случаи нарушения причинно-следственных связей и т. д.



Конечной целью спора могут быть следующие результаты :

1. Победа одного участника спора и поражение другого.

2. Спор не дал результатов: стороны «остались при своем».

3. Стороны пришли к общему решению путем сопоставления позиций.

4. Стороны разошлись еще большими противниками: результатом спора стало обострение разногласий.

5. Стороны пришли к примирению путем взаимных уступок.

6. Спор помог выявить позиции сторон, не приводя их к примирению.

7. Спор привел к дискредитации оппонента, для чего и был затеян.



Разновидностями спора являются дискуссия, полемика, диспут. Термин «спор» выступает как родовое понятие, а термины - «дискуссия», «полемика», «диспут», «дебаты», «прения» - как его видовые синонимы. При этом каждый из этих терминов - достаточно самостоятельное понятие.

Спор-дискуссия или спор-полемика являются главным методом проведения таких форм группового диалога, как «круглые столы» или «мозговой штурм».



Однако деловой спор может принести желаемую пользу только в том случае, если соблюдается культура спора, если он не превращается в «спор ради спора» или «спор о словах», когда ломаются копья вокруг терминов и понятий, которые оппоненты наполняют разным содержанием.

Споры являются желательным способом общения, если они носят конструктивный, творческий характер, ведут к нахождению истины, полезной делу, и не наносят эмоциональных травм ее участникам.



«В спорах рождаются истины, но умирают Сократы».



Поэтому мудрость всех веков предостерегает от споров с теми, кто не стремится к истине. Спор с такими людьми не приносит пользы. Его можно сравнить с поединком между шпагой и дубинкой. Конечно, интересы дела не всегда позволяют выбирать противника в споре, дискуссии. Но когда противник спорит не ради истины, а ради других целей, то лучше спор прекратить.



Спор считается завершенным, когда одна из сторон заявляет об отказе от своей точки зрения и признает тезис, утверждаемый противником.

Формальное окончание спора не всегда является его завершением, ибо противники могут продолжать отстаивать свою точку зрения и после него. Никто не имеет права на истину в последней инстанции, и даже в самой «еретической» точке зрения может быть что-то ценное и полезное для дела.



И, наконец, последнее: необходимо изучать правила логики, ибо их знание помогает находить ошибки, противоречия в речах противника и убеждать его в том, что он рассуждает неправильно. Не следует применять нечестные приемы в споре, но важно уметь распознавать нечестные приемы у оппонентов.



В античные времена спор в целях поиска истины назывался диалектикой. Тогда же зародилась и софистика - стремление добиться победы в споре путем преднамеренного использования ложных доводов, так называемых софизмов, замаскированных внешней формальной правильностью. Отсюда - софисты - люди, для которых главное доказать, что он прав, независимо удалось ли опровергнуть мнение оппонента или нет.

Разновидностью софистики является эристика - это спор, победу в котором стремятся выиграть любой ценой, чаще всего апеллируя к эмоциям.



Если же оппонент прибегает к намеренному нарушению логики диалога-спора или психологическим приемам давления, то ваша реакция должна быть однозначной: уличить оппонента в недобросовестности и тем самым нанести ему ощутимый удар.



В то же время в различных социальных сферах результатом спора совсем не обязательно должна стать победа одного оппонента над другим. Гораздо конструктивнее и богаче - компромисс, т. е. согласие, примирение, достигнутое путем взаимных уступок (не забудем при этом, что компромисс в споре - не самоцель, но лишь средство выйти из трудного положения).



Еще выше ценится консенсус - всеобщее согласие по всем спорным вопросам.



Итак,

вы соблюдаете культуру делового спора в том случае, если

следите за корректностью собственного поведения и соблюдением норм и требований культуры делового спора.



И, конечно, необходимо избегать вступать в спор с демагогами и пустословами, любителями спорить ради спора.