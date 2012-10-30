Если «облака» зажигают - значит - это кому-то нужно!

Кто «ЗА» и Что есть против.
Для начала дадим единое толкование, что такое облачные технологии, далее «Облака».
Последнее время слишком много спекуляций на эту тему, связанных с некорректной трактовкой самого термина.
Облачная бизнес-модель продажи и использования подразумевает, что купленный Заказчиком продукт (чаще всего это ПО) располагается на территории Продавца – это РАЗ, предоставляя Заказчику доступ к его использованию через Интернет (или специально выделенные линии доступа) – это ДВА. Заказчик в этом случае несет сравнительно небольшие затраты, так как ему не требуется приобретать ПО полностью, не нужно разворачивать свою (недешевую) аппаратную часть, поддерживать её работоспособность.
Продукт предоставляется Заказчику фактически в аренду, поэтому всегда предполагает периодическую, как правило, ежемесячную оплату. Она включает в себя не только оплату за использование ПО, но и все затраты, связанных с поддержкой его работоспособности, технической поддержкой пользователей, обновлением и защитой данных и проч.
Естественно такая схема имеет значительный ряд преимуществ, на которые Продавцы ВСЕГДА обращают внимание потенциальных клиентов, забывая раскрывать возникающие при этом недостатки.
О них я и буду сегодня говорить.
Начнём с двух цитат:
"... люди ожидают, что облака решат проблемы в большей степени, чем эта технология реально может решить в их случае - ожидания очень высокие, ... - А когда они сталкиваются с реальностью, то обнаруживается, что облака не обеспечивают, к примеру, такую экономию денег, на которую рассчитывал пользователь или улучшение гибкости ИТ-инфраструктуры."
"... примерно половина пользователей не получила от облаков того эффекта, который ожидала. Так, 90% опрошенных в России ожидали, что внедрение облаков позволит им увеличить гибкость ИТ-инфраструктуры, однако для 43% этого не произошло. 41% опрошенных ошибались, думая, что облачные технологии позволят быстрее восстанавливать ИТ-системы после сбоев, 48% зря надеялись на повышение эффективности систем, 46% - на снижение операционных расходов, и 35% - на повышение безопасности."
Если кого интересует первоисточник, то Это отсюда http://corp.cnews.ru/news/top/index.shtml?2011/10/05/458544
Я вижу 4 основные причины неудовлетворенности.
Раскрою их последовательно, но не по степени неудовлетворения.
1. Очень часто Заказчик воспринимает арендуемое ПО как Шпионское: все данные, которыми оперируют его сотрудники, доступны Продавцу в ПОЛНОМ объёме. И ничего здесь исправить нельзя.
Актуальная причина? Вполне. Особенно для банков.
2. Практически всегда Производитель получает Власть над пользователем в том смысле, что Заказчику приходится менять собственные процедуры, подстраивая их под условия эксплуатации арендуемого ПО.
Всякие изменения, новшества под конкретного пользователя либо нереализуемы (не каждый продавец является производителем), либо дороги с лишком.
3. Стоимость.
На первый взгляд стоимостная выгода очевидна: за небольшие деньги и сразу получаешь весь набор требуемых функций. Прекрасно! Но сколько времени это будет выгодно? Рекомендую подсчитать стоимость владения хотя бы за пару лет. Сразу станет очевидным ВРЕМЕННАЯ ВЫГОДА. Для каждого случая своя арифметика. Для кого – год, а для кого – три. Вряд ли больше.
4. Надёжность.
Чаще всего этот пункт называют основным, но я его оставил на «закуску».
Много здесь можно было сказать, но я буду краток. Лучше поцитирую.
Сначала Антуана де Сент-Экзюпери: «если звёзды зажигают - значит - это кому-нибудь нужно»
Потом Юрия Романова («Электронный ширпотреб» как двигатель «облачного» прогресса») http://i-business.ru/blogs/12101:
«Народная примета: если на чистом небе начинают быстро расти облака – это к грозе. «Облака», в смысле технологии распределенных сервисов, сегодня растут «как на дрожжах». Технология развивается, образно выражаясь, «быстрее звука» - их возможности опережают распространяющиеся в сообществе потенциальных потребителей сведения о них. …»
Еще. Оттуда же:
«Когда растут облака – это к грозе… Собственно, вопрос безопасности использования «облачных» технологий – сегодня, похоже, единственное по-настоящему серьезное препятствие, сдерживающее взрывоподобную экспансию технологии. Нужны «громоотводы»… По мнению экспертов, в ближайшие год-два поставщики программных и аппаратных решений, обеспечивающих повышенную безопасность пребывания «в облаке», смогут неплохо заработать.
По оценкам аналитиков компании IDC, формирующийся вокруг «облачных» технологий рынок услуг резервного копирования и восстановления данных растет ежегодно на 25% и к 2014 году достигнет объема в $55,5 млрд.»
Вот так! Технология испытывает трудности продвижения, а рынок «вокруг облачных технологий» будет расти семимильными шагами?
Для тех, кого мы с Ю.Романовым не убедили, кто просчитал все риски и решил таки использовать «Облака» хочу дать совет:
наймите собственного специалиста этого профиля. Чем выше будет его квалификация, тем продуктивней будет ваше взаимодействие с Продавцом. Кроме того, проще и безболезненней пройдёт процесс «соскока», когда вы осознаете необходимость собственного владения.
Здесь уместно провести параллель с использованием банками аутсорсинга call-центров. Сравнение достигнутых разными банками результатов покажет, что наибольшего успеха добились те, кто изначально содержал в своём штате толкового специалиста по технологиям обслуживания клиентов с помощью call-центров. Свой специалист – это правильно сформулированное задание, четкие требования выполнения процедур, постоянный и объективный контроль отчетности, и прочее, и прочее.
Нет своего специалиста – получай неорганизованность, неразбериху, красивые, но непонятные и непригодные отчеты, …, недовольных клиентов, …, крутые меры начальства.
В облачной технологии – та же байда. Отсутствие у многих пользователей четкого представления о том, что вообще они хотят получить от использования облаков, тесно переплетается с отсутствием представления о том, что такое облако. Облачные технологии часто пытаются внедрять лишь потому, что «вокруг их внедряют», не просчитав при этом в достаточной степени, что именно они получат от такого внедрения.
Комментарии 12
Варианта два:
- Или все настолько хорошо, что и сказать нечего
- Или все так плохо, что и говорить не хочется
в туалетах, извините - в кулуарах.
Увы не всегда это получается.
Кстати,
Моисей Абрамович, в блогах не принято говорить "спасибо",
поэтому свою благодарность вам я оставил на форуме.
Для меня это новость. Не уверен, что буду придерживаться этого правила.
Если Вы обратили внимание, то я всем, кто интересно комментирует в блоге отвечаю "спасибо".
Как я по другому могу выказать уважение к высказанному мнению?
Что касается самой статьи, то моё мнение про "облака" эта статья не изменила.
И мнение это не относится к области - нужен облачный контакт центр банку или нет.
Это скорее всего область Вашей компетенции.
Моё мнение не изменилось в отношении того, что облачные решения могут быть частными и располагаться на территории заказчика.
И поддерживаться они могут силами заказчика.
Как?
Обратитесь в компанию, которая реализовала такой облачный проект (она приведена в указанной мной статье).
Они смогут детально рассказать и показать, как это реализовано.
Возможно удастся договориться с ними о референс визите.
Рад буду увидеть Ваши комментарии в других блогах.
Рад, что кому-то нужно, чтобы «облака» зажигали.
Вы писали:"облачные решения могут быть частными и располагаться на территории заказчика. И поддерживаться они могут силами заказчика."
Спасибо за приглашение на реферанс-визит. Но будет лучше, если вы попробуете здесь (или у себя) доказать "облачность" их решения. Сможете? Как я уже говорил - много спекуляций на эту тему. Если убедите, что я ошибаюсь - с удовольствием заберу свои слова обратно и съезжу посмотреть.
P.S. И про "спасибо" вы не разобрались: на форуме можно нажать "спасибо" и человеку добавиться рейтинг. В блоггах это не предусмотрено. ...сколько не пыжься.
Определитесь - или в блогах не принято говорить "спасибо", или В блоггах это не предусмотрено. ...сколько не пыжься
Троллить, пжста, в другом месте.