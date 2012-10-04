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Даже не знаю как это могло получиться, но ниже приведенную новость я увидел значительно позже чем она появилась.Наверное чистил рыбу на рыбалке.А новость по-своему".Казалось бы - что тут необычного?Один продал, другой купил... Вроде даже оба довольны.из уст авторитеных людей в бизнесе Call и контакт центров прозвучало, чтоБИЗНЕС АУТСОРСИНГОВЫХ КЦДо этого только и было слышно о их непрекращающихся успехах и достижениях.(оттуда же) и еще одна реплика:».Опять будут говорить про «успехи и достижения»...