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Банки на букву «г»

21.12.2012 12:54 12 2 034 просмотра
Небольшое исследование непрофессионала в двух частях,
с прологом и эпилогом.

Когда-то во времена моего детства и молодости (когда из развлечений были только кино, вино и домино) в народе ходила шутка:
smile;) все фильмы делятся на хорошие, плохие и индийские.
Читатели в возрасте помнят какую долю кинопроката 60-десятых и 70-десятых годов ХХ века занимали в СССР фильмы из дружественной Индии. Желающие могут попросить их поделиться своими впечатлениями о качестве, содержанию, о многочисленных песнях с танцами и прочим особенностям этой, весьма своеобразной, «прослойки кино культуры».

В современном банковском мире России распространена очень похожая классификация для банков.
Банки бывают большие, средние и г-банки.
Эту фразу слышали все, кто сколько-нибудь проработал в банковской сфере. Я не буду раскрывать, что означает буква «Г». Дабы не поминать лишний раз то, во что любой может вляпаться… И без этого понятно о чём речь!
Для удобства дальнейшего изложения, обозначая главных героев этих строк, буду использовать сокращение ГБ.
Да простят меня за это сотрудники государственной безопасности. smile:-)

Пролог
Фразу слышали ВСЕ, а объяснить простому люду, что есть ГБ и чем отличается от нормальных банков, не может никто!
Сначала я пытался «пытать» «критиков» - тех, кто громче всех кричал об этом. Толком ничего не узнал. Увы.
Пробовал искать в интернете. Результат оказался лучше, но не на много: цитаты есть, но все бессистемные. В большинстве своём основанные на негативе по конкретному факту «обсчёта, обвеса или усушки» банковского обслуживания.

Помог опыт! В разных местах заводил разговор на заданную тему.
На Банки.ру тоже - см.форум smile8) Есть Банки большие, есть средние, ...
Основным условием участия в обсуждении объявлял не банальное перечисление «плохих» банков, не учёт всех их недоработок (умышленных или случайных), а наиболее актуальные принципы, по которым бы можно было отличить ГБ от других. От Банков с большой буквы и просто банков, стремящихся к качественному обслуживанию, но еще не достигших необходимого уровня.
Кого-то пригласил индивидуально – находил близкую по теме реплику в интернете и приглашал её автора к обсуждению. Кто-то отвечал в личку, кто-то на электронку.

Не сразу, но дело пошло. С миру по нитке кой-чего набралось. Скоро поделюсь тем, что получилось.

Собирайтесь.

Комментарии 12

И Денисов  (барбос)
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Конечно тема о, как вы говорите, "Г-банках" может быть и актуальная, но, думаю здесь все индивидуально. Пока не могу определить такой банк, возможно и не определю. Надо подумать.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Разве дело в названии конкретного банка? smile:o
Подумайте лучше о том, что может характеризовать ГБ вообще. Без привязки к конкретным названиям, именам и городам. Вы ведь сталкивались с этой категорией?
Дополните меня. Или поправите!
И Денисов  (барбос)
#
Я, честно говоря, не о названии банка, а, по каким критериям оценивать?
Думаю, что все зависит от оценщика, от его менталитета, от его грамотности, от того какими услугами он воспользовался и как он смог определить качественные они были или нет.
Понятно, что кому-то не нравятся очереди, кому-то процентные ставки, хотя кредит уже оформили, кому-то – «косой» взгляд охранника или отсутствие улыбки у операционистки, кому-то – что банк отказал в кредите, кому-то – что требует возврат долга, ну и т.д. – и это все будет поверхностная оценка, по которой назвать банк «ГБ» проблематично.
Кстати, есть и скрытые нарушения, о которых клиент может не догадываться. Например, некоторые банки обязывают заемщика передать банку оригинал паспорта транспортного средства, приобретенного с использованием кредитных средств. Те, кто брал автокредит и передавал банку оригинал ПТС до полного погашения кредита, возможно об этом и не знали.
То есть определить «ГБ» банк в полном понимании этого выражения – невозможно.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Может и невозможно...
smile:ок: Щас попробуем начать! первая часть будет готова через десяток минут.
Полина Пимонова  (PimPolina)
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А можно поподробнее раскрыть тему, почему обязывать передавать банку оригинал ПТС - это нарушение? smile:oops:
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
И.Денисов скорее всего сможет дать квалифицированный ответ - подождём.

Своё мнение выскажу встречным вопросом.
Если вы квартиру по ипотеке приобретаете, ордер на неё в банк сдаёте? Или у себя храните?
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Верю, что не пробовали.
А думаете -то как? Отдали бы вы ордер?
Кроме всего прочего, деньги на квартиру берут раньше, чем получают ордер (даже если и не строили, а покупали готовую). А прописываться как? А всё остальное?

Так что, думаю, И.Денисов прав.
И Денисов  (барбос)
#
Заметки хорошие и правильные, но для меня ничего нового. Позже постараюсь ответить расширенно.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Не затягивайте только. Я думал в эпилоге подвести черту.
И до праздников "закруглиться" - ибо нечё такими "грязными" мыслями smile:pardon: себе и людям каникулы поганить. (Шутка)
smile:drink:
И Денисов  (барбос)
#
Обязанность заемщика передать банку оригинал ПТС, приобретенного с использованием кредитных средств противоречит требованиям п. 15 приказа МВД РФ № 192 и Минэкономразвития РФ № 134 от 23.06.2005 "Об утверждении Положения о паспортных транспортных средств и паспортных шасси транспортных средств", в связи с чем установление штрафа за отказ заемщика передать банку оригинал ПТС также противоречит ст. 422 ГК РФ.
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