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Alexander Gl

Сначала я это увидел в Фэйсбуке – приятели прислали. Потом почитал обсуждение на банки.ру. Интересно было читать и там, и там. Но больше понравилось на фэйсе!15 публикацийПошутил кто-то, подумаешь. Надо все проще и с юмором восприниматьЭто наверняка фейк. У меня есть кодовое слово, которое я сообщала в банке ВТБ24 и никаких подобных бумаг не получала.а моему бывшему вдруг стали приходить квитанции по кв плате с именем SINECURA - как вам?Обычно, кодовым словом делают девичью фамилию матери...Алена,, поэтому Вам предоставили возможность самой выбирать как Вас будут идентифицировать в банке))Банк сам всегда спрашивает клиента, какое кодовое слово назначить.да это верно......никаких бумаг не дают и сами спрашивают кодовое слово-какое Вам нарвитсяя 10 лет с этим банком-ничего подобного не слышалаКак можно присвоить кодовое слову клиенту без его ведома? Вы о чем вообще?бредСкорее всего, кОзлина - фамилия родственницы клиента.Это фамилия) когда я работала в банке с физ лицами в карточном сервисе, на заре своей карьеры, я помню у меня была клиентка, у нее фамилия Вагина, ударение на первый слог)))) . Мы хи хи , когда ей писали письма ))))да, ладно. Когда крупный з/п проект, то присылают список фамилий с назначенными словами. У нас и "фанера" была, и "топор"