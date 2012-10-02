Прогресс не стоит на месте. Развивается общество, прогрессируют средства силовых органов. Не отстают от них и методы защиты трудящихся.Пару лет назад, когда в ГАИ пришла мода ставить на каждый второй фонарь камеру фиксации превышения скорости, я приобрёл себе Кобру. Не Гюрзу и не Гадюку, а Кобру. Такой портативный приборчик, что заранее предупреждает о спрятавшихся в кустах представителях власти и их камерах.Не то чтобы я злостный нарушитель или лихач. Просто не хочу платить неизвестно за что.Получаешь извещение – глядишь и поражаешься: оказывается те 2 дома, что проехал месяц назад были населенным пунктом… И проезжать его нужно было на скорости 60, а не 85 км за час … Извольте 300 рэ.Видать не один я такой. И Кобры практически в любом магазине, и народ умнеет на глазах.Последнее время стал замечать, что меньше стало дядек в гаишных фуражках с фиксаторами скорости.к этим игрушкам. Зато у каждого видеорегистратор! (Всё-таки растёт уровень снабжения государственных учреждений: только-только потратились на фиксаторы скорости, теперь уже и видеорегистроторов вдоволь!) Лови нарушителей! Ату их, паразитов!Только что же это? За пересечение сплошной ловят, а за превышение скорости уже нет? Точно – не ловят! «Доверили» это тяжёлое занятие автоматическим устройствам. (Где еще народ не разбил) А самиДавеча возвращался из одного провинциального городишки. Кобра сработала только один раз: сразу за областным центром в 7.30 утра. Но представитель власти (два раза «ку») был занят - маскировал под отбойником выносной «язщик-излучатель» и на проезжающих еще не обращал внимания.Всю остальную дорогу (более 500 км) попадались только «специалисты» визуальной фиксации нарушений.Когда уже ушлый русский народ придумает средство борьбы с такими «кю»?