«Облака» и разнесенная схема использования ПО. В чем разница?

Эксперт А

Эксперт Б

Эсперт С

Эксперт А

Эксперт С

Эксперт А

Эксперт С

Эксперт А

Эксперт С

Эксперт А

Эксперт С

Эксперт А

Ниже приведена (практически без правок) небольшая дискуссия экспертов. Ссылку на первоисточник и имена экспертов не называю, чтобы не уводить читателей в дебри рассуждений типа: а кто они такие? Почему их нужно слушать? И т.п.Желающие могут поискать и найти откуда это и по какому поводу состоялось обсуждение.Несмотря на то, что общаются специалисты по технологиям call-центров, затронутые вопросы применимы к любому другому ПО.: Коллеги, я верю в то, что SaaS кц или SaaS атс получат крайне слабое развитие и смогут завоевать лишь малую часть аудитории.Я даже в SaaS-crm плохо верю, несмотря на то, что их как будто бы больше.Причины тут и в "последней миле" и уже оборудованных площадках у "крупняков" и нежелание "фильтровать" контактные данные (телефоны) своих клиентов через SaaS-шиков и не готовность оставлять им записанные разговоры и требования закона о защите персональных данных (опять же оседание записанных разговоров на стороне) и отсутствие грамотных специалистов на прощадке заказчика, готовых настроить сетевое оборудование для подключения ряда рабочих мест по ip к SaaS-кц.Одна из главных же причин, на мой же, - сравнимая стоимость владения кц и аренды SaaS-кц.Основные затраты лежат ведь не в затратах на приобретение решения, а в затратах на владение решением - на заработную плату операторов кц.Покупка решения - это снижение периодических затрат.Так что SaaS-кц можно рассматривать только как порезвиться на период "я хочу попробовать что такое колцентр". Вместе с тем, это "попробовать" влечет за собой столько хлопот (договора с операторами связи, подключение к SaaS-кц, оборудование рабочих мест и пр.) что затраты на само ПО для кц (а сейчас платформа кц это именно ПО-кц, а не оборудование) - капля в море.Потому SaaS-кц мне кажется идеей со слабой перспективой развития.…самое удивительное, что даже производители облачных решений не находят что ответить на те возражения, которые я привожу в качестве аргументов "против" saas решений.: Если сама "облачная" архитектура не "погибнет" в обозримом будущем, то свою часть клиентов она всё-таки "перетащит".На самом деле, "момент истины" наступит лет через 5, когда основная масса действующих российских КЦ будет проходить этап смены систем / технологий. На что поменяют - то и будет ведущим в последующие 6-8 лет.: цитата «».А следующее поколение? Разве у него нет "шансов" начать с облачных технологий?Если есть, то процесс зацикливается: сначала "облака", потом - собственное владение.- собственное ПО установленное на серверах датацентра в облаке,- собственное ПО установленное на собственных серверах в датацентре,- ПО как услуга установленное на серверах в облаке,- ПО как услуга установленное на собственных серверах в датацентре,- ПО как услуга установленное на арендованных серверах датацентра в облаке.Что?: Умница, А.!Правильная постановка вопроса. А вопрос то: "Что есть облако?"Из перечисленных вариантов (возможно, не всех) я бы назвал "облачными" В С Е.Пусть меня за это проклянут читатели банки.ру: "облако" -возможность использования ПО с любого места в сети ): ЦитатаДАВАЙТЕ СМОТРЕТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНО ШИРЕ.Если ПО (сервер с ПО) находятся в одном месте, а пользователь этого ПО - в другом, и связь по выделенным каналам (линиям). То это "облако".Аналогично, если ПО (сервер с ПО), пользователь (пользователи) и что-то другое из используемого в процессе работы - в одном месте, а необходимый компонент (неотъемлемая составляющая часть, часть функционала, ... Например, база клиентов или используемые сценарии) в другом. И связь с этими разными местами по по выделенным каналам (линиям). То это тоже "облако".Без каких бы то ни было ограничений!: Только формально - да. Как будто, облако = интернет, то есть некая не контролируемая нами, но работающая по понятным правилам, среда передачи данных. Любая система, которая использует это облако как основную среду передачи данных - облачная.Вместе с тем, точнее было бы назвать облаком распределенную систему. Например, любую распределенную систему, которая продолжает работать до тех пор, пока жива хотя бы одна/две боевые единицы системы. Например, торрент - облако, система распределенных вычислений для SETI - облако. Все подобные системы - облако.Все остальное - нет, не облако.Как вам такая формулировка определения?: ЦитатаСОГЛАСЕН.Хочу только уточнить по разнесенным системам.Если система разнесена, она уже "облачна"?Или нужно что-нибудь еще?Например, мне не хочется относить к "облакам" такую разнесенную систему, как несколько филиалов одного банка, связанных sip-линиям и представляющих собой фактически одну собственную АТС. ( ограничимся пока телефонией): Имхо к облачной телефонии можно отнести скайп.в облаке должно быть огромное количество равноправных серверов телефонии которые обслуживают оконечные устройства.Таких облаков нет покаУ инфинити есть базовое решение распределенных серверов телефонии, которое подошло к облачному близко. очень близко.: Вообще-то я хотел получить разъяснение вашей позиции по разнесенным системам без привязки к конкретным производителям - что можно считать только "разнесёнкой", а что-то уже ОБЛАКА.Сможете?: В облаке, как в среде передачи данных, все капли равноценны. Исключи 5, 10, 15, 50, даже 99% капель от этого облако не перестанет быть облаком и все равно останется средой передачи данных.Серверная блейд-система = облако - выключи любое количество серверов из блейд-стека, кроме одного, и все равно все виртуалки на нем будут жить.Система распределенных вычислений seti - облако - выключи любое количество компьютеров, кроме одного, и все равно вычисления не прервутся, просто замедлятся.Торрент - облако, выключи любое количество компьютеров, кроме двух, и все равно файлы будут передаваться.Облако сохранит все свойства облака, до тех пор кока в ней будет хотя бы одна капля!Все, что не отвечает таким критериям, НЕ ОБЛАКО...телефонии.Сдохнет одна линия связи между и все, шандец. Сдохнет центральная АТС - все шандец.