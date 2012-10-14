Единоначалие или шизофрения?

Часть 1. Единство и борьба противоположностей
Для начала – что такое «единоначалие».
Большинство наших граждан считает, что это что-то из армейского лексикона. Считает, потому что воспитывалось при развитом социализме, при котором этот термин был, мягко говоря, непопулярен. И только в армии (и на флоте) было по-другому. Потому что там иначе нельзя!
А в народном хозяйстве, выходит, можно?
Открываем большую советскую энциклопедию (БСЭ) и, затаив дыхание, читаем:
"Единоначалие, один из важнейших принципов управления социалистическим производством, заключающийся в предоставлении руководителям различных звеньев народного хозяйства такой полноты прав в принятии решений, которая необходима для выполнения возложенных на них обязанностей, и в установлении персональной ответственности работников за порученное им дело".
Вообще-то там больше слов, но остальное можно не читать – сплошное бла-бла-бла про партию и правительство. (Такое было время: самые правильные слова приходилось «оборачивать» в «красивые фантики»)
Так что Единоначалие – это для всех (оказывется), а не только для тех, «кто в танке»
…
Большая Советская Энциклопедия может быть хорошим источником правильной информации, ведь писалась-то толковыми людьми. Надо только успевать «фантики» выбрасывать не пережевывая…
Например, дальше по тексту БСЭ читаем: "Единоначалие способствует осуществлению принципа демократического централизма" (ДЦ).
Что есть «демократический централизм»?
Оказывается ДЦ это:
а) выборность всех руководящих органов снизу доверху;
б) периодическая отчётность руководящих органов перед нижестоящими и вышестоящими;
в) строгая дисциплина и подчинение меньшинства большинству;
г) безусловная обязательность выполнения низшими органами решений высших.
М-да… Что-то в идеологии не связывается… Явно без 100 граммов не разберёшься.
Из старой советской частушки:
« Я пойду на сеновал,
почитаю Канта!
Всё ли я с собою взял?
Ой, забыл стакан-то…»
Цитата из газеты «Монархист» № 41-42 от 2001 г., статья «О пользе единоначалия»:
«Президент фирмы, создавая систему управления, пришел к заключению о том, что
оптимальный её вариант описан в Уставе Внутренней Службы Вооруженных Сил.
Причина: коммерческая фирма в конкурентной среде - что полк в бою.
Нужна максимальная гибкость и оперативность управления, недостижимая при
«парламентских» методах (решения принимаются большинством членов Правления, и т .д. и т. п.).
А мнения квалифицированных экспертов могут быть получены и без того, чтобы
эти эксперты становились судьями исполнительного директора, главы фирмы.
Для этого даже в армии существуют эффективные механизмы. Известно, например, правило,
существовавшее в Императорском флоте: в кают-компании слово предоставлялось сначала
самым младшим офицерам, и только последним говорил командир корабля. Таким образом,
он не давил авторитетом на подчиненных, да и сам не «подставлялся» необоснованными высказываниями».
Продолжение следует…
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