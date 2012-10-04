Наверное чистил рыбу на рыбалке.
http://www.banki.ru/blog/semen_semenovich/2974.php
А новость по-своему СНОГСШИБАТЕЛЬНАЯ.
Цитата:
"Компания «Телеком-экспресс», основным заказчиком которой выступает РЖД, купила у «Вымпелкома» 51% в аутсорсинговом контакт-центре «Территория контактов». Актив является убыточным, но позволит новому владельцу стать одним из лидеров рынка, считают эксперты".
http://www.cnews.ru/top/2012/07/02/bilayn_sumel_prodat_svoy_kontaktcentr_podr
Казалось бы - что тут необычного?
Один продал, другой купил... Вроде даже оба довольны.
Новизна заключается в том, что ВПЕРВЫЕ из уст авторитеных людей в бизнесе Call и контакт центров прозвучало, что
БИЗНЕС АУТСОРСИНГОВЫХ КЦ УБЫТОЧЕН!
До этого только и было слышно о их непрекращающихся успехах и достижениях.
Еще цитата (оттуда же) и еще одна реплика:
«Стороны сделки утверждают, что по ее результатам будет создан один из крупнейших распределенных аутсорсинговых контактных центров в России: «Производственные площадки будут расположены в пяти городах. На предприятии будут работать более двух с половиной тысяч сотрудников».
Монополизм, он и в Африке монополизм.
Опять будут говорить про «успехи и достижения»...
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