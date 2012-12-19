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Хай живе Хохол в России

19.12.2012 14:12 6 2 265 просмотров
Про героев нашего времени.

Чем хохол отличается от украинца? Украинец живет в (на) Украине, а Хохол – где придётся. (старинная украинская мудрость)
Про Детство и Юность.


«Сильпо» — так дразнили украиноговорящих даже на родине. «Когда я учился в Московском институте электронной техники, мне было трудно, и я переводил лекции на украинский язык, поскольку на нём думал. Да что там говорить — я и сейчас считаю себя украинцем»…
как выяснилось, в Украине он получил не только школьное образование, но и первый предпринимательский опыт. Павел Богданов, партнёр Галицкого, рассказал «Эксперту», что в восьмилетнем возрасте Саша с товарищами успешно торговал белками. Точнее, это были псевдобелки.
Смекнув, что рыжехвостые могут стать домашними любимцами, Галицкий и его приятели принялись красить в рыжий цвет… мышей на продажу. Правда, когда взрослые узнали о детских проказах, бизнес пришлось прекратить. За двух проданных мышебелок юные предприниматели получили червонец, на который были куплены теннисные ракетки.

Назовите основные составляющие привлекательного для инвестора стартапа.
Первое — это всегда люди. Второе — технологическое преимущество, затем рыночная потребность. Если технология хорошая, а команда не очень, то, скорее всего, ничего не получится.
Что за люди должны входить в правильную команду?
Есть люди упорные, которые на достижение цели направляют все свои силы. Когда человек уверен в пути, добивается результата, доказывает, обосновывает — это правильно. Но очень сложно с упрямыми, которые стоят на своих позициях, и их ни за что не собьёшь. Хотя если человека легко сбить — тоже неправильно. Ведь я тоже могу ошибаться.
Нужна, конечно, честность. Хотя бы задатки лидерских качеств. Ведь на первом этапе стартап — это три-пять человек, они живут расслабленной семейной жизнью, им легко договариваться. Но когда их 15 или 30, справится ли руководитель с такой командой?
Компания состоялась, когда ты вышел на миллион долларов продаж в год. И сделать это способен почти любой правильный предприниматель. Но мало кто может вырастить компанию с оборотом выше десяти или ста миллионов. Не все люди такие, как Билл Гейтс или Стив Джобс.



Как вы оцениваете ход построения Сколково?
Сделано достаточно много. Но у нас марафонцев очень мало, все стайеры. Все хотят быстрых результатов. К тому же неизвестно, как отразится на будущем то, что эта инициатива принадлежит Дмитрию Медведеву, а не Владимиру Путину. Поговаривают, что бюджеты будут сокращены.
Скажем так: виртуальное Сколково удалось. Всего за два года зарегистрировано более трёхсот компаний, которые пользуются льготами, около ста из них получили гранты. В принципе гранты — это халявные деньги. А когда прокуратура следит за инвестициями и считает, что если компания вдруг стала минусовой, значит, деньги украли — в таких условиях заниматься венчуром нельзя.
Поэтому было принято решение выделять гранты, за которыми нет контроля. Это дало сильный толчок к тому, что люди стали регистрировать свои компании как чисто российские проекты либо открывать здесь стопроцентно дочерние филиалы. А до того все компании, и мы в том числе, вкладывали деньги в фирмы, которые регистрировались за пределами России.
Ещё одно достижение — образование. Речь о сотрудничестве с Массачусетским технологическим институтом. Наш открытый университет, который применяет широкий спектр методов дистанционного обучения, посещает много людей. Ведь система образования разрушена: нет базовых кафедр, сильных предприятий с собственными научными исследованиями. Инженерное образование люди получали именно там.

Что такое Сколково для России?
В моем представлении это попытка открыть для России мир инноваций на глобальном уровне и открыть Россию для остального мира. Мы были закрыты почти 90 лет.
Через десять лет Сколково будет заметным на мировой арене инновационным центром, в котором правильно производится прикладная наука и создаётся как минимум 200 квалифицированных новых компаний в год. Если Россия перейдёт на инновационный путь, то через 30 лет таких объектов на её территории будет десять-пятнадцать.
Думаю, через пятьдесят лет мир дойдёт до того, что почти все страны, которые будут производить объекты инноваций, объединятся в единое инновационное пространство.

Читать первоисточник – здесь:
http://www.expert.ua/articles/23/0/10836/

Комментарии 6

A A  (NC_)
#
Бывают упертые, и не правые smile:D
A A  (NC_)
#
"Ваше время ограничено, не тратьте его живя другой жизнью. Не попадайтесь на крючок вероучения, которое существует в мышлении других людей. Не позволяйте взглядам других заглушать свой собственный внутренний голос. И очень важно иметь мужество следовать своему сердцу и интуиции. Они так или иначе уже знают, что вы действительно хотите сделать. Все остальное — второстепенно..." Стив Джобс smile:)
A A  (NC_)
#
Это и молитва, и гипноз, инструкция к действию smile:)
Рад, что понравилось smile:ura:
Vlad3256  (Vlad3256)
#
smile;) а еще на мантру смахивает....чуток
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