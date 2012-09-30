Практически сам участвовал.

По ссылке автора:http://www.facebook.com/#!/anton.averkiev
Еду в электричке. Народу немного, человек 10, все мужского пола.
Одну скамейку занимает монументальный дед, огромный, с бородой как у Льва Толстого. При нем внучок лет 6. Рядом стоит здоровый пластиковый пакет.
Начинается длинный перегон, часа полтора без остановок. Дед достает из пакета бутылку водки 1,75, куль шоколадных конфет и связку одноразовых стаканчиков, степенно наливает в один из них водку, вручает мальчонке вместе с конфетой и молча, важно, указывает на одного из пассажиров.
Мальчишка подходит к нему, что-то говорит и отдает стакан с конфетой. Удивленный пассажир выпивает. Внук опять к деду, операция повторяется, только палец деда указывает на другого пассажира, потом на третьего…
По вагону разливается недоумение, те, кто уже выпил, улыбаются, малец исправно разносит… Моя очередь все ближе и ближе.
Парнишка подбегает, протягивает допинг: «Дедушка просит вас выпить, у него сегодня день рождения». Поднимаю стакан, как бы чокаясь, дед с достоинством кивает, я выпиваю, не скрою, с большим удовольствием.
Вскоре все пассажиры охвачены. Дед выпивает последним. Все начинается по второму кругу.
Бутыль кончается, дед достает вторую. Я вспоминаю, что у меня в кармане лежит совершенно новый, красивый и практичный брелок-фонарик, вручаю его парнишке и прошу подарить деду. Дед делает мне респект – указующий жест перстом вне очереди.
Пример вдохновляет, пассажиры начинают копаться по торбам и карманам и дарить деду сувениры – замечены авторучка, калькулятор, будильник с рекламой «Нескафе», отличная импортная рулетка, магнитофонная кассета… Парень мечется как молния.
У выхода сидит бомжеватый мужичок, уже здорово под хмельком, ему тоже хочется сделать юбиляру приятное, но ничего материального он в карманах не находит. Тогда он причесывается пятерней, встает, приосанивается как Кобзон и тонким тенором – ХЭППИ БЕЗДЭЙ ТУ Ю, ХЭППИ БЕЗДЭЙ ТУ Ю-Ю-Ю...
Комментарии 6