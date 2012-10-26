… «».Было это много лет назад. Я тогда работал в одной государственной организации с четкой, давно выстроенной «вертикалью власти». Шефом у меня был очень работящий, но не шибко продвинутый дяденька.Прибегает как-то «сверху» и говорит: «Босс (Сам!) затребовал ДОКУМЕНТ (далее по тексту Д.) Сделай его срочно, мне после обеда нужно показать».Я хоть моложе возрастом, ниже статусом и ростом невысок, всё же «замужем» не первый день!Иду в соседнюю комнату и приношу Умную книгу (нормативный сборник, учебник, … - называйте, как кому больше нравится) и показываю - как документ Д. должен выглядеть. Зачитываю из этой умной книги, что для разработки Д. нужно сначала получить от вышестоящего органа документ А. На основании А. разработать внутренний документ Б. и только после этого приступить к разработке Д.Получаю ответ шефа: «Ты еще мал, глуп и не видал …Делай что говорят! Сам ждать не будет. Сделай что-нибудь на 2-3 листа. Сегодня покажем, а завтра будем запрашивать документ А.»Еще раз иду в соседнюю комнату и нёсу Д. прошлогодней давности, утративший свою актуальность не столько в силу просрочки, сколько из-за кардинального изменения штатной структуры. Какие там 2-3 листа? Неделю работать всему персоналу!Шеф: "А вот ты изловчись - быстренько и коротенько изложи. Машинистка напечатает – покажем. После этого - хоть трава не расти"!Я: «Вам не кажется, что вы себя подставляете? Может именно этого Сам и хочет»?Шеф: «Нет, он это самое будет потом у остальных смотреть.»Пока мы с ним препирались, зашёл коллега с другого этажа. Статусом не больше моего и росточком, кстати, тоже.«ЧЁ за шум, а драки нет?»Шеф: «Вот Сам приказал принести Д., решаем как быть!»Коллега: «Документ А. есть?»Шеф: «Нет. Хотим без него обойтись.»Коллега:«Ну и дураки! Чтобы сделать Д. нужно иметь А., Б. и, желательно, В. и Г. После этого можно сделать Д. Сделаете по-другому – огребёте за самоуправство!»Сказал и ушёл.Почесал мой шеф репу, взял, как ему сначала рекомендовали прошлогодний документ и отчитался: вот так мы делали раньше, если будет А., то через месяц сделаем новый.Когда он довольный вернулся, я его спросил: «Битый час вам талдычил что да как – не слушали. На одну минуту зашел чел с другого этажа – поверили сразу. Почему»?Шеф: «Я подумал что. Почему? Потому что слишком «еще мал и глуп»…Эта история была давно. Очень давно. Многое изменилось.Страна стала другой, бизнес изменился. Вертикаль сначала разрушилась, потом начала заново вертикалиться...Только Люди остались те же! В том смысле, чтоне тому ЧТО ГОВОРЯТ подчинённые, а, чтобы они говорили.И где бы мне не приходилось работать ситуации слишком часто напоминают рассказанную (с незначительными вариациями).- САМ сказал, что нужно делать ТАК!- а он знает, что это подрубает сук, на котором он САМ сидит?- Ты еще мал, глуп и не видал … Делай что говорят! САМ ждать не будет…Вы спросите «причем здесь ЕЖИК»?Иногда самые дельные советы слышны из уст людей, которые ни внешне, ни согласно статуса не соответствуют тому, чтобы авторитетные люди к ним прислушивались.А ёжик… Ёжик только напоминал нам, что внешность обманчива.