Жили-были Основные Банки России. Наверное, жили хорошо. Не дрались! Всем всего хватало. Бывало кто-нибудь (из основного списка) выиграет пару партий подряд – ну, порадуются за него. Дальше – опять всё чинно и благородно.Но потом ситуация слегка изменилась – пришли новые. Как говорил наш сатирик Аркадий Райкин – "мы его не любим, а он тоже купил».Да мастей только 4, и карт столько сколько и раньше… И не всё прежним игрокам достаётся. Уходят карты к «новеньким». И хорошие карты.Как то они не так играют! Правила то одни для всех, но «этим» почему-то больше везёт… Наверное им сам Клиент ворошит! …или шульмуют? Точно - шулера!Да-да. Они явно временщики! Сейчас сорвут Банк и скроются. Ищи их потом с «нашими» деньгами…Но на хитрую часть тела есть соответствующий способ …с винтом! Еще посмотрим кто-кого!Да рассчитаемся! И с фортуной и с теми, к кому она от нас отвернулась. У нас для этого есть всё что нужно. Не зря мы столько лет-партий себе имидж создавали.Мы этими «тузами и королями» с кем надо поделимся. Всё опять станет «чинно и благородно».И «верха» волноваться не будут.