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Получил от приятеля письмо

12.10.2012 13:50 1 1 092 просмотра
Последние три дня мне снились ягоды. Разные. Очень сочные. Я их ел. Вчера точно помню была малина, сегодня - ежевика и еще какая-то, с гладкой шкуркой, как хурма, но очень чёрная.

Из сонника:
Если Вам приснилось, что Вы собираете садовые ягоды, то наяву Вы сможете насладиться результатами своего труда. Собирать спелые лесные ягоды означает, что судьба будет к Вам благосклонна и подарит Вам уникальный шанс. Есть ягоды - к новому витку любовных отношений.

Сон, в котором Вы видите малину, означает, что на Вашем пути встретится некое обстоятельство, которое Вы сначала можете принять за увлекательное приключение. Однако едва все окажется позади, Вы испугаетесь, поняв, насколько Вы рисковали.

Если во сне Вы видите, а тем более собираете, ежевику, то наяву Вам следует быть готовым к неприятностям и потерям, выпавшим на Вашу долю

А еще сегодня я очень хорошо и долго общался с Тиньковым
К чему бы это?


Что ответить парню? Не про ягоды - с ними пусть сам разбирается. Про Тинькова... smile:?:
Он думает: если в банке работаешь - то сам банкир, и с другими знаком...

Комментарии 1

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