Банки на букву «г»

Небольшое исследование непрофессионала в двух частях,
с прологом и эпилогом.
Когда-то во времена моего детства и молодости (когда из развлечений были только кино, вино и домино) в народе ходила шутка:
все фильмы делятся на хорошие, плохие и индийские.
Читатели в возрасте помнят какую долю кинопроката 60-десятых и 70-десятых годов ХХ века занимали в СССР фильмы из дружественной Индии. Желающие могут попросить их поделиться своими впечатлениями о качестве, содержанию, о многочисленных песнях с танцами и прочим особенностям этой, весьма своеобразной, «прослойки кино культуры».
В современном банковском мире России распространена очень похожая классификация для банков.
Банки бывают большие, средние и г-банки.
Эту фразу слышали все, кто сколько-нибудь проработал в банковской сфере. Я не буду раскрывать, что означает буква «Г». Дабы не поминать лишний раз то, во что любой может вляпаться… И без этого понятно о чём речь!
Для удобства дальнейшего изложения, обозначая главных героев этих строк, буду использовать сокращение ГБ.
Да простят меня за это сотрудники государственной безопасности.
Пролог
Фразу слышали ВСЕ, а объяснить простому люду, что есть ГБ и чем отличается от нормальных банков, не может никто!
Сначала я пытался «пытать» «критиков» - тех, кто громче всех кричал об этом. Толком ничего не узнал. Увы.
Пробовал искать в интернете. Результат оказался лучше, но не на много: цитаты есть, но все бессистемные. В большинстве своём основанные на негативе по конкретному факту «обсчёта, обвеса или усушки» банковского обслуживания.
Помог опыт! В разных местах заводил разговор на заданную тему.
На Банки.ру тоже - см.форум Есть Банки большие, есть средние, ...
Основным условием участия в обсуждении объявлял не банальное перечисление «плохих» банков, не учёт всех их недоработок (умышленных или случайных), а наиболее актуальные принципы, по которым бы можно было отличить ГБ от других. От Банков с большой буквы и просто банков, стремящихся к качественному обслуживанию, но еще не достигших необходимого уровня.
Кого-то пригласил индивидуально – находил близкую по теме реплику в интернете и приглашал её автора к обсуждению. Кто-то отвечал в личку, кто-то на электронку.
Не сразу, но дело пошло. С миру по нитке кой-чего набралось. Скоро поделюсь тем, что получилось.
Собирайтесь.
Комментарии 12
Подумайте лучше о том, что может характеризовать ГБ вообще. Без привязки к конкретным названиям, именам и городам. Вы ведь сталкивались с этой категорией?
Дополните меня. Или поправите!
Думаю, что все зависит от оценщика, от его менталитета, от его грамотности, от того какими услугами он воспользовался и как он смог определить качественные они были или нет.
Понятно, что кому-то не нравятся очереди, кому-то процентные ставки, хотя кредит уже оформили, кому-то – «косой» взгляд охранника или отсутствие улыбки у операционистки, кому-то – что банк отказал в кредите, кому-то – что требует возврат долга, ну и т.д. – и это все будет поверхностная оценка, по которой назвать банк «ГБ» проблематично.
Кстати, есть и скрытые нарушения, о которых клиент может не догадываться. Например, некоторые банки обязывают заемщика передать банку оригинал паспорта транспортного средства, приобретенного с использованием кредитных средств. Те, кто брал автокредит и передавал банку оригинал ПТС до полного погашения кредита, возможно об этом и не знали.
То есть определить «ГБ» банк в полном понимании этого выражения – невозможно.
Щас попробуем начать! первая часть будет готова через десяток минут.
Своё мнение выскажу встречным вопросом.
Если вы квартиру по ипотеке приобретаете, ордер на неё в банк сдаёте? Или у себя храните?
А думаете -то как? Отдали бы вы ордер?
Кроме всего прочего, деньги на квартиру берут раньше, чем получают ордер (даже если и не строили, а покупали готовую). А прописываться как? А всё остальное?
Так что, думаю, И.Денисов прав.
И до праздников "закруглиться" - ибо нечё такими "грязными" мыслями себе и людям каникулы поганить. (Шутка)