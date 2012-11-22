Кого хотят взять и почему не берут

Раньше часто приходилось общаться с работодателями по вопросам замещения ключевых должностей.
Неоднократно спрашивал у них: каких специалистов хотите видеть на этом месте, чем прежде всего руководствуетесь? Какой главный критерий?
Если ориентироваться на то, что по этому поводу говорят работодатели, то самыми популярными ответами вопросника были бы:
- выбрали самого профессионально подготовленного;
- он самый опытный в этом деле;
- он знает, как получать прибыль,
- он самый-самый...
Только вот - нестыковочка…
Мы то с Вами понимаем, что выбирают НЕ ЗА ЭТО! А за что-то другое. Я бы даже сказал, что как раз за вышеперечисленное НЕ выбирают, а отказывают.
Много раз убеждался, что причины отказа в трудоустройстве на ключевые позиции:
- слишком умный (надо чтобы слушался, а не умничал),
- через чур опытный (лучше помоложе, с ним легче справиться),
- пусть торчит на работе от и до, а свои деньги я и сам заработаю,
- самый-самый здесь должен быть я Сам,
и т.д. и т.п.
Комментарии 26
ЗЫ берут по родо-племенному признаку!(
то я беру
всехмногих, но оставляю тех, кто умеет работать!
Когда у меня будут вакансии - приходите...
ГОД висит заметка! Никто не прокомментировал!
Вас что никогда не увольняли? И вы не устраивались заново?
smile:jokingly: Офигеть!
Пытаюсь корректировать - не получается!
Лады! У вас еще ВСЯ жизнь впереди! Успеете: и поувольняться, и поустраиваться
ЗЫ у кирпича свои критерии подбора!)))
Сначала Аллаха, потом Будду, ... дойдёт очередь до "отца народов" - промолчи.
ГОД висит заметка! Никто не прокомментировал!
Вас что никогда не увольняли? И вы не устраивались заново?
smile:jokingly: Офигеть! У вас еще ВСЯ жизнь впереди! ...я вас умоляю!
ГОД висит заметка! Никто не прокомментировал!
Вас что никогда не увольняли? И вы не устраивались заново?
smile:jokingly: Офигеть!
ЗНАЧИТ:- у вас вся жизнь впереди!
Корректировать написанное не дают! А новые комментарии - доступны!
Всем, мой привет! У вас еще вся жизнь впереди!
До этого НИКТО не читал?
АгА?
- Вы газету читали?
- Да.
- А сколько прочитали?
- Сколько оторвал, столько и прочитал!)
Так в моих любимых рекомендациях блогерам написано.
Ведение блога - авантюра долгосрочная. Самое главное - набраться терпения.
СемёнСемёныч, я вот Вас читаю и вижу, что Вы всё делаете точно, как рекомендуют. Хотя, наверно, никогда никаких рекомендаций не читали?
В офисе, где я работала, рассказывали, как одна женщина не взяла другую на работу, потому что та была красивее.
У неё был главный критерий «Самая красивая здесь должна быть я сама».
Кому-то хочется быть самым красивым, кому-то - самым умным. Но всегда - самым-самым должен быть он САМ!