Банки на букву «г». Часть 1.

Характерный пример

Например

Или

Еще

И еще

Я уже писал выше, что в интернете полно индивидуальных оценок «ГБ», выставленных людьми, натерпевшимися от их обслуживания. Оценки расписаны во всех возможных красках и словосочетаниях. Чаще всего это, конечно же, эмоции. Хоть и «честно выплаканные», но от этого не ставшие глобальными.».Всегда после своих реплик авторы делают выводы. Чаще всего более эмоциональные, чем поучительные.?!»».»....»И так далее…Соответственно во всех случаях (тут же и сразу) вешается ярлык –Чем больше читаешь реплики возмущенных граждан, тем шире поле деятельности. В многообразии выражений и описаний всегда можно найти полезное зерно.Так один из «натерпевшихся» достаточно четко формулирует первопричины (я ведь именно это начинал искать):)»Может напортачить один из сотрудников – плохо обучили (или встал не с той ноги, или муж дома не ночевал, …) А может бытьПлохо, что из-за одного нерадивого сотрудника ярлык навешивается всему банку. Но я для этого и начал своё повествование, чтобы не «выводить на чистую воду» «психов-одиночек», а постараться описать внешние проявления процессов, приводящих к оценке всего банка как ГБ.В этом помогли самые продвинутые «пострадавшие»: когда-никогда в их откликах находишь справедливые рецепты!".Так что критикой и ярлыками люди не ограничиваются!Только что приведенная цитата (хвала Автору!) позволила мне сформулировать первую (может быть главную) отличительную черту ГБ:Формы обмана? Да, сколько угодно! Если врать в глаза стыдно, можно просто ничего не говорить. И не писать. Или писать мелкими буквами в углу слева (или справа, или на обратной стороне, …)Автор следующей цитаты – завсегдатай форумов на банки.ру, поэтому с большим удовольствие привожу его фразу без исправлений:1)Можно было бы систематизировать эти 20 пунктов. Что-то объединить, поменять местами.Мне показалось это лишним.Желающие могут дополнить. Но это уже и так «»!