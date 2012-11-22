Кого хотят взять и почему не берут

Раньше часто приходилось общаться с работодателями по вопросам замещения ключевых должностей.Неоднократно спрашивал у них: каких специалистов хотите видеть на этом месте, чем прежде всего руководствуетесь? Какой главный критерий?Если ориентироваться на то, что по этому поводу говорят работодатели, то самыми популярными ответами вопросника были бы:Только вот - нестыковочка…Мы то с Вами понимаем, что выбирают НЕ ЗА ЭТО! А за что-то другое. Я бы даже сказал, что как раз за вышеперечисленное НЕ выбирают, а отказывают.Много раз убеждался, что причины отказа в трудоустройстве на ключевые позиции:(надо чтобы слушался, а не умничал),(лучше помоложе, с ним легче справиться),- самый-самыйи т.д. и т.п.