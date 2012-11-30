Во-первых

Во-вторых

В-третьих

Еще когда я активно занимался продажами (ужас, как давно это было…), я придумал правило по которому «знакомство» с компанией начинал с её сайта. Причём, первое что искал – раздел новостей. Если новости свеженькие – продолжал смотреть дальше. Это был некийСейчас у меня другой профиль работы, но привычка обращать внимание на новостной раздел сайтов осталась.С недавнего времени достаточно часто «смотрю» банковские сайты и, хоть убейте, не могу понять:Задался целью – найти ответ ЗАЧЕМ.Из разных источников получил практически стандартные ответы, которые можно «упаковать» в следующие формулировки., новости на сайте нужны почти всем компаниям., это имидж компании. Правильные новости, как инструмент PR, создают впечатление успешной компании., для продвижения в поисковиках, чтобы быстрее и проще попасть в ТОП, а потом легче удерживать позиции в нём.практически, могу даже привести классическую формулировку (где-то вычитал, уже не помню где): «»,настолько, что считаю уместным в качестве аргумента привести свой диалог с одним «маркетологом», из своих бывших начальников:ССГ: ЗАЧЕМ?.ОН: Потому, что есть у других.ССГ: А зачем?ОН: Чтобы было!Второе утверждение, что «Правильные новости, как инструмент PR, создают впечатление успешной компании» и, равное ему, «Для информирования посетителей о новостях компании», как и первое,Посетителям вашего сайта очень интересны ваши новости? Вы в этом уверены? Не хотите попробовать ВСЮ главную страницу заполнить новостями?Новостные разделы мы можем видеть на многих сайтах. И банковских, и не очень. Конечно, если сайт позиционируется как новостной, информационный или развлекательный портал, тогда новости действительно востребованы и читаются посетителями. Но зачем новостные блоки делают на корпоративных и явно коммерческих сайтах?. Для меня эти понятия равнозначны, хотя многие специалисты захотят меня поправить.В этом случае для новостей выделяется не очень популярное место на главной странице, как правило, в самом низу сайта. Новости пишутся обязательно оригинальные, на темы, которым посвящен сайт. Если новости и чисто корпоративные, то они интересные или хотя бы не раздражающие посетителя сайта. Новости обязательно оригинальные, написанные своими словами, даже если информационный повод общеизвестен. За написание новых новостей отвечает конкретный человек или группа людей, новости обновляются регулярно.В таком случае новости не отнимают время у посетителя сайта, который пришел на корпоративный сайт за описанием продуктов или услуг, которые предоставляются этой компанией. В то же время новости являются постоянным источником новых уникальных текстов с нужными ключевыми словами и показывают поисковикам, что сайт обновляется, он не мертв и на него стоит отсылать пользователей из поиска.. Я понимаю актуальность "правильных" новостей на сайтах для компаний и банков, заинтересованных в собственном продвижении через пользователей в интернете. Но я никак. Особенно тем, кто уже на «вершине»…Потому, чтоИли