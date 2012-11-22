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Кого хотят взять и почему не берут

22.11.2012 15:23 26 1 545 просмотров
Раньше часто приходилось общаться с работодателями по вопросам замещения ключевых должностей.

Неоднократно спрашивал у них: каких специалистов хотите видеть на этом месте, чем прежде всего руководствуетесь? Какой главный критерий?

Если ориентироваться на то, что по этому поводу говорят работодатели, то самыми популярными ответами вопросника были бы:
- выбрали самого профессионально подготовленного;
- он самый опытный в этом деле;
- он знает, как получать прибыль,
- он самый-самый...

Только вот - нестыковочка…
Мы то с Вами понимаем, что выбирают НЕ ЗА ЭТО! А за что-то другое. Я бы даже сказал, что как раз за вышеперечисленное НЕ выбирают, а отказывают.




Много раз убеждался, что причины отказа в трудоустройстве на ключевые позиции:
- слишком умный (надо чтобы слушался, а не умничал),
- через чур опытный (лучше помоложе, с ним легче справиться),
- пусть торчит на работе от и до, а свои деньги я и сам заработаю,
- самый-самый здесь должен быть я Сам,
и т.д. и т.п.

Комментарии 26

Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Главный критерий - по блату!(((
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Связи решают все. (с) Не мое
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Служить бы рад, прислуживаться тошно!(
ЗЫ берут по родо-племенному признаку!(
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
если вы на меня намекаете,
то я беру всех многих, но оставляю тех, кто умеет работать!
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
А тут сразу не берут - даже на исп. срок!(
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
А химиков берете?
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Во, блин!
ГОД висит заметка! Никто не прокомментировал!

Вас что никогда не увольняли? И вы не устраивались заново?
smile:jokingly: Офигеть!
Пытаюсь корректировать - не получается!
Лады! У вас еще ВСЯ жизнь впереди! Успеете: и поувольняться, и поустраиваться
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Не только по образованию! Скорее, по призванию!)))
ЗЫ у кирпича свои критерии подбора!)))
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
А мне кого хвалить? А ведь атеист!)))
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Хвали по очереди всех!
Сначала Аллаха, потом Будду, ... дойдёт очередь до "отца народов" - промолчи.
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
И это всех надо помнить?
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Во, блин!
ГОД висит заметка! Никто не прокомментировал!

Вас что никогда не увольняли? И вы не устраивались заново?
smile:jokingly: Офигеть! У вас еще ВСЯ жизнь впереди! ...я вас умоляю!
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Во, блин!
ГОД висит заметка! Никто не прокомментировал!

Вас что никогда не увольняли? И вы не устраивались заново?
smile:jokingly: Офигеть!
ЗНАЧИТ:- у вас вся жизнь впереди!
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
П-О-О-Ра-Зи-те-ль-но!
Корректировать написанное не дают! А новые комментарии - доступны!
Всем, мой привет! У вас еще вся жизнь впереди!
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
За 1 год восемь сот просмотров и НИ ОДНОГО комментария. За сегодня 3 "нравится".
До этого НИКТО не читал?
АгА?
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Думаю, что никто не читал, от силы просто смотрели!)
Jasper-Foter  (Jasper-Foter)
#
Это как про газету:
- Вы газету читали?
- Да.
- А сколько прочитали?
- Сколько оторвал, столько и прочитал!)
Ольга Курочкина  (kha)
#
Самый лучший контент - это тот, который сохраняет свою ценность ГОДАМИ! smile:!:
Так в моих любимых рекомендациях блогерам написано. smile:oops:
Ведение блога - авантюра долгосрочная. Самое главное - набраться терпения.

СемёнСемёныч, я вот Вас читаю и вижу, что Вы всё делаете точно, как рекомендуют. Хотя, наверно, никогда никаких рекомендаций не читали? smile;) smile:?:
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Не читал. И не планирую. Охотно соглашусь с тем, что советуют. Но конкретно с каждым "советчиком" спорить не собираюсь!
Ольга Курочкина  (kha)
#
Ещё одна причина отказа в трудоустройстве. smile:)
В офисе, где я работала, рассказывали, как одна женщина не взяла другую на работу, потому что та была красивее. smile:notiam:
У неё был главный критерий «Самая красивая здесь должна быть я сама». smile:angel:
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Оля, Вы же понимаете, что это только вариации на одну общую тему.
Кому-то хочется быть самым красивым, кому-то - самым умным. Но всегда - самым-самым должен быть он САМ!
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