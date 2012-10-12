Получил от приятеля письмо

Из сонника

Если Вам приснилось, что Вы собираете садовые ягоды, то наяву Вы сможете насладиться результатами своего труда. Собирать спелые лесные ягоды означает, что судьба будет к Вам благосклонна и подарит Вам уникальный шанс. Есть ягоды - к новому витку любовных отношений.Сон, в котором Вы видите малину, означает, что на Вашем пути встретится некое обстоятельство, которое Вы сначала можете принять за увлекательное приключение. Однако едва все окажется позади, Вы испугаетесь, поняв, насколько Вы рисковали.Если во сне Вы видите, а тем более собираете, ежевику, то наяву Вам следует быть готовым к неприятностям и потерям, выпавшим на Вашу долюЧто ответить парню? Не про ягоды - с ними пусть сам разбирается. Про Тинькова...Он думает: если в банке работаешь - то сам банкир, и с другими знаком...