Банки на букву «г»

Когда-то во времена моего детства и молодости (когда из развлечений были только кино, вино и домино) в народе ходила шутка:Читатели в возрасте помнят какую долю кинопроката 60-десятых и 70-десятых годов ХХ века занимали в СССР фильмы из дружественной Индии. Желающие могут попросить их поделиться своими впечатлениями о качестве, содержанию, о многочисленных песнях с танцами и прочим особенностям этой, весьма своеобразной, «прослойки кино культуры».В современном банковском мире России распространена очень похожая классификация для банков.Эту фразу слышали все, кто сколько-нибудь проработал в банковской сфере. Я не буду раскрывать, что означает буква «Г». Дабы не поминать лишний раз то, во что любой может вляпаться… И без этого понятно о чём речь!Для удобства дальнейшего изложения, обозначая главных героев этих строк, буду использовать сокращение ГБ.Да простят меня за это сотрудники государственной безопасности.Фразу слышали ВСЕ, а объяснить простому люду, что есть ГБ и чем отличается от нормальных банков, не может никто!Сначала я пытался «пытать» «критиков» - тех, кто громче всех кричал об этом. Толком ничего не узнал. Увы.Пробовал искать в интернете. Результат оказался лучше, но не на много: цитаты есть, но все бессистемные. В большинстве своём основанные на негативе по конкретному факту «обсчёта, обвеса или усушки» банковского обслуживания.Помог опыт! В разных местах заводил разговор на заданную тему.На Банки.ру тоже - см.форумОсновным условием участия в обсуждении объявлял не банальное перечисление «плохих» банков, не учёт всех их недоработок (умышленных или случайных), а наиболее актуальные принципы, по которым бы можно было отличить ГБ от других. От Банков с большой буквы и просто банков, стремящихся к качественному обслуживанию, но еще не достигших необходимого уровня.Кого-то пригласил индивидуально – находил близкую по теме реплику в интернете и приглашал её автора к обсуждению. Кто-то отвечал в личку, кто-то на электронку.Не сразу, но дело пошло. С миру по нитке кой-чего набралось. Скоро поделюсь тем, что получилось.Собирайтесь.