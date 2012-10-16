Часть 2. Коротко. Самую суть.
Закончив первую часть цитатой из газеты «Монархист» № 41-42 от 2001 г., я рассчитывал, что кто-нибудь из читателей начнёт самостоятельно искать первоисточник и вдохновится на развертывание дискуссии о единоначалии и демократии.
Увы, ошибся.
… в который раз…
Ладно. Опять придётся самому.
Г-н А. Савельев (тот, чья статья) - из банкиров. Во всяком случае, работал там. Руководил.
Опять цитирую его:
«… вспомнил сейчас, как в одном банке безуспешно пытался наладить коллегиальную работу правления. Председатель Правления, совладелец банка, боялись личной ответственности за принимаемые решения и пытался снять ее с себя, вынося решения на голосование Правления. Картина получалась абсурдная. Понимая, "кто в доме хозяин", члены Правления голосовали солидарно с председателем. Председатель думал, что его решения правильны, и был спокоен. А члены Правления знали, что в случае каких-либо провалов все равно отвечать будет в первую очередь председатель, и потому голосовали без особых размышлений. В итоге получился конфликт, масса обиженных, а банку пришел "каюк".
Молодец, г-н А. Савельев! Коротко, внятно и доходчиво! По-военному!
Остаётся добавить, что срисованная картина маслом – про Председателя правления банка – лёгкая тень тех вариаций демократизма, что творятся в наших верхах (я о банках) при принятии кардинальных решений.
Пару месяцев назад в банке «Й» методом голосования принимали решение о том «нужен или не нужен» клиентам новый сервис обслуживания. В голосовании принимали участие: представитель клиентского обслуживания – 1 чел., куратор данного нового сервиса – 1 чел., представители подразделений не работающие с клиентами – 5 челов.
Догадываетесь, какой результат голосования? Правильно! 5-2 в пользу «не нужен». А Правление? А Правление устроили результаты голосования…
После такого - еще одна цитата из той самой, монархической статьи:
«Вот тогда, на уровне банка, я понял, что соль коллегиального управления - не в том, чтобы решения принимались большинством и ответственность за эти решения размазывалась между членами правления. А в том, что руководитель должен принимать в основном единоличные решения и нести за них всю меру ответственности, но, тем не менее, уметь выслушать квалифицированные мнения о предмете решения и принять меры с их учетом.»
И еще
«Вера в "парламентскую демократию" в компаниях сегодня несет российским фирмам серьезные проблемы. Это я вижу на примере многих известных мне банков.
В то же время властный, авторитарный стиль руководства обеспечивает компаниям выживание и динамичное развитие».
Окончание статьи переписывать здесь не буду, чтобы не увести разговор в ненужную сторону.
Лучше спрошу о другом. Так ли сильно заблуждается г-н Савельев, «склоняя» нас к единоначалию в управлении? Может он не одинок в этом?
Анри Файоль (1841-1925) - французский горный инженер, теоретик и практик менеджмента, основатель административной (классической) школы управления, сформулировал получившие широкое распространение четырнадцать принципов управления. Некоторые из его правил существовали ещё до этого, другие были обобщены, третьи - сформулированы впервые.
Так вот у него Единоначалие стоит четвертым пунктом, после «Разделения труда», «Полномочий и ответственности» и «Дисциплины». А «Корпоративный дух» последним, четырнадцатым, сразу после «Инициативности»:
П.4. Единоначалие — каждый работник отчитывается только перед одним руководителем и только от него получает распоряжения.
Я не крутой спец в том, кто из «классиков» какие принципы управления считал главнее, но предполагаю, что Анри Файоль тоже не одинок.
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