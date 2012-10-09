"Облака" и Call-центры

практически полное совпадение взглядов

Павел Теплов

Андрей Мизирин

Сергей Синягин

Алексей Садовский

Валерий Тарасов

Алексей Трощенко

Совсем недавно многоуважаемое Интернет изданиепоместило статью Петра Чачина о тенденциях и технологиях российского рынка контактных центров. Если есть желающие почитать материал в оригинале, милости прошу сюда:Для остальных я сделал небольшую выборку о перспективности облачных технологий для контактных и call-центров. (И добавил свои реплики - уж извините)Статья представляет собой обзор мнений 6 экспертов колцентростроения по 6 заданным вопросам. (Кстати сказать,Я же остановился только на одном их них. И то только потому, что в отличии от других пяти, именно в вопросе(так назвал подраздел своей статьи П.Чачин) увиделуважаемых экспертов.» - Начал данный подраздел автор.Даже не знаю,в чем он увидел расхождение мнений. Читая его же строки, лично я нашёл только полную солидарность. Причем эта солидарность оказалась единственной из всех обсуждаемых вопросов. По другим пяти – у каждого была своя точка зрения.Что же высказали эксперты по поводу «Облачных технологий в КЦ»:1.: «».ССГ: Могут. И малые могут, и средние. Могут, но не используют. Во всяком случае, примеров и статистики не приводит ни один из экспертов. Большие тоже могут (если услуги слишком высоки по стоимости), но тоже не используют (вполне довольствуются имеющимися, недорогими).2.: «».ССГ: То же самое – интерес должен быть, но его нет! Плюс, очень объективная и реалистическая причина невостребованности.3.: «».ССГ: Опять ни одного слова о том, как уже используется. Только «должно быть», «могли бы быть» и т.п.4.: «…».ССГ: Здесь всё понятно. Плюс еще две причины невостребованности.Приятно слышать конкретику из уст практика. (Моё почтение г-ну Садовскому)5.: «».ССГ: Подтверждение подзаголовка - интерес есть (он не может не есть), внедрений практически нет.6.: «».ССГ: Хеппи-энд. Последний эксперт вбил осиновый кол в технологию «Облака для Call-центров». (Какая игра слов, заметили? «Осиновый кол» для колл-центров…)«Жирные коты» (те, кто может себе позволить сразу купить всё, что нужно для КЦ – «старт-апнуть») давно перевелись. У всех «что-то такое» уже есть, и их это устраивает. Других возможностей «Облачных технологий» им не надоть.Остаётся средний и малый бизнес...Средний чаще всего закупает АТС на 30-40 своих сотрудников. Без каких-либо наворотов.