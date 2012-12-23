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Банки на букву «г». Часть 1.

23.12.2012 19:18 4 1 479 просмотров
С точки зрения Клиентов

Я уже писал выше, что в интернете полно индивидуальных оценок «ГБ», выставленных людьми, натерпевшимися от их обслуживания. Оценки расписаны во всех возможных красках и словосочетаниях. Чаще всего это, конечно же, эмоции. Хоть и «честно выплаканные», но от этого не ставшие глобальными.

Характерный пример:
«Очень своеобразная процедура получения информации: сначала нужно позвонить на "горячую" линию банка, узнать точную сумму остатка и только потом обращаться в офис банка, потому что в самом офисе никакой информации никто никому не даст, т.к. просто ею не владеет. Так вот, когда в первый раз, я позвонил на горячую линию, то получил отлуп (ответ) от сотрудника банка, что информация о сумме остатка по кредиту недоступна из-за того, что в этот день происходит списание суммы платежа и… И вообще, «позвоните завтра». Позвонил завтра, узнал сумму, пришел в банк, оплатил».

Всегда после своих реплик авторы делают выводы. Чаще всего более эмоциональные, чем поучительные.
Например:
«Почему в XXI веке информация внутри банка ходит месяцами? И вообще, где уважение к клиентам?!»
Или:
«Так и хотелось сказать, Вы господа или трусы подтяните, или крест снимите! А то называете себя ПЕРЕДОВЫМ ИНТЕРНЕТ-БАНКОМ, а все бумажками подтираетесь».
Еще:
«Так что можете собирать остатки тыквы и кормить ими своих крыс сами».
И еще:
«Ну, так и назвались бы ШАРАШ-МАНТАЖ-БАНКОМ...»

И так далее…
Соответственно во всех случаях (тут же и сразу) вешается ярлык – ГБ.

Чем больше читаешь реплики возмущенных граждан, тем шире поле деятельности. В многообразии выражений и описаний всегда можно найти полезное зерно.
Так один из «натерпевшихся» достаточно четко формулирует первопричины (я ведь именно это начинал искать):
«Ситуация усугубляется тем, что внутренние бизнес-процессы в некоторых банках ориентированы не столько на получение процентов, сколько на появление неустоек и штрафов. И я знаю случаи, когда пени и штрафы по кредиту превышают сумму и основного долга, и процентов по нему.(«ГБ» – я так их называю

Вот! Может напортачить один из сотрудников – плохо обучили (или встал не с той ноги, или муж дома не ночевал, …) А может быть целенаправленная политика! Комплекс мер по заморачиванию головы клиенту.

Плохо, что из-за одного нерадивого сотрудника ярлык навешивается всему банку. Но я для этого и начал своё повествование, чтобы не «выводить на чистую воду» «психов-одиночек», а постараться описать внешние проявления процессов, приводящих к оценке всего банка как ГБ.
В этом помогли самые продвинутые «пострадавшие»: когда-никогда в их откликах находишь справедливые рецепты!
«Чтобы охладить пыл «финансовых коней», нужно сделать так, чтобы выдавать займы неплатёжеспособным гражданам стало невыгодно. Для этого необходимо изменить условия предоставления потребительского кредита в первую очередь для самих банков. Можно поступить двумя способами:
1. Увеличить нормы резервирования – т.е. те суммы, которые банки отчисляют в ЦБ при выдаче денег в долг.
2. Ввести ограничение на коэффициент долговой нагрузки (debt to income ratio) – т.е. запрещать выдавать займы несостоятельным гражданам, уровень потребления у которых не соответствует их заработку".

Так что критикой и ярлыками люди не ограничиваются!

Только что приведенная цитата (хвала Автору!) позволила мне сформулировать первую (может быть главную) отличительную черту ГБ: без обмана не проживёшь!



Формы обмана? Да, сколько угодно! Если врать в глаза стыдно, можно просто ничего не говорить. И не писать. Или писать мелкими буквами в углу слева (или справа, или на обратной стороне, …)
Автор следующей цитаты – завсегдатай форумов на банки.ру, поэтому с большим удовольствие привожу его фразу без исправлений:
1) Кредитчики лгут про одобрение по бесплатным акциям и обязательности страховки.
2) Руководство их покрывает.
3) Договор огромный, с кучей ссылок
4) Причем меняется в одностороннем порядке каждый месяц
5) Причем размеров некоторых комиссий там все равно нет
6) Законы нарушаются в наглую (например, закрытие счета через 45 дней незаконно), если судебная практика не грозит немедленными убытками.
7) Платный колл-центр (да-да, для москвичей звонок в КЦ Г-банка с сотового ПЛАТНЫЙ)
8)Который все равно ничего решить не может
9) Защита карт отсутствует
10) Зато внезапные блокировки за рубежом присутствуют
11) Претензионная работа никакая
12) Зато судится за стыренное у клиента банк до упора
13) Банкоматная сеть древняя и глюкавая
14) В отделении вопросы решаются очень медленно, так что 3 человека - очередь на 40 минут
15) Плата за каждый чих
16) Самовольное подключение услуг и выпуск карт (разумеется, со списанием платы)
17) Досрочное гашение кредита крайне запутанное и неудобное
18) Некомпетентность персонала фронта системная и тотальная.
19) Интернет-банк древний и глюкавый
20) Продуктовая линейка буквально ни одной изюминки не включает.


Можно было бы систематизировать эти 20 пунктов. Что-то объединить, поменять местами.
Мне показалось это лишним.

Желающие могут дополнить. Но это уже и так «картина маслом»!

Комментарии 4

Сергей Ш  (beliyYAR)
#
Закрытие карт.счета в течение 45 дней - это обычное дело, не знаю ни одного банка, где был бы срок другим. Для меня банк является ГБ, если в нем есть хоть одна из разновидностей "неприличных" комиссий
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Спасибо за то, что написали своё мнение.
Про 45 суток писал Bonart при обсуждении на форуме http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=9&TID=152426
Возможно он имел в виду что-то, что потребовало бы более длинного разъяснения. Можно с ним подискутировать, но там.

С моей т.з. "неприличные комиссии" одна из форм «обсчёта, обвеса или усушки» банковского обслуживания. Можно применить более узкое название: что-нибудь типа - навязывания услуг.
И Денисов  (барбос)
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СемСем - Вы молодец в поиске ГБ банка, такой поиск нужен, так как данный сайт читают и "хозяева" банков, и сотрудники регулятора, возможно опубликованная проблема исправит ошибку банка или умышленную инициативу. Удачи Вам!
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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smile:flowers: Спасибо на добром слове! Для этого затевалось.
Сейчас будет самое интересное - часть 2.
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