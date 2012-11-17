Жили-были Основные Банки России. Наверное, жили хорошо. Не дрались! Всем всего хватало. Бывало кто-нибудь (из основного списка) выиграет пару партий подряд – ну, порадуются за него. Дальше – опять всё чинно и благородно.
У нас вчера с позавчера
шла прекрасная игра —
Козырей в колоде каждому хватало,
И кончали мы на том,
что, оставшись при своём,
Вместе пили, а потом — давай сначала!
Но потом ситуация слегка изменилась – пришли новые. Как говорил наш сатирик Аркадий Райкин – "мы его не любим, а он тоже купил».
Но вот явились к нам они — сказали: "Здрасьте!"
Мы их не ждали, а они уже пришли...
А в колоде как-никак четыре масти:
Они давай хватать тузы и короли!
Да мастей только 4, и карт столько сколько и раньше… И не всё прежним игрокам достаётся. Уходят карты к «новеньким». И хорошие карты.
И пошла у нас с утра
очень грубая игра.
Не мешайте и не хлопайте дверями!
И шерстят они нас в пух,
им — успех, а нам — испуг.
Но тузы — они ведь бьются козырями!
Как то они не так играют! Правила то одни для всех, но «этим» почему-то больше везёт… Наверное им сам Клиент ворошит! …или шульмуют? Точно - шулера!
Пошла неровная игра —
одолели шулера:
Карта прёт им, ну а нам — пойду покличу!
Зубы щёлкают у них —
видно, каждый хочет вмиг
Кончить дело и начать делить добычу.
Да-да. Они явно временщики! Сейчас сорвут Банк и скроются. Ищи их потом с «нашими» деньгами…
Но на хитрую часть тела есть соответствующий способ …с винтом! Еще посмотрим кто-кого!
Только зря они шустры —
не сейчас конец игры!
Жаль, что вечер на дворе такой безлунный!..
Мы плетёмся наугад,
но пойдёт у нас на лад,
И ничего — мы рассчитаемся с фортуной!
Да рассчитаемся! И с фортуной и с теми, к кому она от нас отвернулась. У нас для этого есть всё что нужно. Не зря мы столько лет-партий себе имидж создавали.
И вот явились к нам они — сказали: "Здрасьте!"
Мы их не ждали, а они уже пришли...
Но в колоде всё равно четыре масти:
И нам достанутся тузы и короли!
Мы этими «тузами и королями» с кем надо поделимся. Всё опять станет «чинно и благородно».
И «верха» волноваться не будут.
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