… «Внешность обманчива».
Было это много лет назад. Я тогда работал в одной государственной организации с четкой, давно выстроенной «вертикалью власти». Шефом у меня был очень работящий, но не шибко продвинутый дяденька.
Прибегает как-то «сверху» и говорит: «Босс (Сам!) затребовал ДОКУМЕНТ (далее по тексту Д.) Сделай его срочно, мне после обеда нужно показать».
Я хоть моложе возрастом, ниже статусом и ростом невысок, всё же «замужем» не первый день!
Иду в соседнюю комнату и приношу Умную книгу (нормативный сборник, учебник, … - называйте, как кому больше нравится) и показываю - как документ Д. должен выглядеть. Зачитываю из этой умной книги, что для разработки Д. нужно сначала получить от вышестоящего органа документ А. На основании А. разработать внутренний документ Б. и только после этого приступить к разработке Д.
Получаю ответ шефа: «Ты еще мал, глуп и не видал … Делай что говорят! Сам ждать не будет. Сделай что-нибудь на 2-3 листа. Сегодня покажем, а завтра будем запрашивать документ А.»
Еще раз иду в соседнюю комнату и нёсу Д. прошлогодней давности, утративший свою актуальность не столько в силу просрочки, сколько из-за кардинального изменения штатной структуры. Какие там 2-3 листа? Неделю работать всему персоналу!
Шеф: "А вот ты изловчись - быстренько и коротенько изложи. Машинистка напечатает – покажем. После этого - хоть трава не расти"!
Я: «Вам не кажется, что вы себя подставляете? Может именно этого Сам и хочет»?
Шеф: «Нет, он это самое будет потом у остальных смотреть.»
Пока мы с ним препирались, зашёл коллега с другого этажа. Статусом не больше моего и росточком, кстати, тоже.
«ЧЁ за шум, а драки нет?»
Шеф: «Вот Сам приказал принести Д., решаем как быть!»
Коллега: «Документ А. есть?»
Шеф: «Нет. Хотим без него обойтись.»
Коллега: «Ну и дураки! Чтобы сделать Д. нужно иметь А., Б. и, желательно, В. и Г. После этого можно сделать Д. Сделаете по-другому – огребёте за самоуправство!»
Сказал и ушёл.
Почесал мой шеф репу, взял, как ему сначала рекомендовали прошлогодний документ и отчитался: вот так мы делали раньше, если будет А., то через месяц сделаем новый.
Когда он довольный вернулся, я его спросил: «Битый час вам талдычил что да как – не слушали. На одну минуту зашел чел с другого этажа – поверили сразу. Почему»?
Шеф: «Я подумал что ты не можешь быть прав. Почему? Потому что слишком «еще мал и глуп»…
Эта история была давно. Очень давно. Многое изменилось.
Страна стала другой, бизнес изменился. Вертикаль сначала разрушилась, потом начала заново вертикалиться...
Только Люди остались те же! В том смысле, что больше верят не тому ЧТО ГОВОРЯТ подчинённые, а тому, как им бы хотелось, чтобы они говорили.
И где бы мне не приходилось работать ситуации слишком часто напоминают рассказанную (с незначительными вариациями).
- САМ сказал, что нужно делать ТАК!
- а он знает, что это подрубает сук, на котором он САМ сидит?
- Ты еще мал, глуп и не видал … Делай что говорят! САМ ждать не будет…
Вы спросите «причем здесь ЕЖИК»?
Иногда самые дельные советы слышны из уст людей, которые ни внешне, ни согласно статуса не соответствуют тому, чтобы авторитетные люди к ним прислушивались.
Нужно уметь «услышать» здравую мысль независимо откуда та пришла.
А ёжик… Ёжик только напоминал нам, что внешность обманчива.
Комментарии 0