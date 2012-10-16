цитирую его

еще одна цитата

И еще

Часть 2.Закончив первую часть цитатой из газеты «Монархист» № 41-42 от 2001 г., я рассчитывал, что кто-нибудь из читателей начнёт самостоятельно искать первоисточник и вдохновится на развертывание дискуссии о единоначалии и демократии.Увы, ошибся.… в который раз…Ладно. Опять придётся самому.(тот, чья статья). Во всяком случае, работал там. Руководил.Опять«…".Молодец, г-н А. Савельев! Коротко, внятно и доходчиво! По-военному!Остаётся добавить, что срисованная картина маслом – про Председателя правления банка – лёгкая тень тех вариаций демократизма, что творятся в наших верхах (я о банках) при принятии кардинальных решений.Пару месяцев назад в банке «Й» методом голосования принимали решение о том «нужен или не нужен» клиентам новый сервис обслуживания. В голосовании принимали участие: представитель клиентского обслуживания – 1 чел., куратор данного нового сервиса – 1 чел., представители подразделений не работающие с клиентами – 5 челов.Догадываетесь, какой результат голосования? Правильно! 5-2 в пользу «не нужен». А Правление? А Правление устроили результаты голосования…После такого -из той самой, монархической статьи:.»».Окончание статьи переписывать здесь не буду, чтобы не увести разговор в ненужную сторону.Лучше спрошу о другом. Так ли сильно заблуждается г-н Савельев, «склоняя» нас к единоначалию в управлении? Может он не одинок в этом?(1841-1925) - французский горный инженер, теоретик и практик менеджмента, основатель административной (классической) школы управления, сформулировал получившие широкое распространение четырнадцать принципов управления. Некоторые из его правил существовали ещё до этого, другие были обобщены, третьи - сформулированы впервые.Так вот у него Единоначалие стоит четвертым пунктом, после «Разделения труда», «Полномочий и ответственности» и «Дисциплины». А «Корпоративный дух» последним, четырнадцатым, сразу после «Инициативности»:П.4.Я не крутой спец в том, кто из «классиков» какие принципы управления считал главнее, но предполагаю, что Анри