Единоначалие или шизофрения?

Из старой советской частушки

Цитата из газеты

Часть 1.Для начала – что такое «единоначалие».Большинство наших граждан считает, что это что-то из армейского лексикона. Считает, потому что воспитывалось при развитом социализме, при котором этот термин был, мягко говоря, непопулярен. И только в армии (и на флоте) было по-другому. Потому что там иначе нельзя!, выходит,Открываем большую советскую энциклопедию (БСЭ) и, затаив дыхание, читаем:".Вообще-то там больше слов, но остальное можно не читать – сплошное бла-бла-бла про партию и правительство. (Такое было время: самые правильные слова приходилось «оборачивать» в «красивые фантики»)Так что(оказывется), а не только для тех, «кто в танке»Большая Советская Энциклопедия может быть хорошим источником правильной информации, ведь писалась-то толковыми людьми. Надо только успевать «фантики» выбрасывать не пережевывая…Например, дальше по тексту БСЭ читаем: "" (ДЦ).Оказывается ДЦ это:а) выборность всех руководящих органов снизу доверху;б) периодическая отчётность руководящих органов перед нижестоящими и вышестоящими;в) строгая дисциплина и подчинение меньшинства большинству;г) безусловная обязательность выполнения низшими органами решений высших.М-да…в идеологии… Явно без 100 граммов не разберёшься.« Я пойду на сеновал,почитаю Канта!Всё ли я с собою взял?Ой, забыл стакан-то…»«Монархист» № 41-42 от 2001 г., статья «О пользе единоначалия»:».