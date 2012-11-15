«Облака» и разнесенная схема использования ПО. В чем разница?

Ниже приведена (практически без правок) небольшая дискуссия экспертов. Ссылку на первоисточник и имена экспертов не называю, чтобы не уводить читателей в дебри рассуждений типа: а кто они такие? Почему их нужно слушать? И т.п.
Желающие могут поискать и найти откуда это и по какому поводу состоялось обсуждение.
Несмотря на то, что общаются специалисты по технологиям call-центров, затронутые вопросы применимы к любому другому ПО.
Читайте, думайте.
Эксперт А: Коллеги, я верю в то, что SaaS кц или SaaS атс получат крайне слабое развитие и смогут завоевать лишь малую часть аудитории.
Я даже в SaaS-crm плохо верю, несмотря на то, что их как будто бы больше.
Причины тут и в "последней миле" и уже оборудованных площадках у "крупняков" и нежелание "фильтровать" контактные данные (телефоны) своих клиентов через SaaS-шиков и не готовность оставлять им записанные разговоры и требования закона о защите персональных данных (опять же оседание записанных разговоров на стороне) и отсутствие грамотных специалистов на прощадке заказчика, готовых настроить сетевое оборудование для подключения ряда рабочих мест по ip к SaaS-кц.
Одна из главных же причин, на мой же, - сравнимая стоимость владения кц и аренды SaaS-кц.
Основные затраты лежат ведь не в затратах на приобретение решения, а в затратах на владение решением - на заработную плату операторов кц.
Покупка решения - это снижение периодических затрат.
Так что SaaS-кц можно рассматривать только как порезвиться на период "я хочу попробовать что такое колцентр". Вместе с тем, это "попробовать" влечет за собой столько хлопот (договора с операторами связи, подключение к SaaS-кц, оборудование рабочих мест и пр.) что затраты на само ПО для кц (а сейчас платформа кц это именно ПО-кц, а не оборудование) - капля в море.
Потому SaaS-кц мне кажется идеей со слабой перспективой развития.
…самое удивительное, что даже производители облачных решений не находят что ответить на те возражения, которые я привожу в качестве аргументов "против" saas решений.
Эксперт Б: Если сама "облачная" архитектура не "погибнет" в обозримом будущем, то свою часть клиентов она всё-таки "перетащит".
На самом деле, "момент истины" наступит лет через 5, когда основная масса действующих российских КЦ будет проходить этап смены систем / технологий. На что поменяют - то и будет ведущим в последующие 6-8 лет.
Эсперт С: цитата «На что поменяют - то и будет ведущим в последующие 6-8 лет».
А следующее поколение? Разве у него нет "шансов" начать с облачных технологий?
Если есть, то процесс зацикливается: сначала "облака", потом - собственное владение.
Эксперт А: что есть облако?
- собственное ПО установленное на серверах датацентра в облаке,
- собственное ПО установленное на собственных серверах в датацентре,
- ПО как услуга установленное на серверах в облаке,
- ПО как услуга установленное на собственных серверах в датацентре,
- ПО как услуга установленное на арендованных серверах датацентра в облаке.
Что?
Эксперт С: Умница, А.!
Правильная постановка вопроса. А вопрос то: "Что есть облако?"
Из перечисленных вариантов (возможно, не всех) я бы назвал "облачными" В С Е.
Пусть меня за это проклянут читатели банки.ру
Эксперт А: "облако" -возможность использования ПО с любого места в сети )
Эксперт С: Цитата "облако" -возможность использования ПО с любого места в сети)
ДАВАЙТЕ СМОТРЕТЬ ЗНАЧИТЕЛЬНО ШИРЕ.
Если ПО (сервер с ПО) находятся в одном месте, а пользователь этого ПО - в другом, и связь по выделенным каналам (линиям). То это "облако".
Аналогично, если ПО (сервер с ПО), пользователь (пользователи) и что-то другое из используемого в процессе работы - в одном месте, а необходимый компонент (неотъемлемая составляющая часть, часть функционала, ... Например, база клиентов или используемые сценарии) в другом. И связь с этими разными местами по по выделенным каналам (линиям). То это тоже "облако".
Без каких бы то ни было ограничений!
Эксперт А: Только формально - да. Как будто, облако = интернет, то есть некая не контролируемая нами, но работающая по понятным правилам, среда передачи данных. Любая система, которая использует это облако как основную среду передачи данных - облачная.
Вместе с тем, точнее было бы назвать облаком распределенную систему. Например, любую распределенную систему, которая продолжает работать до тех пор, пока жива хотя бы одна/две боевые единицы системы. Например, торрент - облако, система распределенных вычислений для SETI - облако. Все подобные системы - облако.
Все остальное - нет, не облако.
И использование понятия "облако" для остальных систем - лишь спекуляция и манкирование терминами.
Как вам такая формулировка определения?
Эксперт С: Цитата «использование понятия "облако" для остальных систем - лишь спекуляция и манкирование терминами»
СОГЛАСЕН.
Хочу только уточнить по разнесенным системам.
Если система разнесена, она уже "облачна"?
Или нужно что-нибудь еще?
Например, мне не хочется относить к "облакам" такую разнесенную систему, как несколько филиалов одного банка, связанных sip-линиям и представляющих собой фактически одну собственную АТС. ( ограничимся пока телефонией)
Эксперт А: Имхо к облачной телефонии можно отнести скайп.
в облаке должно быть огромное количество равноправных серверов телефонии которые обслуживают оконечные устройства.
Таких облаков нет пока
У инфинити есть базовое решение распределенных серверов телефонии, которое подошло к облачному близко. очень близко.
Эксперт С: Вообще-то я хотел получить разъяснение вашей позиции по разнесенным системам без привязки к конкретным производителям - что можно считать только "разнесёнкой", а что-то уже ОБЛАКА.
Сможете?
Эксперт А: В облаке, как в среде передачи данных, все капли равноценны. Исключи 5, 10, 15, 50, даже 99% капель от этого облако не перестанет быть облаком и все равно останется средой передачи данных.
Серверная блейд-система = облако - выключи любое количество серверов из блейд-стека, кроме одного, и все равно все виртуалки на нем будут жить.
Система распределенных вычислений seti - облако - выключи любое количество компьютеров, кроме одного, и все равно вычисления не прервутся, просто замедлятся.
Торрент - облако, выключи любое количество компьютеров, кроме двух, и все равно файлы будут передаваться.
Облако сохранит все свойства облака, до тех пор кока в ней будет хотя бы одна капля!
Все, что не отвечает таким критериям, НЕ ОБЛАКО...
Несколько филиалов банка никак не облако. Это обычная распределенная система телефонии.
Сдохнет одна линия связи между и все, шандец. Сдохнет центральная АТС - все шандец.
Комментарии 15
Полностью поддерживаю эксперта А.
Чувствую, что дебаты про "облака" очень сильно зацепили
На вопрос в чем разница - отвечу:
При распределенной структуре (по филиалам), в отличие от "облака", ресурсы:
а) не перерраспределяются между оборудованием (хотя возможно и получится решить этот вопрос при помощи балансировщика)
б) не выделяются автоматически из имеющихся резервов.
Для коиента и пользователя системы абсолютно не заметно - в облаке работет ПО или нет.
Просто используемое ПО должно иметь возможность автоматически задействовать не используемые ресурсы.
Если этого нет, то это - не облако
Правильно, но мы то говорим не о клиентах. Поэтому главное в "облаке", то что задействуется что-то, удалённое от территории использования. То что используется - может считаться "облачным".
Например, в банке используется собственное ПО обслуживания клиентов, а клиентская база хранится в Дата-центре
10 метров - это удаленно?
А 20 - это далеко?
Я считаю, что если на территории заказчика и интеграция по интернету (или специально выделенным линиям) - то "Облако".
Если на собственной территории+техническая эскплуатация собственными руками - "разнесенка".
На сколько эта "разнесёнка" удалена или приближена (если в метрах) - вопрос не существенный.
Не соглашусь, так как у меня функциональный
Если разные функции одного процесса "разнесены" по двум-трём серверам, которые стоят по разным углам одной серверной - то это уже разнесенная технология?
Не буду комментировать экспертов. Со временем все меняется и история, и подходы и оценки.
В чем разница между разнесенкой и облаком?
Для эксплуатирующего:
1. Централизованное администрирование ( не по отдельности разнесенные системы, а единое).
2. Простота выделения новых ресурсов (лицензий, дискового пространства, процессоров, памяти, каналов передачи данных и т.д.)
3. Высокая загрузка оборудования, т.е. большая отдача от вложенных в него средств.
4. Большая надежность (в случае выхода одного из узлов облака, работа системы на пострадает).
Итог - каждый отдельно пункт может иметь решение и вне облака, но в облаке они все объединены.
Для пользователя
1. Использование столько ресурсов, сколько требуется в конкретный момент.
2. Высокий уровень доступности услуги
3. Сокращение капитальных затрат
4. Если облако внешнее, то и вопросы технической поддержки и эксплуатации снимаются с пользователя.
Со стороны поставщика услуг
1. Возможность раздельрного хранения и обработки на едином оборудование данных нескольких заказчиков.
2. Низник затраты на эксплуатацию АПК.
3. Предоставление заказчику услуги по хранению и обработки данных, а не серверов и систем хранения.
И как видно из вышесказанного - не важно, как далеко ресурсы и пользователи находятся друг от друга.
Внешние это ресурсы или внутренние.
Важным остается вопрос, а какие услуги предоставляются?
Могу подсказать, в одном банке передают внешней организации обезличенные данные для проведения тестирования изменений и новых продуктов.
Основной вопрос - это безопасное использование облака.
И сейчас этот вопрос успешно решается
"Облачные технологии" НЕ МОГУТ быть внутренними! Это всегда внешний исполнитель.
И только после этого: "не важно, как далеко ресурсы и пользователи находятся друг от друга"
С кем я должен спорить?
Что касается внутреннего облака.
Предположим компания А предоставляет облачные услуги компании В.
А потом и для своих сотрудников компания А стала предоставлять эти услуги.
Как они должны быть расценены? Как Внешние? Как облачные?
Все в этом миое относительно.
А если этот сотрудник уехал в другую страну? Облако появилось? А оно стало от этого внешним?
Предлагаю открыть тему, какие облачные услуги для финансовых организаций могут быть интересными.
Этобудет более полезно, чем теоретические рассуждения, что можно считать облаком, а что нет
Я привел мнения 3-х экспертов, которые нашли общее толкование процесса и условий его предоставления.
Предоставление "облачного" сервиса компанией А своим сотрудникам определяется только наличием такой технологии (и согласием руководства на его использование собственными сотрудниками). Всё то, что вы так добросовестно перечислили чуть выше, на 95% к собственным сотрудникам не относится.
Всё! Закончили обсуждение.
если у себя откроете тему про то, "какие облачные услуги для финансовых организаций могут быть интересными" - приму активное участие.
У меня в блоге пока другое обсуждение. Про адекватность операторов и клиентов.